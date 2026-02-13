Premium|menopause health clinic : महाराष्ट्रात रजोनिवृत्ती क्लिनिकची सुरुवात; महिलांच्या आरोग्याची नवी दिशा

मंजूषा कुलकर्णीरजोनिवृत्ती म्हणजेच मेनॉपॉज... म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्पा. या काळात होणारे शारीरिक बदल, मानसिक ताण, संप्रेरक (हॉर्मोन) असंतुलन, हाडांचे आजार, झोपेचे विकार व नैराश्य यांकडे महिलांचे दुर्लक्ष होत असते. हीच गरज ओळखून राज्य सरकारने रजोनिवृत्ती तपासणी क्लिनिक सुरू केली आहेत.महिलांच्या प्रजननाची प्रक्रिया नैसर्गिकपणे बंद होणे म्हणजे रजोनिवृत्ती. ही एक नैसर्गिक अवस्था असून, तिचा परिणाम जगभरातील कोट्यवधी महिलांवर होतो. मात्र, तिच्या वैद्यकीय, मानसिक आणि सामाजिक परिणामांकडे आरोग्य क्षेत्राने मर्यादितच लक्ष दिले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लूएचओ) मते, रजोनिवृत्तीकडे अनेकदा वैद्यकीय प्राधान्य दिले जात नाही. या काळात अचानक गरम होणे, घाम फुटणे, भावनिक चढउतार, झोपेच्या तक्रारी, चिडचिड होणे, हाडांची घनता कमी होणे तसेच संप्रेरकांमधील असमतोल अशा लक्षणांबाबत अनेक महिलांना विश्वसनीय माहिती व योग्य उपचार मिळत नाहीत. ही गरज ओळखून महाराष्ट्र आणि केरळमधील राज्य सरकारांनी सरकारांनी रजोनिवृत्तीला सामोऱ्या जाणाऱ्या महिलांसाठी विश्वसनीय आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी रजोनिवृत्ती क्लिनिक सुरू करण्याचे पाऊल उचलले आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.एकाच छताखाली वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, लक्ष्याधारी आरोग्यसेवा, रजोनिवृत्तीनंतरच्या जीवनशैलीविषयी मार्गदर्शनाची सोय या क्लिनिकमध्ये करण्यात आली आहे.ज्या देशात महिलांमध्ये रजोनिवृत्तीपूर्व संक्रमण काळ आणि रजोनिवृत्तीबाबत जागरूकता आणि विश्वसनीय आरोग्यसेवाचा अभाव असतो, त्या देशात असे उपक्रम लिंग-प्रतिसादात्मक सार्वजनिक आरोग्य धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवितात.‘रजोनिवृत्ती क्लिनिक’ बाबत माहिती देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, ‘‘रजोनिवृत्ती हा आजार नाही, तर महिलांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक टप्पा आहे; मात्र या टप्प्यात महिलांना शारीरिक आणि मानसिक आधाराची अत्यंत गरज असते. राज्यातील प्रत्येक महिलेला या काळात योग्य सल्ला, उपचार आणि सन्मान मिळावा, यासाठीच ‘रजोनिवृत्ती क्लिनिक’ सुरू करण्यात आले आहे.’’.महाराष्ट्र पहिले राज्यबोर्डीकर म्हणाल्या की, या ‘क्लिनिक’च्या माध्यमातून, तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हाडे, हृदय व हार्मोन तपासणी, औषधोपचार व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. देशात प्रथमच अशा प्रकारचे क्लिनिक सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये ५०० हून अधिक रजोनिवृत्ती तपासणी क्लिनिक १४ जानेवारीपासून सुरू झाली आहेत. तेथे दर बुधवारी बाह्यरुग्ण विभागात ४५ ते ५५ वर्षे वयोगटातील महिलांची तपासणी होते. याला महिलांचा प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.रजोनिवृत्ती क्लिनिक म्हणजे काय?‘रजोनिवृत्ती क्लिनिक’ ही समर्पित आरोग्य सेवा सुविधा आहेत. विशेषतः: सरकारी रुग्णालये, शहरी आरोग्य केंद्रे किंवा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्या महिला रजोनिवृत्तीतून जात असलेल्या महिलांच्या वैद्यकीय आणि मानसिक गरजांबाबत विशेषज्ञ मार्गदर्शन करतात. रजोनिवृत्तील स्त्रीच्या आयुष्यातील नैसर्गिक परंतु दुर्लक्षित टप्पा मानण्याऐवजी त्याकाळात तिची काळजी घेण्यासाठी एक विश्वासार्ह आरोग्यसेवा या क्लिनिकच्या माध्यमातून सरकारने उपलब्ध केली आहे..केरळचाही पुढाकारमहाराष्ट्राच्या पुढाकाराप्रमाणेच केरळ सरकारने राज्याच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तीन कोटी रुपयांची प्राथमिक तरतूद केली आहे. केरळचे अर्थमंत्री के.एन.बालागोपाळ यांनी हा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये विशेष रजोनिवृत्ती क्लिनिक स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये या क्लिनिकमध्ये रजोनिवृत्तीच्याकाळातील लक्षणांसाठी वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हृदय, हाडे आणि संप्रेरक संतुलनासाठी तपासणी, एकाच ठिकाणी औषधोपचार आणि जीवनशैलीविषयक सल्ला, रजोनिवृत्तीचे शारीरिक आणि भावनिक परिणामाविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये रजोनिवृत्तीविषयक सेवांचा समावेश करून महिलांवरील उपचारांत येणारे अडथळे कमी करण्याचा आणि रजोनिवृत्तीशी संबंधित मदत अधिक सुलभपणे उपलब्ध करण्यावर केरळ सरकारचा भर आहे. कोणत्याही लज्जेशिवाय महिलांनी अशा वैद्यकीय सेवा घेण्याचे पुढे येण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर राबवला जात असून, केरळच्या आरोग्य क्षेत्रात महिला आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचे हे पाऊल आहे. काही प्रमुख सरकारी रुग्णालयांमध्ये (उदा. कोट्टायम वैद्यकीय महाविद्यालय) आधीच असे विशेष विभाग कार्यरत आहेत, ज्यांचे आता जिल्हा पातळीवर विस्तारीकरण केले जात आहे. अशा रजोनिवृत्ती क्लिनिकमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, कारण येथे रजोनिवृत्तीशी संबंधित समस्यांबाबत (उदा. एकाकी गरम होणे, निद्रानाश, शारीरिक वेदना) जागरूकता वाढत आहे. इडुक्कीसारख्या ग्रामीण भागात, रजोनिवृत्तीनंतरच्या ७८ टक्के महिलांमध्ये किमान एक तरी लक्षण आढळते, परंतु त्यापैकी केवळ १९.५ टक्केच महिलाच प्रत्यक्षात उपचार घेतात. काही जणी पारंपरिक औषधेही घेतात. सहसा ४० ते ६० वर्ष वयोगटातील स्त्रिया रजोनिवृत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी क्लिनिकला भेट देतात. केरळमधील उच्च साक्षरतेमुळे महिलांमध्ये रजोनिवृत्तीच्या समस्येबद्दल चांगली समज आहे, तरीही ग्रामीण भागात उपचार घेण्याबाबत काही प्रमाणात सामाजिक समज किंवा उदासीनता दिसून येते. केरळमधील सुविधेनुसार रजोनिवृत्ती क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या महिलांची संख्या वाढती आहे, ज्यामुळे स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आरोग्य सुधारण्याकडे कल दिसून येतो..आव्हाने आणि भविष्यातील दिशारजोनिवृत्ती क्लिनिक ही राज्याच्या धोरणात्मक प्रगतीचे एक प्रमुख प्रतिनिधित्व करीत असली तरी त्यापुढे आव्हानेही आहेत. आरोग्य यंत्रणांनी रजोनिवृत्ती काळजी घेण्यासाठी संबंधित मनुष्यबळाला पुरेसे प्रशिक्षण दिले पाहिजे, संप्रेरक संतुलन आणि जीवनशैली बदलांबाबत अद्ययावत माहितीचा समावेश केला पाहिजे आणि उपलब्ध सेवांबद्दल जागरूकता वाढवली पाहिजे. देशभरात या सेवांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सततचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरेल.महाराष्ट्रात सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या रजोनिवृत्ती क्लिनिकची सुरुवात आणि केरळमध्ये त्यांचा नियोजित विस्तार हे महिलांच्या आरोग्यातील दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. एकात्मिक वैद्यकीय उपचार, मानसिक आरोग्य साहाय्य आणि लक्षित तपासण्या उपलब्ध करून देत या क्लिनिकद्वारे रजोनिवृत्तीच्या काळात सर्वसमावेशक मदतीचे एक प्रभावी प्रारूप उभे राहत आहे. विखुरलेली व अपुरी उपचारपद्धतीऐवजी व्यक्तिकेंद्रित आणि सर्वांसाठी सहज उपलब्ध अशा सार्वजनिक आरोग्यसेवेकडे ही वाटचाल देशातील अन्य राज्यासाठीही अनुकरणीय आणि आदर्श आहे.‘‘रजोनिवृत्ती म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्पा. या काळात होणारे शारीरिक बदल, मानसिक ताण, संप्रेरक असंतुलन, हाडांचे आजार, झोपेचे विकार व नैराश्य यांकडे आजवर दुर्लक्ष होत होते. हीच गरज ओळखून राज्य सरकारने महिलांसाठी मेनॉपॉज क्लिनिक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.