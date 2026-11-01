Premium|Master Dinanath Life Story : मला हसताच येत नाही, पण गाता मात्र येतं...

मास्टर दीनानाथ यांच्या कंपनीचा लिलाव झाला, देणेकरी आले, मात्र दीनानाथ स्थितप्रज्ञ होते. सगळ्यांना त्यांनी तोंड दिले, सगळ्यांनी पाठ फिवली होती, मात्र ज्या धीराने त्या परिस्थितीला माई आणि दीनानाथ यांनी तोंड दिले ते कल्पनेपलीकडचे होते. माईंच्या आई त्यांच्यावर रागावल्या, त्यांना बोलल्या पण माईंनी त्यांची समजूत घातली, त्यातच मास्टर दीनानाथ यांच्या बहिणींने त्यांना वेगळाच अनुभव सांगितला...ताईबाई काहीतरी चिडून बोलणार होती,तोच मी पुढे झाले, म्हणाले."ताईबाई ! आता शब्दाला शब्द वाढवूनकोस. हे शंभर रूपये घे. तुम्ही १९ जणआहात, पन्नास रूपयात थाळनेरला कसेजाणार ? म्हणून मी १०० रूपये आणले आहेत.उगाच धावपळ करू नका.मालक म्हणतात, तसे उन्हाचे जाऊ नका.जेवून घ्या, काल कंपनी बंद पडली, म्हणजेआज इथल्या पंगती बंद पडल्या असे नाही.जेवून घ्या. विश्रांती घ्या. उद्या पहाटे निघा.""श्रीमती ! तुझी आई आहे मी. तुझे टोचूनबोलणे मला कळते. पण मी आई आहे.तू आणि तुझा नवरा, या व्यवहारी जगातकसे जगणार? याची चिंता वाटते..Premium | Maharashtra Deforestation: ३,००० मेगावॉट विजेसाठी ३२ हजार झाडांचा बळी? काय आहे साई डोंगर प्रकल्प? .दीनानाथ! कंपनीलाचा लिलाव झालाय,तुम्ही आता अडचणीत आला आहात,म्हणून सांगते. आता काटकसरीने जगायलाशिका. छानछोकी नको. संसार नीटनेटकाकरा, आनंदात राहा. आमचं काय ? आम्हीपिकलेली पान, लवकरच गळणार.म्हणून बोलले.तुमची, श्रीमतीची, मुलांची काळजी वाटते.सांभाळा. आज रात्री आम्ही थाळनेरलानिघतोय."मालकांनी थकलेल्या नजरेने त्यांच्याकडेपाहिले. मान हलवत होकार दिला आणि तेअचानक अतीतात हरवले.वर्षभर मजेत राहिलेले सारे सगेसोयरे,सकाळच्या वेळी निघून गेले होते.नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गईपाव जब तलक उठे कि ज़िन्दगी फिसल गईपात पात झर गए कि शाख शाख जल गईचाह तो निकल सकी न, पर उमर निकल गईगीत अश्क बन गयेछंद दफन हो गयेसाथ के सभी दिये धुवां धुवां पहन गयेऔर हम झुके झुकेमोडपर रुके रुके,उम्र के चढाव का उतार देखते रहेकारवां गुजर गया, गुबार देखते रहेपाणावलेले डोळे पुसत मालकहसत, हसत म्हणाले,"श्रीमती ! श्री ज्ञानेश्वर सुद्धा चुकलेबघ. पसायदानात ते लिहून गेले,ते सर्वाही सदा सज्जन ।सोयरे होतु ॥मी आणि मालक जोरात हसलो."अरे, एवढे हसायला काय झाले ?तुमचं हसणं बघून कोणाला सुद्धा खरंवाटणार नाही की कालच यांच्या कंपनीचालिलाव झाला आहे म्हणून."विजयाबाई (मालकांची लहान बहीण)खोलीत प्रवेश करीत म्हणाल्या."विजया! कंपनी बंद पडली म्हणून, हसणेसुद्धा सोडून द्यायचे का? अगं! स्वःतच्याउद्ध्वस्त आयुष्यावर हसू येणे. म्हणजेशूर सेनानीने स्वःतच्या झालेल्या खोलजखमेकडेपाहत, तो खोल घाव करणाऱ्या शत्रूच्याशक्तिमान बाहूचे, कौतुक करण्यासारखेउमदे काम आहे. हे असे सेनानी अपार्थिवमनाचे असतात. तुझ्या भावाला असे उमदे,संवेदनाक्षम, पण अपार्थिव मन लाभले आहे.अगं! पण मला अलीकडेहसायला सुद्धा वेळ मिळत नाही.पहिल्यांदा मला स्वःतच्या विदीर्ण, हताशहृदयाच्या अवस्थेवर तरी हसायला यायचे,पण आता कशावरही हसायला येत नाही.म्हणजे हसताच येत नाही.पण गाता मात्र येतं,विश्वार्त ओठावर हुळहुळत राहतं.शत जन्म शोधिताना,शत आर्ति व्यर्थ झाल्याशत सूर्य मालिकांच्यादीपावली विझाल्याही एक भावावस्था आहे. या अवस्थेमध्येस्वत:च्या हताश अवस्थेवर येणारंहसूही बंद होतं..आतल्या आत मन बसे सारखे गातं. पण...कसे कसे हसायचेहसायचे आहे मलाआगे आती थी हाल-ए-दिल पे हसीअब किसी बात पर नही आती "(पूर्वी थोड्या तरी संवेदना जिवंत होत्या,माझ्या अवस्थेकडे बघून तेव्हा मला हसूतरी यायचं. आता काहीच वाटत नाही.)मौत का एक दिन मुएय्यन हैनींद क्यो रातभर नही आती(मी अजरामर नाही हे मला माहीत आहे.मृत्यूचा दिवस पण ठरलेला आहे,मग ही तडफड का? हा निद्रानाश का?)मरते है आरज़ू मे मरने कीमौत आती है पर नही आती(कसलं हे जीवन? कसलं हे आयुष्य?मी मरणाची भीक मागावी आणि मृत्यूनेमात्र माझ्याशी लपंडाव खेळावा.)"अरे दीना ! काय बडबडतोस आहेस?मला तर बाई काहीच कळत नाही.दीना! काय झालंय तुला? ""विजया ! तुला कळणार नाही.व्यवहारी जगाच्या मुशीतून जन्मले या,वास्तवाच्या कुशीत,जखडलेल्या सामान्य माणसांना,ही मर्मबंधातली ठेव कळणारच नाही.संवेदनाक्षम हृदयाच्या मर्मबंधात जपलेलीही ठेव. दवबिंदू जसा फुलाच्या पाकळीलादुखावत नाही, सुगंध जसा वारियाला दुखावतनाही. वृक्षाला जन्म देणारे बीज जसे मातीलादुखावत नाही. पर्जन्याचा पहिला थेंब जसाभूमीला दुखावत नाही. ज्योतीतून निघणाराप्रकाश जसा वातीला दुखावत नाही.तंबोऱ्यातून निघणारा गंधार, स्वरयंत्रातूननिघणारा स्वरेलस्वर, जीवनाभूतीतूननिघणारा काव्योद्गार, जसा त्या माध्यमांनादुखावत नाही. तशी मर्मबंधातली ही ठेवकोणालाही दुखावत नाही. पण ऽऽऽकसे कसे हसायचेहसायचे आहे मलाहे शल्यही मर्मबंधात सतत ठसठसत ठेवते.जीवनाभूतीच्या अतीत स्मरणांनी, माझ्याहताश उष्ण श्वासांनी, माझ्या अश्रूंवर इतकेउष्ण नि:श्वास सोडले, की माझ्या अश्रूंचेसुस्कार कधी झाले हे मला कळलेच नाही,अति उष्णतेने पाण्याचे रूपांतर हवेत होते,हे रहस्य फक्त संवेदनशील मनालाचकळते..Premium|Study Room : एआयमुळे आर्थिक सुरक्षेला नवा धोका, सायबर हल्ल्यांविरोधात जी-७ चा मोठा प्लॅन!.हम वहाँ है जहासे हमको भीकुछ हमारी खबर नही आती(माझं वेड या थराला गेलं आहे, की मलामाझ्या अस्तित्वाची जाणीवच नाही मुळी)विजया ! तू मला वेडा समजतेस!अगं, काल कंपनीचा लिलाव झाला.कर्जाच्या खोल खोल गर्तेत मी फेकला गेलो.माझे भागीदार, सहकलाकार, शिष्य, चहातेएक क्षणात मला एकट्याला सोडून गेले.आज श्रीमतीचे सारे सगसोयरे थाळनेरला गेले.आणि... आणि उद्या तूही मला सोडूनजाणार आहेस. ""काय बोल बोलतोस दीना ! मी तुला उद्यातुला सोडून चालले? खरं, खरं सांग,कुणी सांगितलं हे तुला?"मालक विष्णतेने हसले,गात, गात पुटपुटले.तुम पूछो और मै ना बताऊ, ऐसे तो हालात नही.एक जरासा दिल टुटा है, और तो कोई बात नही.किसको खबर थी सावले बादल, बिन बरसे उड जाते है.सावन आया लेकिन अपनी किस्मत मे बरसात नही."हे बघ दीना ! तुझी शेरशायरी बायकोलाऐकव. मला काही कळत नाही. पण तुलाकुणी सांगितलं की मी उद्या जात आहे."मालक शांतपणे म्हणाले‘‘तुझ्या नवऱ्याने ! मला सोडून गेलेले, कंपनीचेभागीदार कृष्णराव कोल्हापुरे यांनी.कोल्हापुरेंना बडोदा संस्थानमध्येराजवादकाची नोकरी मिळाली आहे.उद्या तुला, मुलांना घ्यायला ते येत आहेत.अभिनंदन, चांगली नोकरी आहे. छान राहा.माझा आशीर्वाद आहे."विजयाबाई रडत रडत म्हणाल्या."दीना ! क्षमा कर. मला माहीत होते, कीयांनी तुला सारे सांगितले आहे पण कालकंपनीचा लिलाव झाला, आज आम्ही जातो,हे तुला सांगायचे धाडसमला होत नव्हते, क्षमा कर.""अगं ! रडतेस काय ? माफी काय मागतेस?बालपणापासून तू आणि मी कष्टच सोसले,एकाच नावेतले प्रवासी आपण,कसली क्षमा आणि कसले काय?तू माझी एकुलती एक बहीण, म्हणजेमाझी मुलगी, काहीही अडचण आली, तरमला कळव. तुझा मोठा भाऊ जिवंत आहेअजून. हां! आणि पंढरीनाथला इथेच ठेव.चांगला गळा आहे. त्याला गाण्यात तयार करतो.""दीना!" म्हणून विजयाबाई मालकांनामिठी मारून रडायला लागल्या.विजयाबाईंना थोपटत मालक म्हणाले"बेटा! रडू नकोस, आयुष्य हे असेच असते,ज्या वेळी जीवनावर, जीवावर प्रेम असते,त्या वेळी अनेक हत्यारे आपल्याआजूबाजूला असतात आणि ज्या वेळी हेजीवन आणि हा जीव नकोसा होतो,त्या वेळी एकही हत्यारा शोधून मिळत नाही. पणआयुष्याला जपणे आवश्यक आहे..कारण आयुष्य ही मृत्यूची अमानत आहे.जीवन एक संग्राम नही हैजीवन के पथ राही कोक्षण भर भी विश्राम नही हैकौन भला स्वीकार करेगाजीवन एक संग्राम नही है ""कसला संग्राम आणि कसल युद्ध!दीना ! तू दिलेले दागिने यांनी विकून नाटककंपनी काढली. पण सगळीकडे सिनेमाचाबोलबाला. पैसे संपले. कर्ज वाढत वाढतगेली आणि जे बलवंत नाटक कंपनीचे झाले,तेच यांच्या कंपनीचे झाले, कर्जदार,आणि कलाकरांनी कंपनीचा लिलाव केला.मग यांनी बडोदा संस्थानमध्ये वादकाचीनोकरी मिळविली, दीना ! बलवंत कंपनीचेते वैभवाचे दिवस, ते नाटकांचे दौरे आणिती संगीत नाटकं, आता ही सरकारीनोकरी? सहन होत नाही रे.""विजया! तुझा नवरा बिनवादक कलाकार,तुझा मोठा भाऊ म्हणजे मीही कलाकार,तुझी मुलेही या वयात कलाकार,कलाकाराला हे सारे भोग भोगावेचलागतात,अगं! छिन्नीचे घाव देवाच्यामूर्तीला सुद्धा सोसावे लागतात."मालक विजयाबाईंना समजावत म्हणाले.पण विजयाबाईंना ही परिस्थिती सहन होतनव्हती, त्यांचे अश्रू थांबतच नव्हते.(क्रमश:).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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