Premium|Highlander Research Center : इतिहास ‘कर्मभूमी’ची निवड करीत असावा!

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comअमेरिकेमधील नागरी हक्क चळवळीशी संबंधित काही कार्यकर्ते उसगाव डोंगरी येथे येऊन गेले होते, त्यामध्ये कॅथी श्रीधर आणि मेलनी सूल या होत्या. या दोघीही अमेरिकेतील युनिटॅरियन युनिव्हर्सलिस्ट असोसिएशनशी (unitarian universalist association) संबंधित होत्या. मेलनी सूल युनिटॅरियन युनिव्हर्सलिस्ट असोसिएशनच्या चर्चमध्ये पौरोहित्य करायची. ती भारतात आली असता तिने उसगाव डोंगरीला भेट दिली होती. उसगाव डोंगरीचं ‘साने गुरुजी प्रशिक्षण संकुल’ पाहून तिला अमेरिकेतल्या हायलँडर रिसर्च सेंटरची आठवण झाली होती. त्यात योगायोग असा, की उसगाव डोंगरीच्या प्रशिक्षण संकुलाला साने गुरुजींचं नाव आहे. हायलँडर रिसर्च सेंटर हे मार्टिन ल्युथर किंग यांच्याशी घनिष्टतेने संबंधित आहे. साने गुरुजी आणि मार्टिन ल्युथर किंग यांचं प्रेरणास्थान एकच... ते म्हणजे, महात्मा गांधीजी. कॅथी आणि मेलनी या दोघींना दोन्ही प्रशिक्षण संकुलांमध्ये साधर्म्य वाटावं, याची कारणं काय असावीत? याची उत्सुकता मला होतीच. उसगाव डोंगरीचं प्रशिक्षण संकुल आम्ही आमच्यापरीने सुरू केलं होतं. त्याचं साधर्म्य थेट अमेरिकेतल्या हायलँडर रिसर्च सेंटरशी व्हावी, ही माझ्यासारखा छोट्या संघटकासाठी कुतूहलाची बाब होती..Premium|Labor Law: अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या संघर्षाची कहाणी सिझर चावेझचा प्रवास.अमेरिकेच्या ॲडव्होकसी इन्स्टीट्यूटच्या प्रशिक्षणासाठी मी जेव्हा अमेरिकेत गेलो होतो, तेव्हा कॅथी श्रीधर यांनी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या जन्मगावी त्यांच्या घराला भेट देण्याची योजना आखली. वॉशिंग्टनहून कॅथी माझ्यासोबत अटलांटा येथे आल्या. अमेरिकेच्या दक्षिण भागात १९६३ पर्यंत वर्णभेद कायदेशीर होता. त्या वर्णभेदाला आव्हान देण्याचं काम नागरी हक्क चळवळीचे नेते डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग यांनी केलं होतं. अटलांटामध्ये ‘ऑबर्न अव्हेन्यू’ या एका साध्या घरात १५ जानेवारी, १९२९ रोजी मार्टिन ल्युथर किंग यांचा जन्म झाला होता. मार्टिन ल्युथर किंग यांची आणि माझं दैवत साने गुरुजी यांची प्रेरणाही गांधीजीच होते. त्यामुळे मला मार्टिन ल्युथर किंग यांचं विशेष आकर्षण होतं. त्यांचं घर अमेरिकेने त्यांच्या पश्चात ‘राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक’ म्हणून जतन केलं आहे. नागरी हक्क चळवळीतील मार्टिन ल्युथर किंग यांचं योगदान त्यांच्या घरामध्ये विविध प्रदर्शनांच्या रूपाने उभं आहे. कॅथी श्रीधर आणि मेलनी या दोघींनीही मार्टिन ल्युथर किंग यांच्यासोबत काम केलेलं होतं, त्यामुळे वॉशिंग्टन ते अटलांटा या प्रवासात त्या दोघीही मला नागरी हक्क चळवळीतल्या त्यांच्या आठवणी सांगत होत्या.मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या घरवजा स्मारकाला भेट देण्याचं ठरल्यावर ४ एप्रिल १९६८ला अवघ्या एकोणचाळिसाव्या वर्षी हत्या झालेले मार्टिन ल्युथर किंग आणि त्यांचा जीवनपट सतत माझ्या डोळ्यासमोर होता. त्यांच्या हत्येनंतर वॉशिंग्टन, शिकागो, बाल्टीमोर येथे मोठ्या प्रमाणावर वांशिक दंगली पेटल्या. याच पार्श्वभूमीवर कवी ब्रुकने १९६९ मध्ये सुप्रसिद्ध ‘Riot’ (दंगल) ही कविता लिहिली. या कवितेची प्रेरणाही कुठेतरी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या विचारांत असावी. ‘A Riot is the Language of the unheard’... ‘दंगल म्हणजे ज्यांचं ऐकलं जात नाही अशा उपेक्षितांची भाषा’ असं मार्टिन ल्युथर किंग म्हणत. तोच धागा पकडून ब्रुकने ‘Riot’ ही कविता लिहिली असावी. या कवितेतील जॉन कॅबोट या श्रीमंत, गोऱ्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तिरेखेतून ‘So, all white... he would blow snow’... हा वाक्यांश प्रचलित झाला. जॉन कॅबोट हा कृष्णवर्णीयांवर अन्याय, जुलूम करणारा वर्णद्वेषी, गोऱ्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारा आहे. जॉन कॅबोट हा त्याच्या वर्णाचा इतका अहंकार बाळगणारा आहे आणि कृष्णवर्णीयांचा द्वेष करणारा आहे, की तो शिंकला तरी त्यातून पांढराशुभ्र बर्फच बाहेर येईल, इतकं त्याचं पांढरं असणं म्हणजेच त्याच्या रंगाचा अहंकार अतिरेकी आहे, अशी त्या कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. कॅथी आणि मेलनी यांच्यासोबत मार्टिन ल्युथर किंग यांचं घर पाहताना मला सतत ब्रुकच्या ‘Riot’ कवितेच्या ओळी स्मरत होत्या. असं वाटत होतं, की कवितेतलं मुख्य पात्र जॉन कॅबोट याला त्या घराच्या भिंतींमध्ये गाडून टाकलं असावं... यानिमित्ताने वर्णद्वेष, सामाजिक विषमता मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या घरात गाडली गेली असावी आणि उभी हयात वर्णभेद गाडून टाकणाऱ्या मार्टिन ल्युथर किंग यांची हत्या होताना उडालेले त्यांच्या रक्ताचे थेंब त्या भिंतींवर मला स्पष्ट दिसत होते. ज्यांची न्यायासाठीची, अधिकारासाठीची मागणी ऐकली जात नाही, अशा दुर्लक्षितांसाठी उभी हयात घालवणारा मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या हत्येनंतर, त्याने म्हटल्याप्रमाणे वांशिक दंगली उसळल्याच. मार्टिन ल्युथर किंग हे कुणी भविष्यवेत्ते वा द्रष्टे नव्हते; परंतु हे वास्तव आहे, की न्याय्य अधिकाराची मागणी करणाऱ्यांचं जेव्हा पिढ्यान्-पिढ्या ऐकलं जात नाही तेव्हा त्यांच्या मनातली खदखद संघटित होते आणि मग ती वाट फुटेल तिथून अन् मिळेल त्या स्वरूपात उसळून बाहेर येते आणि समाज घुसळून टाकते... मग आतापर्यंत स्थिरतेने, सुखाने जगणारा, विशेष सवलतीची झूल पांघरणारा उर्वरित समाज यालाच ‘हिंसा’ म्हणतो. ‘दंगल’ म्हणतो... कारण त्यांच्या सुरळीत चाललेल्या एकरेषीय आयुष्यात त्याने अडथळा येतो. या साऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारा ‘Riot’ या कवितेतला ‘जॉन कॅबोट’ या साऱ्या पार्श्वभूमीवर माझ्या नजरेसमोरून काही केल्या हलत नव्हता....अटलांटाला भेट दिल्यावर पुढे मेलनी सूल ज्या चर्चमध्ये पौरोहित्य करीत होती त्या चट्टानुगा या गाववजा शहरात आम्ही जाण्यासाठी निघालो. हा प्रवास सुमारे तीन तासांचा होता. या तीन तासांच्या प्रवासात मेलनी मला त्यांच्या संस्थेची माहिती देत होती. मेलनीच्या सांगण्यातून युनिटॅरियन युनिव्हर्सलिस्ट असोसिएशन (unitarian universalist association) ही एक धार्मिक संस्था आहे; परंतु तिचे धर्मप्रमुख हे लोकशाही मार्गाने सभासद निवडून देतात, हे माझ्याकरिता नवीन होतं. यातल्या प्रत्येक सभासदाला ज्या धर्माची उपासना करायची असेल ते करण्याचं स्वातंत्र्य होतं. माझ्यासाठी हे सारंच अनोखं होतं. मेलनीचं बालपण न्यू ऑर्लिन्स येथे गेलं होतं. तिचे वडील कामगार संघटनेचे नेते होते, त्यामुळे समतेचे संस्कार लहानपणापासूनच तिच्यावर झाले होते. त्यामुळेच उसगाव डोंगरीबद्दल मेलनीला विशेष आस्था होती.चट्टानुगाहून मेलनीच्या घरून टेनेसीकडे जाण्यास आम्ही निघालो, तेव्हा मेलनी हायलँडर रिसर्च सेंटरबद्दल बोलत होती. १९३२ रोजी माईल्स हॉर्टन यांनी टेनेसी येथील एका डोंगरावर हायलँडर रिसर्च सेंटरची स्थापना केली. हे माईल्स हॉर्टन वयाच्या पंच्याऐंशीव्या वर्षी पहिल्यांदा आणि अखेरचे भारतात आले होते. भारताच्या भेटीवर असताना दोन दिवस ते माझ्यासोबत उसगाव डोंगरी येथे राहिले होते. याच हायलँडर सेंटरमध्ये नागरी हक्क चळवळीची जननी रोझा पार्क संघर्षाचे, अन्यायाविरोधात लढण्याचे धडे घेऊन प्रशिक्षित झाली. अन्याय्य गोष्टींना ‘नाही’ म्हणण्याचं बळ रोझा पार्कला हायलँडर सेंटरमध्ये मिळालं. अमेरिकेत नागरी हक्क चळवळ सुरू झाली, ती अलाबामा राज्यातील मॉन्टगोमरी शहरातील बसगाड्यांवरील बहिष्कारानेच आणि त्याची सुरुवात रोझा पार्कने केली. या बहिष्काराचं रूपांतर पुढे व्यापक नागरी हक्क चळवळीत झालं. १९५५चं वर्ष होतं. गुलामांची प्रथा रद्द करणारी १२ वी घटनादुरुस्ती होऊन ९० वर्षं लोटली होती. या क्रांतिकारी पावलाची मोठी भरपाई अब्राहम लिंकन यांच्या हत्येने करावी लागली. या घटनेनंतर ९० वर्षांनीही ‘समान; परंतु वेगळे' या तत्त्वावर आधारित 'जिम क्रो' कायद्यानुसार अमेरिकेत वर्णभेद सुरूच होता. एखाद्या बसमध्ये गोरा प्रवासी उभ्याने प्रवास करीत असेल; तर कृष्णवर्णीयांनी उठून त्यांना बसण्यासाठी जागा देणं बंधनकारक होतं... गुलामीची प्रथा रद्द होऊन सुमारे शतकाचा कालावधी लोटला; तरीही वर्णभेद सुरूच होता. रोझाच्या मनात याचीच खदखद होती. कातडीच्या रंगामुळे लहानपणापासून झालेले सारे अपमान, उपेक्षा यांची खदखद तिच्या मनात साचलेली होती. परंतु वेगळे’ या तत्त्वावर आधारित ‘जिम क्रो’ कायद्यानुसार अमेरिकेत वर्णभेद सुरूच होता. एखाद्या बसमध्ये गोरा प्रवासी उभ्याने प्रवास करीत असेल; तर कृष्णवर्णीयांनी उठून त्यांना बसण्यासाठी जागा देणं बंधनकारक होतं... गुलामीची प्रथा रद्द होऊन सुमारे शतकाचा कालावधी लोटला; तरीही वर्णभेद सुरूच होता. रोझाच्या मनात याचीच खदखद होती. कातडीच्या रंगामुळे लहानपणापासून झालेले सारे अपमान, उपेक्षा यांची खदखद तिच्या मनात साचलेली होती.ख्रिसमस येऊ घातला होता. घरातल्यांसाठी खरेदी करायला रोझा बसने निघाली होती. ड्रायव्हरच्या जवळच्याच सीटवर ती बसली होती. ड्रायव्हर जेम्स ब्लेकला ती चेहऱ्याने ओळखत होती. एका थांब्यावर काही गोरे प्रवासी बसमध्ये चढले. त्यांना बसायला जागा नव्हती. मग कृष्णवर्णीयांनी उठून गोऱ्यांना जागा देण्याबाबतच्या सूचना ड्रायव्हरने दिल्यानंतर रोझा वगळता अन्य कृष्णवर्णीय प्रवासी निमूट उठून उभे राहिले. मात्र, रोझा तिच्या जागेवर दटूनच बसली. त्यावर ड्रायव्हर जेम्स तिच्यावर डाफरला. सारे कृष्णवर्णीय जागेवरून उठले होते. रोझा उठली की ‘जिम क्रो’ कायद्याची अंमलबजावणी होणार होती; परंतु ती हट्टाने बसून होती... हायलँडर सेंटरच्या प्रशिक्षणात तिची अन्यायाविरोधातल्या संघर्षाची भूमी पक्की तयार झाली होती. हायलँडरचं प्रशिक्षण तिच्या ‘नाही’ म्हणण्याला आतून ताकद देत होतं. असं प्रशिक्षित मनच अन्यायाचा नेटाने सामना करू शकतं, हे ती जाणून होती. एका गोऱ्या मुलाने तिला धमकावलं... ड्रायव्हर जेम्सने कर्कश्श आवाजात रोझाला दरडावलं, तरीही ती सीटवरून उठली नाही. तिच्या एकदा ‘नाही’ म्हणण्याने वर्णभेदांविरोधातल्या चळवळींचा एक इतिहास भविष्यात घडणार होता, याची तिलाही तेव्हा कल्पना नसावी... रोझाच्या दृढ निश्चयापुढे ड्रायव्हर आणि बसमधील इतर गोरे प्रवासी हतबल झाले. शेवटी या ‘नाही’ म्हणण्यामुळे रोझाला जेलमध्ये जावं लागलं. ‘जिम क्रो’ कायद्यानुसार तिला दोषी ठरवण्यात आलं. १४ डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला; परंतु रोझाच्या या एका ‘नाही’ म्हणण्याने कृष्णवर्णीयांनी बससेवेवर जागोजागी बहिष्कार टाकला. याचा राग मनात धरून वर्णद्वेष्ट्यांकडून चर्चवर हल्लेही झाले; परंतु कृष्णवर्णीयांनी संयम न सोडता बहिष्कार सुरूच ठेवला. रोझाच्या केवळ ‘नाही’ म्हणण्याने कृष्णवर्णीयांमध्ये स्वतःच्या हक्कांची जाणीव जागृत झाली. ३८१ दिवस चाललेल्या या बहिष्कारामुळे कृष्णवर्णीयांवर अन्याय करणाऱ्या कायद्यातील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. रोझाच्या एकदा ‘नाही’ म्हणण्याने अमेरिकेत क्रांती आणली... इथूनच व्यापक नागरी हक्क चळवळीला प्रारंभ झाला. इथूनच मार्टिन ल्युथर किंगसारखं भक्कम नेतृत्त्व कृष्णवर्णीयांना मिळालं... या अर्थाने रोझा पार्क ही नागरी हक्क चळवळीची आणि मार्टिन ल्युथर किंग या कृष्णवर्णीयांच्या नेतृत्वाची जननी होती... आणि रोझा पार्कला घडवणारी भूमी होती, हायलँडर रिसर्च सेंटरची..बुद्धिमत्ता डोळ्यातून सहजी चकाकणारी मेलनी गाडी चालवता चालवता मला रोझाबद्दल सांगत होती. टेनेसी येथील हायलँडर रिसर्च सेंटरमध्ये त्या सेंटरचे संस्थापक माईल्स हॉर्टन यांचं निवासस्थान होतं. त्याच निवासस्थानात माझी आणि मेलनीची राहण्याची व्यवस्था केली होती. नागरी हक्क चळवळीचे गायक पीट सीगर, ज्यांनी नागरी हक्क चळवळीची गीतं केवळ अमेरिकेतच नाही; तर जगभरात पोहोचवली, त्यांच्यासोबत मी माईल्स यांच्या घरी राहणार होतो. माईल्स यांचं निधन होऊन आता पाच वर्षं झाली होती; परंतु त्यांच्या आठवणी आजही तिथे ताज्या होत्या. पीट सीगर हे उंच; पण कृश बांध्याचे... ऐंशीच्या पुढे वय असणारे; परंतु तोच धीरगंभीर ताकदीचा आवाज. भारदस्त व्यक्तिमत्त्व... पीट सीगर यांनी त्यांची आणि पर्यायाने जगभरातल्या नागरी हक्क चळवळींची आवडती गाणी तेव्हा मला म्हणून दाखवली...But the banks are made of marbleWith a guard at every doorAnd the vaults are stuffed with silverThat the farmer sweated forशेतकऱ्याने घाम गाळून कमावलेल्या चांदीच्या नाण्यांनी बँकेच्या तिजोऱ्या मात्र खचून भरलेल्या नि बँका कशा संगमरवरी...प्रत्येक दारावर खडा एकेक रखवालदार...l saw the seaman standing... Idly by the shorel heard the bosses saying... Got no work for you no moreमी पाहिला किनाऱ्यापाशी रिकामपणे उभा खलाशी आणि मी ऐकलं त्याच्या मालकाचं बोलणं, ‘तुझ्याजोगतं काही काम नाही आता’...I’ve seen my brothers workingThroughout this mighty land,l prayed we’d get togetherAnd together make a stand...या महान भूमीवर सगळीकडे , मी माझ्या भावांना राबताना पाहिलं,मी प्रार्थना केली, की आम्ही एक व्हावं, एकजुटीने आवाज उठवावा...Then we’d own those banks of marbleWith a guard at every doorAnd we’d share those vaults of silverThat we have sweated for...मग प्रत्येक दारावर एकेक रखवालदार खडा असलेल्यात्या संगमरवरी बँका आमच्या होतीलनि आम्ही कष्टाने कमावलेल्या चांदीच्या नाण्यांनीजुलूमाविरोधात भरलेल्या त्या तिजोऱ्या आम्ही वाटून घेऊ...हे गाणं ऐकून माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. लढलेला, बलिदान गेलेला प्रत्येक कृष्णवर्णीय भारतातला माझा आदिवासी... वेठबिगार... असे सारे ज्ञात-अज्ञात चेहरे माझ्या डोळ्यासमोर तरळले. एक तर हायलँडर रिसर्च सेंटरची भूमी ही चळवळीच्या वैचारिक घुसळणीची भूमी. कृष्णवर्णीयांच्या वर्णद्वेषविरोधी चळवळींचा उगम इथल्याच भूमीत झाला. हायलँडर रिसर्च सेंटरची स्थापनाच मुळात ‘संघर्षाचं अधिष्ठान’ तयार करण्यासाठी माईल्स हॉर्टन यांनी केली होती. अन्यायाविरुद्ध संघटित होऊन आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण-संवादातून बळ देणं... त्यांना प्रत्यक्ष रणभूमीवर संघर्षाकरिता तयार करणं, ही त्यामागची संकल्पना होती... त्यातूनच अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांचे, कामगारांचे संघर्ष उभे राहिले... संघर्ष करणारे कार्यकर्ते उभे राहिले. इथूनच मार्टिन ल्युथर किंगसारखा नेता उदयास आला..If I had a hammer out the morningI’d hammer out the evening, all over this landI’d hammer out danger, I’d hammer out a womanI’d ring out love between my brothers and my sistersall over this land...माझ्याकडे एक हातोडा असेल, की मग मी या देशातीलसकाळ आणि संध्याकाळ सुरळीत करून टाकीन...कुठल्याही धोक्याचा नि:पात करीन, स्त्रीशी जुळवून घेईन,अख्ख्या देशभरातील माझ्या सगळ्या बहीण-भावंडांच्या प्रेमाला मजबूत करेन... आजही संघर्षाची, न्याय्य हक्कांसाठीची एकत्रित मूठ जिथे जिथे जगभरात उंच उभारली जाते, तिथे तिथे जगभरातील सर्व भाषांमध्ये हेच गीत गायलं जातं. हे गीतही इथेच हायलँडर रिसर्च सेंटरमध्ये जन्माला आलं.‘अमेरिकेत जेव्हा वर्णद्वेष कायदेशीर होता, काळ्या-गोऱ्यांना एकत्र शिकता येत नव्हतं, काळ्या-गोऱ्यांना एकत्र हॉटेलमध्ये बसता येत नव्हतं, काळ्या-गोऱ्यांना जेव्हा बसमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येता येत नव्हतं त्या वेळेस हायलँडर रिसर्च सेंटर ही त्यांच्याकरिता एकमेव जागा होती, ज्या ठिकाणी काळे आणि गोरे वर्णभेद विसरून एकत्र येऊन आपल्या अनुभवाचं आदान-प्रदान करत संघर्षाची आखणी करीत... अहिंसक संघर्षाची रणनीती शिकत... नव्या वर्णभेदरहित समाजाच्या उभारणीची स्वप्नं पाहत’....पीट सीगर हातातल्या गिटारची तार समांतर छेडत तंद्रीत बोलतच राहिला... ‘‘२ सप्टेंबर १९५७ या दिवशी मार्टिन ल्युथर किंग यांनी हायलँडर रिसर्च सेंटरला भेट दिली होती. त्या दिवशी सेंटरचा २५ वा वर्धापनदिन होता. अमेरिकेत सर्वत्र वर्णद्वेषाने हिंसक रूप घेतलेलं असताना सेंटरमध्ये काळ्या आणि गोऱ्यांनी एकत्र भेटणं, विचारांचं आदान-प्रदान करणं ही खरंतर मोठी क्रांती होती. या दिवशी मार्टिन ल्युथर किंग यांनी सेंटरच्या क्रांतिकारक कार्याचा गौरव करणारं भाषण केलं. याच प्रसंगी मी बॅन्जो घेत उठलो आणि सेंटरमध्येच शिकलेलं गाणं मी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्यासमोर गायलं. माझ्या सुरात आपला स्वर मिसळत सभेतील प्रत्येकाने हे गाणं गायलं. या गाण्याचा प्रभाव किंग यांच्यावर इतका झाला, की ते मोटारीत याच गाण्याची धून तल्लीन होऊन गात होते... गाता गाता ते त्यांच्या सहप्रवाशाला म्हणाले, का कोण जाणे; पण या गाण्याने माझ्यावर गारुड केलंय...’’Oh, deep in my heart, We shall all be freeWe shall all be free, We shall all be free, some day...माझ्या मनाच्या तळाशी, मला खात्री आहेआम्ही सगळे स्वतंत्र होणार, तो दिवस उजाडेल,त्या वेळी आम्ही सगळे मुक्त असणार कधीतरी...हे सारं मला सांगताना पीट सीगर यांची दृष्टी भूतकाळात रुतून होती. त्या नजरेत विषण्णतेचं आभाळ होतं, वेदनांची गच्च वनराई होती, शौर्याच्या धडाडीची जमीन होती... मीही त्यात हरवून गेलो.Oh, deep in my heart, I do believeWe shall overcome, some day...माझ्या मनाच्या तळाशी, मला पूर्ण खात्री आहेआम्ही या परिस्थितीवरही मात करणार...तो दिवस उजाडेल, त्यावेळी आम्ही परिस्थितीवर मात करणार...पीट सीगरचे स्वर तेवढे कानी पडत होते. बाकी सारी इंद्रियं मिटून गेली होती. ‘We shall overcome’... भयमुक्ततेचं, मुक्तीचं, आशादायी उद्याचं, सामाजिक समतेचं, नागरी हक्काच्या चळवळीचं सन्मानगीत... जगभरातल्या चळवळींच्या या सन्मानगीताचा उगमही हायलँडरच्या भूमीतच झाला.कृष्णवर्णीय कामगारांचं प्रशिक्षण इथे सुरू असताना कृष्णवर्णीयांची पोलिसांकडून धरपकड सुरू होती. जागोजागी पोलिसी जुलूम सुरू होता. तेव्हाच या गीताचा जन्म हायलँडर सेंटरमध्ये प्रशिक्षणावेळी झाला होता...We are not afraid, We are not afraidWe are not afraid, today... Oh, deep in my heart...आमच्या मनाच्या गाभ्यात कसली भीती नाही,आज आम्हाला कशाचीही भीती नाही...पीट सीगर तंद्रीतल्या एकतानतेत गातच राहिला...कधी कधी वाटतं, की एखादी भूमीच विलक्षण नि अनोख्या ऊर्जेचं तेजोमंडळ घेऊन जन्माला येते. ‘महाभारत’ कुरुक्षेत्रावरच का घडले? आणि तिथेच ‘भगवद्गीते’सारख्या महाकाव्याचा जन्म का झाला? असं काय अनोखं होतं त्या भूमीमध्ये? कोणती विलक्षण घनता होती तिथल्या आसमंतात? जगभरातला कोणताही महान इतिहास घ्या, तो ‘इतिहास’ एखाद्या विशिष्ट भूमीचीच निवड का करीत असावा? तिथल्या भूमीला कान लावून तिच्या स्पंदनांना जर जाणून घेता आलं, तर या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील कदाचित! परंतु कधी कधी वाटतं, की ‘इतिहास’ स्वतःच स्वतःची कर्मभूमी निवडत असावा आणि कर्तेही!हायलँडर सेंटरमध्येच मार्टिन ल्युथर किंगसारख्या असंख्य नेत्यांना प्रेरणा मिळाली... चळवळींच्या, संघर्षाच्या, आत्मसन्मानांच्या, गौरवगीतांचा जन्म झाला... माझ्या मेंदूत हे असंख्य विचार, कानात पीट सीगरचा स्वर आणि मनात भारतातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या श्रमजीवी संघटनेच्या चळवळीपासून ते अमेरिकेसह जगभरातल्या सर्व चळवळींबद्दलचा कमालीचा अभिमान दाटून आला होता. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर उगाचच भगवद्गीतेचा पहिलाच श्लोक स्मरत होता,‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः...इतिहास ‘कर्मभूमी’ची निवड करीत असावा आणि‘कर्त्यां’चीही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.