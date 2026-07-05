Premium|Lata Mangeshkar : तुझा ऋतु, तुझी फुले, तुझाच हा सुवास का...

पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांची ‘मी लता दीनानाथ’ ही लेखमालास्थगित केली होती, या आठवड्यापासून ती लेखमाला आतापुन्हा सुरू होत आहे. मागील भागांमध्ये मास्टर दीनानाथ यांचेबालपण त्यांच्या समोरची आव्हाने हे सारे आले होते. त्यांच्याजीवनातला गोव्याचा काळ पंडितजी सांगत आहेत. दीनानाथगुरुजींकडून घरी निघाले. वाटेत त्यांना एक पंडितजी भेटले, ते कोणयाचाही उलगडा झाला. ‘चकवा’ संपला, सारे मळभ दूर झाले. थकलेले दीनानाथघरी पोहोचले, पण घरी त्यांच्यासमोर वेगळेच काही वाढून ठेवले होते. काय होते त्यांच्यासमोरचे आव्हान?श्रीमंगेश मंदिराकडे जाणाऱ्या पायऱ्यावरओळीत लावित होत्या. त्या पायऱ्यासमोर एक घर. एकमजली, सफेदी लावलेले, गरीबीच्या खुणा अंगावरल्यालेले. त्या घरात माझी मावशी राहायची,माझा जन्म त्या घरात झाला. मी राहायचातो दुसऱ्याच वस्तीत, पण माझ्या आईलामावशीने आग्रहाने या घरी आणले होते.आणि तेथेच माझा जन्म झाला.सगळे फार आनंदले,कारण श्री मंगेशाच्या प्रवेशदारासमोर हे घर होते,सर्व ते शुभ मानीत,त्या घराकडे पाहत मी त्याच रस्त्याच्यापुढे असलेल्या मंगेशीच्या सेवक वस्तीकडेनिघालो, आता दोन्ही बाजूला दाट झाडी,दिवसा हिरवीगार दिसणारी, पण रात्रीमळकट हिरव्या, काळ्या रंगाने रंगून, भेडसावणारी.ती झाडी संपताच आमची वस्ती.फाटकी, छोटी, छोटी पण स्वच्छ घरं,पण त्या स्वच्छतेवर दारिद्र्याचीमळकट पुटं चढलेली. एकेक अंगण,एकेक जोत, एकेक ओटा आणिएकेक घर, शुभ्र पांढऱ्या रंगाचे.वस्तीने जणू सफेद पैरण, पैरहनपरिधान केली आहे, असा भास व्हायचा.तो पांढरा रंग बघून मला पंडितजींचे शब्दआठवले. ‘‘सुखात ठेवलं, की गुलामगिरीहीआवडू लागते.’’ गोवा पोर्तुगिजांच्या ताब्यात,त्यांचा आवडता रंग पांढरा. मग गोवाहीसफेद रंगात बुडालेला. जे मालकाला भावते,ते गुलामांना आवडायलाच लागते.सारा परिसर, सारी वस्ती, सफेद कफन ओढलेल्याजुन्या, पडक्या मशिदीच्या मजारसारखी भासत होती.प्रत्येक सफेद घर,जणू दारिद्र्य सटवाईचे एक पदचिन्हच.नक्श फरियादी हैकिसकी शोखी-ए-तहरीर काकागजी है पहरनहर पैकरे-तसवीर का(हे मंगेशा ! आज आम्ही पांढऱ्या रंगाच्याकागदाचे कपडे घातले आहेत आणित्या कागदी कपड्यावर आमची तक्रार,फिर्याद लिखित नोंदवली आहे. हा सारा परिसर पांढऱ्या कागदी कपड्यांनीभरला आहे. म्हणजे प्रत्येकाने तुझ्याकडेआपले गाऱ्हाणे, तक्रारी नोंदविल्या आहेत.हे मंगेशा ! आम्ही तुझे ‘पदचिन्ह’पण आमच अस्तित्व हेच मुळी एक गाऱ्हाणंआहे. तू या दुष्ट जगात आम्हाला का बरेआणले आहेस?).Premium|Emotional Musical Memories : एका गाण्यामागील भावविश्व उलगडताना आशा भोसले यांनी विचारलेले प्रश्न.घराकडे जाणाऱ्या वाटेने मी थकलेला हळूहळूचालत निघालो, दारी पोहोचलो. गरिबीने वाकलेले,झुकलेले माझे घरं, माझी वाट बघत थकून उभे होते.आता दोन गरम घास जेऊन झोपू या, असेमनातल्या मनात मांडे खात मी घरासमोरउभा ठाकलो.‘‘मी उभा अंगणी माझ्या, घर माझे हरखून पाहतो,कौलांतून जीर्ण फुलांचा,अंगावर वारा येतोमज कळे न स्वप्न कशाने, सत्याहून सुंदर दिसते,या साध्यसमयी सर्वांची, मग घागर का पाझरते,रंगीत खेळणी माझी, ही दे ना मज खेळायाइवल्याशा बालमुठीतून, घे काढुनी आपली कायामाहेर तिचे धनवंत, घर आंदण आले होतेमी शकुन उडविले सगळे, रत्नाचे गिळुनी पातेशब्दांच्या अर्थाचीही, मज कधी न आली करुणाये डाळीसाठी तरिही, पंख मोडली मैना’’‘‘दीना, ए दीनाऽऽ ! बाहेर काय उभा आहेस.चल आत ये. संध्याकाळपासूनतुझी वाट बघत आम्ही बसलो आहोत.चल आत ये.’’ नगुबाई आनंदाने ओरडत म्हणाली,मी आत गेलो. एक मोठी खोली. त्यालालागून लहान स्वयंपाक घर, स्वयंपाक घराच्याभिंतीवर देवळी, तिच्यात मंगेशाचीमूर्ती. एक लहान पणती आणि उदबत्ती.बाहेरच्या खोलीत एक मोठी खाट, खालीजाजम, भिंतीत बसविलेले एक कपाट.आई खाटेवर बसली होती, तिच्या गोऱ्यापानचेहऱ्यावर एकट्या कंदिलाचा प्रकाश पडलाहोता. जाजमावर दोनतीन सखवा बसल्याहोत्या, देखणी नगुबाई, मी उशिरा का असेनापण घरी पोहोचलो म्हणूनआनंदाने चुळबुळ करीत उभी होती.‘‘आलास ! कुठे होता इतका वेळ?’’आईचा कडक आवाज कानी पडला.मी थकल्या आवाजात म्हणालो.‘‘आई ! मी गुरुजींकडे गेलो होतो. पणयेताना रस्ता चुकला. त्यामुळे उशीर झाला.’’‘‘दीना ! पायाखालचा रस्ता नेमका आजचचुकला? खरं सांग" आईचा तिखट सूर.‘‘आई ! अगदी खर सांगतो. गुरुजींकडूनजरा उशिरा निघालो आणि तेव्हापासूनआतापर्यत फक्त चालतोय,तोंडात..."फाड् फट ऽऽऽ एक जोरदार आवाज आलाआईने माझ्या थोबाडीत पूर्ण ताकदीने थप्पड मारलीहोती. ती थरथरत उभी होती. थरथरत्या आवाजातती म्हणाली,‘‘तोंडात काय फेणी की गावठी ?दीना! मला कळलेय, तुझा तो गाणारा गुरूदिवसभर पिऊन तर्र असतो आणि तू पणत्याला साथ देत असतो. मघाशी देवळाततीन थाळ्या वाजल्या. सकाळपासून,रात्रीच्या तीन वाजेपर्यंत, तू काय गायलाशिकतोस? की डोंगरावर चालत,फिरत, भटकत असतोस ?"आई अंगाने शिडशिडीत, पण आयुष्यभरकाम केल्यामुळे सशक्त आणि डोक्यानेगरम असल्यामुळे अंगात एक त्वेषाची ताकदत्यामुळे तिने मारलेल्या थप्पडचाआवाज त्या परिसरात घुमला..त्या आघाताने माझा तोल गेला, पण मीस्वत:ला सावरले. उपवास, रियाझ, डोंगरातवाट चुकल्यामुळे झालेली पायपीट आणिमूळचा मी सुकुमार अंगाचा, पण त्या मुळेमला आलेली चक्कर, तिने माझ्या शरीराचानव्हे, पण मनाचा तोल सांभाळला,माझ्या डोळ्यातून ओघळलेले, अश्रूमाझ्या मनाच्या संयमाने तत्काळ झेलले.पंडितजी म्हणाले होते,‘‘दीना ! मी तुझं आत्मरूप आहे.’’म्हणजे मला आत्मरूप होते. ते जागृत झालेहोते. ते कष्ट, उपवास,अपयश सहन करणारहोते, पण अन्याय मात्र सहन करणार नव्हते.मी शांतपणे आईकडे पाहिले, त्या दृष्टीतराग, द्वेष, सूड, नव्हता. संयम होता.केवळ नवी जाण होती.ती जाण, मोठ्या आयुष्याच्या अनुभवानंतरचडोळ्यात उतरते, तरंगते, लहरते.मुळातच माझे डोळे मोठे, सुंदर, दाट निळसरमिश्कील. पण निष्पाप.आणि बालवयात अन्याय, कष्ट, अवहेलनासहन केल्यामुळे ते डोळे करुणामय. पूर्वजन्मातचलाभलेले संवेदनाक्षम मन, त्या मुळे मंदिरातगायिलेला अभंग न कळता फक्त जाणवला होता.जाणिवेची नेणीव झाली होती, त्या नेणिवेत‘‘कृपासिंधु करुणाकरू बापरखुमादेवीवरू’’शब्द घट्ट बसले होते. कृपाकरू, करुणाकरूहृदय, मला प्रारब्धाने बहाल केले होते.कर्णाला जन्मजात कवच कुंडले लाभलीहोती, तसे हे नवरस, रसभाव असलेलेडोळे मला लाभले होते.तेरी आखों के सिवा,दुनियामे रख्खा क्या है ।आईने माझ्या डोळ्याकडे पाहिले आणितीची नजर आपोआप खाली झाली.मी तिच्या डोळ्यात पाहत शांतपणे म्हणालो‘‘आई ! तुला माहीत आहे, मी कधीच मिथ्याबोलत नाही. मी फेणी पीत नाही. हेही तुलामाहीत आहे. माझ्या गुरुजीबद्दल बोलशील,तर ते मला माहीत नाही. मी पाच मैल चालूनगाण शिकायला जातो. प्यायला नाही.गेले चोवीस तास माझ्या तोंडात पाण्याचाथेंब नाही. हे मी तुला सांगण्याचा प्रयत्नकरत होतो. पण तुझा गैरसमज झाला.पण आई ! काल डोंगरात मला ‘चकवा’लागला. रात्रभर मी डोंगरावर चकरा मारतहोतो."आई छद्मीपणे हसली. म्हणाली.‘‘मंगेशीचे पन्नास लोक रोज डोंगरापलीकडेजातात. गावात काम करतात, रात्री परत येतात,त्यांना नाही कधी चकवा लागत?तुलाच चकवा लागतो? चकवा लागतो,का नशा चढतो? दीना ! सारे मंगेशी मलाघाबरते. थोंग्याता म्हटलं की रडणारी मुलंरडं थांबवतात. माझ्याशी खोटं बोललासतर..." पुन्हा थप्पडविण्यासीठी आईनेहात उगारला.‘‘खबरदार ऽऽऽ दीनाला मारलंस ऽऽऽ तरखांद्यातून हातच उखाडून ऽऽऽ देईन ऽऽऽ "आईचा उगारलेला हात वरच्यावरघट्ट पकडत येशूमावशी ओरडली,येशूमावशीच्या आवाजाने अर्धवट जागीझालेली वस्ती, पूर्णपणे खडबडून जागी झाली,मावशीचा स्वर कर्कश तीक्ष्ण नव्हता.तारसप्तकातल्या गंधारासारखा धारदार होता.स्वरात माझ्याबद्दलचे प्रेम ओसंडूनवाहत होते, त्या आवाजात मोठ्या बहिणीचाअपमान नव्हे, समज देण्याची इच्छा होती.आई, आईच्या सखवा, नगूबाई आणि मीयेशूमावशीकडे पाहतच राहिलो.पहाटेची वेळ, पहाटफुलांचा हरखलेलासुगंध, पहाटेच्या गारव्याला बिलगून, साऱ्यावातावरणाला शीतल, सुगंधित करतोय,प्राजक्ताच्या पावलाशी गळून पडलेल्या,फुलांचा प्राजक्त सुगंध, मृदगंधात मिसळून,अनाम गंध, नव, वन, परिमळू होतोय.त्या परिमळाला, पंखावर तोलून, फुलपाखरं,तो परिमळू, दवात भिजवून, गंधहीन, रंगहीनरानफुलांवर, शिंपडूनएक नवा परिमळू निर्माण करताहेत.अशा पहाट समयी, लांबवर पेटलेल्याविशाखातून निसटलेली, एक शलाका गधांधहोऊन, येशूमावशीच्या सुंदर डोळ्यावर पडलीय,ते डोळे बघून सगळ्याच्याच नजराझुकल्याय, उंच, शिडशिडीत, गोरीपान,प्रमाणबद्ध बांध्याची, काळ्या लांबलचककेसांचा अंबाडा बांधलेली, येशूमावशी त्यावस्तीत अप्सरा उतरल्याचा आभासदेतेय. देत होती.विचारते पहाट हीजुईतल्या दवास कातुझा ऋतु, तुझी फुले,तुझाच हा सुवास काअधीर होऊनी हवातुलाच का निहाळते?तुझेच गीत गुंजतापुन्हा पुन्हा मधाळतेमनातल्या घनात ह्याआता तुझा निवास कातुझा ऋतु, तुझी फुले,तुझाच हा सुवास कामाझी येशूमावशी मला पोटाशी धरूनउभी होती. सारे जण तिच्याकडे अवाक्होऊन बघत होते.मंदिरातून मंत्रघोषाबरोबर एक प्रार्थनापूसट ऐकू येत होती.मागे उभा मंगेशपुढे उभा मंगेश(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.