Premium|Nature and Human Fear : चकवा नाही, ती तर निसर्गाची रानभूल....

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comमंगेशीच्या देवळाकडे परत येताना मास्टर दीनानाथ रस्ता चुकले. थंडीची तीव्र लाट आणि लहानग्या दीनानाथ यांची चकव्यात सापडल्याची भावना. सारेच वेगळे. अशातच एक जण त्यांना भेटला... त्याने त्यांना कुठला मार्ग दाखवला, चकवा की निसर्गाची रानभूल?... कशी समजूत घातली त्याने त्यांची... गुरुजी एक गोष्ट सांगायचे,एकदा बादशहा अकबराला तानसेन यांचीपरीक्षा घ्यायची इच्छा झाली. ते तानसेनलाम्हणाले.‘‘मियाँ, तुमसे भी कोई अच्छा सल्तनत मे है?’’तानसेन नम्रपणे म्हणाले.‘‘जहापनाह! मेरे गुरू हरिदास स्वामीमुझसे बहोत जादा अच्छे कलाकार है।’’बादशहा अकबर म्हणाले,‘‘होई नही सकता, हमने बहोत मिश्कीलसेनवरतन को चुना है। और हमारे नवरतन मेसबसे बेशुमार कीमती रतन (रत्न) तुम हो।तुमसे अच्छा और कोई गवैया हो ही नहीसकता’’तानसेन परत शांतपणे म्हणाले.‘‘जहापनाह, मै आपसे क्यू झूठ बोलू?आप मेरे साथ वृंदावन आईये, और मेरेगुरू स्वामी हरिदासजी का गाना सुनिये।आपको वृंदावन इसिलीये आना पडेगा,क्यूं की वे श्रीकृष्ण के सिवा और किसी केसामने नही गाते।बादशहा अकबरांनी थोडा वेळ विचारकेला आणि म्हणाले....Premium|Fragrance and Memories : गंध आठवणींचा; साजूक तुपाच्या वासापासून ते पावसाच्या मृदगंधापर्यंतचा एक हळवा प्रवास!.‘‘एक बादशहा को किसी और के घरनही जाना चाहिये। मगर मे तुम्हारे गुरू कागाना सुनने जरूर आऊंगा, मगर भेस बदलकर।"आणि अकबर, तानसेन, बिरबल वगैरेविद्वान मंडळी वृंदावनला गेली.अकबर गर्वाने म्हणाले,‘‘मिया तानसेन दिखावो अपना करीष्मा।ये बुझे हुवे दीप, ये बुझी हुवी शम्मा अपनेस्वर के गर्मी से जला दो। ऐसा राग छेडो केये दीप, ये शम्मा जल उठे।’’आणि तानसेन यांनी बादशहाचा हुकूमतंतोतंत पाळला, राग दीपक गाऊन त्यांनीवातावरणात अशी उष्णता निर्माण केलीकी विझलेल्या सर्व ज्योती अचानक पेटल्या.त्या प्रकाशाने ती हरिदास स्वामींची कुटीउजळून निघाली.बादशहा गर्वाने म्हणाला,‘‘स्वामीजी, अब आपकी बारी। आप अपने स्वरो काकरीष्मा दिखाईयेगा!’’स्वामी हसले, म्हणाले.मै तो श्रीकृष्ण के लिये गाता हू। किसीबादशहा के लिये नही। मै कोई चमत्कारकरने के लिये गाता नही हू। मै तो केवलश्रीकृष्ण के लिये गाता हू। अगर आपकीइच्छा है, तो मै एक राग आपको सुनाता हू,इसलिये के श्रीकृष्ण के मंदिरसे कोईभी विन्मुख नहीजाना चाहिये।’’आणि स्वामींनी राग मेघ गायला सुरुवातकेली, आणि सर्व स्तंभित स्वरमुग्ध झाले.सर्वांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले.आणि आश्रमातला एक दगड हलू लागला,आणि त्याला पाझर फुटला, आणि त्याकठोर दगडाचे पाणी पाणी झाले.स्वामींनी हातातल्या चिपळ्या त्या पाण्यातटाकल्या आणि गाणे बंद केले.आणि शांतपणे म्हणाले.‘‘सूर से आग नही, नफरत नही,प्रेम जगाना चाहिये।सूर मे ऐसा असर पैदाकरना चाहिये के वो पत्थरको पत्थरदिलको मी पिघला सके.जहापनाह! इस पत्थर मे अटकीहुवी मेरी करताड क्याआप निकाल के दें सकते है?क्या इस पत्थर को आप दुबारा पिघलासकते है?’’.बादशहा अकबरने तानसेनकडे पाहिले,तानसेनने मान खाली घातली.बादशहा अकबर नम्रपणे म्हणाले,‘‘स्वामीजी, माफ किजीये... हमने आपकाइम्तहान लेनेकी जूरर्त की। माफ किजियेसंगीत के द्वारा आप कुछ भी कर सकते है।क्यू के आपके गलेसे अल्लाह गाता है।स्वामी शांतपणे म्हणाले.‘‘संगीत का काम आग लगाना नही है।संगीत तो पत्थर को, पत्थरदिलको भीपिघला सकता है। दिलमे दर्द पैदा करना,करुणा, प्रेम, भक्ती पैदा करना, यही स्वरसंगीत का कार्य है, श्रेय है।’’गुरुजींनी सांगितलेली गोष्ट स्मरून,उपदेश आठवून मी गाण्याने अग्नी पेटविण्याचाप्रयत्न केला नाही, सरळ मीएका आकाराचे दोन दगड शोधले.शुष्क गवत, खाली अंथरून मी त्या गवतांवरते दोन दगड एकमेकांवर घासू लागलो.घर्षण करू लागलो. एखादी ठिणगीउडायची, पण गवतावर पडून ती विझूनजायची. आत्ता गवत पेटेल, आता पेटेलया आशेत मी ते दगड एकमेकांवर आपटू,घासू लागलो, नगारा वाजवून, वाजवून माझेहात घट्ट झालेले होते. बराच वेळ अग्नीनिर्माण करण्याचा मी प्रयत्न करत होतो,त्या थंडीतही घामाने भिजलो होतो.पण दगडातून अग्नी काही प्रकटेना.शुष्क गवत काही पेटेना. मी फारच थकलो.आणि न पेटलेल्या शेकोटीकडेशून्य नजरेने पाहात बसलो,‘‘आता कानावर थंड सुस्कारा कोण सोडणार?खुद्कन् हसणाऱ्या सखवा? भयप्रद सळसळचर्चबेलचा आकाश हादरविणारा घंटानाद?आणि राग तोडी मधील‘‘कब मोरी नैया, पार करोगे’’ची बंदिश?दोन-अडीच तासांत घडलेले हे विचित्र प्रसंगआता भूतकाळात विरून गेले होते.भूतकाळ? भुताटकी? भूत?खरंच! भूत असतं?‘‘दोन सम दगडातून अग्नी निर्माण होत नाही.’’कुणीतरी भारी भक्कम आवाजात म्हणाले,आणि मी ताड्कन उडालो.‘दोन सम दगडातून अग्नी निर्माण होत नाही.दोन विषम दगडातूनच अग्नी निर्माण होतो.एक दगड आणि एक गार एकमेकांवरआपटली की वन्ही लगेच चेततो.’’कुणीतरी भरदार भक्कम आवाजात बोलतहोतं. मी पाहातच, ऐकतच राहिलोपांढरं धोतर, पांढरा सदरा, डोक्याला पागोटंपांढरं उपरणं ल्यालेला एक सडपातळमध्यम वयाचा एक माणूस माझ्यासमोरहातात दगड, गारगोटी घेऊन बसला होता.‘‘हं! ही गारगोटी, हा दगड, एकमेकांवरआपट. म्हणजे शेकोटी चेतेल बघ.पोरा! दोन दगडसुद्धा आग निर्माण करूशकतात. चल, याने शेकोटी पेटव, पण थांब...’’त्या माणसाने खिशातून एक कापसाचाबोळा काढला, त्या वाळलेल्या गवतावर तोठेवला. आणि समाधानाने म्हणाला.‘‘हुं आता कसं! चल पेटव शेकोटी.फार थंड झालंय,’’मी त्यांनी दिलेली गार आणि दगडएकमेकांवर घासून घर्षण करू लागलो.आणि एक ठिणगी कापसावर पडली.आणि थोडासा धूर आला. त्या गृहस्थांनीगवताच्या जुडीनं त्या धुरावर हवा द्यायलासुरुवात केली आणि त्या घट्ट अंधारालाकापत एक शलाका त्या गवतातून उमटली,आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे आनंदाने पाहिले.आता शलाका एकटी नव्हती, अनेक शलाकांचाएक गोफ गुंफला जात होता.आणि काही क्षणांत तो गोफ गुंफत, घुमत,गिरक्या घेत साक्षात् ‘विशाखा’ झाला.‘‘या त्रिभुवन उजळत प्रभाकराहा काठोकाठ कटाह भरा’’सूर्य पृथ्वीचा कटाह,प्रकाशाने काठोकाठ भरतो, या डोंगरावरचाकाळोखाने भरलेला कटाह, या शेकोटीनेदिसेनासा केला, आणि कटाहात भरलेलाअंधकाराचा उपसा करून, त्या रिकाम्याकटाहात प्रकाशाच्या पखालीच्या पखालीचशेकोटीने ओतत राहिली.चाहूल लागताच भित्रे ससे, हरिण, भेकर कसेभयभीत होऊन पळू लागतात, तशी त्याशेकोटीतल्या विशाखेला भिऊन थंडी पळून गेली.आम्ही दोघांनी एक सुटकेचा श्वास सोडलासिता (थंडी) माजी वन्ही चेतवून आम्हीथंडीचा आणि अंधाराचा नाश केला होता.अंधाराचा म्हणजे अज्ञानाचा नाश केला होता.‘‘प्रकाश तो प्रकाश की।हे न वदे चुके कोणी।जग हे असकी। वस्तुप्रभा॥(प्रकाश हा प्रकाशच आहे. तो नाही,तो अंधार आहे. असे मिथ्या बोलू नका.प्रकाश, प्रकाशच आहे. आणि त्याप्रकाशामुळे, दृष्टीस पडणारे, जग...जग हे निव्वळ वस्तुप्रभा आहे.)मायावादाचा मायावी अंधकार,ज्ञानप्रकाशाने कायमचा नष्ट केला.गोव्याच्या त्या मंगेशी गावाच्या लहानशाडोंगरावर एक लहान मुलगा, आणि एकअनाम प्रवासी, यांनी साधी शेकोटी चेतवून,मायावादाचे खंडन करून,ज्ञानेय चिद्वविलासाचा पाया,अभंग आणि अक्षय केला होता.‘‘बाळा! या अंधारात, या मध्यरात्रीत.या थंडीत, या भयाण रानात तू कायकरत होतास ?’’त्या गृहस्थांनी मला अचानक प्रश्न केला.मी हसलो, उदासपणे म्हणालो...‘‘हाच प्रश्न मी तुम्हालाही करू शकतो.’’ते गृहस्थ मनःपूर्वक हसले. म्हणाले,‘‘हुशार आहेस. पण तुझ्या प्रश्नाचे उत्तरफार साधे आहे. मी एक साधक, प्रवासीआहे. ययाचित वृत्तीने निसर्गात भटकतचिंतन करावे, स्वानंदात राहावे, भयमुक्त राहावेया पेक्षा काही फार मोठे उद्दिष्ट, आशा, आकांक्षा.Premium|Deenanath Mangeshkar : शब्दांचे साम्राज्य संपते तेथे स्वराचे सुरू होते....माझ्या नाहीत, इच्छा नाहीत,पण मुला, तू फार लहान आहेस. मध्यरात्रीया भयाण जागेत एकाकी भटकतो आहेस,असे कोठले काम तुझ्यावर येऊन पडले,की तुला इथे या वेळी यावे लागले?’’मी खिन्नपणे म्हणालो.‘‘मला आपले नाव माहीत नाही. मीआपल्याला पंडित या नावाने संबोधलेतर चालेल ना !"ते गृहस्थ समाधानाने म्हणाले.‘‘चालेल. माझ्यासारख्या सामान्याला तूपंडित केलेस, धन्यवाद. हं पण सांग याकाळोख्या अपरात्री तू येथे काय करतोयस?"‘‘मी मंगेशीला असतो. देवाची सेवा करतो.या डोंगरापलीकडे माझे गुरुजी राहतात,मी रोज त्यांच्याकडे गाणे शिकायला जातो.पण आज उशीर झाला. आणि इथे अडकलो.संध्याकाळी घरी निघालो होतो.पण... पण पंडितजी! पाया खालची वाटआज मी विसरलो. रस्ता चुकलो.कसा काय ते सांगता येत नाही. पणमाझे खुणेचे पिंपळपानांचे झाड, पणआज ते मला सापडेच ना। अजूनहीसापडलेले नाही, असे का व्हावे ते मात्रकळत नाही. मंगेशीचे लोक म्हणतात,डोंगरावर चकवा आहे, तो रात्रभर फिरतठेवतो. पंडितजी ! तुम्ही ज्ञानी, अनुभवीतुम्हाला कधी चकवा लागला होता का ?"पंडितजी जोरात हसले. म्हणाले.‘‘चकवा? पोरा! मला वाटलं होतं कीतू फार हुशार आहेस, पण तू असातसाचनिघालास. रात्रीच्या वेळी रानावनात फिरणारा तू.चकवा या फालतू गोष्टीवर विश्वास ठेवतोस?मग जादूटोणा, भूत, प्रेत, करणी वगैरेही वरतुझा विश्वास असणार!’’‘‘नाही पंडितजी, मी भूत, प्रेत, करणी वगैरेमानित नाही आणि भीत तर बिलकूल नाही.भीत असतो तर असा रात्री इथे आलो असतोका? पण पंडितजी, काल मला चकवालागला. मी तीन तास एकाच झाडाभोवतीफिरत होतो. पंडितजी काय म्हणाल याला तुम्ही’’पंडितजी गंभीरपणे म्हणाले.‘‘मुला! लक्ष देऊन ऐक.भूत, प्रेत, जादू, करणी या प्रकारांना तूमानत नाहीस, भीत नाहीस, हे फार चांगले आहे.कारण भूत, प्रेत, जादू, करणी वगैरेसारे खोटे, या भयकथांचे चेहरे निर्विकार असतात.कारण त्या साऱ्या कहाण्या खोट्या असतात. त्यामळेत्या कथांचे चेहरे भावहीन निर्विकार असतात,पण या भयकथा, कहाण्या जे भय निर्माण करतात.त्या भयाला, भीतीला एक भयाण आकार, शरीर,चेहरा असतो. त्या भयाच्या चेहऱ्याभोवती एक भीषणवलय, घुमूनी रीघूनी, फिरूनी खदखदुनी हसत असतं.एखादं जीर्ण पर्णहीन निःपर्ण झाड.त्याच्या वठलेल्या फांद्या, जर अंधारातअचानक पाहिल्या, तर मानवी हाडांचाखुळखुळता सापळा उभा राहिल्याचाभास म्हणजे चित्र, चेहरा भीती मुळे दिसू लागतो. भूत,प्रेत निर्विकार, त्यांना चेतना नाही. भावविश्व नाहीत्यांना चेहराच नाही,.आकार नाही. पण भयाला मात्र अनेकचेहरे असतात. जशी कथा तसा चेहरा.भुताचं भय वाटलं, तर बीभत्स चेहरा.दैत्याचं भय वाटलं तर भीषण चेहरा.प्रीतीचं भय वाटलं तर करुण चेहरा.देवाचं भय वाटलं तर मंगलमय चेहरा‘‘झाडांशी निजलो आपणझाडात पुन्हा उगवायाभय इथले संपत नाही’’या भयाचा ठसा, मात्र एक शाश्वत चेहरा,पोरा, ज्याला तू ‘चकवा’ म्हणतोस, ज्यालातू ‘चकवा’ समजतोस,तो ‘चकवा’ नाही, ती ‘रानभूल’ आहे.सामान्य मानव ‘भूलभुलैया’सारखीवास्तु- इमारत बांधून जर विद्वान लोकांनाहीफसवू शकतो, भुलवू शकतो, तर...तर निसर्ग ‘रानभूल’ निर्माण करूनमानवाला का भुलवू शकत नाही?का संभ्रमात पाडू शकत नाही,(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 