Premium|Ranbhul nature experience : रानभूल आणि निसर्गभूल: दीनानाथ मंगेशकरांच्या अद्भुत प्रवासाची कहाणी

हृदयनाथ मंगेशकरगुरुजींच्या घरून मंगेशीच्या देवळात जाणाऱ्या मास्टर दीनानाथ यांना चकव्यात सापडल्याचा भास झाला. तिथे भेटलेल्या एक वयोवृद्ध गृहस्थाने त्या लहान दीनानाथ यांना खूप काही समाजावून सांगितलं. त्या दोघांच्या गप्पा रंगल्या. सारेच ते वेगळं होते. त्यात मीरा आली, निसर्ग आला. नेमके काय बोलणे झाले दोघांमध्ये... हे सारे उलगडलंय या भागात... ...तर निसर्ग रानभूल निर्माण करून मानवालाका भूलवू शकत नाही? का संभ्रमात पाडू शकत नाही ?तू भूत, प्रेत, जादूटोणा मानत नाहीस.पण आजच्या रातीने, अकल्पित प्रसंगांनी, या रानाने तुला ‘चकवा’ या सारखी अनैसर्गिक, माणसाच्या भीतीतून निर्माण झालेली कल्पित कथा मान्य करायला शिकविली की नाही।मुला! ही रानभूल भयकथा नाही. ती हवीहवीशी वाटणारी द्दष्यकथा आहे. रानभूलहा एक भासमय सौंदर्य प्रत्यय आहे.पहाटेची वेळ असते. थंडगार हवा झुळकत असते. प्रत्येक झाडाला, पान-फुलांना,लतावेलींना नव्या प्रकाशाची चाहूललागलेली असते. प्रत्येक गवताच्या पातीवरदवाचे थेंब सांभाळून तोल सावरत बसलेलेअसतात. वारियाची पहाट झुळूक त्यांचीसावध बैठक तुटू नये, म्हणून सावधपणे वाहत असते. तोच आकाशाच्या चिलमनमधून, म्हणजे चिकाच्या पडद्यातल्या, जाळीमधून, झरोक्यातून पहिले किरण पृथ्वीवर प्रकटण्या प्रयत्न करू लागते.‘‘खुब पर्दा है जो चिलमन से लगे बैठे होसाफ छुपते भी नही, सामने आते भी नही’’(सूर्याचे पहिले किरण, अभ्राआड असे लपले आहेत, की जणू एक सुंदरी चिकाच्या पडद्याआड बसली आहे, स्वच्छ दिसतही नाही,आणि सरळ समोर येतही नाही.)आणि फिकट हिरव्यागार तृण मखमालीवरएक अतिशय सुंदर, विविध रंगांच्या नाजूकनक्षीने सजलेला एक रेशीम तंतूंचा गालिचापसरलेला दिसतो. .नाही, रानातून फिरत असताना मला तो दिसला,मी आश्चर्यचकित होऊन तो गालिचा पाहातचराहिलो. आणि तो कीती मऊशार आहे, हे जाणवूनघेण्यासाठी, मी हात किंचित पुढे केला.त्या मुलायम गालिचाला स्पर्श करण्यासाठीमी पुढे सरसावलो.आणि काय आश्चर्य?... तो सुंदर गालिचाक्षणार्धात आकाशात उडाला. आणि आकाशातउडत, उडत, रंग बदलत, बदलत हळूहळूखिरत, खिरत गेला.मग माझ्या लक्षात आलं की ही रानभूल आहे,तो गालीचा नव्हताच. तृणपातींवरवेगवेगळ्या रंगांची, मखमाली पंखांचीरानभूलीच्या अंगाची सहस्रावधी फुलपाखरंबसली होती. माझ्या चाहुलीने ती अचानकउडाली. एक सुंदर सुबक फुलपाखरांचा गालिचा,आकाशात उडत हळुहळू खिरत, खिरत गेला,रान भूलीचा एक वेगळा साक्षात्कारमी अनुभविला होता.एक दुपार, उन्हाळ्याचे दिवस. वैशाख वणवा.मोठ मोठे वृक्ष उन्हाने तळावलेले.उष्ण मातीवर मान मोडून पडलेली, गवतपाती,त्यावर गळून पडणारी, जळकी पानं.उन्हाने तळावलेली अर्धवटजळलेली, शुष्क प्राचीन वड, सनातन पिंपळ.म्हातारा औंदुबर, तरुण आम्रवृक्ष. सारे सारेउन्हाने तापलेले, पोळलेले, या सर्व झाडांचीजळलेली शुष्क पाने, त्या पानावरीलजळकट जाड रेषा,त्यांच्या अंगावरील त्या रक्तवाहिन्या.जणू उन्हाच्या किंचाळ्याच,त्या शुष्क पानांचे कठीण देठजणू वैशाख वणव्यात जळालेल्यागाणाऱ्या पाखरांचे कंठम्हाताऱ्या वृक्षांच्या अंगाखाद्यावर खेळणाऱ्या,झोके बांधणाऱ्या पुष्पलता फुलवेली.कोमेजून नव्हे, जळून, मरगटून शुष्क मर्मममातीवर निच्चेष्ट पडल्या आहेत.वारियाचा क्वचित झोंजावणारा झोत,झोत कसला? सूर्याने सोडलेला जणू सुस्काराच तो,सारे रान जाळीत होता..Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा.अशा भीषण, विषण्ण वेळी, शुद्ध सारंगाचाचढा मध्यम, साऱ्या गरम वातावरणालाशीतल, पण गहन, खोल अशी जाणीव देतनिषादाची शिडी करून षड्जावर विसावला.आणि सारे रान सूर्यताप, उष्णता, गरमी,उष्णउन विसरून राग शुद्ध सारंगामध्येविलीन झाले, गहन, खोल, उष्णता विसरून,सुरांची शीतलता, शीतलतेला वस्त्रालाउन्हाच्या धाग्यांची नक्षी असलेला पदर,स्वरांच्या झोल्यावर झुलू लागला.उष्ण वातावरण शीतलतेचा भास देऊ लागले.का उष्णतेच्या जाणिवतेलासहनशिलतेची नेणीव सावरू लागली.आणि या स्वरमयी वातावरणात मातीतमिसळलेली फुलवेल, पुष्पलता एक बंदिशगाऊ लागली,‘‘बल बल जाऊ बलमामै तुमपर वारी जाऊ’’आणि शुद्धसारंग आपले स्वरूप प्रकटकरू लागला. उन्हापासून बचाव व्हावाम्हणून, हिरव्यागर्द पानांनी भरलेल्याकदंब वृक्षाला झोका बांधून, गोपिका,वृंदानवातल्या गर्दझाडीत श्रीकृष्णालाझोक्याचा झोल देत गाताहेत,तुमही जानत हो हमरे मनकीबात सबरंगकैसे कटेगबा बिरहाकेदिनवाबेगी दरसवा दो मोरे मितवाआणि झोक्याचा झोल वाढत जातो.उरले न शित वा उष्ण, काही न शुभ्र वा कृष्णएक रूप राधाकृष्ण ,जयनाद ही मुरलीकन्हैया बजाव बजाव मुरली..आणि या स्वरनाट्यात मीरा प्रवेश करतेआलीरी मोरे नैनन बान पडीचित चढी मोरे माधुरी मुरतउर बिच आन अडी(‘‘माझ्या डोळ्यांना आता हीसवय झाली आहे. एखादं कूस डोळ्यातपडावं आणि तू दृष्टी अस्वस्थ आणि सजलव्हावी. याची मला सवयच झाली आहे.आणि माझे चित्त? या माझ्या चित्तात तर,त्या कृष्णाची सुंदर, मधुर मूर्ती केव्हाचवसली आहे. आता तर ती मूर्ती, चित्त आणिवक्ष या मध्ये अडकली आहे.कब की ठाडी पंथ निहारूअपने भवन खडी(अरे सावळ्या कृष्णा! कीती काळ लोटला,मी तुझी वाट पाहात या एकाकी महालातएकाकी उभी आहे. फक्त तुझी वाट पाहत.अरे पाऊस येऊन गेला, थंडी सरली,उन्हाने माथा तापविला, पण वाट बघत मीउभी, प्रतीक्षा करत मी उभी.)मीरा गिरीधर हाथ बिकाणीलोग कहे बिगडी(हे कन्हैया हे कृष्णा! तुझ्या प्रेमात मीस्वःतला विकून घेतले. म्हणजे तुझ्याहातून मी विकले गेले, लोक म्हणाले,अरे! ही तर बिघडलेली आहे.त्यांना काय माहीत की कोणाच्या हस्तेमी विकली गेले!)आणि मीरेचे सूर आणि गाऱ्हाणं ऐकूनसाऱ्या गोपी, फक्त गोपी नाही, प्रत्यक्ष राधाकृष्णाकडे संशयाने बघू लागली.आणि सर्वाचे संशय दूर करण्यासाठीश्रीकृष्ण बासरी वाजवू लागला. प्राणपणानेबासुरीत प्राण फुंकू लागला.उन्हाने जळलेल्या, होरपळलेल्या रानातते बासुरीचे स्वर अमृत वर्षाव करू लागले.मी प्रत्येक तृणपात्याला, पुष्पवेलींनावृक्षांना, झाडांना विचारू लागलो.‘‘कोण वाजवतोय? ही जीवघेणी बासुरी,कोण वाजवतोय?’’प्रत्येक झाडझुडपाला विचारत मी रानाच्यापलिकडे पोहचलो. आणि...‘‘वेणूस वाजवावे, तुज एव्हडेच ठावे’’समोर एक मोठे वेळूचे बन होते, म्हणजेबांबूचे रान होते. दुपारचा बेधुंद वारा वाहातहोता. वेळूचे बन डोलत होते आणि वाजतहोते. अनेक वेळूंच्या मधून वारा वाहत होता,आणि वेळूचे बन अनेक स्वर निर्माण करीतहोते. वृंदावन, गोपिका, राधाकृष्ण, मीराबासरी काहीही नव्हते? फक्त गाणारेवेळूचे बन होते..रानभुलीने स्वरभूल टाकली होती.''मुला, ही रानभूल फार सुंदर, उत्कटअसते. रानभूल म्हणजे विश्वपटावरसृष्टी देवतेने चितारलेले एक भव्य चित्र.ही रानभूल कधी स्पर्शाने. कधी दृष्टिभ्रमाने.कधी वारियाने, कधी पर्जन्याच्या पहिल्यासरीने, कधी फुलांच्या गंधाने,कधी वेळूबनातील बासरी सदृष्य शिळेने,कधी मान वळवून बघणाऱ्या हरित तृणपात्याच्या हालचालीने. एक मोहक भूलपाडते. संवेदनाक्षम हृदयाला ही रान भूलआनंदच देते.''मी हरखून म्हणालो.''पंडितजी, मी कधी विचारच केला नव्हताकी रान इतके सुंदर असते. रानभूल स्वरासारखी ऐकू येते. आणि दृष्टांत स्वरांचाअनुभव देते. पण पंडितजी! रानाची कक्षालहान, सीमित असते. गगनाला भिडणारे,उत्तुंग डोंगर, त्यांच्याशी स्पर्धा करणारे,भव्यवृक्ष, डोंगर दर्यातून खळखळ वाहणारीउन्मत्त नदी. जणू आकाशातून उडी मारूनपाताळात जाणारे प्रपात. हा भयावह पणसुंदर निसर्ग याची निसर्गभूल तुम्ही कधीअनुभवली आहे?''पंडितजी गंभीरपणे म्हणाले.''मुला, तुझी शंका विचार करायला लावणारीआहे. रान किंवा वन हे लहान असते, सुंदर असते.पण अरण्यासारखे रौद्र्यरूप दाखवणारे नसते.त्यामुळे रानभूलीपेक्षा निसर्गभूल ही अधिकप्रत्येयकारी असेल,पण...''(क्रमशः). 