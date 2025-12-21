Premium|Master Deenanath Mangeshkar : मंगेशीच्या देवळात मास्टर दीनानाथ यांच्यावर झालेल्या वागणुकीची वेदना; मी स्पृश्य की अस्पृश्य?

हृदयनाथ मंगेशकरगोव्यातील मंगेशीच्या देवळात मा. दीनानाथ यांच्याबरोबर जे काही घडले ते सारं वेदनादायी होतं. लहानपणी आलेले अनुभव विसरता येत नाहीत, हेच खरं. मास्टर दीनानाथ यांना तो काळ विसरता आलेला नव्हता. दुःखदायक अशा आठवणी त्यांनी लतादीदींना सांगितल्या. या सगळ्या आठवणी लतादीदींनी हृदयनाथांना सांगितल्या, काय घडलं होतं त्या वेळी; उलगडत आहेत तो सारा इतिहास, स्वतः पंडितजी....गुरुजींकडे जाण्यापूर्वी नगूचेगाणे ऐकू लागलो.नगू गोड आवाजात गाऊ लागली.काव्य, स्वर, सौंदर्य या साऱ्या पसाऱ्यातमी हरपतो,मंगेश, मंगेशी, गुरुजी सारे, सारे...काय म्हणावे या स्थितीला...नगू भान हरपून गात होती.सारंगा परतुनी आलीवाजती सख्यांचे चाळपदरात अडकली त्यांच्याचांदीची उडते धूळ...घडि घडि विघटतो वाराबांधावी त्याची मोळीउमजेल सख्यांना कैसै ?अंगात फुलाची चोळीझाडात दाटती जेव्हासावल्या जिवाहुनी भारीसारंगा माझ्या मागेठेविते निळी अंबारी...उघडा हो वैष्णव गुंफा.Premium|Deoria Tal Lake : देवरियाताल: जिथे हिमालयाचे प्रतिबिंब आणि आयुष्यातील 'यक्षप्रश्न' दोन्ही उलगडतात!.काढा ना तिथला मोरत्या कृष्णपिसाऱ्यावरतीवाऱ्याचे होतिल वार...लावणी संपवून नगुबाईनं माझ्याकडं पाहिलं.माझे डोळे बंद होते. भान हरपलंहोतं. घाबरून नगु म्हणाली,‘‘ए दीना ! असं काय करतोस ?काय झालंय तुला? डोळे उघड. झोपलास काय ?’’मी शांतपणे डोळे उघडले. म्हणालो.‘‘नगु ! अगं ही लावणी नाही. ही तरदेस रागातील उत्कृष्ट बंदिश आहे.कुठल्या तरी जाणकार कवीने त्याबंदिशीवर उत्तम शब्द बांधून ती लावणीकेली आहे. मूळ बंदिश हिंदीमध्ये आहे.‘‘ए बदरा उमड घुमडघीर आयोरी. सजनी मोरी -- बदरा ऽऽऽगिन गिन घिस गई उंगलैयासाजन ना आया. उमड घुमडघीर आयोरी. सजनी मोरी -- बदरा ऽऽऽ’’फारच छान बंदिश. त्याहून त्यावर लिहिलेले,उत्कट काव्य. लावणी म्हटली की शृंगारआलाच, कधी कधी त्या शृंगाराचाअतिरेक होतो आणि लावणी, तो फड, तीगायिका, वादक सारे अश्लीलतेकडेन कळत वळतात आणि लावणीचा फडम्हणजे म्हणजे फक्त अश्लीलता. एवढेचशिल्लक राहते. राम जोशी, होनाजी बाळाअसे काही लावणीकार आहेत, की ज्यांच्यालावणीमध्ये अस्सल काव्य, उत्कट शृंगार,कृष्णलीला, पुराणातले, महाभारतातलेसंदर्भ असतात. ते लावणीसदृश काव्यअसते. जसे भागवतातील प्रासंगिक काव्यात.आध्यात्मिक संदर्भ असतात,भडक शृंगारकवनाचा अध्यात्म्यात प्रवेश करून,प्रेम, भक्ती, मुक्ती या कडे ते काव्य रसिकालासन्मार्गाकडे वळवते.प्रेम, भक्ती, मुक्ती, या भावयोगाच्या तीनपायऱ्या आहेत. प्रीतीच्या परमोच्च स्थितीवरचभक्तीचे पहिले पाऊल उमटूनभक्तीच्या मोकळ्या भरारीत भक्त भगवंतांचेपूर्णेक्य होत असते. हे दाखविण्यासाठीस्त्रीहृदयाचे प्रेमळ रहस्य ओळखूनभागवतकवीने ‘राधा गौळण’कृष्ण परमात्म्यासमोर उभी केली आहे.’’सावळ्या यशोदा बाळा ॥बंधाला पडला आळा ॥स्वैराचा वाढे चाळा॥बावरी राधिका बनली ॥कन्हैया ! बजाव बजाव मुरली ॥उलगडति पीळ हृदयाचे ॥जणु सुटति बंध देहाचे ॥की जीव देहभर नाचे ॥कुणीकडे राधिका भकली ॥कन्हैया ! बजाव बजाव मुरली ॥शृंगार रसाने नटली ॥तुज राधा रमवूं झटली ॥जन्मांची ओळख पटली ॥कृष्णात राधिका रमली ॥कन्हैया ! बजाव बजाव मुरली ॥‘‘ए दीना ! किती छान बोलतोस रे तू !कोणाची ही कविता? किती छान आहे !’’‘‘नगुबाय ! मी ही कविता पाठ केली.चार दिवसांपूर्वी मंदिरात पणजी शहरातूनकाही मोठी माणसं देवदर्शनाला आलीहोती. मी देऊळ झाडताना, गुरुजींनीशिकविलेली ‘कुकुभ’ रागामधील बंदिशगात होतो.महादेव शंकर,ऽऽऽ जटाजूटत्रि ऽऽऽ नेत्रा ऽऽऽ नीलकंठएक वयस्क रुबाबदार सुंदर गृहस्थमाझ्याजवळ आले. म्हणाले,‘‘वा ! छान गातोस ! काय आवाज आहेतुझा. रूपही छान आहे. इथे झाडू मारतबसण्यापेक्षा माझ्या नाटक कंपनीत ये.तुझा आवाज, तुझ्या गळ्याची फिरत,तुझा चढा स्वर आणि तुझे सौंदर्य.माझी खात्री आहे, तू फक्त सहा महिन्यांतएक गाजलेला गायक नट होशील.मला तुझ्या आई-वडिलांना भेटव.मी तुला मोठी नोकरी देईन.’’मी ताडकन म्हणालो.‘‘मी तुमच्या नाटक कंपनीमध्ये येणार नाही.माझा ‘गोवा’, माझा ‘मंगेश’ सोडून,माझी आई, मावशी, बहीण, भाऊ यांनासोडून मी कुठेही जाणार नाही.क्षमा करा. मी आपला अवमान करीत नाही,पण गोवा सोडून मी कुठेही जाणार नाही.’’ते माझ्याजवळ आले. माझा खांदा थोपटतम्हणाले,.Premium|Deoria Tal Lake : देवरियाताल: जिथे हिमालयाचे प्रतिबिंब आणि आयुष्यातील 'यक्षप्रश्न' दोन्ही उलगडतात!.‘‘बरं, बरं, घाबरू नकोस. नाही यायचे तरनको येऊ. पण इथे तुझे संगीत, तुझे गाणेफक्त मंदिरात येणारे भक्त ऐकतील.तुला ईश्वरदत्त लाभलेले गाणे, या गावातनष्ट होईल. तुला देवदत्त लाभलेली हीसंगीतदेणगी वाया घालवू नकोस.हा माझा पत्ता घे, ज्या वेळी तुला वाटेलकाम करावे, या गावाबाहेर पडावे, तेव्हाया पत्यावर माझ्याकडे ये,मास्तर! काल लिहिलेली कविता यालाद्या छान गातो. मंदिरात कवन राहिलं.’’त्या अशक्त ‘मास्तर’ नावाच्या माणसानेमला कविता आणि पुस्तक दिले.तीच कविता मी तुला म्हणून दाखविली.आवडली ना तुला?’’नगुबाईने मला घाबरून जवळ ओढले.‘‘दीना ! कुणी कितीही सांगितले, कितीहीमोठा पगार दिला, तरी आम्हाला सोडूनजायचे नाही. तुझ्याशिवाय कोण आहेआम्हाला?’’‘‘वेडे ! तुम्हाला सोडून जायचे असते,तर परवाच मी त्यांच्याबरोबर गेलो असतो.मी माझा गोवा, मंगेशी सोडून कुठेहीजाणार नाही. पण नगु ! मी यांच्यावरइतके प्रेम करतो, उपाशी दिवसभरराबराब राबतो, पण यांना माझी काहीकिंमत नाही. काही काळजी नाही. कुणीहीमाझ्यावर प्रेम करीत नाही.सारखी हिडीस फिडीस. अस्पृश्यांना मिळते ना,तशी जीवघेणी वागणूक मला मिळते.खरंच ! मला कळत नाही.मी स्पृश्य आहे की अस्पृश्य ?’’नगुबाई एकदम कळवळून ओरडली,‘‘कोण म्हणतं की तू अस्पृश्य आहेस ?चांगला ब्राह्मणाचा मुलगा तू !दीना ! तुला चांगली वागणूक मिळत नाही.म्हणून तू काही अस्पृश्य होत नाहीस.मी कुठे अस्पृश्य आहे. पण मलाहीतुझ्यासारखी वाईट वागणूक मिळते.नशीब आपले! पण तू स्वत:ला अस्पृश्यसमजू नकोस. तू मोठा गायक, विचारवंतआहेस..तू नगारा वाजविण्याचे काम करतोस, मंदिराचीसाफसफाई करतोस, गाणे शिकतोस, दिवसभरउपाशीपोटी कष्ट करतोस. तेही निःप्रेमाच्या,उपेक्षेच्या वातावरणात. तरीही हे ज्ञान ?हे पंडितासारखे बोलणे? या कविता?या परिस्थितीतही तू शिकला आहेस.तू जन्मजात प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत आहेस.तरी पण मला एक प्रश्न पडतो,तू हे सारे कुठे शिकलास? ’’मी हसलो. म्हणालो,‘‘नगुबाय ! साऱ्यांना वाटते मी एक कामगारआहे आणि खरेच आहे ते. नोकरच मी,मंदिरात थोर, विद्वान कीर्तनकार,रात्रभर कीर्तन करतात, प्रवचन करतात.ते कीर्तन, ते प्रवचन, मी थकलेला असूनहीरात्रभर जागून, जागून मनःपूर्वक ऐकतो.त्यावर विचार करतो. चांगले दाखले,उत्तम कवन, कथा, सारे सारे पाठ करतो.त्यावर विचार करतो. अंतर्मुख होतो,त्यासाठी रात्रभर मी जागतो. पण जागूनहीमी पहाटे स्नान करून मंदिरातल्या पहिल्याआरतीला हजर असतो. आई चिडते, म्हणत्ये,‘‘दीना ! डोळे लाल लाल झाल्येत,आणि रातभर कुठे होतास? मेल्याफेणी पीत बसला होतास काय? ’’मी फक्त हसतो. समर्थांच्या आईराणूबाई यांनी समर्थ रामदासांना विचारले होते,‘‘नारायणा ! कसला विचार करतो आहेस ?’’समर्थ म्हणाले,‘‘चिंता करतो विश्वाची.’’तसा मीही विचार करतो.विश्वाची चिंता करीत नाही.पण सांगतिक विश्वाच्या,सांस्कृतिक विचारविश्वाच्या, पाठीमागेभगवंतांचे अधिष्ठान कसे ठाकते,का ठाकते ? याचा विचार मात्र सतत चालू असतो.माझ्याकडे आश्चर्याने पाहत नगुबायकौतुकाने म्हणाली, ‘‘दीना तू ! साधा दीना नाय.तू पंडित दीनानाथ आहेस,कसे हे सारे शिकलास ? कसे सारे पाठ.केलेस ? तू अंगुठाछाप,मग तुला हे सारे कसे आले रे ?’’मी डोळे बंद केले. रात्री कीर्तनातह. भ. प. साखरे महाराज म्हणाले होते...जैसे जीर्ण वस्त्र सांडिजे ।मग नूतन वेढीजे ।तैसें देहांतराते स्वीकारिजे । चैतन्यनाथे ॥हा अनादि नित्यसिध्दु ।निरूपाधि विशुध्दु ।म्हणौनि शस्त्रादिकी छेदु । न घडे यया ॥हा प्रळयोदकें नाप्लवे ।अग्निदाहो न संभवे !एथ महाशोषु न प्रभवे । मारूताचा ॥अर्जुना हा नित्यु ।अचळु हा शाश्वतु ।सर्वत्र सदोदितु । परिपूर्णः हा ॥पोरके, अनाथ, बहिष्कृत ज्ञानदेव महाराजजन्माआधीच प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत,वेदज्ञाते होते. स्वयम् प्रकाशु परिपूर्ण होते.जय जय संवेद्य आत्मरूप होते.मी श्रद्धेने मंगेशाला हात जोडले.मंद स्मित करीत म्हणालो.‘‘ नगुबाय ! आपण या विषयावर नंतरचर्चा करू. मला उशीर होतोय.गुरुजी नाराज होतील, चलतो मी.’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.