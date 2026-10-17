Premium|Meaning of Home : घर म्हणजे चार भिंती नव्हे, भावनांनी जपलेलं हक्काचं विश्व

एक शब्द : आशियाना... म्हणजे घर. शब्दच किती आशादायक. त्याची किती किती नावं... ठावठिकाणा, घरकुल म्हणा, घरौंदा, बसेरा म्हणा, महाल म्हणा अथवा झोपडी म्हणा... ते असतं घरच.आपल्या सगळ्यांच्याच अत्यंत जिव्हाळ्याचा, अन्न-वस्त्र-निवारा या जीवनावश्यक त्रयीमधील एक महत्त्वाचा घटक - म्हणजे घर. ते छोटं आहे की मोठं, मातीचं आहे की सिमेंटचं, राजवाडा आहे की झोपडी... काही फरक नाही पडत. महत्त्वाचं हे आणि एवढंच की, ते घर आहे आणि हक्काचं आहे. त्याचं महत्त्व आणि सौंदर्य त्यात राहणाऱ्यांनाच कळतं. नाही म्हणजे, इतरांनाही ते कळू शकेल; पण त्यासाठी मागून घ्यावी लागेल त्या घरात राहणाऱ्यांची ‘नजर’... ये तेरा घर, ये मेरा घर किसी को देखना हो गर तो पहले आ के मांग लेमेरी नजर, तेरी नजर ...अहाहा... क्या कहने जावेद साहब!हे तुझं आणि माझं घर कुणाला बघायचं असेल जर -.तर यावं त्यांनी आणि मागून घ्यावीतुझी नजर, माझी नजर...किती सहज सुंदर, किती सोपं; पणतेवढंच कठीण!आजकाल हवं आहे कुणाला साधं घरटं! सगळे स्वप्न बघतात ती विशाल, उंचच उंच आणि डोळे दिपवणाऱ्या महालांची. ‘छोटासा घर होगा बादलों की छाव में’ किंवा ‘खेड्यामधले घर कौलारू’ या वेड्या आशा आता सर्वांनाच नकोशा आणि हद्दपार झालेल्या आहेत. मातीच्या भिंतींची कौलांनी शाकारलेली घरं आता अगदी सहज नजरअंदाज केली जातात त्या घरात राहणाऱ्या माणसांसकट -इसी लिये तो तुम्हे हम नजर नहीं आतेतुम्हारी राह मे मिट्टी के घर नहीं आतेजनाब वसीम बरेलवी साहेबांनी ही मानसिकता ओळखूनच हा शेर लिहिला असावा.‘घर पहावं बांधून’ हा वाक्प्रचार घर उभारणीची गरज, कळकळ आणि कष्टसाध्यता दर्शवणारा आहे. मात्र, अपार कष्ट करून बांधलेलं हे घरकुल समाजकंटकांनी आगीच्या हवाली करून टाकलं... अख्खी वस्तीच जाळून टाकली तर? ही असली टोकाची अमानुष संवेदनहीनता बशीर बद्र साहेबांनी अगदी चपखल शेरबद्ध केली आहे -लोग टूट जाते हैंइक घर बनाने मेंतुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में....Premium|Study Room : उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय? १३ टक्के आरक्षणाची विभागणी होणार का?.अशा असंवेदनशील समाजव्यवस्थेत घराचे अस्तित्वच सुरक्षित नसेल; तर मग ते सजवायचे तरी कशाला?असे जर ‘वसीम बरेलवी’ नावाच्या शायराला वाटले तर त्यात चूक काय?घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का हैपहले ये तय हो कि,इस घर को बचाएं कैसे?घर नाही वाचलं तर जाणार कुठे?‘तिनके चुन चुन महल बनाया,लोग कहें घर मेरा हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा,ये जग रैन बसेरा है’अशी संसार सोडून अलम दुनियेला रैन बसेरा म्हणायची औकात आणि फकिरी स्वभावातहवी ना!स्वभावात नाही आणि आपलं घर आपल्या खांद्यावर घेऊन भटकणारा ‘खाना-ब-दोश’सुद्धा होऊ शकत नाही.शेवटी मग ‘कुणी घर देता का घर’ पुकारत भटकणे हीच जर फितरत असेल तर... असो!माझे आवडते शायर - दोस्त मरहूम ‘नसीम’ रिफअत ग्वालियरी यांची एक अप्रतिम गझल मी नेहमी पेश करतो मैफिलीत -तमाम शहर में तनहा दिखाई देता हैये शख्स कितना अधूरा दिखाई देता हैशेर अन् शेर दादलेवा असणाऱ्या या गझलच्या मतल्याच्या सुरुवातीला दोन ओळी रिदमशिवाय मी गात असतो. खुशवंत सिंग यांच्या एका राजकीय विश्लेषण करणाऱ्या लेखात मी वाचल्या होत्या त्या इथे कशा उपयोगी पडल्या बघा...तेरा मेरा शीशेका घर, मै भी सोचूं तू भी सोचक्यूँ दोनों के हात में पत्थर,मै भी सोचूं तू भी सोचम्हणजे -.जिन के घर कांच के होते हैं वो दुसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते.असेच ना?या ‘आशियाना’संदर्भात कहर कोणी केला असेल तर तो जनाब कमर जलालवी साहेबांनी.त्यांनी दुआ मागितली, की हसतं खेळतं घर असावं. जिंदगी खुशहाल, गुलोगुलजार व्हावी...आणि अहो आश्चर्यम्!दुआ कबूल झाली; पण घडले भलतेच.‘बहार’च्या नावाखाली इतकी फुलं, इतकी फुलं अवती-भवती फुलली की आशियाना उभारण्यासाठी जागाच नाही उरली...दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिलेकहीं जगह ना मिली, मेरे आशियाने कोआज इतकेच.bhimraopanchale@yahoo.co.inलेखक गझलनवाज म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मराठी गझल गायकीला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.