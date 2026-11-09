Premium|Islamic NATO Alliance : सौदी, तुर्किये अन् पाकिस्तानची नवी संरक्षण आघाडी; इस्लामिक नाटोमुळे जागतिक राजकारणात काय बदलणार?

तिलक देवेशर - tilakdevasher@gmail.comसौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान या तीन देशांनी एकत्र येत ऑगस्ट २०२६ मध्ये मक्का येथे संयुक्त संरक्षण करार केला. तो ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ (एमजेडीए) म्हणून ओळखला जातो. सदस्य देशांवर झालेला हल्ला हा सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानला जाईल, असे करारात नमूद केल्याने त्याची तुलना थेट ‘नाटो’शी केली जात आहे. त्यामुळे या तीन देशांच्या कराराला ‘इस्लामिक नाटो’ असेही म्हटले जात आहे; परंतु मुळात ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’कडे नाटोप्रमाणे संस्थात्मक संरचना नाही. किंबहुना त्यांच्यासाठी ‘हल्ला’ या शब्दाचा नेमका अर्थ अद्याप स्पष्ट नाही, तरीही या कराराकडे आणखी एक राजनीतिक देखावा म्हणून दुर्लक्ष करणेही तितकेच चुकीचे ठरेल.सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान हे वेगवेगळे सामरिक सामर्थ्य असलेले देश, स्वतःच्या क्षमतांच्या आधारे सुरक्षाविषयक आराखडा तयार करण्यासह संरक्षणविषयक संबंध एका संस्थात्मक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सौदी अरेबियाकडे आर्थिक सामर्थ्य, ऊर्जा क्षेत्रातील प्रभाव आणि भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. तुर्कियेकडे तंत्रज्ञान, लष्करी क्षमता आणि वेगाने विकसित होत असलेला संरक्षण उद्योग आहे, तर पाकिस्तानकडे मोठे लष्कर, युद्धाचा अनुभव, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान आणि अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’चे स्वरूप आजच्यापेक्षा भविष्यात कसे असेल, यावर त्याचे महत्त्व अवलंबून आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ही आघाडी अचानक अस्तित्वात आलेली नाही. तिची मुहूर्तमेढ तत्पूर्वीच रोवली गेली होती. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने सप्टेंबर २०२५ मध्येच ‘सामरिक परस्पर संरक्षण करारा’वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानुसार दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशावरील आक्रमण हे दोन्ही देशांवरील आक्रमण मानले जाणार होते. त्यानंतर तुर्किये या उदयोन्मुख आघाडीत सहभागी झाला. त्याचवेळी हे तीनही देश ‘आर-४’ व्यवस्थेद्वारे इजिप्तशीही सल्लामसलत करीत होते. या घडामोडीला गती मिळण्यास बदलती सामरिक परिस्थिती कारणीभूत ठरली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात आखाती देश आणि पश्चिम आशियाची सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकी सामर्थ्यावर अवलंबून होती. अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे शत्रूला रोखण्याची क्षमता, सुरक्षिततेची खात्री आणि गरज पडल्यास लष्करी हस्तक्षेप उपलब्ध होत होता; मात्र आता ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अलीकडच्या काळातील संघर्षात एक विरोधाभास दिसतो. अमेरिकेचे लष्करी सामर्थ्य प्रचंड असले, तरी संबंधित देशातील पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था यांना लक्ष्य होण्यापासून रोखण्यात अमेरिकी सामर्थ्य कधीच यशस्वी ठरलेले नाही. इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धे, आखाती देशांमधील पायाभूत सुविधांवर झालेले हल्ले, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि तांबड्या समुद्राभोवतालची अस्थिरता तसेच अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींविषयी निर्माण झालेल्या व्यापक अनिश्चिततेमुळे एक अस्वस्थ वास्तव समोर आणले आहे. एखाद्या देशाला मोठ्या सामर्थ्यशाली देशाचे संरक्षण लाभले असले, तरी त्याचा प्रदेश, पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था संघर्षात ओढली गेल्यास, त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची क्षमता त्या देशाकडे मर्यादित स्वरूपात आहे. अमेरिकेचे सामर्थ्य आता फारसे प्रभावशाली नसले, तरी वास्तविक परिस्थिती तशी नाही. सौदी अरेबिया, तुर्किये किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही देशाने अमेरिकेसोबत असलेले संबंध पूर्णपणे तोडलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे एखाद्या बाह्य सुरक्षा पुरवठादारावर अवलंबून राहणे हे स्वतःसाठीच एक असुरक्षिततेचे कारण ठरू शकते, हा धडा मात्र या देशांनी घेतला आहे. त्यामुळेच या देशांचे सुरक्षेचे पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र तरीही ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ला लगेच अमेरिकाविरोधी कार्यवाही म्हणता येणार नाही. तुर्किये अद्याप नाटोचा सदस्य आहे. सौदी अरेबियाचे अमेरिकेशी आर्थिक व सामाजिक संबंध खोलवर रुजलेले आहेत. पाकिस्तानने पुन्हा एकदा अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची बाब एवढीच की, या प्रादेशिक देशांना बाह्यशक्तीकडून सुरक्षेची हमी मिळण्याचे युग कदाचित संपत नसेल; मात्र स्वतःच्या सुरक्षेचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बाह्यशक्तींकडे सोपवण्यास प्रादेशिक देश तयार नसल्याचे दिसत आहे..Premium|Gen Z Financial Mindset : कॉन्सर्ट, कॉफी अन् एसआयपी; जेन झी पिढी पैशांकडे नव्या नजरेने का पाहतेय?.तीन देश, तीन प्रकारचे सामर्थ्य‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’चे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील सदस्य देशांच्या क्षमतांमधील परस्परपूरकता. सौदी अरेबियाकडे असलेल्या सामर्थ्याची बरोबरी पाकिस्तान किंवा तुर्किये करू शकत नाहीत. कारण सौदीकडची प्रचंड आर्थिक क्षमता, ऊर्जा क्षेत्रातील प्रभाव आणि विलक्षण सामरिक भौगोलिक स्थान. आखाती आणि तांबड्या समुद्राच्या मध्यवर्ती भागात वसलेला हा देश जगातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या ऊर्जा आणि सागरी मार्गांच्या संगमावर आहे. ‘व्हिजन २०३०’च्या माध्यमातून तेलसंपत्तीचे रूपांतर व्यापक तांत्रिक, औद्योगिक आणि आर्थिक प्रभावात करण्याचा प्रयत्न सौदी अरेबिया करीत आहे; मात्र पैसा म्हणजे हवी तशी सुरक्षा नव्हे. सौदी अरेबियातील तेल उत्पादनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि विमानतळांवर नुकतेच हल्ले झाले. कोणताही श्रीमंत देश तुलनेने कमी खर्चाच्या क्षेपणास्त्रांपासून किंवा ड्रोनहल्ल्यांपासून सुरक्षित नसल्याचे या हल्ल्यातून अधोरेखित झाले. दुसरीकडे भौगोलिक स्थान जमेची बाजू असली, तरी आजूबाजूचा प्रदेश अस्थिर असल्यास, त्यास स्थानही धोकादायक ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाला लष्करी क्षमता आणि तांत्रिक सामर्थ्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तुर्किये सौदी अरेबियासाठी महत्त्वाचा देश ठरू शकतो. गेल्या दशकभरात तुर्कियेने स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. या उद्योगाची झालेली वाढ ही या प्रदेशातील सर्वाधिक उल्लेखनीय घडामोड मानली जात आहे. ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली, नौदलाशी संबंधित यंत्रणा, चिलखती वाहने आणि अवकाश क्षेत्रातील क्षमतांचा मोठा विस्तार झाला आहे. तुर्कियेकडे मोठे आणि अनुभवी पारंपरिक लष्करी सामर्थ्यही आहे. त्यामुळे ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’साठी तुर्कियेचे महत्त्व केवळ शस्त्रास्त्र पुरवठादार एवढेच मर्यादित नसून, नवतंत्रज्ञान आणि औद्योगिक परिसंस्था उपलब्ध करण्यातही आहे. पाकिस्तानकडेही अनेक सामर्थ्यस्थळे आहेत. त्यांच्याकडे मोठे सैन्यदल, युद्धाचा व्यापक अनुभव आणि प्रस्थापित संरक्षण उद्योग आहे. पाकिस्तानचे अनेक दशकांपासून सौदी अरेबियाशी लष्करी संबंध आहेत, तर तुर्कियेसोबतचे सहकार्यही सातत्यपूर्ण वाढत आहे. पाकिस्तान हा एकमेव अण्वस्त्रधारी शक्ती असल्याने या आघाडीला आणखी एक सामरिक परिमाण लाभते. सौदी अरेबियाला पाकिस्तानकडून अण्वस्त्र संरक्षणाची हमी दिली असली, तरी त्याबाबत कोणतेही सार्वजनिक दस्तऐवजीकरण केलेले नाही; मात्र तशी हमी दिल्याचा संशय दीर्घकाळापासून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या तीन देशांमधील समीकरण एकमेकांसाठी परस्परपूरक आहे. सौदी अरेबिया आर्थिक संसाधने, तुर्किये विकास आणि तंत्रज्ञान, तर पाकिस्तान लष्करी प्रशिक्षण व कारवाया पार पाडू शकतो. त्यामुळे या आघाडीचा सर्वात मोठा लाभ कदाचित स्वतंत्र शस्त्रप्रणालींच्या देवाणघेवाणीऐवजी औद्योगिक आणि लष्करी क्षमतांच्या एकत्रीकरणातून मिळू शकतो.शस्त्रखरेदीपासून क्षमता उभारणीपर्यंत‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’तील संरक्षण-औद्योगिक पैलू लष्करी करारापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. सौदी अरेबियाला ‘व्हिजन २०३०’अंतर्गत संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर व्हायचे आहे. तुर्कियेला वाढत असलेल्या संरक्षण उद्योगासाठी बाजारपेठा हव्या आहेत. पाकिस्तानला गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि निर्यातीच्या संधी हव्या आहेत. तिन्ही देशांकडे असे काहीतरी आहे, ज्याची इतरांना आवश्यकता आहे. या त्रिपक्षीय आघाडी व्यवस्थेतून भविष्यात ड्रोन, नौदल प्रणाली, चिलखती वाहने, इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली, दारूगोळा, अवकाश तंत्रज्ञान आणि संरक्षणविषयक सॉफ्टवेअर निर्मितीसाठी संयुक्त उपक्रम उभारले जाऊ शकतात. इतर देशांच्या पारंपरिक संरक्षण कराराच्या तुलनेत या आघाडीकडे भक्कम आर्थिक पाया आहे. त्यातून औद्योगिक उत्पादनक्षमता विकसित होऊन रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि निर्यातीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. संरक्षण सहकार्य हे औद्योगिकीकरणाचे प्रभावी साधन होऊ शकते. पाकिस्तानसाठी तर हे विशेष महत्त्वाचे आहे. अनेक वर्षांपासून इस्लामाबाद आर्थिक तुटवडा भरून काढण्यासाठी सामरिक संबंधांचा वापर करीत आहे; मात्र अशा आघाड्या अनिश्चित काळापर्यंत आर्थिक सुधारणांची जागा घेऊ शकत नाहीत. सौदीची गुंतवणूक उपयुक्त ठरू शकते, तुर्कियेचे तंत्रज्ञान मदत करू शकते आणि संरक्षण निर्यातीमुळे लाभ होऊ शकतो; पण यापैकी कोणतीही गोष्ट पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक सुधारणा करू शकत नाही. त्यामुळे किती करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या किंवा किती समारंभ पार पडले, यावरून या प्रक्रियेचे मूल्यमापन होता कामा नये. त्याऐवजी किती कारखाने उभारले गेले, किती तंत्रज्ञान हस्तांतरित झाले, किती रोजगार तयार झाले आणि किती प्रणालींची निर्यात झाली, यावरून ते व्हायला हवे..सामूहिक प्रतिबंधक क्षमतेचे आश्वासनमुळात ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’चे उद्दिष्ट हे शत्रूंचा हल्ला तीनही देशांनी एकत्रित परतवून लावण्याचा आहे. तीनपैकी एखाद्या देशावर हल्ला करण्याचा विचार करणाऱ्या विरोधकाला आता इतर दोन देशही आपल्या विरोधात मैदानात उतरू शकतात, याचाही विचार करावा लागेल. विशेष म्हणजे सौदी अरेबियासाठी ही आघाडी अतिशय महत्त्वाची आहे. आतापर्यंत सौदीतील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाले आहेत. प्रादेशिक संघर्षांमध्ये क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा वापर वाढत असल्याचेही सौदीने जवळून पाहिले आहे; मात्र आता आघाडीच्या सामूहिक संरक्षणामुळे लढण्याची ताकद तुलनेने वाढली. एकमेकांच्या संरक्षणाचे आश्वासन दिल्याने एखादी आघाडी ऐनप्रसंगी विश्वासार्ह ठरत नाही. त्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून संयुक्त लष्करी सराव, कायमस्वरूपी सचिवालय आणि परस्परपूरक कार्यपद्धतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे नाटोला मिळालेली विश्वासार्हता ही अनेक दशकांच्या लष्करी सरावामुळे, एकात्मिक लष्करी नियोजनामुळे, समान कार्यपद्धतींमुळे, एकमेकांशी सुसंगत सैन्यदलांमुळे आणि संस्थात्मक पातळीवर विकसित झालेल्या कार्यसंस्कृतीमुळे आहे. प्रत्यक्ष सराव आणि अनुभवामुळे नाटोला बळ मिळाले. ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’कडे असा कोणताही अनुभव नाही.सुरुवात म्हणून सचिवालयाची स्थापना आणि संयुक्त लष्करी उपक्रम हाती घेतले तरी ती अंमलबजावणीची पहिली पायरी असेल. खरी कसोटी लागेल ती प्रत्यक्ष संकटावेळी. त्यातही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे नेमक्या कोणत्या घटनेला हल्ला म्हटले जाईल, याची व्याख्या स्पष्ट नाही. उदा. समजा सौदी अरेबियातील एखाद्या तेल प्रकल्पावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्यास तो आघाडीच्या करारानुसार, सामूहिक हल्ला मानला जाईल का? किंवा एखाद्या गटाने दुसऱ्याच्या वतीने किंवा सशस्त्र गटामार्फत हल्ल्या केला तर? सायबर हल्ल्यामुळे पायाभूत सुविधा ठप्प झाल्या तर? तुर्कियेतील लष्करी तळावर हल्ला झाला तर? पाकिस्तानवर सीमेपलीकडून हल्ला झाला तर? संबंधित देशांच्या व्यापारी जहाजावर हल्ला झाला तर? असे अनेक प्रश्न पडू शकतात. परंतु या प्रश्नांमध्येच आघाडीच्या विश्वासार्हतेचा गाभा दडलेला आहे. एखाद्या सदस्य देशाला हल्ला गंभीर असल्याचे वाटल्यास त्याने सामूहिक संरक्षणाची मागणी केली; पण दुसऱ्या सदस्य देशाला तो तितका गंभीर वाटला नाही, तर काय होईल? त्यामुळे आघाडीच्या करारानुसार नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत एकत्रित प्रत्युत्तर दिले जाईल, याबाबत स्पष्टता आणायला हवी.मक्का आघाडीची पहिली कसोटीसौदी अरेबियावर हौथी बंडखोरांचे अचानक हल्ले वाढल्याने ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ची पहिली कसोटी अपेक्षेपेक्षा लवकर लागली. रियाध येथे झालेल्या सामरिक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक समितीच्या आपत्कालीन बैठकीत तिन्ही देशांनी सामूहिक संरक्षणाच्या बांधिलकीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याचे मान्य केले. तातडीने सौदी अरेबियात सैन्यदल तैनात करण्याची तयारी दर्शवली. तसेच आघाडीची संस्थात्मक रचनाही निश्चित करून पाकिस्तानच्या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याची पहिले महासचिव म्हणून नियुक्ती केली. याआधी तिन्ही देशांच्या लष्करप्रमुखांनी गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, लष्करी समन्वय आणि संरक्षणविषयक क्षमतांवर चर्चा केली होती; मात्र या पहिल्या कसोटीने आघाडीच्या केंद्रस्थानी असलेली संदिग्धताही उघड केली आहे. दरम्यान, हा करार पूर्णत: संरक्षणात्मक स्वरूपाचा असल्याचे तुर्कियेने स्पष्ट केले. दुसऱ्या देशात आक्रमक लष्करी कारवाया करण्यासाठी आपले सैन्य पाठवणार नसल्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली. याउलट पाकिस्तानने कराराचा अधिक व्यापक अर्थ स्पष्ट केला. एखाद्या सदस्य देशावर संकट आल्यास इतर सदस्य देशांना थेट सहभागी होण्यापासून करारातील कोणतीही तरतूद रोखत नाही, असे पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते आणि आंतरसेवा जनसंपर्क महासंचालनालयाचे (डीजी-आयएसपीआर) प्रतिनिधींनीही अनेक कार्यक्षेत्रांत आणि विविध प्रकारच्या लष्करी कारवायांमध्ये पाकिस्तानी सैनिक प्रत्यक्ष तैनात असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सौदी अरेबियाला संरक्षणात्मक पाठिंबा देणे, हौथींविरोधातील आक्रमक कारवायांमध्ये सहभागी होणे, यातील फरक पाकिस्तानने अधोरेखित केला. पाकिस्तानसाठी हा प्रश्न केवळ लष्करी स्वरूपाचा नाही. सौदी अरेबियाप्रती असलेल्या बांधिलकीचा समतोल त्याला इराणशी असलेल्या भौगोलिक जवळिकीशी आणि या प्रदेशातील व्यापक राजनैतिक भूमिकेशी साधावा लागणार आहे.पाकिस्तान एकाच वेळी इराण-अमेरिकेतील तणावात मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे इराणशी संबंधित असलेल्या हौथी चळवळीविरोधातील संघर्षात थेट सहभागी होणे त्याच्यासाठी गुंतागुंतीचे ठरू शकते. त्यामुळे या आघाडीचे भविष्यातील स्वरूप हे आक्रमक युद्धे लढण्याची व्यवस्था तयार करण्याऐवजी गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, पाळत आणि देखरेख, रसदपुरवठा, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि सदस्य देशाच्या भूभागाच्या संरक्षणासाठी सैन्य तैनातीपुरती राहू शकते. त्यामुळे पहिल्या कसोटीतच ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ची आश्वासक शक्यता आणि कमकुवतपणा या दोन्ही गोष्टी उघड केल्या आहेत.इराणचा पेच‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’समोरील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे इराण. पश्चिम आशियातील सुरक्षा व्यवस्थेचा अभ्यास करताना, इराणकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इराणची सीमा पाकिस्तानला लागून आहे. आखाताच्या पलीकडे सौदी अरेबिया आहे. तुर्कियेसोबतचे संबंधही गुंतागुंतीचे आहेत. इराणकडे क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनची लक्षणीय क्षमता आहे; तसेच या प्रदेशात त्याचा प्रभावही मोठा आहे. त्यामुळे मक्का आघाडी प्रामुख्याने इराण आणि त्याच्या समर्थित गटांना रोखण्यासाठी तयार केलेली लष्करी व्यवस्था आहे का? की भविष्यात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात इराणचाही समावेश करता येईल, अशी व्यापक प्रादेशिक सुरक्षा यंत्रणा बनू शकते? या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यातच मिळेल. तुर्कियेचे इराणशी असलेले संबंधही गुंतागुंतीचे आहेत. काही वेळा दोन्ही देशांमध्ये स्पर्धा असते, तर काही वेळा सहकार्यही असते. पाकिस्तानची स्थिती कदाचित सर्वांत नाजूक आहे. पाकची मोठी सीमा इराणला भिडलेली आहे. सौदी अरेबिया आणि इराणमधील संघर्ष आपल्या देशात पसरावा, असे पाकिस्तानला कदापि वाटणार नाही. पश्चिम आशियातील प्रतिस्पर्ध्यांमधील संघर्ष दक्षिण आशियातील अस्थिरतेचे आणखी एक कारण बनू नये, अशी पाकची इच्छा असेलच. त्यामुळे पाकिस्तानला या आघाडीत अत्यंत काळजीपूर्वक समतोल साधावा लागणार आहे. मक्का आघाडी ही आपल्याविरोधातील गट असल्याचे इराणचे मत झाल्यास, तर पाकिस्तानचे इराणसोबतचे संबंध अधिक कठीण होऊ शकतात; परंतु संकटावेळी पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या पाठीशी उभा न राहिल्यास आघाडीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच पाकिस्तानची भूमिका मक्का आघाडीत राहून संघर्ष करण्यापेक्षा दोन बाजूंमध्ये दुवा साधणारा देश म्हणूनच असायला हवी. त्यासाठी संवाद, संकटावेळी संपर्क साधण्याची यंत्रणा, सागरी सुरक्षा व्यवस्था, सीमा व्यवस्थापन आणि परस्पर विश्वास वाढविणारे उपाय आवश्यक असतात. अशा यंत्रणा उभ्या राहण्यासाठी इराणने या आघाडीचा सदस्य होणे आवश्यक नाही. उलट या आघाडीला सदस्य देशांच्या सुरक्षाहितांशी तडजोड न करता इराणसोबत मर्यादित क्षेत्रांत व्यावहारिक सहकार्य विकसित करता आले, तर ती ‘इस्लामिक नाटो’पेक्षा अधिक प्रगत आणि गुंतागुंतीची व्यवस्था बनेल..Premium|Chh. Shivaji Maharaj Campaign : फोंडा ते अंकोला; शिवरायांच्या मोहिमांनी स्वराज्याचा विस्तार कसा घडवला?.पाकिस्तानची संधी आणि पेचया आघाडीचा सर्वाधिक लाभ पाकिस्तानला मिळू शकतो. अनेक दशकांपासून पाकिस्तानचे सामरिक महत्त्व प्रामुख्याने त्याच्या भौगोलिक स्थानावर आणि मोठ्या शक्तिशाली देशांशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला, चीनशी संबंध दृढ केले, सौदी अरेबियाशी असलेले जुने संबंध टिकवून ठेवले आणि तुर्कियेसोबतची संरक्षण भागीदारी मजबूत केली. मक्का आघाडीमुळे हे संबंध अधिक बळकट करण्याची संधी पाकिस्तानला आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियात पाकिस्तानचे राजनीतिक महत्त्व वाढू शकते. सौदीची गुंतवणूक आकर्षित करता येऊ शकते. तुर्कियेसोबतच्या संरक्षण सहकार्याला वेग येईल. दक्षिण आशियाच्या पलीकडे लष्करी क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक म्हणून पाकिस्तानची भूमिका बळकट होऊ शकते; मात्र संधी आणि असुरक्षितता या अनेकदा एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. इतर कोणत्याही देशाच्या प्रतिस्पर्धी हितसंबंधांसाठी आपण साधन बनणार नाही, याची काळजी पाकिस्तानला घ्यावी लागेल. सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तानच्या या आघाडीने इराणविरोधी भूमिका घेतल्यास पाकिस्तानची परिस्थिती बिकट होऊ शकते. दुसरीकडे ही आघाडी इस्राईलविरोधात केंद्रित झाली, तर पाकिस्तानला अशा संघर्षात ओढले जाईल की त्याचे परिणाम हितसंबंधांच्या पलीकडे जातील. आणि ही आघाडी भारताशी संघर्ष करण्याचे साधन बनल्यास त्यातून पूर्णपणे वेगळी सामरिक गणिते निर्माण होतील.अण्वस्त्रांची सावलीपाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसाठ्यामुळे या आघाडीची गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’मुळे सौदी अरेबियाला पाकिस्तानकडून अण्वस्त्र संरक्षणाची हमी मिळाल्याचे वर्णन करणे घाईचे ठरेल. अण्वस्त्रांमुळे संघर्ष वाढण्याचा धोका, संभाव्य जोखीम आणि शत्रूला रोखण्याची क्षमतांविषयीचे दृष्टिकोन धारणा बदलतात. भारतासाठी हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मक्का आघाडीकडे केवळ आणखी एक पारंपरिक लष्करी गट म्हणून पाहता येणार नाही. पाकिस्तानची अण्वस्त्र क्षमता हा त्या देशाशी संबंधित कोणत्याही भविष्यातील लष्करी संबंधाचे मूल्यमापन करताना लक्षात घ्यावा लागणारा सामरिक संदर्भ आहे. केवळ अंदाजांच्या आधारे धोरण ठरविण्याचा धोका टाळणेही आवश्यक आहे. आघाडीत अण्वस्त्रधारी देशाचा समावेश आहे, त्याचा अर्थ सौदी अरेबियाला अण्वस्त्र संरक्षणाची हमी मिळाली किंवा अण्वस्त्रस्पर्धा अटळ आहे, असा होत नाही. सामरिक विश्लेषणात ज्ञात तथ्ये आणि केवळ शक्यता असलेल्या गोष्टींतील फरक स्पष्ट करणे आवश्यक असते. ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ ही भारतविरोधी आघाडी आहे, असा कोणताही पुरावा सध्या उपलब्ध नाही. भारत-पाकिस्तान संघर्ष झाल्यास सामूहिक संरक्षणाची तरतूद आपोआप लागू होईल, हेही स्पष्ट झालेले नाही. लष्करी बांधिलकीचा अर्थ कसा लावला जातो, त्याला संस्थात्मक स्वरूप कसे दिले जाते आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत त्याची कसोटी कशी लागते, यावर पुढील बाबी अवलंबून असणार आहेत. तरीही भारत या घडामोडींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. पहिली चिंता म्हणजे पाकिस्तानचे वाढणारे सामरिक महत्त्व. दक्षिण आशिया, आखात आणि पश्चिम आशिया यांना जोडणाऱ्या उदयोन्मुख प्रादेशिक सुरक्षा चौकटीत पाकिस्तान आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला गेल्या काही काळापासून अपेक्षित असलेले राजनीतिक महत्त्व प्राप्त होऊ शकते. दुसरी चिंता म्हणजे संरक्षण उद्योगांचे एकत्रीकरण. करारापेक्षाही हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. पाकिस्तान किती तुर्किये बनावटीच्या लष्करी प्रणाली खरेदी करतो, त्यावर भारताने अवलंबून राहू नये. तुर्कियेकडून मिळणारे तंत्रज्ञान पाकिस्तानच्या विद्यमान चिनी लष्करी प्रणालीशी कशा प्रकारे एकत्रित होते, यावरही लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यामुळे किती लष्करी साधने किंवा वाहने आहेत, हा नाही. त्याऐवजी त्यांच्यात किती प्रभावी समन्वय आणि एकात्मीकरण आहे, हा आहे. भारताने आपले लक्ष यावरच केंद्रित केले पाहिजे.सौदी अरेबिया म्हणजे पाकिस्तान नव्हे!भारताने आणखी एक चूक टाळली पाहिजे. ती म्हणजे सौदी अरेबियाकडे प्रामुख्याने पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून पाहणे. सौदी अरेबिया हा केवळ पाकिस्तानचा मित्रदेश नाही, तर तो भारताचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार आहे. भारत आणि सौदी अरेबियातील तेलापुरते मर्यादित नसून, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि संरक्षण या सर्व क्षेत्रांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सौदीलाही स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांपैकी एकाची निवड करण्याची त्यांच्यावर सक्ती नाही. भारतानेही तसे त्यांना सांगू नये. भारत-सौदी संबंध व्यापक करणे, ही अधिक योग्य रणनीती ठरेल की, सौदीला भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी संबंध टिकवून ठेवण्यात सामरिक दृष्टिकोन दिसेल. परराष्ट्र धोरणात विविध पर्याय खुले ठेवण्याचा हाच फायदा आहे. भारताने स्वतःचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी मक्का आघाडीला विरोध करण्याची आवश्यकता नाही. किंबहुना, या आघाडीविरोधात उघड भूमिका घेतल्यास उलट परिणाम होऊ शकतो..तुर्कियेसोबतचे संबंध अधिक गुंतागुंतीचेतुर्कियेपुढील आव्हाने वेगवेगळे आहे. पाकिस्तानसोबतचे त्यांचे वाढते संबंध भारत-तुर्किये संबंधांसाठी गुंतागुंतीचे ठरले आहेत. मक्का आघाडीमुळे ही गुंतागुंत अधिक वाढण्याची शक्यता आहे; मात्र तुर्किये हा केवळ पाकिस्तानचा मित्रग्रह देश नसून तो नाटोचादेखील सदस्य आहे. युरोपमध्ये त्याचे मोठे आर्थिक हितसंबंध आहेत. रशिया, मध्य आशिया तसेच आखाताशी त्यांचे महत्त्वपूर्ण संबंध आहेत. अधिकाधिक स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा ते अवलंब करीत आहे. त्यामुळे भारताने तुर्कियेच्या प्रत्येक कृतीकडे पाकिस्तानच्या चष्म्यातून पाहण्याचा मोह टाळला पाहिजे. मतभेद गंभीर असले, तरी भारताने संवादाचे मार्ग खुले ठेवले पाहिजेत. परराष्ट्र धोरणात प्रत्येक संबंध एकतर मैत्रीचा किंवा शत्रुत्वाचा असलाच पाहिजे, असे नाही. तुर्किये आणि पाकिस्तान सहकार्य करीत असतील, तर त्याचे परिणाम भारताने समजून घेतले पाहिजेत; मात्र तुर्कियेचे प्रत्येक हित कायमस्वरूपी पाकिस्तानच्या हिताशी जुळतेच असे गृहीत धरण्याची गरज नाही.भारताने प्रतिआघाडी उभारावी का?भारताने या आघाडीला प्रत्युत्तर म्हणून समतोल साधणारा गट उभारावा, अशी मागणी आपसूकच केली जाईल. भारत, इस्राईल, ग्रीस, सायप्रस, संयुक्त अरब अमिराती आणि इतर देशांना जोडणारे व्यापक जाळे उभारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अरबी समुद्र, आखात आणि पूर्व भूमध्य समुद्र क्षेत्रात संबंधांचे जाळे अधिक भक्कम करण्यामागे सामरिक तर्क आहे; मात्र भागीदारी आणि गटबाजीत महत्त्वाचा फरक आहे. भारताने अनावश्यकपणे प्रतिआघाड्या उभारण्याऐवजी भागीदारी विकसित केली पाहिजे. सागरी सहकार्य आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण वाढविली पाहिजे. हवाई आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक्षमता तसेच मानवरहित प्रणाली अधिक सक्षम केल्या पाहिजेत; मात्र या सर्व संबंधांना मक्का आघाडीविरोधातील घटक म्हणून मांडणे भारताने टाळले पाहिजे. अन्यथा अद्याप विकसित होत असलेल्या व्यवस्थेचे एका कठोर आणि एकसंध गटात रूपांतर होण्यास भारतच हातभार लावू शकतो.केवळ लष्करी सामर्थ्य उपयोगी नाही!‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’कडे अधिक व्यापक परिवर्तनाच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. पश्चिम आशियातील जुनी व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर एका बाह्यशक्तीभोवती उभी होती. आता उदयास येत असलेल्या व्यवस्थेवर प्रादेशिक शक्तींचा प्रभाव वाढत आहे. सौदी अरेबियाला स्वतःची असुरक्षितता कमी करायची आहे. तुर्कियेला आपला सामरिक प्रभाव विस्तारायचा आहे. पाकिस्तानला केवळ बाह्य सुरक्षेवर अवलंबून असलेल्या भूमिकेतून सुरक्षा पुरवणाऱ्या देशाच्या भूमिकेत रूपांतर करायचे आहे. तिन्ही देशांना स्वतःच्या भूभागाचे आणि अर्थव्यवस्थेचे नुकसान इतरत्र निर्माण झालेल्या संघर्षांमुळे कोणत्या परिस्थितीत होते, यावर अधिक नियंत्रण मिळवायचे आहे. सध्या ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ हा एक प्रयोग आहे. त्याचा पुढे विकास होऊ शकतो. संयुक्त लष्करी सराव नियमित झाले, संरक्षण उद्योगांचे एकत्रीकरण झाले, समान मानके विकसित झाली, नेतृत्व आणि संपर्क यंत्रणा परस्परांशी सुसंगत बनल्या आणि राजकीय सल्लामसलतींना ठोस स्वरूप प्राप्त झाले, तर या आघाडीची लष्करी क्षमता सदस्य देशांच्या स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंधांच्या एकत्रित क्षमतेपेक्षाही अधिक होऊ शकते. या टप्प्यावर ‘इस्लामिक नाटो’ या संज्ञेला अधिक अर्थ प्राप्त होऊ शकतो; मात्र ही आघाडी नाटोच्या प्रादेशिक समकक्षापेक्षाही अधिक उपयुक्त स्वरूप धारण करू शकते. केवळ युद्ध लढणे नव्हे, तर युद्ध टाळणे हे उद्दिष्ट असलेल्या प्रादेशिक सुरक्षा यंत्रणेत तिचे रूपांतर होऊ शकते. यासाठी इराणशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवावे लागतील. संकट व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभाराव्या लागतील. सागरी सुरक्षेसाठी व्यवस्था विकसित कराव्या लागतील. एकमेकांवर विश्वास नसलेल्या देशांमध्येही संवाद सुरू ठेवावा लागेल. केवळ लष्करी सामर्थ्य वाढवून प्रादेशिक सुरक्षा साध्य करता येत नाही, हे तिन्ही सदस्य देशांना स्वीकारावे लागेल.भारताचा दृष्टिकोन काय असावा?या पार्श्वभूमीवर भारताने सौदी अरेबियासोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे. तुर्कियेसोबत संवादाचे मार्ग कायम ठेवणे. संयुक्त अरब अमिराती आणि आखातातील इतर देशांशी संबंध बळकट करणे. इस्राईलसोबतचे सामरिक सहकार्य सुरू ठेवणे. अरबी समुद्र आणि पश्चिम हिंदी महासागरातील सागरी क्षमता वाढवणे. पाकिस्तान-तुर्किये संरक्षण-औद्योगिक एकात्मीकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवणे. भारताचा स्वतःचा संरक्षण-औद्योगिक पाया मजबूत करणे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामरिक लवचिकता कायम राखणे होय. आखाती देश, इस्राईल, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि व्यापक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांशी असलेले संबंध भारताला परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी मोकळीक देतात. त्यामुळे ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’मुळे भारताने आघाड्यांच्या राजकारणाकडे वळण्याची गरज नाही. बदलत्या प्रादेशिक व्यवस्थेत भारताने स्वतःचे महत्त्व अधिक वाढविणे, हीच त्यावरील योग्य भूमिका ठरेल.आघाडीला संस्थात्मक स्वरूप कसे येईल?‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ अद्याप प्राथमिक स्वरूपात आहे. नाटोप्रमाणे संस्थात्मक, एकात्मिक आणि सामूहिक लष्करी क्षमता या आघाडीकडे नाही; मात्र हा करार केवळ कागदोपत्री नाही. कायमस्वरूपी सचिवालयाची स्थापना, संयुक्त लष्करी उपक्रम आणि परस्पर कार्यसुसंगततेबाबतची बांधिलकी तसेच संयुक्त संरक्षण उत्पादनाची महत्त्वाकांक्षा सदस्य देशांना या आघाडीला संस्थात्मक बळ देण्याची इच्छा असल्याचे सूचित करतात. तिन्ही देशांकडे पूर्व भूमध्य समुद्रापासून अरबी समुद्रापर्यंत एक महत्त्वपूर्ण नवा सुरक्षा केंद्रबिंदू उभारण्यासाठी आवश्यक घटक आहेत; मात्र केवळ एकत्र असल्याने अंतिम परिणाम साध्य होत नाही. या आघाडीला अद्याप स्वतःतील विरोधाभासांवर मात करावी लागेल. ‘मक्का संयुक्त संरक्षण आघाडी’ची अंतिम ध्येय तीन देशांचे ध्वज एकत्र उभे करण्यापुरते नाही. प्रत्यक्षात एखाद्या देशापुढे किंवा आघाडीमुळे संकट उभे राहील, तेव्हा तिची कसोटी लागेल. सौदी अरेबिया पाकिस्तानसाठी लढेल का? पाकिस्तान सौदी अरेबियासाठी लढेल का? तुर्किये स्वतःचा संघर्ष नसलेल्या युद्धात सहभागी होण्याची जोखीम स्वीकारेल का? हल्ला नेमका कशाला म्हणायचे, यावर तिन्ही देशांचे एकमत होईल का? की, एकमेकांची युद्धे लढण्यापेक्षा ती युद्धे होऊच नयेत, यासाठी प्रयत्न करण्यातच आपले समान हित आहे, हे त्यांना उमगेल का? मक्का हे नाव मध्य-पूर्वेतील सुरक्षा व्यवस्थांच्या प्रदीर्घ यादीतील केवळ एक नाव ठरणार की खरोखरच काहीतरी नवे सुरू होणार, हे याच प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून असेल. कारण लढण्याचे आश्वासन दिल्याने एखादी आघाडी सामर्थ्यशाली बनत नाही. प्रतिस्पर्ध्याला त्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष पूर्तता होईल, असा विश्वास वाटू लागतो, तेव्हाच त्या आघाडीला खरे सामर्थ्य प्राप्त होईल.(लेखक राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य आणि केंद्रीय सचिवालयाचे माजी विशेष सचिव आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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