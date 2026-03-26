Premium|Study Room : भारतीय समाज विषयात MPSC परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी योग्य रणनीतींचा अवलंब कसा करावा?

लेखक : सत्यजित हिंगेभारतीय समाज विषयात उत्तम गुण मिळवण्यासाठी योग्य रणनीती! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) नव्या मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रमात सामान्य अध्ययन-१ (GS-1) मध्ये भारतीय समाज हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गुण मिळवून देणारा घटक मानला जातो. या विषयामध्ये भारतीय समाजाची वैशिष्ट्ये, विविधता, स्त्रियांची भूमिका, सामाजिक बदल, जागतिकीकरणाचे परिणाम, शहरीकरण, प्रादेशिकता, धर्मनिरपेक्षता यांसारख्या विषयांचा समावेश होतो. प्रशासनिक सेवांमध्ये काम करताना समाजरचना, सामाजिक समस्या आणि बदलांचे आकलन आवश्यक असल्यामुळे या विषयाला विशेष महत्त्व दिले जाते. तसेच GS-1 मध्ये इतिहास, भूगोल आणि समाज या तिन्ही घटकांचा समावेश असल्याने परीक्षार्थ्याने समाजविषयक मुद्द्यांचे सखोल विश्लेषणात्मक आकलन विकसित करणे आवश्यक असते..भारतीय समाज विषयाची तयारी करताना सर्वप्रथम अभ्यासक्रम आणि मागील प्रश्नपत्रिका यांचे बारकाईने विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. प्रश्नांची प्रवृत्ती पाहता केवळ सैद्धांतिक माहिती पुरेशी नसून सामाजिक घटनांचे विश्लेषण, उदाहरणे आणि चालू घडामोडींशी त्यांचा संबंध जोडण्याची क्षमता अपेक्षित असते. त्यामुळे अभ्यासक्रमातील प्रत्येक घटक समजून घेऊन त्याच्या संक्षिप्त व व्यवस्थित नोट्स तयार करणे ही पहिली पायरी ठरते.या विषयासाठी एक प्रमाणित संदर्भपुस्तक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. 'भारतीय समाज' या विषयाच्या सुसंगत व अभ्यासक्रमाभिमुख तयारीसाठी 'भारतीय समाज' हे ज्ञानदीप अकॅडमीने प्रकाशित केलेले व प्रा. सत्यजित हिंगे सर यांनी लिहिलेले पुस्तक हे एक महत्त्वाचे प्रमाणित संदर्भपुस्तक म्हणून उपयोगी ठरते. या पुस्तकात भारतीय समाजाच्या मूलभूत संकल्पना, सामाजिक संस्था, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिक सामाजिक समस्या आणि महाराष्ट्रासंदर्भातील मुद्दे अभ्यासक्रमाशी सुसंगत पद्धतीने मांडलेले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संकल्पनात्मक स्पष्टता मिळते आणि उत्तरलेखनासाठी आवश्यक उदाहरणेही उपलब्ध होतात..भारतीय समाज विषयाचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे चालू घडामोडींचा समावेश. समाजातील बदल सतत घडत असतात. त्यामुळे वृत्तपत्र वाचन, सामाजिक अहवाल, सरकारी धोरणे, न्यायालयीन निर्णय आणि विविध सामाजिक चळवळी यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. दररोज दर्जेदार वर्तमानपत्र वाचून त्यातून सामाजिक मुद्द्यांवरील उदाहरणे, आकडेवारी आणि केस स्टडीज संकलित केल्यास उत्तरांमध्ये मूल्यवर्धन करता येते.याशिवाय उत्तरलेखनाचा सराव हा या विषयात यश मिळवण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नियमितपणे टेस्ट सिरीजमध्ये सहभागी होऊन विविध प्रकारच्या प्रश्नांवर उत्तर लिहिण्याचा सराव केल्यास विचार मांडण्याची क्षमता विकसित होते. परिचय, विश्लेषण, उदाहरणे आणि निष्कर्ष या संरचनेत उत्तर लिहिण्याची सवय लागल्यास गुणांमध्ये लक्षणीय वाढ होते..थोडक्यात, अभ्यासक्रमाचे सखोल आकलन, प्रमाणित संदर्भपुस्तकांचा वापर, वृत्तपत्र वाचनाद्वारे मूल्यवर्धन आणि नियमित टेस्ट सिरीजद्वारे उत्तरलेखनाचा सराव या चार घटकांच्या समन्वयातून भारतीय समाज विषयाची प्रभावी तयारी करता येते. योग्य रणनीती, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन यांच्या साहाय्याने हा विषय MPSC मुख्य परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून देणारा ठरू शकतो.