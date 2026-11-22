आजही महाराष्ट्रात नवऱ्या मुलला घरात येतानाच दार अडवून भावाला बहिण हे विचारते की, “तुला मुलगी झाली तर मला सून म्हणून देशील का?” मामाचा मुलगा असो किंवा आत्याची मुलगी किंवा साटंलोटं. महाराष्ट्रात या प्रथा काही नविन नाही. लहानपणापासून चिडवणं आणि मोठं झाल्यावर खरोखरच त्याच मामाच्या मुलाशी लग्न करणं ही प्रथा महाराष्ट्रात तरी फार पुर्वीपासून सुरू आहे. काही ठिकाणी तर थेट मामाशीच लग्न लावलं जातं. तर काही राज्यात मावस भावाशी लग्न करण्याची प्रथा आहे. पण अशा विवाहांमधून जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत योग्य कायदा करण्याची किंवा या विषयावर जनजागृती करण्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले. त्यामुळे विवाहादरम्यानची जोडीदाराची निवड, सामाजिक परंपरा आणि आनुवंशिक आजारांचा धोका या सगळ्याच विषयावर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.हा विषय नेमका काय आहे, खरोखरच रक्ताच्या नात्यात लग्न केलं की अनुवंशिक आजार होतात का? याविषयी विज्ञान काय सांगतं, संशोधनातून काय समोर आलं आहे, अशा नात्यात लग्न करायचं असेल तर कोणती काळजी घेणे आवश्यक आहे. हा सगळा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं कारण काय, सरकार खरोखरच आत्ता असा काही कायदा करणार आहे का? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया... .सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?बंगळुरूमधील २० वर्षीय कायद्याची विद्यार्थिनी चार्वी एस. हिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिचे आई-वडील एकमेकांचे चुलत नातेवाईक असून त्यांनी त्यांच्या समाजातील प्रथेनुसार विवाह केला होता. चार्वीला जन्मजात कोन डिस्ट्रॉफी (Cone Dystrophy) हा आनुवंशिक डोळ्यांचा आजार आहे. त्यामुळे तिच्या दृष्टीमध्ये ४० टक्के अपंगत्व आले आहे. जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे मुलांमध्ये काही आनुवंशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो, असा मुद्दा तिने याचिकेत मांडला आहे.या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने विवाहांवर थेट बंदी घालण्याचा आदेश दिलेला नाही. अशा विवाहांचे नियमन करणे हा संसदेचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत केंद्र सरकारने योग्य कायदेशीर उपाय किंवा जनजागृतीचा विचार करावा, असे सुचवले. विवाह हा वैयक्तिक निर्णय असला तरी तो घेताना संबंधित व्यक्तींना आरोग्यविषयक माहिती असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.जवळच्या नात्यातील विवाहांमुळे जनुकीय धोका का वाढतो?यामागे मानवी शरीरातील जनुकांची रचना आणि वारसाहक्काने मिळणाऱ्या गुणधर्मांचे विज्ञान आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आई आणि वडिलांकडून प्रत्येक जनुकाच्या दोन प्रती मिळतात. काही वेळा या जनुकांमध्ये बदल किंवा दोष असू शकतात. मात्र, प्रत्येक जनुकीय बदलामुळे आजार होतोच असे नाही. काही आजार अप्रभावी जनुकांमुळे म्हणजेच Recessive Genes मुळे होतात. अशा वेळी आई आणि वडील दोघांकडूनही एकाच जनुकाची दोषपूर्ण प्रत मुलाला मिळाली, तर संबंधित आजार दिसून येऊ शकतो.उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबात एखाद्या आनुवंशिक आजाराचे जनुक अनेक पिढ्यांपासून अस्तित्वात असेल, तर त्या कुटुंबातील जवळच्या नातेवाईकांमध्ये तेच जनुक असण्याची शक्यता वाढते. अशा दोन व्यक्तींचा विवाह झाल्यास त्यांच्या मुलाला दोघांकडूनही ते जनुक मिळण्याची शक्यता असते. यामुळे जनुकांमुळे होणाऱ्या आजारांचा धोका वाढतो. याला वैद्यकीय भाषेत Homozygosity वाढणे असे म्हणतात. म्हणजेच एखाद्या जनुकाच्या दोन्ही प्रती एकसारख्या असण्याची शक्यता वाढणे.मात्र, याचा अर्थ जवळच्या नात्यात विवाह करणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याच्या मुलाला आजार होतो असा नाही. हा धोका नात्याची जवळीक, कुटुंबातील आनुवंशिक आजारांचा इतिहास आणि संबंधित जनुकीय बदल यांवर अवलंबून असतो. .मुलांमध्ये कोणत्या आजारांचा धोका असतो?जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे काही आनुवंशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो. यामध्ये थॅलेसेमिया, सिस्टिक फायब्रोसिस, स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रॉफी यांसारख्या आजारांचा समावेश होतो. याशिवाय काही जन्मजात विकृती, ऐकण्याच्या किंवा पाहण्याच्या क्षमतेशी संबंधित समस्या आणि विकासात्मक अडचणींचाही धोका वाढू शकतो.या संदर्भात एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. मामाच्या मुलीशी विवाह म्हणजे प्रथम चुलत नात्यातील विवाह. अशा विवाहांमध्ये दोघांचे आजी-आजोबा समान असतात. मात्र, मामाचा स्वतःच्या भाचीशी विवाह हा यापेक्षा अधिक जवळच्या नात्यातील विवाह आहे.संशोधन काय सांगते? धोका नेमका किती वाढतो?२०२५ मध्ये British Medical Journal मध्ये प्रकाशित झालेल्या आरोग्यविषयक विश्लेषणानुसार, एकमेकांचे जवळचे रक्ताचे नातेवाईक नसलेले आई-वडील जर असतील तर मुलांमध्ये गंभीर जन्मजात दोषांचा मूलभूत धोका साधारण २ ते ३ टक्के असतो. पण चुलत नात्यातील विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या मुलांमध्ये हा धोका साधारण ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजेच धोका वाढतो; मात्र प्रत्येकवेळी अशा जोडप्यांच्या मुलांना गंभीर जन्मजात दोष असतीलच असे नाही.या विषयावरील आणखी एक महत्त्वाचे संशोधन २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Genetics and Molecular Research या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले. या संशोधनात जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाह आणि गर्भधारणेच्या प्रतिकूल परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी २६ तुलनात्मक अभ्यासांचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी चार अभ्यासांमधील तुलनात्मक आकडेवारीचा एकत्रित विश्लेषणासाठी वापर करण्यात आला. या विश्लेषणात जवळच्या नात्यातील पालकांच्या मुलांमध्ये गंभीर जन्मजात विकृतींची शक्यता तुलनेने अधिक असल्याचे आढळले..भारतात अशा विवाहांचे प्रमाण किती?भारतामध्ये जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांचे प्रमाण प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनाच्या निष्कर्षांनुसार, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या फेरीतील (NFHS-5, २०१९-२१) ५ लाख ४२ हजार ८३० विवाहित महिलांच्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. देशातील साधारण प्रत्येक दहा विवाहांपैकी १ विवाह जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील असल्याचे या अभ्यासात आढळले.या अभ्यासात देशातील ७०७ जिल्ह्यांचा भौगोलिक अभ्यास करण्यात आला. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तसेच महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि ओडिशातील काही जिल्ह्यांमध्ये अशा विवाहांचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे दिसले. दक्षिण भारतातील अनेक भागांत ही परंपरा अधिक आढळते, तर ईशान्य भारतात तिचे प्रमाण कमी आहे. अनेक राज्यात अशा पद्धतीने नात्यात विवाह करणे हा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग झालेला आहे.सध्याच्या कायद्यात काय तरतूद आहे?हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि विशेष विवाह कायदा १९५४ या दोन्ही कायद्यांमध्ये जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांवर निर्बंध आहेत. मात्र, काही विशिष्ट प्रथा आणि परंपरांना कायद्यात अपवाद देण्यात आले आहेत.हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ५(४) आणि ५(५) नुसार प्रतिबंधित नातेसंबंधांमध्ये तसेच सपिंड नात्यात विवाह करण्यास मनाई आहे. मात्र, एखाद्या समाजात अशा विवाहांना मान्यता देणारी प्रस्थापित प्रथा असल्यास अपवाद लागू होऊ शकतो. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४(ड) मध्येही अशाच प्रकारची तरतूद आहे.चार्वीच्या याचिकेत याच अपवादांना आव्हान देण्यात आले आहे. अशा विवाहांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कायद्यात बदल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विवाहापूर्वी जनुकीय समुपदेशन, आवश्यकतेनुसार ऐच्छिक जनुकीय तपासणी आणि संभाव्य आरोग्य धोक्यांची माहिती देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही याचिकेत आहे. .Premium|CBI किंवा ED च्या नावाने व्हिडिओ कॉल आला तर काय कराल..? डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली २०२६ मध्ये ६४७ कोटींची फसवणूक.विवाहापूर्वी जनुकीय तपासणी करणे आवश्यक?जवळच्या नात्यात विवाह करण्याचा विचार करणाऱ्या जोडप्यांसाठी जनुकीय समुपदेशन उपयुक्त ठरू शकते. यामध्ये दोन्ही कुटुंबांतील आनुवंशिक आजारांचा इतिहास समजून घेतला जातो. त्यानुसार डॉक्टर आवश्यक जनुकीय तपासण्यांचा सल्ला देऊ शकतात. दोघेही एकाच आनुवंशिक आजाराचे वाहक आहेत का, याची माहिती मिळू शकते.मात्र, प्रत्येक जोडप्याने सर्व प्रकारच्या जनुकीय चाचण्या करणे आवश्यक नसते. कोणती चाचणी करायची, तिचा उपयोग काय आणि निकालाचा अर्थ काय, हे वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ठरवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच चाचणीचा अहवाल ठीक आला तरी मुलांना आनुवंशिक आजार होणारच नाही असेही ठोसपणे म्हणता येणार नाही.भारत सरकारच्या UMMID म्हणजेच Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders या उपक्रमामध्ये आनुवंशिक आजारांचे निदान, जनुकीय समुपदेशन आणि उपचारविषयक सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा सुविधा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते.परंपरा की आरोग्याचा विचार?या प्रकरणामुळे केवळ एका विवाहपद्धतीवर बंदी घालण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही. तर विवाहाचा निर्णय घेताना संबंधित व्यक्तींना संभाव्य आरोग्यधोक्यांची माहिती असावी का, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. एकीकडे काही समुदायांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या विवाहपरंपरा आहेत, तर दुसरीकडे आधुनिक जनुकीय संशोधनातून समोर येणारी आरोग्यविषयक माहिती आहे. सर्वाच्च न्यायालय याविषयी काय निर्णय घेते माहिती नाही. यामुळे विवाह कायदा बदलेल का हेही सध्या सांगता येणार नाही. पण याविषयात जनजागृती होणे आणि त्यातून संभाव्य धोके टाळणे हे विज्ञानातून समोर आलेलं सत्य आहे. त्यामुळे भविष्यात कायदा होवो न होवो या विषयाबाबत देशातील नागरिकांनी सतर्क रहाणे आणि काळजी घेणे गरजेचे आहे.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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