Premium|Mark Zuckerberg AI twin : मार्क झुकरबर्ग यांचा डिजिटल ‘जुळा भाऊ’; मेटाचा नवा प्रयोग की भविष्यातील ऑफिस संस्कृतीचा इशारा?

मेटा कंपनीमध्ये एक आगळा प्रयोग सुरू आहे. यात तयार होतो आहे तो कोणताही नवा गॅझेट नाही, तर स्वतः कंपनीचे सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग यांचाच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डिजिटल ‘जुळा भाऊ’. झुकरबर्ग यांची ही डिजिटल प्रतिकृती एका दूरच्या अमेरिकन टेक कंपनीतील प्रयोगासारखी वाटते; पण प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन वापरकर्त्याला माहीत आहे की सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जे सुरू होते, ते फार काळ तिथेच थांबत नाही... जगातील प्रभावशाली टेक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मेटामध्ये एक आगळा प्रयोग सुरू आहे. या प्रयोगात तयार होतो आहे तो कोणताही नवा गॅझेट नाही, तर स्वतः कंपनीचे सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग यांचाच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डिजिटल ‘जुळा भाऊ’-त्यांचा एआय अवतार. कल्पना अशी की, कंपनीत काम करणारे हजारो कर्मचारी खऱ्या झुकरबर्गना प्रत्यक्ष भेटले नसले, तरी त्यांना त्यांच्या डिजिटल रूपाशी केव्हाही संवाद साधता यावा.७९ हजार कर्मचारी आणि एकच ‘एआय’ बॉसही संपूर्ण संकल्पना एखाद्या चित्रपट कथेसारखी वाटत असली, तरी ती वास्तवात आकार घेत आहे. झुकरबर्ग यांचा हा ‘डिजिटल क्लोन’ तयार करण्यासाठी त्यांच्या बोलण्याची ढब, शारीरिक हालचाली, सार्वजनिक विधाने आणि कंपनीच्या रणनीतीबद्दलची मते यांचा सखोल अभ्यास करून एआयला प्रशिक्षण दिले जात आहे. मेटाच्या दृष्टिकोनातून यामागचा तर्क साधा आहे: जगभरात कंपनीचे सुमारे ७९ हजार कर्मचारी आहेत आणि त्यांपैकी बहुतांश जणांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी आयुष्यभर मिळत नाही. मागणीनुसार उपलब्ध असणारी ही एआय आवृत्ती त्या अंतरावर फुंकर घालू शकते आणि कर्मचाऱ्यांना सिलिकॉन व्हॅलीतील या सामर्थ्यशाली व्यक्तीशी अधिक ‘जोडलेले’ असल्याचा आभास देऊ शकते..ऑफिस संस्कृतीचे बदलते रूपआपल्या कार्यालयांचे भविष्यही असेच असणार आहे का? पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये किंवा मुंबईच्या कॉर्पोरेट टॉवर्समध्ये बसलेले कर्मचारी कधीतरी अशा मीटिंग रूममध्ये सहभागी होतील का, जिथे समोर त्यांचे एमडी किंवा सीईओ नसून, त्यांच्यासारखाच दिसणारा आणि बोलणारा डिजिटल क्लोन त्यांच्याशी संवाद साधत असेल? हा विचार थरारक आहे, पण त्याचवेळी तो आपल्या रोजच्या ऑफिस संस्कृतीत नेमका काय बदल घडवणार, याचा गंभीर विचार करण्यास भाग पाडतो.अपयशातून भरारी : मेटाव्हर्स ते एआयपर्यंतस्वतःचे डिजिटल रूप तयार करण्याचा हा झुकरबर्ग यांचा पहिलाच प्रयत्न नाही. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी त्यांच्या कंपनीच्या ‘मेटाव्हर्स’ या आभासी जगात स्वतःचा अवतार सादर केला होता. मात्र त्या पहिल्या अवताराच्या खराब ग्राफिक्समुळे जगभरात खिल्ली उडाली आणि नंतर त्यांना सुधारित आवृत्ती सादर करावी लागली. आता मेटा दैनंदिन संवादासाठी सक्षम अशी ‘थ्री-डी’ पात्रे विकसित करत आहे आणि त्यातला सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे स्वतः झुकरबर्ग यांची एआय प्रतिकृती.४१ वर्षीय अब्जाधीशाची नवी डिजिटल खेळीअहवालानुसार, ४१ वर्षांचे आणि २२० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्तीचे मालक असलेले मार्क झुकरबर्ग स्वतः या एआय आवृत्तीच्या प्रशिक्षणात सहभागी आहेत. ही प्रणाली त्यांच्या प्रतिमा आणि आवाजाचा वापर करेल आणि ते अंतर्गत बैठकांमध्ये किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये जशी भाषाशैली आणि प्रतिक्रिया देतात, त्याच पद्धतीने प्रतिसाद देईल. कंपनीचा विश्वास आहे की, हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर इतर सार्वजनिक व्यक्ती, विशेषतः प्रभावशाली लोक आणि ऑनलाइन निर्माते, स्वतःच्या अशा एआय आवृत्त्या तयार करतील.हे तंत्रज्ञान आता दुर्मिळ राहिलेले नाही. युकेमधील ‘सिंथेसिया’ नावाचा, सुमारे चार अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेला स्टार्टअप, एआय वापरून अनेक भाषांमध्ये बोलणारे वास्तववादी व्हिडिओ अवतार तयार करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ओळखीचा चेहरा आणि आवाज वापरून माहिती दिली तर लोकांचा रस आणि ती माहिती लक्षात ठेवण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. लोकांना ज्या व्यक्तीवर विश्वास आहे, तिच्याकडून संदेश येत असल्याचा भास निर्माण झाला की तो अधिक प्रभावी ठरतो..Premium|AI Failures and Risks : एआयचा आंधळा वापर की मानवी देखरेख? तंत्रज्ञानाच्या घातक चुका, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या नुकसानीतून भारतासाठी मोठा इशारा.मेटासाठी हा केवळ संवादाचा प्रयोग नसून कार्यक्षमता आणि नियंत्रणाचा भाग आहे. कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे आणि मानवापेक्षा अधिक वेगाने बौद्धिक कामे करणाऱ्या प्रणाली विकसित करू पाहत आहे. अलीकडेच त्यांनी एक प्रगत एआय मॉडेल लाँच केले, जे जेवणाच्या फोटोवरून कॅलरीज मोजण्यापासून ते कौटुंबिक सुट्ट्यांचे नियोजन करण्यापर्यंत अनेक कामे करू शकते. भाषा आणि दृश्य आकलनात ते अत्यंत शक्तिशाली असले तरी, कोडिंग आणि अमूर्त तर्कशक्तीत ते अद्याप तितके प्रगत नाही.कंपनीमध्ये एआयचा वापर आता दैनंदिन कामाचा भाग बनत आहे. अहवालानुसार, झुकरबर्ग स्वतः ‘सीईओ एजंट’ नावाची वैयक्तिक एआय प्रणाली वापरतात. ती त्यांना कंपनीची अंतर्गत माहिती त्वरित मिळवून देते आणि मोठ्या कर्मचारी बैठकींसाठी तयारी करण्यास मदत करते. झुकरबर्ग यांचे व्यवस्थापन तत्त्वज्ञान म्हणजे पिरॅमिडसारखी श्रेणीबद्ध रचना कमी करणे आणि मध्यवर्ती व्यवस्थापनाचे स्तर कमी करून वैयक्तिक योगदानकर्त्यांना अधिक सक्षम करणे. यासाठी एआय हे एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. जर सॉफ्टवेअरच प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले, दस्तऐवजांचा सारांश देऊ शकले आणि कर्मचाऱ्यांना धोरणांबद्दल मार्गदर्शन करू शकले, तर माहिती पोहोचवण्यासाठी मानवी व्यवस्थापकांची गरज कमी होऊ शकते.सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी वरदान की भ्रम?वरवर पाहता हे तंत्रज्ञान कार्यक्षम आणि रोमांचक वाटते. वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडून प्रतिसादासाठी आठवडे वाट पाहण्याची सवय असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी, सीईओसारख्या एआयकडून त्वरित आणि स्पष्ट उत्तरे मिळणे आकर्षक ठरू शकते. यामुळे नेतृत्वापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक लोकशाहीवादी होऊ शकते. प्रादेशिक कार्यालयातील नवीन कर्मचारीही मुख्यालयातील व्यक्तीप्रमाणेच सहजपणे आपल्या ‘बॉस’शी बोलू शकतील. भारतासारख्या देशात, जिथे भौगोलिक अंतर आणि पदश्रेणी अडथळे निर्माण करतात, तिथे अशी साधने कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांच्या जवळ असल्याचे समाधान देऊ शकतात; पण दुसरी बाजू भारतीय वाचक लगेच ओळखू शकतात. जर वरिष्ठ नेतृत्वाशी तुमचा संवाद नेहमीच एआय आवृत्तीद्वारे होत असेल, तर ते खरे नाते मानावे की केवळ काळजीपूर्वक नियंत्रित तांत्रिक कामगिरी, हा प्रश्न निर्माण होतो.मेटा ज्या काळात एआयकडे धावत आहे, त्याच वेळी ती जगभरात गंभीर टीका आणि कायदेशीर कारवायांना सामोरी जात आहे. मार्च महिन्यात अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्यातील ज्युरीने कंपनीला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षिततेबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल केल्याबद्दल आणि बाल लैंगिक शोषणासारख्या हानींना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल ३७५ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड केला. त्याच आठवड्यात कॅलिफोर्नियातील न्यायालयाने इन्स्टाग्राम जाणीवपूर्वक व्यसनाधीन होण्यासाठी डिझाइन केले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले, ज्यामुळे तरुण वापरकर्त्यांचे नुकसान झाले आहे. युकेसह अनेक देशांची सरकारे आता मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी किंवा वेळमर्यादा घालण्याचा विचार करत आहेत..एआय बॉस : मार्गदर्शक की न झोपणारा कॅमेरा?हा संदर्भ महत्त्वाचा आहे, कारण तो तंत्रज्ञान उद्योगातील अंतर्विरोध उघड करतो. एकीकडे, मेटा एआयला मैत्रीपूर्ण मदतनीस आणि नेहमी उपलब्ध असणारा आभासी बॉस म्हणून दाखवते. दुसरीकडे, हेच तंत्रज्ञान अवलंबित्व, पाळत ठेवणे (Surveillance) आणि मानसिक हाताळणीचे नवे प्रकार तयार करू शकते. जेव्हा तुमचा बॉस कोडने बनलेला असतो, तेव्हा तुम्ही बोललेला प्रत्येक शब्द रेकॉर्ड होऊ शकतो, विश्लेषित होऊ शकतो आणि तुमचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. ऑटोमेशनच्या काळात नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दल आधीच चिंतेत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी, एआय सीईओ हा मार्गदर्शकापेक्षा सतत चालू असलेल्या कॅमेऱ्यासारखा जास्त वाटू शकतो.भारतीय कॉर्पोरेट जगासाठी हे प्रश्न तांत्रिक इतकेच सांस्कृतिक आहेत. आपली कामाची ठिकाणे वैयक्तिक नाती, अनौपचारिक गप्पा आणि ‘सर’ किंवा ‘मॅडम’ या शब्दांमधल्या सूक्ष्म आदरावर उभी आहेत. अनेक भारतीय कर्मचारी अजूनही वरिष्ठ नेत्याशी होणाऱ्या थोड्याशा प्रत्यक्ष संवादालाही खूप महत्त्व देतात; त्यातूनच आपल्याकडे केवळ कर्मचारी क्रमांक म्हणून नव्हे, तर व्यक्ती म्हणून पाहिले जाते, असा संदेश मिळतो. या दुर्मिळ क्षणांच्या जागी डिजिटल क्लोन आले, तर ऑफिस अधिक कार्यक्षम होईल, पण कदाचित कमी मानवी वाटेल.भविष्य आपल्या दारात : संधी आणि नियमबंगळूर, हैदराबाद आणि पुण्यातील स्टार्टअप्स अवतार तंत्रज्ञान आणि व्हर्च्युअल असिस्टंटवर काम करत आहेत. काही वर्षांत मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या चेअरमन किंवा सीईओंच्या एआय आवृत्त्या अंतर्गत संवाद, टाऊन हॉल किंवा गुंतवणूकदारांच्या कॉलसाठी तैनात करणे सामान्य होऊ शकते. त्यासोबतच भारतीय कायदा आणि धोरणांनाही या बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल. एआय साधने एचआर आणि व्यवस्थापनात येत असताना डेटा संरक्षण, संमती, पाळत ठेवणे आणि कामगिरीचे मूल्यमापन यांवर स्पष्ट नियमांची गरज भासेल. कामगार संघटना आणि व्यावसायिक संस्थांना ठरवावे लागेल की एआय बॉससोबत झालेल्या संवादाचा वापर रेटिंगसाठी करणे योग्य आहे का आणि कर्मचाऱ्यांना मानवी प्रतिनिधीशी बोलण्याचा अधिकार हमखास असावा का..वास्तव की भास?सध्या तरी, झुकरबर्ग यांची ही डिजिटल प्रतिकृती एका दूरच्या अमेरिकन टेक कंपनीतील प्रयोगासारखी वाटते; पण प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन वापरकर्त्याला माहीत आहे की सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जे सुरू होते, ते फार काळ तिथेच थांबत नाही. तो दिवस कदाचित दूर नसेल, जेव्हा हिंजवडीतील तरुण इंजिनिअर, कोल्हापूरमधील बँक अधिकारी किंवा नाशिकमधील सेल्स एक्झिक्युटिव्ह यांना सांगितले जाईल, ''सीईओ तुमच्याशी बोलू इच्छितात,'' आणि अचानक कॉम्प्युटरचा पडदा एका अशा चेहऱ्याने उजळून निघेल जो खरा दिसतो, खरा वाटतो, पण प्रत्यक्षात ती व्यक्ती नसतेच. त्या क्षणी आपल्याला नेमकं काय वाटतं, यावरूनच आपल्याला भविष्यात कोणत्या प्रकारचे डिजिटल जग मान्य आहे, याचा आरसा दिसेल. 