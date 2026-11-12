Premium|Micro Retirement : चाळिशीत निवृत्ती नको, करिअरमध्ये हवा काही काळाचा ब्रेक; काय आहे मायक्रो रिटायरमेंट?

दीपाली किणीकर - kinikardeepali@gmail.comअलीकडच्या काळात तरुणांमध्ये नोकरी, व्यवसायामधून अगदी चाळिसाव्या वर्षातच निवृत्त होण्याची मानसिकता वाढत आहे. त्याचवेळी काही लोक नोकरी, व्यवसायातून काही काळापुरता ‘ब्रेक’ घेऊन आपल्या आवडत्या गोष्टी करण्याला प्राधान्य देतात. अशा काही अल्पकालीन निवृत्तीला ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ म्हणतात. ही आधुनिक संकल्पना तरुणाईत विशेषतः ‘जेन झी’मध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे.आजच्या वेगवान जीवनशैलीत काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये समतोल साधणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. सकाळपासून सुरू होणारी धावपळ, ऑफिसमधील वाढता ताण, सतत बदलणारे तंत्रज्ञान, स्पर्धात्मक वातावरण आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता यामुळे अनेकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो, ‘आपण आयुष्यभर अशीच धावपळ करत राहायची का?’ विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील तरुणांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य लवकर मिळवून आयुष्याचा आनंद घेण्याची इच्छा वाढताना दिसत आहे. मात्र, कायमची नोकरी सोडण्याऐवजी, करिअरच्या प्रवासात काही काळासाठी नियोजित विश्रांती घेण्याचा एक नवा विचार लोकप्रिय होत आहे. यालाच ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ असे म्हटले जाते. ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ म्हणजे पूर्णपणे निवृत्त होणे नव्हे, तर करिअरमध्ये ठराविक काळासाठी घेतलेला एक विचारपूर्वक ‘ब्रेक.’ .Premium|IDBI Bank Stake Sale : आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण योग्य की अयोग्य? निर्णयामागील कारणांचा आढावा.स्वप्नालीची गोष्टकाही काळापूर्वी स्वप्नाली नावाची ३० वर्षांची तरुणी माझ्याकडे आर्थिक नियोजनासाठी आली होती. एका चांगल्या कंपनीत उत्तम पगारावर काम करणाऱ्या स्वप्नालीने सांगितले, ‘‘मला पुढील काही वर्षांत ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ घ्यायची आहे.’’ हे ऐकून मला उत्सुकता वाटली. कारण आजच्या काळात स्थिर नोकरी सोडून काही काळासाठी ‘ब्रेक’ घेण्याचा निर्णय सोपा नसतो. मी तिला विचारले, ‘‘करिअरच्या या टप्प्यावर ‘ब्रेक’ घेण्याचा विचार का करतेस?’’ तिचे उत्तर आजच्या तरुण पिढीच्या विचारसरणीचे उत्तम उदाहरण होते.ती म्हणाली, ‘‘मला ६० वर्षांपर्यंत काम करून मग आयुष्य जगायचे नाही. आम्हाला तरुण असतानाच नवे अनुभव घ्यायचे आहेत, नव्या गोष्टी शिकायच्या आहेत आणि स्वतःच्या आवडींसाठी वेळ द्यायचा आहे.’’आजची ‘जेन झी’ पिढी केवळ आर्थिक यशाकडे पाहत नाही, तर अनुभव, मानसिक समाधान, वैयक्तिक विकास आणि जीवनातील अर्थपूर्ण क्षणांनाही तितकेच महत्त्व देते. ‘मायक्रो रिटायरमेंट’ ही आधुनिक संकल्पना असली, तरी तिचा मूलभूत विचार भारतीय संस्कृतीत नवा नाही. आपल्या परंपरेत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास असे आयुष्याचे चार आश्रम सांगितले आहेत. यामागील विचार असा आहे, की आयुष्य म्हणजे केवळ सतत काम करत राहण्याचा प्रवास नाही, तर योग्य वेळी थांबून आत्मपरीक्षण करणे, अनुभव घेणे आणि जीवनाचा समतोल साधणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.भगवद््गीतेतील एक श्लोक याच विचाराशी संबंधित आहे-योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥मनाचा समतोल राखून आपले कर्म करत राहा. यश-अपयशाच्या परिणामांमध्ये अडकून न पडता संतुलित वृत्ती ठेवणे हाच खरा योग आहे.या निर्णयातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो, ‘‘उत्पन्नाचा स्रोत बंद असताना आर्थिक व्यवस्थापन कसे करायचे?’’ योग्य नियोजन आणि शिस्तबद्ध बचत, हे याचे उत्तर आहे.‘मायक्रो रिटायरमेंट’पूर्वी आर्थिक तयारी कशी करावी?१) ‘ब्रेक’मधील खर्चाचा अंदाज घ्याघरखर्चघरभाडेवीज, मोबाईल, इंटरनेट खर्चकर्जाचे हप्तेविम्याचे हप्तेप्रवास किंवा शिक्षणाचा खर्चसमजा, एखाद्या व्यक्तीचा मासिक खर्च ३०,००० रुपये आहे आणि तिला एक वर्षाचा ‘ब्रेक’ घ्यायचा आहे, तर ३०,००० × १२ महिने = ३,६०,००० म्हणजे साधारण साडेतीन लाख रुपयांची तरतूद असणे आवश्यक आहे. मात्र, हा आकडा प्रत्येक व्यक्तीच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकतो..२) निधी उभारणीची सुरुवात लवकर करा.मोठी रक्कम एका दिवसात तयार होत नाही. त्यामुळे नियोजित ‘ब्रेक’च्या काही वर्षे आधीपासून बचत सुरू करणे आवश्यक आहे. उदा. स्वप्नालीला एका वर्षाच्या ‘मायक्रो रिटायरमेंट’साठी ३.६० लाख रुपयांचा निधी तयार करायचा असेल, तर तिने आजपासून नियमित बचत करून हा निधी उभारण्यास सुरुवात करणे गरजेचे आहे. अशा अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी बँक रिकरिंग डिपॉझिट, पोस्ट ऑफिस गुंतवणूक योजना, लिक्विड म्युच्युअल फंड या पर्यायांचा विचार करता येतो. येथे उद्देश मोठा परतावा मिळवणे नसून, आवश्यक वेळी पैसा सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध असणे हा आहे.‘मायक्रो रिटायरमेंट’साठी महत्त्वाच्या गोष्टी१. ‘ब्रेक’ फंड आणि इतर बचत वेगळी ठेवा.‘मायक्रो रिटायरमेंट’साठी तयार केलेला निधी केवळ त्या उद्देशासाठी वापरा. अनावश्यक खरेदी किंवा जीवनशैली वाढवण्याआसाठी हा पैसा वापरणे टाळा.२. सुरक्षिततेला प्राधान्य द्या.हा पैसा अल्पकालीन गरजेसाठी आहे. त्यामुळे जोखीम असलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा सुरक्षितता महत्त्वाची आहे.३. कर्जाचे योग्य नियोजन करा.‘ब्रेक’ घेण्यापूर्वी मोठ्या कर्जाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न करा. क्रेडिट कार्डचा अनावश्यक वापर आणि वैयक्तिक कर्जांपासून सावध राहा.४. विमा संरक्षण आवश्यक आहे.आरोग्य विमा आणि आवश्यक असल्यास आयुर्विमा हे आर्थिक नियोजनाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. उत्पन्न नसलेल्या काळात अचानक आलेला वैद्यकीय खर्च मोठा आर्थिक धक्का देऊ शकतो.‘मायक्रो रिटायरमेंट’ म्हणजे कामापासून पळ काढणे नाही. उलट, हा स्वतःच्या आयुष्याकडे आणि करिअरकडे अधिक सजगपणे पाहण्याचा निर्णय आहे. ‘‘उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।’’ म्हणजेच, केवळ इच्छा करून उद्दिष्टे साध्य होत नाहीत, त्यासाठी नियोजन, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असतात.‘मायक्रो रिटायरमेंट’चा उद्देशसततच्या धावपळीतून काही काळ बाहेर पडून स्वतःकडे नव्या दृष्टीने पाहणे, हाच ‘मायक्रो रिटायरमेंट’चा मुख्य उद्देश असतो. लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी असा ‘ब्रेक’ घेऊ इच्छितात. नवी कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी, नवी भाषा किंवा अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी, देश-परदेशात प्रवास करून नवे अनुभव घेण्यासाठी, स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्टार्ट-अप सुरू करुन पाहण्यासाठी आणि सामाजिक कार्यात योगदान देण्यासाठी!(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत. ९३०७९७७३६२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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