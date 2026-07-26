Premium|Master Deenanath Life : माझ्या जिवाचा जीव, जिवाचा अलबेला राजहंस...

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांना कानफडात मारल्यावर त्यांचा मावशीने त्यांना वाचवले पण त्याचवेळी त्यांच्या आईच्या रागाचाही पारा उतरला. आईच्या संतापामागे होते ते निव्वळ प्रेम आणि प्रेमच. त्यानंतर पुत्रप्रेमाने व्याकूळ झालेल्या त्या माउलीने पुत्राबद्दलची आपल्या मनातली व्यथा व्यक्त केली, ते केवळ बोलणे नव्हते, त्यात होती ती एका माउलीच्या प्रेमाची आर्तता...तोच आईचा हताश, निराश, विषण्ण, पणनिर्धारक, आश्वासक आवाज कानावरआला. एक शब्द, एक विचार मागे आला.हृदय भेदून जाणारा, काहीतरी सांगण्याचाप्रयत्न करणारा, तक्रार असलेला पण उमजपडलेला, एक एक शब्द मोजून फेकणारा,अंतर्मुख करणारा, जाणिवेला नेणीव करणारा,एक आगळा वेगळा पण परंपरेतमुरलेला, भिजलेला, रुजलेला एक विचार,एक सुसंवाद, शब्दरूप घेऊनसर्वांसमोर उभा ठाकला.डोळा दृष्टीता गेला पाहिलेतव भितरू पालटू जालासगळ्यांना डोळे होते आणि तेही चांगले होतेदृष्टीमध्ये सतेज दृश्य होते. पण...डोळे होते, दृष्टीही होती, पण काय पाहिले?का पाहिले? आणि पाहून काय मिळाले?याचे ज्ञान डोळा, दृष्टी, दृश्य यांना नव्हते.याचे ज्ञान जोपर्यंत ‘आत्मरूप’ दृष्टीमध्येसाकारत नाही, तोपर्यंत डोळा, दृष्टी, दृश्यहे निरर्थकच असतात,ज्या वेळी डोळ्यामध्ये, दृष्टीमध्ये, दृश्यामध्येईश्वरी अधिष्ठान प्रस्थापित होते, त्याच वेळीदृष्टीला आत्मरूपाचे ज्ञान होते..आणि मग संपूर्ण अंतरंगच बदलून जाते.तोपर्यंत डोळा, दृष्टी, दृश्य हे पार्थिव असतात,त्यांना अपार्थित्व प्राप्त होत नाही.त्या दृष्टीमध्ये तो दृश्यरूपी प्रकाश नसतो,जो दृश्य, दृश्याच्या पलीकडले दृश्य,दृष्टीस आणतो.दिसत होते, पण काय? हा प्रश्न होताच.त्या दीठीमध्ये दृश्य होते,पण ते दृश्य, अनाकलनीय, अजान होते.स्वर होता, पण तो सुस्वर नव्हता.देवघर होते, मूर्तीही होती, पण श्रद्धा नव्हती.आईने (थोंग्यात्या) मांडलेला विचार,हा विचार नव्हताच, तो विचार म्हणजेडोळ्यामध्ये आलेली एक नवदृष्टी होती.आता दृष्टीमध्ये प्रकटला आत्मारामु होता.तो विचार म्हणजे, देवघरात देव आला होता.तो विचार म्हणजे स्वर, सुस्वर झाला होता.तो विचार नव्हताच, ते तर आईचे हृदय होते.तो विचार म्हणजे आईचे जीवनानुभव होते.तो विचार म्हणजे आईचे बडबडणे होते.तो विचार म्हणजे आईचे अश्रू होते.मातृहृदविचाराने सर्वांचे डोळे उघडले.माझे तर भावविश्वच समृद्ध झाले.‘‘येशू ! तू म्हणतेस ते खरे आहे.दीनाला कार्ट्या म्हणणारी मी... खरंचदीनाची आई म्हणवून घ्यायला शोभत नाही,उपाशीतापाशी राहून? कष्ट करून, रानात,रात्रभर भटकलेल्या दीनाला मी आज मारले,त्याचे तोंड फोडून काढले, शिव्या दिल्या,घाणरडे आरोप केले..पण खरंच मी इतकी दुष्ट आहे का?मला दीनाबद्दल काही प्रेम नाही का?पण माझं खर दुःख वेगळेच आहे,हे की इतका अन्याय सोसूनहीहा दीना इतका शांत का?हा स्थितप्रज्ञ झाला आहे का?हे कष्ट, हे उपास, हे उपहास, हे अपमानहे सारे का सोसतो हा?या अन्यायाविरुद्ध हा आवाज का उठवत नाही?हा शांत का? ही स्मशानशांतताइतक्या लहान वयात याच्यात का आली?का सोसतो हा हे सारे ?हा ऋषी, मुनी, साधू का संत आहे?अग! आईचं मन हे, याचे हाल, कष्ट आणिमुख्य म्हणजे याचे अपमान, उपहास बघूनमाझ्या हृदयाचे तुकडे तुकडे होतात,जीव सांडून पडतो बघ माझा !ते हृदय कसे आईचे, मी उगाच सांगत नाहीजे आनंदेही रडते, दुःखात कसे होई तेहे कुणी कुणा सांगावे, प्रेमाच्या गावा जावेमग ऐकावे या बोला, राजहंस माझा निजलायेशू! तुझ्याच घरात दिनाचा जन्म झाला.किती सुंदर, बाळसेदार, दाट केसांचा सावळा,जणू सावळा शिवाजी राजाच जन्मला.ते सुंदर काळे डोळे, धारदार नाक,लांब हनुवटी, खळ असलेली, गालावरचिमुटभर तांदूळ मावतील अशा खोल खळ्या,आणि दिठी? दिठीला खिळवून ठेवणारी.पण ह्यांनी, म्हणजे याच्या वडिलांनी याच्याकडेपाहिले सुद्धा नाही.त्या वेळी हा झोपला होता. माझ्या जीवाचा जीव,जीवाचा अलबेला राजहंस निजला होता ग !माझ्या निजलेल्या राजहंसाकडे न पाहताहे सरळ निघून गेले. देवळात अष्टकोनी पूजाहोती म्हणे. सारी जबाबदारी यांच्यावर होती.न बोलता, निघून गेले आणि त्या रिकाम्या घरातफक्त मी आणि दीना दोघेच उरलो.सूर्याने कर्णाला पाहिले सुद्धा नाही.पृथ्वीचा कटाह प्रकाशाने काठोकाठभरण्यासाठी, हे दिव्य नभाकार, आपल्या मुलाकडेन बघता, बारा अश्वांचा रथ उधळीत,आकाश परिक्रमेला निघून गेले.पराशर ऋषींनी व्यासांना पाहिलेच नाही,कारण तप करण्यासाठी त्यांना हिमालयातजायचे होते, ‘साद देती हिमशिखरे’ असेकारण सांगून ते तपश्चर्येला निघूनही गेले.शकुंतला जन्माला आली. तिचं कौतुक तर सोडच,तिच्याकडे न बघताच,ऋषी विश्वामित्र, मेनकेचा आणि शकुंतलेचा त्यागकरून अरण्यात निघून गेले, जाताना म्हणाले,‘‘मला नव विश्व निर्माण करायचे आहे.’’सारे विद्वान, पराक्रमी, तेजस्वी, ऋषी, मुनीयांनी कर्तव्यासाठी संसाराकडे पाठ फिरविली,हे खरे कर्तव्यनिष्ठ. कर्तव्यापुढे सारे तुच्छ.खरे निखळ पुरुष ते.आकाशासारखे, भूमीवर प्राणिमात्रांची,वनस्पतींची उत्पत्ती करून, भूमीवर त्यांचीजबाबदारी टाकून, फक्त त्यांच्यावरछत्र धरण्याचा आभास निर्माण करणारे,नभासारीखे निर्मम, निर्विकार, निष्काम.जे अनंत हाती लागत नाही ते आकाश.ज्याचं हृदय नांगराने खोदून बीज पेरतायेत नाही ते आकाश.भूमीला मात्र खोदता येत, बीजं पेरता येतं.प्राणिमात्रांना ती सांभाळत असतेच, पणआपल्या खोदलेल्या उदरात अनेक संस्कृत्याहीती सांभाळत असते.इतिहासाची अनेक रहस्ये ती आपल्याउदरात लपवून ठेवते, जतन करते.नद्या, नाले, सागर, झाडे-झुडपे, दर्या, पर्वततिचे उदर फाडून वर येतात. तिच्याअंगाखांद्यावर खेळतात. पण ही माता शांतअसते..पण आकाशाला जाब विचारता येत नाही.कारण ते हाती लागतच नाही.ते अनंत, विशाल, निर्विकार, निर्विकल्प आहे.ते फक्त छत्र आहे. आधार तर सोडाच,साधी सावली पण न देणारे.आधाराचा आभास देणारे छत्र आहे ते.पण मी स्त्री आहे. अबला आहे.आणि आई आहे ग!‘‘या माझ्या मानस सरसी सारखे प्रेमजल वाहीसारखा पोहोनी दमला मग मला भुकेला वाहीनयनांच्या शिंपामधुनी अश्रुंचे मौतिकसुमणीमी दिले तया काढोनी मोत्यांचा चारा असलाराजहंस खाऊनी निजला.’’झोपेत हसणाऱ्या माझ्या मुलाकडे माझ्याजीवीच्या जीवाकडे, माझ्या राजहंसाकडेहे, म्हणजे दीनाचे वडील, न पाहता निघूनगेले, त्याच क्षणी मला दीनाचे नशीब कळले,माझ्या मुखार गर्भछाया कुशीक झाले ओझेतेव्हा दीना कळोन आइले नशीब माका तुझेदेवाची गो नवरी तिचो पाषाणाचो पतीघर नाही, दार नाही संसाराची मातीजरीपदर जळून जाता जीव जीवना लाजेदीनाचे वडील दीनाकडे न पाहता निघूनगेले आणि त्या क्षणी मी दीनाची आईआणि वडीलही झाले,माझ्या हृदयाच्या मानस सरोवरातप्रेमजलाचा पाझर सतत झरत होता.त्या प्रेमजलात हा दीना, माझा राजहंससारखा पोहायचा, खेळायचा, बागडायचा,आणि मग भुकेला झाला की माझ्याकडेपाहायचा, पण पोरक्या दीनास मी अन्नकुठून देणार? एक निराधार अबला आपल्यामुलास अश्रूंशिवाय काय देणार ?मग मी नयनांच्या शिंपामधुनी,अश्रूंचे मौतिक सुमणीत्याला म्हणजे दीनाला काढून द्यायचे.आणि हे आभासमय मोती, मोत्यांचा चाराखाऊन समजदार दीना, माझा राजहंसखोटं खोटं झोपेचं सोंग आणायचा.मग मी निश्चय केला, मंगेशीमधल्यासाऱ्या धनिक लोकांकडे पडेल ते कामकरायचे. श्रीमंगेशाच्या देवळाचा आवाराझाडायचा, धुवायचा आणि संध्याकाळीश्रीमंगेश मंदिराच्या पायऱ्यांवर बसून,फुलांचे हार, नारळ, हळद, कुंकू, तांदूळविकून खूप कष्ट करून पैसे कमवायचे,दीनाला खूप छान ठेवायचे.खोट्या नाही, खऱ्या मोत्यांचा चारा त्यालाभरवायचा.पण झाले उलटेच, दीना सहासात वर्षांचाझाला आणि त्याने मला शपथ घालूनघरी बसवले आणि मी जी कामे करीतहोते, ती सर्व कामकाज दीना करू लागला.पहाटे चार वाजल्यापासून हा माझा दीनादिवसभर राबत असतो. गाणं शिकतो.प्रवचन ऐकतो, मनन करतो, अभ्यास करतो,एखादा तरुण लाजेल असे कष्ट करूनगाण्याचा, संस्कृतचा अभ्यास करतो.तो दीना रात्रभर हरवला, रस्ता चुकलाचकवा लागला, या गोष्टीवर माझाविश्वासच बसेना. एका रात्रीत मी केलेलेसंस्कार, कष्ट वाया कसे जातील !माझ्या आशा, आकांक्षा, इच्छा उरल्याआहेत त्या फक्त दीनाकडूनआणि तोच रात्रभर भरकटला ?येशे! माझ्या मनाचा तोल गेला.आयुष्यभर कष्ट करून ज्या दीनाला मीवाढवला, त्याच्यावरच मी हात टाकलाते हृदय कसे आईचे मी उगाच सांगत नाहीआनंदे जे ही रडते दुःखात कसे होई तेयेशु! दीना! दुःखाने, भीतीने माझ्या मनाचातोल गेला, कृपया मला क्षमा करा.’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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