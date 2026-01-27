Premium|Mary Kom: मेरी कोम आणि ओन्लर कोमच्या संसारातील तणाव; समजुतीपासून कटुत्यापर्यंतचा प्रवास

प्रतिमा जोशी- pratimajk@gmail.comकर्तबगार स्त्रीचं एकाच वेळी कौतुक; तर दुसऱ्या बाजूला संसार वाऱ्यावर सोडलेली बाई, अशी टीका अशा प्रकारची दुहेरी कोेंडी असते; पण त्याहीपेक्षा तिखट शेरे घर सांभाळणाऱ्या पुरुषाला आणि अप्रत्यक्षपणे त्याच्या पत्नीलाही झेलावे लागतात. परिणामी, त्यांचा संसार बिघडायला सुरुवात होते..दिग्दर्शक आर. बाल्की यांच्या ‘की अँड का’ सिनेमात करिअर केंद्रित स्त्री आणि घरकाम करणारा पुरुष यांच्यातील प्रेम अन् मानसिक द्वंद्व मांडण्यात आलं होतं. हा चित्रपट नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन देतो... पण मेरी कोम आणि तिच्या पतीमधील समोर आलेले खासगी वाद म्हणजे एका सहजीवनाला कटुतेने लगावलेला ‘पंच’च म्हणावा लागेल. बाल्कींच्या सिनेमात एक गाणं होतं. त्याचे बोल आहेत, ‘मोहब्बत है ये, जी हुजूरी नहीं...’ मेरीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर सद्यःस्थितीत ते फार बोलके ठरतात...ला भीती वाटते, की तुझे आई-वडील तुझं लग्न लावून देतील आणि तुझं बॉक्सिंगमधील करिअर संपून जाईल... माझ्याशी लग्न करशील? तुझ्या कर्तृत्वाच्या आड काही येऊ देणार नाही... संसाराच्या सर्व जबाबदाऱ्या मी सांभाळीन, तू नवनव्या क्षितिजांना गवसणी घालत राहा. तुला बॉक्सिंग रिंग गाजवायची आहे, त्यासाठी जगभर फिरावं लागेल. तुला भक्कम सोबत हवी या जगात... अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त करत ओन्लर कोमने मेरीपुढे विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला. तिने तो स्वीकारला..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.मेरी पुढे खरोखर आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन बनली. पार ऑलिंपिकवर झेंडा रोवला. असंख्य पारितोषिकं, अनेक मानाचे किताब पटकावले. बॉक्सिंग रिंग, ट्रेनिंग कॅम्प आणि विमानाने जगाला वळसे घालत रााहिली. तिच्या संसारात तीन गोेंडस मुलं आली. त्यांचं संगोपन, घरातली कामं कबूल केल्याप्रमाणे ओन्लर निभावत राहिला. ‘मी जगाला गवसणी घालू शकते. घरापासून लांब असूनही निर्धास्त आणि निवांत राहू शकते; कारण माझ्या घराची काळजी माझा नवरा घेतो’ असं २०१३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या आपल्या आत्मचरित्रात मेरी लिहू शकली...मेरीचं आत्मचरित्र वाचताना हा जगावेगळा संसार मनाला स्पर्श करून गेला होता. मेरीबाबत जितका अभिमान तितकीच ओन्लरबाबत कृतज्ञता दाटून आली होती. खरं तर ती आजही आहे; पण गेला काही काळ या दोघांमधले वाद नको त्या पद्धतीने चव्हाट्यावर येत आहेत. ‘ह्याने काही कमावलं नाही, नुसत्या झोपा काढल्या. माझ्या कमाईवर घर चाललं’ असा त्रागा मेरी करत आहे; तर ‘मी तिच्यासाठी माझं करिअर सोडलं, गुलामासारखा वावरलो, घर सांभाळलं म्हणून ती इतकं काही करू शकली’ असा संताप ओन्लर व्यक्त करत आहे. साथी असलेला ओन्लर गुलाम झाल्याची भावना का व्यक्त करत असेल आणि नोकरी सोडून घर सांभाळणारा नवरा ‘आयता बसून खातो’ असं मेरी का म्हणाली असेल? घरकाम, मुलांचं संगोपन यातील त्याचा उत्साह संपला असेल का? आता इतकं मिळवलं बायकोने तर आता बास करावं, असं त्याला ठामपणे वाटत असेल का? कारण मेरीच्या आत्मचरित्रात याचा पुसटसा का होईना; पण उल्लेख सापडतो... तर ‘मला अजून बॉक्सिंग रिंग सोडायची नाही’ असं सांगत ‘माझा स्वभाव तापट आहे’ असंही मेरी लिहिते. .सुमारे २० वर्षं सोबत राहिल्यानंतर दरम्यानच्या काळात ते विभक्त झाले आहेत. एका विलक्षण समजुतीने आणि चौकटबद्ध जगणाऱ्या सर्वच जोडप्यांनी धडा घ्यावा, अशा निश्चयाने सुरू झालेला या दोघांचा संसार असा कसा विस्कटला? परस्परांना सांभाळून घेत वाटचाल सुरू केलेल्या एका आगळ्यावेगळ्या सहजीवनात इतकी कटुता आली कुठून? रूढ समजुतींना धक्का देत कर्तबगार पत्नीमागे ठाम उभा राहणारा पुरुष ही अनोखी संकल्पना रुजवू पाहणारा हा संसार असा अर्ध्यावर कसा मोडला आणि तोही परस्परांवर असे आरोप करत, की जे त्यांच्या नात्याचा पायाच नव्हते! खरंच त्यांच्यात धुसफूस आहे की बहुतांश सेलिब्रिटी जो अंगीकारतात तसा हा केवळ प्रकाशझोतात राहण्यासाठीचा स्टंट आहे? निगेटिव्ह तर निगेटिव्ह... प्रसिद्धी महत्त्वाची, असा तर विचार यामागे नाही ना? मेरी आणि ओन्लरमधील तणावामागे असलेली कारणं खरी की खोटी, हे ते दोघं अणि त्यांचे कुटुंबीय जाणे; पण सकृतदर्शनी तरी त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेले आहेत आणि संसाराला ग्रहण लागलं आहे.कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींच्या संसारात असे पेच येतच असतात. समजूतदारपणा, सहकार्य अशा सकारात्मक नोटवर सुरू झालेलं सहजीवन काही काळ सुरळीत चालतं. दोघांमधला एक हळूहळू खूप मोठा होत जातो. त्याचं वलय विस्तारतं. त्याची अनेक अर्थाने अनेक बाबतींत वाढ होत जाते. कधी कधी ही उंची भिववणारी असते. उंच होत गेलेल्याला समोरची व्यक्ती खुजी वाटू लागते. त्याच्या विस्तारलेल्या जगात स्वतःहून लो-प्रोफाइल राहिलेली व्यक्ती लौकिकाला कमीपणा आणणारी, काहीशी मागासलेली आणि सहजीवनासाठी अपुरी वाटू लागते. स्वभावात एक कोरडेपणा आणि कधी क्वचित तुच्छताही डोकावू लागतो. ज्याला आपण सहजीवनासाठी तोकडा समजतो आहोत, त्यानेच एकेकाळी आपल्याला उंच भरारी घेऊ देण्यासाठी स्वतःचे पंख मिटून घेतले होते, याचा विसर पडू शकतो. .Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.या दोन व्यक्ती ज्या परिघात वावरत असतात त्यानुसार त्यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतही अंतर पडत जातं. ज्याचा परीघ विस्तारला आहे, उंच झाला आहे, ज्याला वरच्या वर्तुळात वरिष्ठ पद लाभलं आहे त्याला मागे पडलेला आपला जीवनसाथी सार्वजनिकच नव्हे; तर कौटुंबिक जीवनातसुद्धा कमीपणाचा वाटू शकतो. स्त्री असो वा पुरुष, हे कोणाच्याही बाबतीत घडू शकतं. याच्या उलट जो सुरुवातीला आपणहून मागे राहतो, मी घर-संसार सांभाळीन, असं म्हणतो त्याला कालांतराने जोडीदार पुढे गेला याची सतत जाणीव होत राहते आणि न्यूनगंडाने तो पोखरला जाऊ शकतो. ज्या जबाबदाऱ्या त्याला सुरुवातीला आनंदाच्या वाटतात त्या नंतर त्याला आपल्या दुय्यमपणाचे पाश वाटू लागतात.विशेषतः बाईने करिअर करावं आणि पुरुषाने घर सांभाळावं, ही कल्पना अद्याप आपल्याच देशात नव्हे; तर जगभरातही फारशी रुजलेली नाही. उलट बाईने घर सांभाळत नवऱ्याला मोकळं आभाळ दिलं, अशा संसारात समाज त्या बाईची प्रशंसा करत राहतो. मुळात स्त्रियांनी घर सांभाळणं हेच गृहीत तत्त्व त्यात असतं. कथित कर्तबगार नवरे अशा संसाराचा उदो उदो करताना बायकोचा उल्लेख ‘आमच्या गृहमंत्री’ असा करतात... समाजही त्याला दाद देतो. जणू हीच तिची पोचपावती. अशी पोचपावती घर सांभाळणाऱ्या पुरुषाला मात्र मिळत नाही. कारण, समाजाच्या मते तो बिचारा घरात राबतो आणि बायको उंडारत फिरते, अशीच प्रतिक्रिया सर्वसाधारणपणे उमटते. कर्तबगार स्त्रीचं एकाच वेळी कौतुक; तर दुसऱ्या बाजूला संसार वाऱ्यावर सोडलेली बाई, अशी टीका अशा प्रकारची दुहेरी कोेंडी असते; पण त्याहीपेक्षा तिखट शेरे घर सांभाळणाऱ्या पुरुषाला आणि अप्रत्यक्षपणे त्याच्या पत्नीलाही झेलावे लागतात. परिणामी, त्यांचा तोवर नीट चाललेला संसार बिघडायला सुरुवात होते..खूप गुंतागुंतीचं आहे हे. तसं पाहिलं तर गुंता कुठे नाही? अगदी सरळसाधा चौकटीतला पारंपरिक संसार करणाऱ्या जोडप्यांतही विसंवादाला कधी सुरुवात होते हे त्यांचं त्यांनाही कळत नाही. सतत सोबत राहून परस्परांचे गुण जसे दिसतात तसे दोषही स्पष्ट होत जातात. कित्येकदा तर जे आधी गुण वाटले होते, तेच दोष वाटू लागतात. दोन माणसं राहत एकत्र असली तरी वाढतात वेगवेगळ्या परिघात आणि निरनिराळ्या पद्धतीने. सूर जुळेनासे होतात. एकत्र राहणं ही सक्ती वाटू लागते. तरीही कित्येक जोडपी समाज आणि कुटुंब यांच्या धाकाने, आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे किंवा आणखी अशाच काही कारणांमुळे मारून मुटकून एकत्र राहतात; पण त्यांचं सहजीवन संपलेलं असतं. जगण्यातला रस आटलेला असतो किंवा कोणा तरी एकाच्याच मर्जीने घर चालू राहतं, दुसरी व्यक्ती मन मारून तडजोड करत जगत राहते. वर वर दिसायला संसार अबाधित असतो; पण तो केवळ पारंपरिक सांगाडा असतो.एकाच व्यक्तीसोबत दीर्घकाळ राहणं, ही खरोखर मनुष्याच्या प्रगल्भतेची, समजूतदारपणाची कसोटी असते. ती उत्तीर्ण होणं ही खूप कष्टसाध्य गोष्ट आहे. या कसोटीत तयार उत्तरं नसतात, आपले मार्ग आपल्यालाच शोधावे लागतात. काही गमावण्याची तयारी ठेवावी लागते. मुख्य म्हणजे एका टप्प्यानंतर भावनेपेक्षा विवेकाची गरज असते. जोडीदाराने दिलेलं चांगलं लक्षात ठेवून न पटणाऱ्या बाबी बाजूला ठेवून एका हद्दीनंतर स्वतःची वाढ होईल, असे रस्ते शोधावे लागतात. ज्या कारणासाठी एक विशिष्ट भूमिका स्वीकारली, ते कारण पुरेसं पूर्ण होत आलं, की आपली स्वतःची स्पेस निर्माण करता आली पाहिजे. .तशी ती निर्माण केली, की मग सारं आयुष्य एकाच गोष्टीत गेलं, याची सल राहत नाही आणि कटुताही वाढीला लागत नाही. ओन्लरच्या बाबतीत त्याने अशी स्पेस शोधली नसेल का? ठाऊक नाही. खरं तर त्याने मेरीवर आणि नंतर तिनेही त्याच्यावर प्रेम केलं होतं. आपलं प्रेम असलेल्या व्यक्तीसोबत आयुष्य काढण्याची संधी फार लोकांना लाभत नाही. प्रेम ही जी एक विलक्षण सुंदर गोष्ट आहे तिचा पाया असलेला संसार तुटणं ही दोघांसाठीही त्रासदायक बाब असणार... प्रेमातून एकत्र आलं तरीही अशा लोकांचा संसार कालांतराने चौकटबद्ध आणि ठरवून केलेल्या विवाहांसारखा का होतो? मेरीला हे अजिबात जाणवत नसेल का की हाच तो माणूस ज्याने एके काळी आपली मनापासून पाठराखण केली आहे? असेलही. आपण फक्त तर्क करू शकतो... खरं तर आता ओन्लर कोमने आत्मचरित्र लिहायला हवं. नाही नाही, आपल्यासारख्यांना चविष्टपणे चघळण्यासाठी नव्हे; तर एका आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वासाठी स्वतःहून घर सांभाळणाऱ्या त्याच्या जोडीदाराचं आयुष्य कशी वळणं घेत गेलं, हे समजावं म्हणून!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 