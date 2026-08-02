Premium|A Journey Through Childhood : भुकेने शरीर मरते, भिक्षेने मन मरते...!

एवढं बोलून आई कुठेतरी हरवली,जुन्या दिवसांत, जुन्या आठवणीत हरपली,कुठे तरी दूर ऽऽऽ दूर ऽऽ गेली.आई इथेच होती, माझ्या जवळच बसली होती,पण मनाने ती अतीतात गेली होती.जुन्या दिवसांत, सुख-दुःखात हरपली होती.आठवणींच्या पाऊस ऋतूत भिजायला गेलीहोती. ती आठवणींच्या पावसात भिजत होती.पण इथे मात्र पाऊस नव्हता. फक्त - आवाजहोता, पाऊस पडण्याचा आवाज कानी पडत होता,पाऊस पडण्याचा निनाद, निनादत होता.आणि ते पावसाळी भिजलेले मेघ,आणि त्या भिजलेल्या मेघात,ओली झालेलीती सूर्यकिरणे एकमेकांत मिसळली होती.एकमेकांत अडकली होती.एकमेकांत विसर्जित झाली होती.एकमेकांत एकाकार झाली होती.तो पावसाळी भिजलेला मेघ म्हणजेप्रियकर काय? पुरुष काय?ती भिजलेली ओली सूर्यकिरणे म्हणजेप्रेयसी काय? स्त्री काय?या दोघांचं प्रेम, एकमेकांत विसर्जित होणे,एकाकार होणे, मिसळून एकरंग होणे,समाजपुरुषाला मान्य नाही का ?तो दोघांना एकमेकांपासून सोडवण्याचाका प्रयत्न करतोय ?ती निराधार, एकाकी होती.पण माझी आई होतीआकाश, मेघ, काय रडतील ! इतका रडलो मी.माझी परिस्थिती, अवस्था बघून वारा पणसावध झाला. काहीतरी अघटित घडलेय, याचीजाणीव वाऱ्याला सुद्धा झाली.पाऊस पडत होता, पण कुठेतरी दूर ऽऽ दूरपण आवाज कानी पडत होता. इथे पाऊसनव्हता. धूळ आणि शुष्क पाचोळा होता.ती धूळ, तो शुष्क पाचोळा उडून याच्यारडून आरक्त झालेल्या डोळ्यात, जाऊनयाचे डोळे अधिक रक्ताळू नयेत,म्हणून वारा, धूळ, पाचोळा सावकाशसावधपणे उडवत होता.भविष्याची चाहूल लागल्यामुळे वारिया पणसावरला आणि मी पण सावध झालो.ज्या अंगणात आईने मला अंगाखांद्यावरखेळविले होते. दुःखात, सुखात मलापोटाशी धरले होते. ज्या अंगणात मी खेळायचा,झाडांना पाणी घालायचा,उन्हाळ्यात रात्री अंगणात पथारी टाकूनझोपायचा, भविष्याची स्वप्ने रंगवायचा,ज्या अंगणात मी आईकडे हट्ट धरायचाआणि आई तो प्रेमाने पुरवायची,त्या माझ्या आवडीच्या अंगणात,अचानक माझे बालपण संपले. एका क्षणातमी प्रौढ झालो. बालपणाचा आनंद संपला,बालपणाची ती निरागसता सरूनअचानक प्रौढत्वाची निबरता त्यात आली."प्रौढत्वी निज शैशवास जपणे"त्या ऐवजी, बालपणातच शैशवास जपणेनशिबी आले.संपले बालपण माझे.माझ्या जन्माचा, बालपणाचा, एकमेवसाक्षीदार अनेक वर्षांपासून खिडकीवर टांगलेल्याअवस्थेत, जळून धुरकट झालेला जुनाट कंदील,एकाकीपणे माझ्याकडेपाहत होता. तो कंदील नव्हताच,ती जळणारी फक्त वात होती. त्रिशंकूसारखी,परिस्थिताला, जीवनाला टांगली गेलेली,तारुण्य सरलेली माझी आई होती ती,ती जळणारी वात, ती जळणारी ज्योत माझी आईहोती. धुरकट का असेना, एकाकी का असेना,पण घराला प्रकाश देत जळत होती ती.माजघरातला दिवा,थरथरता का असेना, प्रकाश देतो घरा,शम्मा हर रंग मे जलती है,सहेर होने तकराजमहालात ‘दीपशिखाचे’ सौंदर्य लेवून,झोपडीत धुरकट ‘वातीचे’ रूप घेऊन,मंदिरात समईची ‘ज्योत’ बनून.वेश्यागृहात शम्मादानात ‘शम्मा’ सजून,प्रत्येक परिस्थितीत, प्रत्येक प्रसंगात,ज्योतीला सकाळ होईस्तोपर्यंतप्रकाश देत देत जळावेच लागते,हे रक्त वाढतानाहीमज आता गहिवर नाहीवस्त्रात द्रौपदीच्या हीतो कृष्ण नागडा होताअंगणात अकस्मात रम्य बालपण सरलं,आणि अंगात तरुण रक्त सळसळू लागलं,पण मला त्याचं फारसं कौतुक नाही,आणि बालपण संपल्याचा गहिवरही नाही.कारण वस्त्रात द्रौपदीच्याहीतो कृष्ण नागडा होता.पुरुष स्त्रीचा अपमान करू शकतात,छळू शकतात, अब्रू घेऊ शकतात.पण स्त्रीची अस्मिता, पवित्रता,माया, प्रेम, करुणा कधीच हिरावू शकत नाहीत,द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालंच नाही.ज्यांनी वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न केला,त्यांचंच वस्त्रहरण मात्र झालं,द्रौपदीची अब्रू वाचविण्यासाठी श्रीकृष्णउशिरा पोहोचले, द्रौपदीच्या वस्त्रहरणकेलेल्या वस्त्रात श्रीकृष्णच नग्न झाले.‘‘काय झालं दीना! तू अचानक गप्प काझालास? तुला रडताना मी आज पहिल्यांदापाहिलं, कितीही त्रास झाला तरी तू रडतनाहीस आणि रडता रडता अचानक गप्पहीझालास, कुठल्या विचारात अडकला आहेसतू ?" आई काकुळतीला येऊन म्हणाली.मी व्याकूळ झालो, भरल्या गळ्याने म्हणालो‘‘मला न बघता, मला न कुरवाळता बाबामला सोडून गेले? का, मी असा काय गुन्हाकेला होता? आई का सोडून गेले तेआपल्याला?"‘‘नशीब आपलं,’’ आई उदास होऊन म्हणाली.मी अगदी शांतपणे, पण विचारपूर्वकनिर्धारपूर्वक, विषय संपवत म्हणालो.‘‘आई ! तुझं दुःख मला आज कळलं,तुझी वेदना आज समजली, तुझा त्रागा आजकळला. माझा जन्म झाला आणि माझ्याकडेन बघता माझे वडील तुला आणिमला सोडून गेले. मी अनाथ झालो.तू निराधार झालीस, पण आपल्यालाका सोडून गेले ते?"खबरदार दीना ! या बाबतीत तू आता एकशब्दही बोलायचा नाही.‘‘दीना ! मी आज चुकून बोलून गेले.पण तू यात पडायचं नाही. विचार करायचानाही. फक्त संगीत साधना करायची.बाकी मी सांभाळून घेईन... आणि ऐकयांच्याबद्दल विचार करायचा नाही.आणि परत या विषयावर कधी बोलायचे सुद्धानाही, ही माझी विनंती नाही,ही माझी आज्ञा आहे, समजलास."‘‘ताई ! किती राग राग, त्रागा करून घेतेसतू. आधी जी गोष्ट आयुष्यात दीनापुढेबोलायची नाही. ती गोष्ट, ते दीनाचेजन्मरहस्य रागात तू दीनापुढे बोलून गेलीसआणि आता परत त्याच्यावरच राग काढतेस !जरा विचार कर दीना कालपासूनउपाशी आहे. त्याला आधी दोन घासजेवायला घाल. मग तुझ्या आज्ञा,आदेश, हुकूम काढ."मला जवळ ओढत, येशूमावशी एकदम कडाडली.आई एकदम स्तब्ध झाली. घाईघाईनेम्हणाली.‘‘येशू ! माझं मेलीचं वय झालंय, सगळंचविसरते. आज दीनासाठी मी उत्तम जेवणकेले आहे. तो उपाशी आहे, याचाच विसरपडला बघ, दीना ! तू हातपाय धुवून घेए नगू ! चल लवकर जेवण गरम कर आणिवाढायला घे."आणि आई, सखवा, नगूबाई घाईघाईनेकामाला लागल्या. नगूबाईने माझे ताटवाढले. मी हातपाय धुवून जेवायला बसलो,आणि अनेक तास मेलेली माझी भूक एकदमउसळून वर आली. अन्नाची मी आतुरतेने वाट बघूलागलो, मावशी माझ्या शेजारी बसली आणिनगूबाईने ताटात पोळी, दोन भाज्या, काळा भात,कोशिंबीर वाढली. मी आश्चर्याने म्हणालो."आई ! किती स्वयंपाक केलास तू !हा काळा भात, भाज्या, ही पोळी, कोशिंबीरएवढं एकटीनं केलं? का केलंस आई?"आई आनंदाने म्हणाली."अरे ! गोड खीर आणि लाडू सुद्धा आहेत.काय झालं दीना ! आज मंदिरात नवसफेडायला पुण्याचे प्रसिद्ध व्यापारीदेवल आले होते. त्यांना मुलगा झाला,म्हणून नवस फेडायला त्यांनी देवळातल्यासाऱ्यांना जेवण दिले. अरे ! सारा शिधात्यांनी पुण्याहून आणला होता, चार स्वैंपाकीसुद्धा आणले होते, ताट वाट्या आणले होते,फार श्रीमंत आहेत ते. त्यांना काय कमी?हात सोडून खर्च केला होता आणि इतकेनम्र की साऱ्यांना स्वःतहा आग्रह करत होते,मी, तुझी मावशी, नगू, या साऱ्या सखवा,आम्ही पोटभर जेवलो. नगू तर खूशच होतीहोय ना नगू! "मी घास घ्यायला पुढे केलेला हात मागेघेतला, संकोचून म्हणालो‘‘म्हणजे, भक्त, मंदिरातले कर्मचारी, पुजारीसारे जेवले? पण मध्यरात्री हे जेवणआपल्या घरी कुणी आणले? ’’‘‘मी आणले, इतके चांगले जेवण मी एकटीचकशी जेवणार? साऱ्यांचे जेवण संपल्यावर मीत्यांच्याकडून तुझ्यासाठी हे जेवण मागून आणले. ’’आई उत्साहाने म्हणाली.‘‘म्हणजे आई, तू माझ्यासाठी, त्यांच्याकडे जेवणमागितलेस?’’ मी आश्चर्याने म्हणालो.‘‘ हो मागितले, त्यात काय झाले?सारी मंगेशी जेवली, मी काही एकटी जेवलेनाही. ’’ आई अडखळत म्हणाली.‘‘ होय दीना ! सारी मंगेशी जेवली, मी सुद्धापोटभर खाल्लं. पण जेवण मागून मात्र घरीआणलं नाही, थोंग्यात्या ! तू जेवण मागूनचांगलं नाही केलंस ! ’’ एक सखवा तोऱ्यातम्हणाली.आई एकदम कडाडली.‘‘ ए केसर ! कोणाशी बोलते आहेस तू?पन्नास लोकांचं जेवण पडलं होतं. एकामुलाचं जेवण मागितलं, तर असा काय मोठाअपराध केला मी? ’’‘‘ हे बघ थोंग्यात्या ! आम्ही साऱ्या जणीआनंदाने भरपूर जेवलो, गाव जेवलं. पणकुणीही अन्न मागून घरी आणलं नाही. ’’केसर गालात गालात हसत पुटपुटली.आणि आई किंचाळली‘‘ केसर ! तुला काय म्हणायचे आहे ते माझ्यालक्षात आले आहे, मी त्या पुणेकरांकडे भीकमागितली आणि हे अन्नघरी आणलं. मला भिकारी म्हणायचं आहेना तुला ! हो आहे मी भिकारी,माझ्या दीनासाठी मी भिकपण मागेन.आणि हसता काय फिदी फिदी, चला उठा,चालत्या व्हा इथून. ’’साऱ्या सखवा तोंडातल्या तोंडात हसतनिघून गेल्या, या तुर्रेबाज थोंगाची कशीजिरविली याच आनंदात त्या होत्या.मी सुन्नपणे ताटावर बसलो होतो.भूक मेली होती, मन अस्वस्थ झालं होतं,खाली मान घालून मी म्हणालो,‘‘आई ! क्षमा कर, पण हे मागून आणलेले,दान केलेले अन्न मी खाणार नाही.दीनानाथ अन्नछत्रातले अन्न खात नाही,पाणपोईचे पाणी पीत नाही.भुकेने शरीर मरते,भिक्षेने मन मरते.’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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