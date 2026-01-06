Premium|Institution of marriage: लग्नसंस्था संकटात की बदलाच्या वाटेवर?

रसिका आगाशेदोन-एक वर्षांपासून प्रेमसंबंधात असलेल्या एका उच्चशिक्षित जोडप्याने लग्न केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. साहजिकच आता लग्नसंस्थाच संकटात आल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. बदल शाश्वत आहे, हे आताच्या पिढीने मान्य केलं आहे. लग्नसंस्थाही बदलातून चालली आहे. दोन व्यक्तींना मोकळेपणाने एकत्र राहण्यासाठी लग्नसंस्था उपयोगी पडणार नसेल तर हळहळू तिच्याशीच काडीमोड घेतला जाईल, हे नक्की.रवेळी तरुण जोडप्याच्या घटस्फोटाची बातमी आली, की लगेच चर्चांना उधाण येतं. ‘आताच तर केलं होतं लग्न...’, ‘टिकवता येत नसेल तर करता कशाला?’, ‘लग्न म्हणजे चेष्टा वाटते का यांना’, ‘सगळा पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव आहे’ वगैरे वगैरे... खरंतर मध्यमवयीन आणि प्रौढ जोडपी हल्ली सर्रास घटस्फोट घेतात. त्यावरही चर्चा होतेच. मुळात घटस्फोट हा दोन व्यक्तींमधला प्रश्न आहे, त्यात कुणी का पडावं? पण लग्न हे अनेकदा फक्त दोन माणसांत होत नसतं ना... दोन कुटुंबं, खानदान, काही वेळा दोन गावं ही लग्नामुळे जोडलेली असतात आणि घटस्फोट घेतला, की काय काय तुटणार आहे, याची कुणालाच कल्पना नसते..माझ्या काही मित्र-मैत्रिणींचे घटस्फोट झालेले आहेत. काहींनी दुसऱ्यांदा लग्नही केलं आहे, काहींनी नाही; पण त्यातल्या अनेकांनी आपापल्या सासरच्या लोकांशी, नवऱ्याच्या किंवा बायकोच्या मित्र-मैत्रिणींशी अजूनही सहज संपर्क ठेवला आहे. काहींनी आपल्या जुन्या जोडीदाराच्या नव्या जोडीदाराशीही मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवले आहेत. अनेकांना हा पोरखेळ वाटतो; पण मला हे समजूतदारपणाचं लक्षण वाटतं.लहानपणी अनेकदा आई तिच्या मैत्रिणीशी बोलत असताना मी हा संवाद ऐकलाय, की ‘पोर आहे गं आता, आता इथेच अडकले. आता मनात आलं तरी सोडून जाता येणार नाही’ वगैरे. तिच्या मैत्रिणी, शेजारी, नातेवाईक बायका यांच्यात हा अगदी सहज संवाद होता... म्हणजे मनात घटस्फोट काय तो होता; फक्त समाजाच्या भीतीने किंवा अनेकदा बायकांना जायला दुसरी कुठली जागा नाही म्हणून त्या लग्न टिकवून ठेवायच्या. बाबांच्या मित्रांना असं बोलताना कधी ऐकलं नाही; पण तसंही आपल्याकडे पुरुष एकमेकांकडे मन मोकळं करू शकतील, अशी जागाच नाही. म्हणजे ते जग, राजकारण, चहा असं कशावरही बोलतील; पण मनात काय चालू आहे, याबद्दल कधीही बोलणार नाहीत. हा खरंतर वेगळा विषय आहे; पण लग्न तुटायला पुरेसा आहे..लग्न तुटण्याची कारणं काहीही असू शकतील किंवा असतात. मुळात हा त्या दोन व्यक्तींमधला न सुटलेला प्रश्न असतो; पण आता बायकांना लग्नाबाहेर, म्हणजे नवऱ्याच्या घराबाहेर पडलं तर जायला जागा असते. अनेक मुली स्वबळावर, म्हणजे माहेरी न जाताही स्वतःचं आयुष्य सुखाने घालवू शकतात. त्यामुळे उगाच त्रासाच्या, दडपणाच्या वातावरणात कशासाठी राहायचं, असा प्रश्न घटस्फोटाने सहज सोडवला जाऊ शकतो.मुळात आता लग्नसंस्थेचं महत्त्व आहे का, हा विषय महत्त्वाचा आहे आणि पाश्चात्त्य संस्कृतीवर खापर फोडून काहीही होणार नाहीय. आपल्याला पेहराव, शिक्षण, पैसे पाश्चात्त्य संस्कृतीप्रमाणे हवे; पण त्या ज्ञानातून आलेल्या इतर गोष्टी नको, असं कसं होईल? आणि नाही पटलं तर चालू लागणाऱ्या गंगा, उर्वशीच्या कथा आपल्याकडेही होत्याच की....लग्न म्हणजे सात जन्माची गाठ, आयुष्यभराचा सहवास, या छान, सुंदर, काव्यात्मक गोष्टी आहेत; पण दोन माणसांना एकत्र राहताना जर आनंद वाटत नसेल, तर ते लग्नाचं बंधन होतंच. मुळात लग्नबंधन या शब्दातच बांधून घातलंय. अनेकदा खूप वर्षं प्रेमात असणारी माणसं लग्न करून पस्तावतात. काहींना हा साक्षात्कार २४ तासांत होतो, काहींना काही वर्षं, काही महिने लागतात. काहींना लॉटरी लागते आणि योग्य सोबत मिळते. प्रेमाच्या माणसाबरोबर राहता येतं.एक तर प्रेमात असणं आणि लग्न करणं या मुळातूनच दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दोन व्यक्ती एकत्र राहायल्या लागल्या की भांड्याला भांडं लागणारच, असं म्हणतात. आता अनेकदा ही दोन माणसं एकत्र कामही करत असतात, त्यांचं मित्रमंडळ एकच असतं आणि ते घरीही एकत्र राहणार असतात तर कुरबुरी या होणारच. मला वाटतं, नव्या पिढीलाही हे मान्यच आहे; पण एखादं नातं त्रासदायक होत असेल तर ते का टिकवायचं, हा मूलभूत प्रश्न आहे. म्हणजे जुन्या काळी नवरा दारुडा असेल, मारत असेल तर काडीमोड घेण्याचा सल्ला दिला जात असे. म्हणजे पटत नसल्याचा पुरावा असायचा; पण अनेक घाव, जखमा या न दिसणाऱ्या असतात, त्यांचं काय करायचं? एकाच घरात राहून, एकमेकांना शब्दाशब्दाला दुखावत राहायचं, त्रास करून घेत राहायचं का वेगळं व्हायचं आणि मैत्री कायम ठेवावी, असा विचारही अनेक जण करताना दिसतात. एकमेकांशी सभ्य वर्तणूक ठेवून, जरी मूल असेल तरी, त्याच्यावर घटस्फोटाचा कमीत कमी परिणाम होऊ देत, जर सुखाने आयुष्य काढणार असतील तर काय हरकत आहे? मुळात आपण हरकत घेणारे कोण? पण समाज म्हणून याचा काहीतरी खूप वाईट परिणाम होतोय, असा जो सूर आळवत बसलेत, त्यांनी परत विचार करायला हवा. म्हणजे त्रासदायक लग्न काहीही झालं तरी टिकवायचं म्हणून रोज घरातून, वैतागून, त्रासून, कंटाळून बाहेर येणाऱ्या व्यक्तींचा समाज जास्त बरा की आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातले प्रश्न सोडवून, शांतपणे श्वास घेणारे जास्त चांगला समाज घडवू शकतात?.Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : 'पुढची संधी हेच यश...'.काही वर्षांपूर्वी लिव्ह इन, लग्न न करता एकत्र राहणं या गोष्टीकडे फारच वाईट नजरेने बघितलं जायचं. म्हणजे अजूनही बघतात; पण त्या वेळी तो पर्यायच नव्हता. प्रेमात पडल्यावर लग्न करायचंच असतं इतकीच सगळ्यांना माहिती होती. मला वाटतं इथे घोळ आहे. सगळ्यांना हेच माहीत आहे. प्रेमात पडणं आणि मग पुढे काय करायचं तर लग्न... कारण एकत्र राहण्याचा, सेक्स करण्याचा तो कायदेशीर परवाना आहे; पण लग्न करणं, एकत्र राहणं म्हणजे तेच नसतं. एकतर आता आयुष्यभर असंच असणार आहे, काहीही झालं तरी याच व्यक्तीबरोबर राहायचं आहे, याचंच दडपण येऊ शकतं आणि त्यात ती दुसरी व्यक्ती कॉम्पॅटिबल अर्थात अनुकूल नसेल, रोजच्या आयुष्यात त्या व्यक्तीमुळे सतत अस्वस्थ वाटणार असेल किंवा अजून सोप्प म्हणजे आनंदी वाटणार नसेल तर वेगळं होणंच श्रेयस्कर आहे. या सगळ्यात बदललेलं आयुष्य, त्याची गती, अशी अनेक गोष्टी आहेतच. पूर्वी लोक सहसा ज्या गोष्टीत शिक्षण घ्यायचे साधारण त्याच क्षेत्रातली नोकरी करायचे. एकदा नोकरी मिळाली, की पेन्शन मिळेस्तोवर तीच इमाने-इतबारे करायची. पसंत असो वा नसो, एकदा लग्न झालं की टिकवायचं, असा साधारण सूर होता. सगळ्याच गोष्टी एकदाच होतात आणि त्या टिकवायच्या असतात, अशी समज होती. यात नोकरी, लग्न काय हाच नियम. टीव्ही आणि फ्रीज एकदा घेतला, की आयुष्याच्या शेवटपर्यंत तेच आहे. आता लोक इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेऊन चित्रपट व्यवसायात येतात. दर काही वर्षांनी नोकऱ्या बदलतात. बदल शाश्वत आहे, हे या पिढीने मान्य केलं आहे. लग्नसंस्थेची गरज याचाच विचार होणं आवश्यक आहे; पण ती संस्थाही बदलातून चालली आहे. त्यात कालानुरूप बदल नाही झाले, दोन व्यक्तींना मोकळेपणाने एकत्र राहण्यासाठी जर ती उपयोगी पडणार नसेल तर हळहळू या संस्थेशीच काडीमोड घेतला जाईल, हे मात्र नक्की.. 