Premium|The Meaning of True Love : प्रेम म्हणजे नेमकं काय? मनाला भिडणाऱ्या भावनांचा अनोखा प्रवास

भीमराव पांचाळे - sakal.avtaran@gmail.comप्रेम करणं सोपं नसतं. इतकच समजा की, तो एक दरिया असतो आगीचा आणि डुंबून पार करावा लागतो. जिगर मुरादाबादी साहेबांची ही कैफियत आहे- ये इश्क नहीं आसां इतनाही समझ लीजेइक आग का दरिया है और डूब के जाना हैअवघ्या मानवजातीचे भावविश्व व्यापून टाकणारी आणि प्यार, मुहब्बत, प्रीती, लव्ह, प्रेम, इश्क, उल्फत अशा विविध नावांनी ओळखली जाणारी ही मनभावन - नाजुक - तरल चीज ‘आग का दरिया’, ‘इश्काची इंगळी’, ‘विषाचा प्याला’ वाटण्याएवढी खतरनाक असू शकते? अर्थात, ज्याचे जळते त्यालाच कळते. धन्य असतात ते प्रेमी जीव जे अशा जीवघेण्या अनुभवांना सामोरे जातात. वरवर सहज भासणारे हे प्रेम नावाचे प्रकरण अद्भुत आणि अनाकलनीय असते, हे मात्र खरे!इश्काची ही एक हकीकत तर इतकी साधी, सहज, निर्मळ आणि नितांत सुंदर आहे की, तिच्या नुसत्या आठवाने डोळ्यांच्या कडा भिजाव्यात. उस्ताद मेहदी हसन साहेबांच्या सुमधुर स्वरांनी तिला अधिकच चिंब केले आहे.या गोष्टीमध्ये -.बुलबुल पक्ष्याने फुलाला, फुलाने वसंत ऋतूला आणि चंद्राने ताऱ्यांना सांगितले की, प्रेमात पडला असाल, तर तुमचं जग स्वर्गापेक्षा सुंदर आणि जिच्या प्रेमात पडला असाल, ती स्वर्गातल्या अप्सरेपेक्षाही सुंदर!बुलबुल ने गुल से,गुल ने बहारों से कह दियाइक चौदवी के चांद ने,तारों से कह दिया...इतनाही कहा, की-दुनियां किसी के प्यार मेंजन्नत से कम नहींइक दिलरुबा हैं जो किसीहूरों से कम नहींव्वा! क्या कहने ...गुलजार साहेब तर कमालाच करतात, इश्काला ते नमक समजतात. एका फिल्मी गाण्यात ते म्हणतात की, जेवणात मीठ नसेल, तर ते जसं अळणी होईल तसंच प्रेम नसेल, तर जगणं बेचव, निरस होईल.जबां पे लागा, लागा रेनमक इश्क काबलम से मांगा, मांगा रेनमक इश्क का -तेरे इश्क का ...(गायिका गाताना ‘इश्क’चा उच्चार ‘इस्क’ असा करते आणि प्रकरण अधिकच नमकीन होऊन जाते.) किती साधं - सोपं आहे हे प्रेमाचं गणित!कठिणातलं कठीण प्रमेय इथं सहज सोडवता येऊ शकतं; पण त्यासाठी मन मात्र संवेदनशील हवं, बाकी काही नाही...सगळ्या प्रकारचं संगीत ऐकण्याचा मला भारी छंद; पण काव्य समजायची मोठी बोंब, असा तो काळ होता. कसा तो बघा -प्रेम जडतं.. होऊन जातं.. ते काही ठरवून होत नाही, करताही येत नाही. याचा अर्थ असा की, प्यार पर किसी का बस नहीं होता... प्यार बस हो जाता है!गाण्याच्या ओळी अशा होत्या -प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भीये बता दे कितुझे प्यार करूं या ना करूं!माझ्या अखत्यारीत नाही पण तरी तू सांग, मी तुझ्यावर प्रेम करू की नको करू!हीच भावना मिर्झा गालिब यांनी आपल्या खास शैलीत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात की, कुणाच्याही अखत्यारीत नसलेली प्रेम ही अशी आग आहे, जी लावल्याने लागत नाही आणि एकदा का लागली की विझता विझत नाही -इश्क पर जोर नहीं, है ये वो अतिश गालिबके लगाये ना लगे और बुझाये ना बने.‘प्यार पर बस तो नहीं..’ हे खूप सुंदर सिनेमाचं गाणं मात्र काव्य न समजल्यामुळे किंवा लक्ष देऊन न ऐकल्यामुळे, ‘प्यार पर बस तो नहीं है मेरा’ ही ओळ मी ‘प्यार पर्बत तो नहीं है मेरा’ अशी ऐकायचो आणि त्याचा मला गवसलेला अर्थसुद्धा करेक्ट वाटायचा की, नसेल माझं प्रेम पहाडा एवढं मोठं, म्हणून काय मी तुझ्यावर प्रेमच करू नये?आता बोला!प्रेमाचे, प्रत्येक प्रेम करणाऱ्याला वेगवेगळे अनुभव येतच असतील; पण एक मात्र निश्चित की, या अलम दुनियेत प्रेमाइतके सुंदर दुसरे काही असूच शकत नाही. खुद्द बदीउज्जमा खावर साहेबांची साक्ष आहे...प्रेमामध्ये सुंदर सारेकाय फुलेे अन् काय निखारेप्रेमासाठी आसुसलेलेएक नदीचे दोन किनारेअजून एक दोन उदाहरणं ...गझलकार दिलीप पांढरपट्टे म्हणतात -ये चितेवर चुंबने ठेऊन जा तूप्रेत हे माझे तसे जळणार नाहीदिवंगत गझलकार मनोहर रणपिसे लिहून जातात -काळजाच्या पायथ्याला वेदनेचा गाव आहेजीवघेण्या वेदनेला प्रेम ऐसे नाव आहेअसा हा अथांग विषय.. त्याचे किती किती आयाम! लेखणीच्या आवाक्यात कसे बसू शकेल हे प्रेम!म्हणून सांगतो की, -प्यार कोप्यार ही रहने दोकोई नाम ना दो...आज इतकेच.bhimraopanchale@yahoo.co.inलेखक गझलनवाज म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मराठी गझल गायकीला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात त्यांचे मोठे योगदान आ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.