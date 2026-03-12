Premium|Psychological Fear:  युद्धामुळे हे सगळं जग आता संपणार आहे..! तुम्हाला सतत अशी भिती मनात येत असेल तर कदाचित तुम्हाला Anticipatory Anxiety असू शकते

पुणे – तिसरं महायुद्ध सुरू झालंय... इराणमध्ये काळा पाऊस पडलाय... एपस्टीनचे आणखीन भयंकर फोटोज समोर आलेत, गाझा अजूनही शांत झालेलं नाहीये...अशा बातम्या या तुमच्यात कळत नकळतपणे एकप्रकारची भिती तयार करतात.जगात काय चाललंय याचा माझ्याशी काय संबंध असं म्हणण्याची सोय आता नाही. कारण तिकडे युद्ध सुरू झालं की इथे पेट्रोल डिजेलचा तुटवडा जाणवला, गॅस मिळणं कठिण झालं. रोज जे मोठमोठ्या व्यक्तींवर आरोप होतायेत त्यावरून भारताचा एपस्टीनशी काहीही संबंध नाही असंही म्हणता येत नाही..या सगळ्या स्थितीत सोशल मिडियाच्या माध्यमातून येणारे लहान मुलांचे व्हिडिओ, लहानग्यांवर झालेले होत असलेले अत्याचार मन सुन्न करतात. आणि या सगळ्याची एक अनाहूत भिती मनात हळूहळू घर करू लागते आहे. २०२६ हे वर्षच मुळी अशा बातम्यांनी सुरू झालं असं वाटून हे युद्ध माझ्या दाराशी येऊन ठेपेल का, आमच्या मुलाबाळांच काय होईल, ही महागाई जगू देईल, पुढे अजून काय भयानक वाढून ठेवलंय या प्रश्नांची सतत एक टांगती तलवार डोक्यावर वावरत असल्यासारखं वाटतं. आणि यातूनच सुरूवात होते एका मानसिक भितीच्या चक्राची. Anticipatory Anxiety ची..!अशा प्रकारची चिंता फक्त तुम्हालाच होते का की जगात अनेक लोकांमध्ये निर्माण होते, या भितीचं पुढं चिंतेत रूपांतर होऊन याचे मानसिक शारिरीक परिणाम काय होतात, अशी भिती कशामुळे निर्माण होते, त्यावेळी मेंदूत नेमकं काय घडतं आणि हे घालवणं शक्य नसलं तरी हे कमी कसं करायचं.. या सगळ्या प्रश्नांची मानसशास्त्रीय कारणं शोधयचा प्रयत्न या सकाळ+ च्या विशेष लेखात करूया..मानसशास्त्रात Anticipatory Anxiety म्हणजे काय?मानसशास्त्रानुसार Anticipatory Anxiety ही अशी मानसिक अवस्था आहे, ज्यात व्यक्ती भविष्यातील एखाद्या संभाव्य नकारात्मक घटनेची कल्पना करून आधीच चिंताग्रस्त होते. ही अवस्था विशेषतः Anxiety Disorder, Panic Disorder, आणि Social Anxiety Disorder मध्ये जास्त दिसून येते.याची कारणं स्थानिकपासून ते जागतिक पातळीवरची असू शकतात. उद्या इंटरव्ह्यू आहे म्हणून मला खूप ताण येणे, युद्धात भारतही सहभागी झाले तर भारतावरही बॉम्ब पडेल का? असे वाटणे. Anticipatory Anxiety मध्ये नेमकं काय होतं..?याची मानसिक आणि शारिरीक लक्षणंही दिसून येतात. सतत वाईट परिणामाची कल्पना केली जाते, अतिविचार, भीती आणि अस्वस्थता निर्माण होते. तर शारिरीक लक्षणांमध्ये हृदयाची धडधड वाढते, घाम येतो, पोटात गोळा येतो, झोप लागत नाही. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या ही गोष्ट कशी घडते?मानसशास्त्रानुसार Anticipatory Anxiety ही मेंदूची ‘थ्रेट प्रेडिक्शन सिस्टीम’ म्हणजेच धोका ओळखण्याची प्रणाली जास्त सक्रिय झाल्यामुळे होते. मेंदू भविष्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेतो आणि खरा धोका नसतानाही शरीराला सावधतेचा इशारा देतो. Anticipatory Anxiety दरम्यान मेंदूमध्ये काय बदल होतात..?मेंदूतील Fear Circuit म्हणजेच भीतीचे न्यूरल नेटवर्क तयार होते. आधुनिक संशोधनानुसार Anxiety मध्ये मेंदूतील काही भाग विशेष सक्रिय होतात. तसेच मोठ्या प्रमाणात हार्मोनमध्ये बदल होतात.अमिग्डाला – मेंदूतील हा भाग भीती आणि धोका ओळखण्याचे केंद्र आहे. एखादी गोष्ट धोकादायक वाटली की हा भाग लगेच सक्रिय होतो. Anxiety असलेल्या व्यक्तींमध्ये amygdala जास्त संवेदनशील असतो.प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स - Prefrontal Cortex हा भाग तर्क, निर्णय आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवतो. Anxiety मध्ये हा भाग amygdala वर पुरेसे नियंत्रण ठेवू शकत नाही.हिप्पोकॅम्पस - हा भाग स्मृती आणि अनुभवाशी संबंधित आहे. भूतकाळातील नकारात्मक अनुभव भविष्यातील परिस्थिती धोकादायक वाटायला लावू शकतात. न्यूरोट्रांसमिटर्समध्ये काय बदल होतात.?कोर्टिसोल : जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा ताण वाढवणारे हे रसायन रक्तामध्ये जास्त प्रमाणात सोडले जाते.डोपामाइन : भविष्यातील संकटाचा विचार करताना डोपामाइनची पातळी कमी-जास्त होते, ज्यामुळे अस्वस्थता वाढते.GABA : हे रसायन मेंदूला शांत करण्याचे काम करते, पण चिंतेच्या वेळी याची पातळी कमी झाल्यामुळे मेंदू शांत होऊ शकत नाही..मेंदूतील हे बदल काही व्यक्तींमध्येच का दिसून येतात..?आजूबाजूला घडणाऱ्या भयंकर घटनांचे कधी कधी आपल्याकडून अतीसंवेदनशील व्हिडिओ पाहिले जातात. त्यासोबतच काही व्यक्तींबाबत भूतकाळातील काही नकारात्मक अनुभव पुन्हा त्यांना भीती आणि चिंतेच्या गर्तेत टाकतो. काहींचा आत्मविश्वास आधीच कमी असतो त्यातून अशा घटनांमुळे तो आणखी कमी होत जातो, तर काही वेळा माझ्या बाबतील सगळे नीटच व्हायला हवे असा परफेक्शनिजमचा विचार येऊन देखील चिंतेची पातळी वाढते. Anticipatory Anxiety आणि General Anxiety यामध्ये काय फरक आहे..?अॅन्टिसिपेटरी अँझायटी ही तात्पुरती असते. ती एका विशिष्ट वेळेपुरती किंवा विशिष्ट घटनेपुरतीच मर्यादित असते. मुख्यता ही अँझायटी मध्ये ‘पुढे काय’ किंवा ‘तर काय’ चा विचार असतो. तर सर्वसाधारण चिंता ही कोणत्याही गोष्टीची किंवा सर्वच गोष्टींची वाटते. यामध्ये कोणतीही मोठी समस्या नसते तर काहीतरी वाईट घडेल असे वाटते. मानसशास्त्रातील Evolutionary Theory चा याच्याशी कशी संबंधित आहे..?१९७० च्या दशकात एडवर्ड विल्सन यांनी Sociobiology नावाचे पुस्तक लिहिले. त्यांनी डार्विनच्या सिद्धांताचा वापर मानवी सामाजिक वर्तणुकीचा अभ्यास करण्यासाठी केला. येथूनच Evolutionary Psychology या स्वतंत्र शाखेची खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. या सायकोलॉजीनुसार आदिमानवाच्या काळात, झुडपांमागे वाघ असू शकतो अशी चिंता करणे हे जगण्यासाठी गरजेचे होते. ज्यांनी भविष्यातील धोक्यांचा आधीच विचार केला, ते वाचले. त्यामुळे आपला मेंदू नैसर्गिकरित्या धोक्यांचा आधीच विचार करण्यासाठी प्रोग्राम झाला आहे. आज वाघ नसले तरी, युद्ध, ऑफिसची मीटिंग किंवा परीक्षा आपल्या मेंदूला वाघासारखीच वाटते. म्हणजेच घडणाऱ्या घटनांचा विचार करण्याची आपली पद्धत ही आधीपासूच आहे. फक्त ती व्यक्तीच्या पुर्वानुभवानुसार बदलत जाते. जसे की एखाद्याच्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू हा अपघाताने झाला असेल तर त्या प्रकारच्या अपघाताला अनेकदा ती व्यक्ती खूप घाबरलेली असते..Premium|AI Therapy: एआय थेरपिस्ट तुमच्या मानसोपचारतज्ज्ञांची जागा घेतायेत का? संशोधन काय सांगतंय..?.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासातून काय समोर आले..?जागतिक आरोग्य संघटनेकडून ६ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रेसनोटमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार...१) आणीबाणीच्या किंवा संकटाच्या प्रसंगांचा सामना करणाऱ्या जवळपास सर्वच व्यक्तींना मानसिक त्रासाचा अनुभव येतो, जो साधारणपणे काळानुरूप सुधारतो.२) ज्या लोकांनी मागील १० वर्षांत युद्ध किंवा संघर्षाचा अनुभव घेतला आहे, अशा पाचपैकी एका व्यक्तीला म्हणजेच २२ टक्के व्यक्तींना नैराश्य, चिंता, पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बायपोलर डिसऑर्डर किंवा स्किझोफ्रेनिया यांसारख्या समस्या जाणवतात.३) आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये मोठे अडथळे निर्माण होतात आणि दर्जेदार उपचार मिळणे कठीण होते.४) ज्यांना आधीपासूनच गंभीर मानसिक आजार आहेत, अशा व्यक्ती आणीबाणीच्या काळात अतिशय असुरक्षित असतात; त्यांना मानसिक आरोग्य सेवेसोबतच इतर मूलभूत गरजांची उपलब्धता असणे आवश्यक असते. नेचरच्या अभ्यासातून काय समोर आले..?नेचर संशोधनविषयक जर्नलमध्ये ६ जानेवारी २०२५ रोजी एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. हा अभ्यास इस्रायलमधील युद्धग्रस्त भागात राहणाऱ्या १,०५२ व्यक्तींच्या ९० दिवसांच्या मानसिक स्थितीवर आधारित आहे. युद्धानंतर लोकांमध्ये आढळलेली चिंता, नैराश्य आणि PTSD या लक्षणांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. अभ्यासाच्या पहिल्या दिवशी ७५ टक्के सहभागींमध्ये मानसिक आजारांची तीव्र लक्षणे दिसून आली. ९० दिवसांनंतर हे प्रमाण थोडे कमी होऊन ६७ टक्क्यांवर आले, तरीही ते खूप जास्त आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये मानसिक तणाव, चिंता आणि नैराश्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले. नी जवळची व्यक्ती गमावली आहे, ज्यांना विस्थापित व्हावे लागले किंवा ज्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्यांच्यामध्ये चिंतेचे प्रमाण सर्वाधिक आढळले..Premium|काय आहे Minimalism? कमी वस्तूंमध्ये समृद्ध आयुष्य जगण्याचे मानसशास्त्र नेमके काय आहे?.ही भिती व चिंता कशी कमी करावी..?१) ग्राउंडिंग टेक्निकचा वापर करून वर्तमानात या..ग्राउंडिंग टेक्निक्सचा वापर करून आपण ही भिती कमी करू शकतो. यामध्ये भूतकाळात न अडकता तसेच भविष्य काळाचा अतिविचार न करता वर्तमानात कसं यायचं हे या टेक्निकने शिकता येते. जेव्हा खूप भीती वाटेल, तेव्हा ५-४-३-२-१ पद्धत वापरा. यामध्ये ५ दिसणाऱ्या गोष्टी, ४ स्पर्श करता येणाऱ्या गोष्टी, ३ ऐकू येणारे आवाज, २ वासाच्या गोष्टी आणि १ चव यावर लक्ष केंद्रित करा. यामुळे मन वर्तमानात येते.अभिनेत्री अमृता सुभाषने ‘मित्र म्हणे’ या पॉडकास्टमध्ये याविषयी सांगितले आहे. तिने सांगितले की, मी जेव्हा नैराश्यातून जात होते तेव्हा या टेक्निकचा मला जादूप्रमाणे फायदा झाला. २) काही दिवस न्यूज डाएट कराबातम्या पाहण्याची एक वेळ निश्चित करा म्हणजे दिवसातून फक्त १५ मिनिटं बातम्या पहायच्या. त्याही विश्वसनीय माध्यमांमधीलच. झोपण्यापूर्वी युद्धाच्या बातम्या अजिबात पाहू नका. ३) नियंत्रणात असलेल्या गोष्टींवर लक्ष द्या युद्ध थांबवणे तुमच्या हातात नाही, पण तुमच्या घरातील वातावरण चांगलं ठेवणे, काम वेळेवर करणे आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणे तुमच्या हातात आहे. जे आपल्या हातात नाही, त्याचा विचार कमी करा. ४) जमेल तशी लोकांना मदत करा जेव्हा आपण इतरांना मदत करतो जसे की, युद्धग्रस्तांसाठी निधी देणे किंवा स्थानिक पातळीवर समाजसेवा करणे तेव्हा आपल्याला हतबल वाटण्याऐवजी सक्षम वाटू लागते.-------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.