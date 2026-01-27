प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Mary Kom: मेरी कोम आणि ओन्लर कोमच्या संसारातील तणाव; समजुतीपासून कटुत्यापर्यंतचा प्रवास

Mary Kom marriage controversy: या लेखात मेरी कोम आणि तिचा पती ओन्लर कोम यांच्या नात्यातील तणावातून करिअर, प्रेम आणि सहजीवनातील गुंतागुंत उलगडून दाखवली आहे. कर्तबगार स्त्री आणि घर सांभाळणारा पुरुष ही संकल्पना समाजाला अजूनही पूर्णपणे स्वीकारता आलेली नाही.
Mary Kom

Mary Kom

esakal

अवतरण टीम
Updated on

प्रतिमा जोशी- pratimajk@gmail.com

कर्तबगार स्त्रीचं एकाच वेळी कौतुक; तर दुसऱ्या बाजूला संसार वाऱ्यावर सोडलेली बाई, अशी टीका अशा प्रकारची दुहेरी कोेंडी असते; पण त्याहीपेक्षा तिखट शेरे घर सांभाळणाऱ्या पुरुषाला आणि अप्रत्यक्षपणे त्याच्या पत्नीलाही झेलावे लागतात. परिणामी, त्यांचा संसार बिघडायला सुरुवात होते.

Loading content, please wait...
marriage
Book
Mary Kom
Celebrity
controversy

Related Stories

No stories found.