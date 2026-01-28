Premium|UP Assembly Elections 2027 : बहनजी पुन्हा ‘सक्रिय’ होणार?

शरत् प्रधानउत्तर प्रदेशातील निवडणुकांना अद्याप १४ महिने बाकी आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मायावतींनी बहुजन समाज पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी कंबर कसली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या मोठ्या वादांवर बहनजी मौन बाळगतात किंवा मग त्यांचा रोख समाजवादी पक्ष, काँग्रेसकडे असतो. यावरूनच त्यांचा नक्की हेतू काय आहे, हे स्पष्ट होते. मायावती या निवडणुकीकडे किती गांभीर्याने पाहतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक १४ महिन्यांवर आल्या आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुकीत त्या कोणते ‘ट्रम्प कार्ड’ खेळणार, याकडेही अनेकांची नजर आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशात पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक योजना जाहीर केली आहे. २००७ मध्ये त्यांनी पूर्णपणे स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. त्यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा उत्तर प्रदेशवर राज्य केले. मात्र, ते भाजपच्या पाठिंब्याने होते. त्यानंतर त्यांचे नशीब त्यांना साथ देईना आणि पक्ष सत्तेपासून दूर होत गेला. आता त्यांनी ‘बहुजन मिशन २०२७’ या नावाने एक योजना जाहीर केली आहे. अर्थात असे असूनही २०२७च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला काही आशा आहे का, हा प्रश्न कायम आहे. मायावती यांचा पक्ष खालच्या पातळीवर घसरला आहे. मायावती या सत्ताधारी भाजपच्या ‘बी’ टीमप्रमाणे वागत असल्याचाही आरोप सातत्याने त्यांच्यावर होत आहे. त्यांची निष्क्रियता आणि पक्षाला आलेले शैथिल्य मागील दोन निवडणुकांमध्ये दिसून आले. २०२२ मधील उत्तर प्रदेशची निवडणूक असो किंवा मग २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक. या दोन्ही निवडणुकांत बहुजन समाज पक्ष कोठेही दिसला नाही. पक्षाचे अस्तित्वही दिसले नाही. .Premium|Congress Defeat Bihar : काँग्रेसचा ‘पुनर्जन्म’ होईल?.काय आहे इतिहास?बहुजन समाज पक्षाने सन २०२२ मध्ये ‘यूपी’च्या ४०३ जागांपैकी फक्त एकच विधानसभा जागा जिंकली, तर २०१४ लोकसभा निवडणुकीत खातेही उघडता आले नाही. २०१७ मध्ये पक्षाने १९ विधानसभा जागा आणि २०१९ मध्ये १० लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी मायावतींनी राजकीय प्रतिस्पर्धी समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. या काळात बहुजन समाज पक्षाचा मतांचा टक्का प्रत्येक निवडणुकीत घटत गेला. २०१७ मध्ये फक्त १९ विधानसभा जागा मिळूनही पक्षाने २२.२३ टक्के मतांचा टक्का नोंदवला होता. मात्र, २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्ष फक्त एका जागेवर आला आणि मतांचा टक्का १२.८८ टक्क्यांवर घसरला. गेल्या काही वर्षांत पक्षाने विशेष असे कोणतेही काम केले नाही. राजकीय गुरू आणि बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या पुण्यतिथीला ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांनी साचेबद्ध चौकटीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि लखनौमध्ये मोठी सभा आयोजित केली. सभेला उपस्थिती त्यांच्या सत्ताकाळातील सभांच्या तुलनेत नव्हती, तरीही मोठ्या प्रमाणावर नागरिक जमले होते. मात्र, या गर्दीत पूर्वीच्या सभांमध्ये दिसणारा उत्साह स्पष्टपणे नव्हता.केवळ घोषणा...‘बहुजन मिशन २०२७’ ची घोषणा ७०व्या वाढदिनी मायावती यांनी केली. या घोषणेनंतर अद्याप त्यासाठी कोणतेही काम सुरू झालेले नाही. बहुजन समाज पक्षाच्या सूत्रांनुसार, ‘बहनजी सध्या संपूर्ण योजना आखत आहेत. त्यामध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या कामांची जबाबदारी दिली जाईल, जेणेकरून पक्षाचा जनाधार पुन्हा जिवंत होईल.’ या हालचालीमागील संपूर्ण कल्पना म्हणजे दलित आणि वंचित ओबीसींपर्यंत पोहोचणे, अशी आहे. एकेकाळी कांशीराम यांनी उभारलेल्या पक्षाचा एक उत्तम बेस तयार केला होता. पक्षाने हळूहळू मुस्लिम; तसेच काही उच्चवर्णीय मतदारांच्या मनातही स्थान मिळवले होते. त्यामुळे मायावती या समुदायांशी पुन्हा समीकरणे बांधण्याचा विचार करत आहेत. एका वरिष्ठ पक्ष नेत्याच्या मते, ‘बहनजींची कल्पना म्हणजे छोटी आणि मोठी गावे-शहरे फिरणारे गट यार करणे. यामुळे जुन्या बहुजन समाज पक्ष समर्थकांशी पुन्हा संपर्क साधता येईल. प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या खोट्या प्रचारामुळे ज्यांची दिशाभूल झाली आहे, अशांना सोबत घेऊन जाता येईल.’ मायावतींनी उच्चवर्णीय ब्राह्मणांना जोडण्यासाठी ‘भाईचारा’ समित्या तयार केल्या होत्या, यावेळी लक्ष मुस्लिम मतदारांसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यावर असेल. पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये अल्पसंख्याकांना सत्ताधारी पक्षाच्या मुस्लिमविरोधी राजकारणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे म्हटले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने त्याप्रमाणे धोरण आखले आहे.बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती पुन्हा एकदा ‘बॅकवर्ड अँड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन’चा (बामसेफ) चांगला उपयोग करण्याची योजना आखत आहेत. ही संकल्पना कांशीराम यांचीच होती. त्यांनी स्वतः केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणून या संघटनेची स्थापना केली होती. यामुळे वंचित समुदायातील कर्मचाऱ्यांना एका समान बॅनरखाली आणले गेले आणि शेवटी बहुजन समाज पक्षाला आकार मिळाला. सूत्रांनी सांगितले की मायावतींनी हे मोठे काम आपला भाचा आकाश आनंद याला दिले आहे. बहुजन समाज पक्षाचा उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त झाल्यापासून त्याने अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. परदेशात शिक्षण घेतलेला तरुण पदवीधर आकाश नेहमीच चांगली राजकीय क्षमता दाखवत आला आहे. मात्र, पक्षाच्या व्यापक हितासाठी त्याच्या सकारात्मक उपक्रमांना त्याच्या आत्या मायावती यांनी चांगले मानले नाही. कारण त्यांच्या त्यांच्या हुकूमशाही पद्धतीमुळे पक्षात कोणीही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाही..‘ईडी’, ‘सीबीआय’चा दबाव?सन २०२४ लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आकाशला पक्ष सभांना संबोधित करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, तेव्हा त्याने भाजपवर जोरदार हल्ला करून सुरुवात केली. २४ तासांच्या आतच मायावतींनी त्याला राष्ट्रीय सरचिटणीस पदावरून हटवले आणि ‘उत्तराधिकारी’ पदावरूनही काढून टाकले. बहनजींनी काही दिवसांतच त्याला पुन्हा ती पदे बहाल केली. मात्र, आणखी एका रोलर-कोस्टर प्रवासानंतर त्याला आणि त्याच्या वडिलांना (मायावतींचा धाकटा भाऊ आनंद कुमार) हटवले आणि पुन्हा आणले गेले. मायावती भाजपपुढे शरण गेल्या आहेत, असा संदेश या माध्यमातून गेला. मायावती ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’च्या भीतीमुळे दबावाखाली आल्या होत्या, असे म्हटले गेले. सत्ताधारी पक्ष नेहमीच राजकीय विरोधकांशी हिशेब चुकवण्यासाठी या यंत्रणांचा उपयोग करीत आला आहे. या परिस्थितीत, मायावती आता ‘बहुजन मिशन २०२७’ च्या नावाखाली जी काही योजना आखत आहेत ते फक्त एक दिखावा असू शकते, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे. त्या भाजपचा अजेंडाच पूर्ण करीत असतील, असेही म्हटले जात आहे. दलित आणि ओबीसी समुदायांशी पुन्हा समीकरणे बांधण्याचे मायावतींचे प्रयत्न प्रत्यक्षात त्यांच्या ‘कर्मभूमी’ उत्तर प्रदेशात राजकीय अवकाश परत मिळवण्यासाठी असू शकतात, पण मुस्लिमांना आकर्षित करण्याची त्यांची जाहीर योजना संशयास्पद असू शकते. मुस्लिम मतांचे विभाजन करण्याचा कोणताही प्रयत्न विरोधकांच्या ताकदीवर गंभीर परिणाम करू शकतो. योगी आदित्यनाथ यांच्या राजवटीत मुस्लिमांना लक्ष्य केले गेले आहे, त्यामुळे मुस्लिम मत एकत्रितपणे कोणत्याही अशा पक्षासोबत जाईल जो भाजपला पराभूत करण्याची क्षमता दाखवतो. मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा मायावतींचा कोणताही प्रयत्न मुस्लिम मतांचे विभाजन म्हणूनच पाहिला जाणार आहे.दलित आणि अतिशय मागास ओबीसी समाज पुन्हा आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्नही प्रत्यक्षात भाजपविरोधी लढा कमकुवत करू शकतात. उत्तर प्रदेशात मायावतींचा ९ ते १२ टक्के दलित मतदारांवर प्रभाव आहे. तिथे त्यांचा हा प्रयत्न भाजपलाच फायदा करून देणारा ठरू शकतो, असे म्हटले जाते. गेल्या ५ ते ६ वर्षांत त्यांच्या बहुतांश हालचालींकडे याच संशयाने पाहिले गेले आहे.सत्ताधारी पक्षाने निर्माण केलेल्या मोठ्या वादांवर मायावतींचे मौन आहे किंवा त्यांचा रोख प्रामुख्याने समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसकडे आहे, यावरून त्यांचा खरा हेतू काय आहे, हे स्पष्ट होत जाते. तो हेतू दबावाखाली असो वा त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेने शेवटी त्यातून भाजपलाच फायदा होतो, हेच दिसून येते..दलित सशक्तीकरणाचा अध्यायमायावती आणि बहुजन समाज पक्षा हा भारतीय राजकारणातील दलित सशक्तीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मायावती यांनी आपला ७०वा वाढदिवस साजरा केला.स्थापना : बसपची स्थापना १४ एप्रिल १९८४ रोजी कांशीराम यांनी केली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि धार्मिक अल्पसंख्याक (बहुजन) यांच्यासाठी सामाजिक व आर्थिक समानता सुनिश्चित करणे हे पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट होते.मायावतींचा उदय : कांशीराम यांनी मायावतींना राजकारणात येण्यासाठी प्रेरित केले. त्या यापूर्वी प्रशासकीय सेवा परीक्षेची तयारी करत होत्या. १५ डिसेंबर २००१ रोजी कांशीराम यांनी त्यांना आपला उत्तराधिकारी घोषित केले आणि १८ सप्टेंबर २००३ रोजी त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल्या.मायावतींचा कार्यकाळपहिला कार्यकाळ (१९९५) : ३ जून १९९५ रोजी भाजपच्या पाठिंब्याने त्या प्रथमच मुख्यमंत्री झाल्या आणि भारतातील पहिल्या दलित महिला मुख्यमंत्री ठरल्या.दुसरा कार्यकाळ (१९९७) : २१ मार्च १९९७ रोजी त्यांनी दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारला.तिसरा कार्यकाळ (२००२-२००३) : ३ मे २००२ रोजी त्या तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या.चौथा कार्यकाळ (२००७-२०१२) : २००७ मध्ये बसपने स्वबळावर पूर्ण बहुमत मिळवले. याला ‘सोशल इंजिनीअरिंग’चे (दलित-ब्राह्मण आघाडी) यश मानले जाते.सध्याची स्थिती (२०२५-२०२६) :मागील काही निवडणुकांत पक्षाची कामगिरी घसरली असून २०२४ नंतर पक्षाचा मतांचा वाटा सुमारे ९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे.२०२६ च्या सुरुवातीस मायावती यांनी २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी 'मिशन २०२७' ची तयारी सुरू केली आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांचे भाचे आकाश आनंद पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी सक्रिय आहेत. पक्षाचे पुनरुज्जीवन आणि त्याचा विस्तार करण्याची मोठी जबाबदारी आकाश आनंद यांच्यावर आहे. 