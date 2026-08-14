Premium|Marathi Rural Humour : डार्लिंग, ये है टुनकी डिजिटल!

किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comतसं पाह्यलं तं माह्यं नाव श्रीकांत. आमच्या गावात त्याचा ओरिजनल उच्चार ‘शिर्कांत’ असा होते. मालं नाव सरकं कोनालेच ना घेता ये. माह्या बुढ्याले म्हनजेच बापाले ऊर्फ पोप्पालेच तं ते ज्यमे नाई, तं कोनाचं काय सांगू? पोट्टे मले शिऱ्या म्हनत. माल्या मम्मीले ते खराब वाटे; पन् पोप्पा मले लाळानं... खरं म्हनजे नाइलाजानं ‘पिंट्या’ म्हनत असल्याच्यानं पुढे मी पिंट्या म्हनूनच वयखल्या जाऊ लागलो.पुऱ्या गावात मले ‘शिर्कांत’ म्हननारं एकच कॕरेक्टर होतं, ते म्हनजे माह्या मामाची पोरगी प्रगती. माह्यं नाव पिंट्या पळल्याच्यानं तिले सर्वेजनं ‘पिंकी’ म्हनून चिळवत. तिनं मले ‘शिर्कांत’ म्हतलं की मले भल्लं गमे. माही माय त्या काळातली मॕट्रिक. तिले वाटलं की आपल्या पोराचं काही ना काही स्टँडर नाव ठेवाव. आता सांगा काही गरज होती काय असा फालतूचाच मोठेपना कराची? तो ‘श्री’ शिक्यासाठी मले दोन वर्स लागले ना!! अन् पाचवीचं प्रथम सत्र स्पेलिंग पाठ कऱ्यात गेलतं. बरं, जाऊ गेलं तं!! तं सांग्याचा मतलब असा, की जो तो मले ‘पिंट्या’च म्हने. त्यावक्ती ते साजरंई वाटे; पन् मी तेवीस वर्षांचा झालतो तरी मले पिंट्याच म्हनत. मी म्हनो, ‘अरे बापा, आता लग्नाले आलो ना मी!! आता तं मले शिर्कांत म्हना.’ पन् नाई!! म्या तं पक्कं डिसीजन घेतलं होतं, की भविष्यात ज्यावक्ती मी बाप होईन, तं माल्या लेकराले असं कोन्तंच टोपननाव ठेवनार नाई. नाई तं ते कान्व्हेंटमध्ये जाऊन म्हनीन - ‘माय नेम इज गोल्या अन् माय फादर नेम इज पिंट्या!!’.आमचं गाव टुनकी. आकोला जिल्ल्यातलंच टुनकी. सध्या ते टुनकी डिजिटल म्हनून पुऱ्या ब्रम्हांडात फेमस होयेल हाये, म्हनजे असं आमच्या गावातल्या लोकाईले वाटते. आमच्या गावात जर तुमाले याचं अशीन तं पह्यले आकोल्याच्या सुंदराबाई टावरजवळ ॲटो पकळा लागीन. ॲटो भरल्याशिवाय म्हनजे दाहा-बारा सवाऱ्या दाबू दाबू भरल्याशिवाय ॲटोवाला तथून निंघत नाई. एस्टी आमच्या गावात येत नसल्याच्यानं हा टोटल अत्याचार तुमाले सईन कराच लागीन. मंग तो ट्राफिकवाल्याईले चुकव्यासाठी असे काही शाटकट काढीन का जे तुमच्या बापालेबी ठाऊक नसतीन. त्यातई जर रस्त्यात ट्राफिक पोलिस दिसला तं एखांदा किलोमीटर तुमाले ॲटोतून उतरून पैदल याव लागीन. मंग तुमाले रस्त्याईचा हॉरर शो ‘याचि देही याचि डोळा’ अनुभव्याले भेटीन. दिशाले जरी गड्डे दिसत असले तरी तो रस्ताच व्हय याची दिव्य प्रचीती तुमाले येईन.युगेयुगे आमच्या गावालोक येनारा हा रस्ता सरकारनं पेंडिंग ठेवेल हाये. रस्त्यावर जर तुमाले चालता येईन अथवा वाहन चालवता येईन असा जर अंदाज आला तं हातोहात तथी गिट्टी आनून टाकन्यात येते, एवढी खबरदारी तं आॕलरेडी घेयेल राहीनच, तं ते असो. दरम्यान, तुमचं कंबळ्ळं अन् पाठकोळ जाग्यावर राह्यनार नाई. पंधरा किलोमीटरच्या या प्रवासात तुमच्या जिवाचं काही बरं-वाईट झालं तं मंडळ त्याले जबाबदार राह्यनार नाई.गावात आल्या आल्या गरामपंचाईतचा मोठ्ठा डिजिटल फ्लेक्स तुमचं स्वागत करीन - ‘ग्रामपंचायत टुनकी डिजिटल आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे.’ बसस्टॅंडवर दिसनारे स्वागताचे पंधरा-वीस फ्लेक्स पाहून तुमी अजिबात बुजाळून जाऊ नोका अन् त्याच्यावरचे युवानेत्याईचे खंडीभर थोबाडं पाहून भेदारूनबी जाऊ नोका. यदाकदाचित तुमचं खटलं म्हनजे तुमची सौभाग्यवती तुमच्यासंगं अशीन तं तिले तिले म्हन्याले विसरू नोका - ‘डार्लिंग, ये है टुनकी डिजिटल!!’.Premium| Journey Behind the Film : आत्मशोधाच्या ‘पावसा’तील गप्पा....तुमाले अजूनई माल्यावर डाउट हाये का? तं हे पाहा आकोला ते टुनकी व्हाया बोंदरखेड नांगोबुढ्याच्या म्हनजे माल्या आबाच्या परवासाचंलाइव्ह टेलिकास्ट -‘‘ॲटो व्हय का छकळं व्हय बे? मी पैदल निंघालो असतो तं पुळे गेलो असतो लेका ॲटोच्या.’’‘‘मंग जा ना बावा, तुमाले कोनं अळोलं?’’‘‘तू मलेच हुशारी सांग; पन जोऱ्यानं काही हानू नोको त्वाला ॲटो!’’‘‘किती सीटा बशेल हायेत, मोजा बरं आबा जरा...’’‘‘तुले काही लाज वाटते बे? नेमानं किती सीटा बसोता येतात?’’‘‘तेवळ्यानं ज्यमते का हो आबा? पेट्रोलचे तं पैसे निंघालेपाह्यजे किनी?’’‘‘आता काहाले थांबोला ॲटो?’’‘‘एक सीट हाये... जरासेक मांगं सरका आबा. मांगं-पुळे व्हा आमासेक. चार बसतात तथी.’’‘‘माल्या डोक्शावर बसोनं एखांदी सीट!!’’‘‘सध्याचं ॲडजेस करा... पुळे पाहू मंग.’’‘‘लय शायना दिसतंगळ्या मले तू.’’‘‘मुकाट्यानं बसा बरं आबा.’’‘‘मेला लेका मानूस! मोळतं का बावा मालं कंबळ्ळं?’’‘‘तुमी राज्या आबा, असंई म्हनता अन् तसंई म्हनता. रस्ता ना पाह्यत काय तुमी? स्पीड वाळोला तं झ्यटके बसतात म्हनता, अरामानं चालोला तं तिकूनई पटत नाई तुमाले!’’‘‘मंग का इकळच्या इकळेच म्हसनखाईत नेतं का बावा मले?’’‘‘आबा, आजीले काऊन नाईआनलं संगं?’’‘‘काऊन? तुले गमून नाई राह्यलं काय आजीशिवाय, की दोघालेबी संगंच वर पाठव्याचा इचार हाये त्वाला?’’गाव म्हतलं की पह्यल्यांदा मले जर काही आठवत अशीन तं ते म्हनजे गावाजवळून वाह्यनारी नदी. एखांद्या कास्तकारानं बैलाईची तहान भागवासाठी बंडी नदीत उतरवली असंन तं तथोल्ल्या शांततेत बैलाईच्या कसांडीचा किनकिन आवाज जिवाले भल्ला गोड वाटते. तो आवाज तं अजूनही मले जसा कानात घुमत असल्यासारखाच वाटते. तुमाले सांगतो ना मी... तुमी कोन्याई नदीत उतरा. वाह्यत्या पान्यात तुमचे पाय ओले होऊ द्या. मंग आमासेक अखीन पुढे जा. टोंगयालोक पाय भिजू द्या अन् मंग कसं वाटते ते मले सांगा. नदीतले चोपळेगिर्र गोटे, रेती तुमाले अलगच आनंद देतील. बारीक बारीक मासोया पायाले गुदगुल्या करतील. मंग जरासे खाली वाका. आंजुईत पानी घ्या अन् मारा तोंडावर!! अन् आता कसं वाटते ते सांगा..मी तिसरी-चौथीत अशीन. गावातल्या बाया धुनं धुयाले नदीवर जात. तं मीबी माल्या मायसंगं जावो. ते धुनं धुये अन् मी तिच्या भवतीभवती रुंगय रुंगय करत राहो. येतानी नदीतले शंकू-शिपले तं कई चोपळेगिर्र गोटे खिशात भरून आनो. असं वाटे जशी काही सोनं-चांदीच खिशात भरून आनली. ‘बालपनीचा काळ सुखाचा’ म्हनतात ते काही खोटं नाई. मस्जिदीतल्या ‘अल्लाहू अकबर’ अजानीच्या आवाजानंच आमाले चेव ये. घटकाभऱ्यानं विहारावर भीमगीतं लागत - ‘माझ्या भीमाच्या नावानं... कुंकू लाविलं रमानं...’ मंग आम्ही चहापानी अटपून मंदिरावर खेयाले जावो. तथी कोनीतरी मोठमोठ्यानं ‘पाऊले चालती पंढरीची वाट’ असं प्रल्हाद शिंदेंचं भजनं म्हनत असे.मारोतीच्या मंदिराजवळ एक कडुनिंबाचं अन् एक पिपयाचं असे दोन मोठमोठे झाडं होते. याच झाडाखाली आमचा वर्ग भरे. बाभुयगावचे गावंडे गुरुजी आमाले कविता शिकवत. आमी मस्त ठेक्यात कविता म्हनो - ‘आभाळ वाजलं धडामधूम... वारा सुटला सूं सूं सूं’जात, धर्म वालेवाले असतात, हे तं आमाले समजे पन् ते काऊन असतात, हे काही समजे नाई. कोनाच्या मनात मैला नोता. ‘तो मानूस कोन व्हय वं मा?’ असं आपुन मायले इचारलं तं ते सांगे, ‘बाबू, तसं म्हनू नोय... मामा म्हनाव!!’ मंग तो कोन्याई जाती-धर्माच असो, आमी त्याले मामाच म्हनो. अख्खं गाव असं नात्यागोत्यात बांधेल होतं. गावात राजकारन येत गेलं अन् मंग जसं नदीचं पानी गढुय-गढुय होत गेलं...तं देवीयो और सज्जनहो, आता माला लाईव्ह जायाचा टाइम झाला -‘‘ग्रामपंचायत टुनकी (डिजिटल) आपले सहर्ष स्वागत... हलो, सगळा अंधार कसा काय दिसून राह्यला? माला तं अंधार नोय ना हा? नाई... इम्पॉसिबल!! दीपिका पदुकोन अन् मी एकाच साबनानं आंग धुतो ना!! एका म्हनजे एकाच कंपनीच्या. मंग असा अंधार काहून दिसून राह्यला? हं ज्यमलं!! उलटा झालता वाटते कॕमेरा. हलो... हलो... मी दिसून राह्यलो काय? दिसतो काय मी?’’‘‘ओ पोट्टेहो... सायाचेहो तिकळे बसा ना बे... कॕमेऱ्यात येऊन राह्यले ना तुमी. हागनदारीमुक्तीचा पुरस्कार घेतला ना लेकहो आपुन अन् तुमी असे लाइव्ह दिसले तं काय क्रेडिट राहीन बे टुनकीचं भयताळबेलनेहो? अन् कमसकम तथी गोदरीत तं सोशल डिस्टन्सिंग पाळा बे!! थांबा, मीच मोबाईल भाईर नेतो.’’बाजुले नळावर बायाईचे भांडनं चालू हायेत. एवळी हानामारी तं जनरल हाये आपल्या गावात. आपलं गाव तंटामुक्त हाये, हे त्या बायाईले कोनं सांगाव? नळ आले नाहीत तं त्याले आपुन काय कराव? लाईनच नाई आली अजून. असो. ‘‘ओ पंचफुला मावशी... त्या वाकया अथीच टाका लागत होत्या काय ग्रामपंचायतच्या कंपाउंडवर? लाइव्ह येऊन राह्यलो ना मी फेसबुकवर. सबन क्रेडिट गमावता अशानं तुमी आपल्या गावाचं.’’हं ज्यमलं आता. नमस्कार... जयभीम... सलामवालेकुम!! धळाधळ पाच लोकं आले ऑनलाईन. ‘‘तं मित्रहो, तुमी पाचजनं म्हनजे मले पाच हजाराच्या बराबर वाटता. पांडवबी पाचच होते; पन् त्याइनं एकशे एक कौरवाईले... ओ किसना, ते म्हैस बांध्याले दुसरी जागाच नाई काय? अबे, लाइव्ह हाव ना मी!!’’ टुनकी (डिजिटल) आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे. आमच्या गावातले शंभर टक्के सिटीझन आता झनझन मोबाईल वापरतात. आमची पंचफुला आत्या व्हाट्सॲपवर धळाल आंगठे दाखोते. कोनी जन्माले आलं तरी आंगठे अन् कोनी मेलं तरी आंगठे. कोनी आलं तरी फुलं अन् कोनी गेलं तरी फुलं. आमचा अंतुल्या फेसबुकवर निस्ते दिलचे चिन्ह टाकत राह्यते. स्विटी वैनीचं स्टेटस पाहू पाहू अख्ख्या स्टेटचं नेटपॕक खलास होऊन राह्यलं. उलीउली पोट्ट्याईनं धळाधळ गेम डाउनलोड केले. आमचं पुरं गाव आता भलकसं बिझी झालं. कोनाले कोनाच्याइकळे पाह्याची फुरसत नाई अन् कोनासंगं बोल्याले तं खळ्ळूनच टाइम नाई.समजा, नवरा जेवन करून राह्यला आय मीन फुगून राह्यला अन् त्याले भात पाह्यजे तं तो बायकोले व्हाट्सॲप करते, की ‘डार्लिंग, उलीसाक भात आनतेस का?’ तं ते त्याले जागीच रिप्लाय करते, की राजसा, भात तं म्या कवाचाच वाढला, तुमी कवा कवा ताटातबी पाह्यत जा ना गडे!अंतुल्यानं व्हाट्सॲप ग्रुप तयार केला. त्यात चारच मेंबर. तो, त्याची बायको, म्हनजे आमची स्विटी वैनी अन् त्याईचेवाले दोन कॕलिंडरं. ॲडमिन वैनी असल्याच्यानं अंतुल्याच्या बुढाबुढीले त्यात ॲड केलं नाई. तं ह्या ग्रुपवरच सदाई नवरा-बायकोची काचाकिची चालू राह्यते. तं सांग्याचा मतलब असा, की आमच्या गावाचा भलकसा म्हनजे कसाच्या कसाच प्रोग्रेस होऊन राह्यला. आमची गरामपंचाईत डिजिटल झाली, फक्त अथी लोडशेडिंगचा वांधा हाये जरासाक. असो.दिवस निंघाल्यापासून तं रात होयेलोक आमचेवाले देशीप्रेमी प्रवेशद्वारावरच आळतेतेळवे पळेल राह्यत असल्याच्यानं सरपंचाले गावकऱ्याईची कोनतीच तकलीफ होत नाई. एवळं पॉझिटिव वातावरन असल्यावर आमची झेडपी शाळा डिजिटल होयाची कशी राहीन? म्हनजे हा विचार तरी कसा करू शकता तुमी? फक्त नऊ मयन्यापासून इलेक्ट्रिक बिल थकीत असल्याच्यानं महावितरनवाल्याईनं कनेक्शन कापलं. तं सांग्याचा मतलब असा, की कोनी आमच्या प्रोग्रेसले दिठ लावू नोका!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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