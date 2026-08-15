Premium|Medical Education Abroad : ‘मेड इन चायना’ वैद्यकीय शिक्षणाचा पेच; परदेशी एमबीबीएस, कमी दर्जा आणि भारतीय विद्यार्थ्यांची स्वप्नपूर्तीची धडपड

-डॉ. प्रवीण शिनगारे - माजी संचालक, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयदेशात विविध व्यवसायांना प्रतिष्ठा असली, तरी समाज हा सर्वाधिक प्रतिष्ठा वैद्यकीय व्यवसायास देतो. त्यामुळे दरवर्षी हजारो विद्यार्थी डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगतात. हे स्वप्न भारतात पूर्ण होणार नाही, असे दिसून आल्यावरच तो शेवटचा पर्याय म्हणून रशिया, चीन, युक्रेन, फिलिपाईन्स आदी देशांची एमबीबीएस होण्यासाठी निवड करतात. देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वैद्यकीय शिक्षणापेक्षा परदेशात कमी खर्च येतो, तो मध्यमवर्गीयांना परवडणारा असतो. या एकाच कारणामुळे भारतीय विद्यार्थी परदेशात डॉक्टर होण्यासाठी जातात.परदेशी डिग्रीचे महत्त्व का?वैद्यकीय शिक्षण सोडून भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातो, तेव्हा त्याच्याकडे सन्मानाने हुशार म्हणून पाहिले जाते; पण जर तो डॉक्टर होण्यासाठी परदेशात जात आहे, तेव्हा त्याच्याकडे निश्चितपणे कमी गुणवत्तेचा व मागल्या दाराने (बॅकडोअर एन्ट्री) डॉक्टर झालेला, असे पाहिले जाते. तरीही स्वप्नपूर्तीच्या यशासाठी हे स्वीकारले जाते. कारण, ही मानहानीची अवस्था तुटपुंज्या कालावधीसाठी असते. यातील कित्येक डॉक्टर परत आल्यावर भारतात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन किंवा सुपरस्पेशालिस्ट म्हणून चांगल्यापैकी आरोग्य सेवा देतात. मात्र, यामध्ये अपयशाचे प्रमाण जास्त आहे. कोणताही भारतीय विद्यार्थी भारतात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळत असताना तो परदेशात (रशिया, चीन आदी) डॉक्टर होण्यासाठी गेला, असे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. हीच बाब भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा उच्च दर्जा दर्शवते..Premium|NEET Paper Leak : भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर परीक्षा सुरक्षेपलीकडची आव्हाने.स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वैद्यकीय शिक्षण या काळात संपूर्ण देशात आयुर्वेद उपचार पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होता. ॲलोपॅथीची मोजकी वैद्यकीय महाविद्यालये इंग्रजांनी सुरू केली होती. १८४५मध्ये ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय ‘ग्रॅज्यूएट ऑफ ग्रँट मेडिकल कॉलेज’ (जीजीएमसी) अशी पदवी देत होते. मुंबई विद्यापीठ स्थापन झाल्यावर १८५७ मध्ये पदवीचे रूपांतर ‘एमबीबीएस’मध्ये झाले. साधारणपणे १९२० मध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (एमडी/एमएस) वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू झाला. यादरम्यान, एमबीबीएस डॉक्टरपेक्षा आरएमपी/ वैद्य/ हकीम/ एलसीपीएस/ आयुर्वेद आदी व्यवसायिकांच्या हातात देशाची पूर्ण आरोग्य व्यवस्था होती. नवीन रोग व महामारी यावर खात्रीशीर उपाय नसल्यामुळे नागरिक अंधश्रद्धेकडे पूर्णपणे झुकले होते. ॲलोपॅथीचा हळूहळू प्रसार वाढवल्यामुळे व त्यातील यशामुळे जनता मॉडर्न मेडिसीनकडे झुकू लागली व एमबीबीएस शिक्षणाचे महत्त्व वाढू लागले.स्वातंत्र्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील बदल स्वातंत्र्यानंतर देशाची प्रगती विविध गुणमापकांवर मोजली जाऊ लागली. यात बालमृत्यू प्रमाण, मातामृत्यू प्रमाण, जन्म दर, मृत्यू दर, साथीचे रोग, आजारपणामुळे मनुष्यबळातील कमी होणारे तास (वेळ) आदींचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे भारत अविकसित देश म्हणून गणला जाऊ लागला. त्यामुळे केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रात भरीव अनुदान देऊन विविध आजार नियंत्रणाचे उपाय (उदा. मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम, पोलिओ निर्मूलन आदी) सुरू केले. परंतु, यासाठी डॉक्टरांची कमतरता भासू लागली. सरकारकडे असलेली मर्यादित पायाभूत सुविधा पाहता खासगी क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय उभी करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. महाराष्ट्रात पहिले खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय १९६४ मध्ये सोलापुरात (डॉ. वैशंपायन वैद्यकीय महाविद्यालय, जे पुढे शासनाने ताब्यात घेतले) व त्यानंतर राज्यात १९८४ मध्ये कराड, प्रवरा व अमरावती येथे (तीन नवीन) उघडण्यात आली. ८२३ पैकी ३७३ वैद्यकीय महाविद्यालये खासगी क्षेत्रात आहेत. २००१ मध्ये दोन हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर, अशा वाईट स्थितीमधून प्रगती होऊन जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकाप्रमाणे २०२५ मध्ये एक हजार २०० लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर अशा मानांकावर स्थिरावली आहे. यामुळे भारत देश हा आरोग्य क्षेत्रात प्रगती करून १९४७ मध्ये अविकसित देशाच्या यादीतून १९८० मध्ये विकसनशील देशाच्या यादीत पोहचला. आता लवकरच विकसित देशाच्या यादीत समाविष्ट होईल..परदेशात जाऊ नये, म्हणून उपाययोजना...परदेशात डॉक्टर हे केवळ ‘मेड इन चायना’ व ‘मेड फॉर इंडिया’ या व्याख्येत बसणारे आहेत. भारतात असलेल्या ‘मुलगा/मुलगी डॉक्टर असावी’ या सामाजिक विचारसरणीचा हे देश गैरफायदा घेतात व विद्यार्थी व पालकांची फक्त आर्थिक लूट करतात. त्यांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाचे देणे-घेणे नाही. यावर उपाय म्हणजेच २० ते २५ लाख रुपयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण (साडेचार वर्षे) भारतातच उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी केंद्रशासनाने योग्य त्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.१. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ७०० वरून तीन वर्षांत ८२३ केली आहे.२. एमबीबीएस प्रवेश क्षमता वार्षिक ९० हजार विद्यार्थ्यांवरून पाच वर्षांत एक लाख ३६ हजार ९०० केली आहे.३. ‘जिल्हा तिथे वैद्यकीय महाविद्यालय’ योजना राबवण्यात येत आहे.४. शासनास पायाभूत सुविधा उभी करता येत नसतील, तेथे खासगी क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.५. आर्थिक दुर्बल व राखीव संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शैक्षणिक शुल्क शासन भरत आहे.देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये व एमबीबीएसच्या जागावर्ष \t वैद्यकीय महाविद्यालय\t एमबीबीएसच्या एकूण जागा\t१९०१\t१२\t ६०० १९४७\t२५ \t३,००० १९८०\t१२० \t १५,००० २०००\t२५०\t ३०,००० २०२४\t७००\t १,१०,००० २०२६\t८२३\t १,३६,९३९.परदेशात डॉक्टर होण्यासाठी का जातातभारतातील वैद्यकीय शिक्षणापेक्षा परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण अत्यंत कनिष्ठ दर्जाचे आहे, याची माहिती असतानाही पालक व विद्यार्थी केवळ स्वप्नपूर्तीचे साधन म्हणून तिकडे जातात. भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात (डीम विद्यापीठ नव्हे) डॉक्टर होण्यासाठी साडेचार वर्षांत साधारणपणे ५० ते ६० लाख रुपये एका विद्यार्थ्यास खर्च होतो. हाच विद्यार्थी, कमी खर्च येतो (साधारणपणे २० ते २५ लाख) म्हणून परदेशात जातो. त्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.१. सहज प्रवेश मिळणे. गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश असा प्रकार नाही.२. नॅशनल मेडिकल कमिशनसारखे वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नाही.३. एका वर्षात ३०० विद्यार्थी; तर पुढच्या वर्षी ५०० विद्यार्थ्यांना त्याच महाविद्यालयात ‘येईल त्याला प्रवेश’ तत्त्वावर प्रवेश दिला जातो.४. एकच प्राध्यापक तीन महिने एका वैद्यकीय महाविद्यालयात, अशा प्रकारे चार वेगवेगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत, एक वर्षभर एकच विषय शिकवतो.५. रुग्ण काचेतून पहावा लागतो. भारतीय विद्यार्थ्यास तो हात लावू देत नाहीत, त्यामुळे अभ्यासाचा प्रश्न नाही, नापास होत नाही.६. कालावधीच्या अंती सर्वांना भारतात परत जाण्यास सांगण्यात येते. त्यांच्या देशात डॉक्टर म्हणून व्यवसायास पूर्णपणे बंदी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal 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