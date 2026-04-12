Premium|Vijay Tendulkar and Milind Shinde : ‘शांतता कोर्ट चालू आहे’पासून ‘सखाराम’पर्यंत; विजय तेंडुलकरांच्या मायेने घडलेला मिलिंद शिंदेचा रंगप्रवास

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com ‘‘हा काळा कोण आहे?’’‘‘थिएटरचा आहे वाटतं. हे थिएटरवाले थोडे असतात बरं का... थोडे असे...’’प्रभात थिएटरला ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ या सिनेमाचा खेळ चालू होता. माझा पहिला सिनेमा थिएटरला लागला होता आणि आम्ही आमच्या घरचे मी, आई-वडील (ते नाखुशीने आले होते) आणि माझा एक मित्र सुनील शिखरे सिनेमाला आलो होतो. सिनेमा सुरू होता. आमच्यासमोर बसलेले ते प्रेक्षक आधी सिनेमाबद्दल चर्चा करत होते. नंतर विनोद आणि थोड्या वेळानं ते शांत झाले. सिनेमाचा भाग झाले. शांतपणे सिनेमा पाहू लागले. थिएटरमध्ये काही लोक होते; पण कालांतराने ते सगळे सिनेमाचा भाग झाले आणि हे फक्त ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’चा प्रश्न नाही, तर हा आपल्या सगळ्यांचा प्रश्न आहे हे काहीतरी महत्त्वाचं हा सिनेमा सांगतोय हे त्यांना पटलं असावं. आमच्या पुढे बसलेले प्रेक्षक अधूनमधून मागे पाहायला लागले. इंटरव्हलमध्ये त्यांना कळलं, की तो जो कुणी ‘काका’ आहे तो आपल्यामागेच बसला आहे... उत्तरार्धात मग ते पुन्हा-पुन्हा मागे पाहू लागले. ‘‘अरे तोचंय.’’सिनेमा संपला. बाहेर आलो. जाताना उशीर झाला म्हणून घाईघाईनं गेलो होतो. बाहेर आल्यावर पाहिलं पुण्याच्या प्रभात टॉकीजवर सिनेमाचं भलंमोठं पोस्टर लागलेलं होतं... नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये शिकत असताना आम्ही सहअध्यायी एकमेकांशी गमतीत शर्यत लावत असू. ‘‘किसका पोस्टर पहले लगेगा?’’ इथं पोस्टर लागलं होतं आणि त्या पोस्टरवर मी होतो. बरं वाटलं. गर्दी झाली. लोकांनी ओळखलं होतं. काही महिला-पुरुष सह्या घ्यायला आले. मला हे नवीनच. पहिली सही देताना आधी मनात सही तयार केली. तरी समोरच्या प्रेक्षकानं दिलेल्या कागदावर करण्याचा प्रयत्न केला. २०-२५ सह्या केल्या असतील. सही देताना सही शिकलो. समोरचे सह्या घेणारे प्रेक्षक बाजूला सरले तसे प्रभातच्या पार्किंगमध्ये वडील रडताना दिसले. मग मला बघून पाठमोरे झाले; पण पाठ हलतच होती. हुंदके पाठीत मावतच नव्हते. मी त्यांच्याकडे गेलो. त्यांनी मला मिठी मारली. हुंदके त्यांच्या डोळ्यांतून माझ्या खांद्यावर ओघळू लागले. बराच वेळ. बऱ्याच दिवसांत कोंडलेलं. माझ्या खांद्यावर रेलू लागलं. त्या पाण्यानं मशागत केली, पुढच्या प्रवासाची. मला त्यांनी माझ्यावर रागावून डोकं जमिनीवर आपटून घेतलं होतं. त्यांच्या तोंडातून फेस येत होता. तो जमिनीवर गळत होता. हे चित्र आठवलं. मी ते ताबडतोब पुसून टाकलं. मिठी घट्ट केली..‘‘मिल्या कुठंयस?’’पलीकडे अमृता होती.‘‘मी नगरला.’’‘‘अरे, एका व्यक्तीने आज तुझा ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ सिनेमा पाहिलाय. त्यांना तुझ्याशी बोलायचंय.’’‘‘कोण?’’‘‘बोल तूच.’’ तिनं फोन त्या व्यक्तीला दिला.‘‘नमस्कार. मी विजय तेंडुलकर बोलतोय.’’मी तर हबकलोच. बापरे... इतक्या मोठ्या माणसाचा आपल्याला फोन.‘‘सर... सर... बोला सर...’’ मी कसंबसंच...‘‘तुमचा ‘Not only Mrs. Raut` सिनेमा पाहिला. तुमचं काम मला खूप आवडलं. अमृताकडे विषय काढला तर म्हणाली तुम्ही एकत्र शिकायला होतात दिल्लीला... चांगलं झालंय काम... घरी या. बोलू निवांत.’’मला तेंडुलकरांनी घरी बोलवलंय ही माझ्यासाठी अतिशय भव्यदिव्य गोष्ट होती. कुठल्याही नवीन काम करणाऱ्यासाठी असली असती, असेल.‘‘मुंबईला आलात की फोन करा, भेटू.’’‘‘जी सर.’’मी बराच वेळ कट झालेला फोन घेऊन बसलो होतो. फोन कट झाला होता; पण एक पर्व माझ्याशी जोडलं गेलं होतं. एक अध्याय पुढ्यात मांडला होता. एक आख्खं ग्रंथालय समोर उभं ठाकलं होतं. कालच वडिलांनी मोकळं केलं होतं. त्यात विजय तेंडुलकरांचा फोन... लहानपणी टीव्हीवर सिनेमे लागायचे तेव्हा त्यामध्ये एक ‘शांतता कोर्ट चालू आहे’ असा सिनेमा लागला होता. अमरीश पुरी सोडले तर कुणीच ओळखीचं नव्हतं. काय चाललंय तेच कळत नव्हतं. धर्मेंद्र नव्हते, अमिताभ बच्चन नव्हते, मिथुन चक्रवर्ती नव्हते त्यामुळे याला सिनेमा कसं म्हणायचा, असा प्रश्न त्या वयात पडला होता; पण एक बाई आहे, तिला काही लोक त्रास देतायत. हे काही ठीक नाही असं वाटत होतं. आवडत नव्हता सिनेमा; पण काहीतरी होतं. सोडवतही नव्हता. नंतर कळलं, ‘शांतता कोर्ट चालू आहे’ हे नाटक आहे, त्याचे लेखक विजय तेंडुलकर नावाचे खूप मोठे लेखक आहेत. हे असं काहीसं पुसटसं स्केच तेंडुलकरांबद्दल मनात आलं त्या वेळी त्या वयात. मग राज्य नाट्य स्पर्धांमधून हे नाव पुन्हा-पुन्हा कानावर यायचं. ‘नियतीच्या बैलाला’ हे नाटक पाहिलं. वाटलं अरे हे तर फारच वेगळं आहे. दोनच पात्रं... दोन माणसं आपली राजकीय - सामाजिक भूमिका एकमेकांना पटवून देतात. असं? नाटक? मनात उतरलेलं स्केच आता बोल्ड फॉन्ट घेऊ लागलं. चिकित्सा वाढवू लागलं. मग ‘एनएसडी’च्या पहिल्या इंटरव्ह्यूसाठी काही नाटकं होती. त्यात ‘कन्यादान’ होतं. विजय तेंडुलकरांबद्दल चिकित्सा वाढल्यामुळे मी हट्टानं ‘कन्यादान’ निवडलं. वाचून काढलं. वाचून बेभानच झालो मी. असं कसं नाटक? हा कसला विषय नाटकाचा? भारावूनच गेलो. दिल्लीला मुलाखतीत मला ‘कन्यादान’वर प्रश्न विचारले. ‘‘कैसा लगा नाटक? क्यू अच्छा लगा? क्या है इस नाटक में? तुम ये नाटक करना चाहोगे? चाहोगे तो क्यो?’’.Marathi Theatre BTS stories : चारशे तीस सव्वीस ऐंशी.मी जमेल तशी उत्तरं दिली. एकाच वेळी उत्तर देत होतो आणि त्याच वेळी तेंडुलकर आणखी समजून घेत होतो... मी जातिव्यवस्था, राजकारण, दलित, विषमता, त्यातली पात्रं, नाथ देवळालीकर, सेवा देवळालीकर, ज्योती, प्रकाश अरुण आठवले यांच्याबद्दल सांगत होतो... मनातलं स्केच रुजत होतं. तेंडुलकरांचं ‘पेंटेड’ छायाचित्र मनात उभं राहिलं... त्याच विजय तेंडुलकरांचा आपल्याला फोन यावा? त्यांनी म्हणावं तुम्ही चांगलं काम करता? काय होईल एखाद्याचं? जमेल तितक्या लवकर मुंबईला गेलो. पहिलं काम तेंडुलकरांना फोन करायचा. ठरलंच होतं. अमृता सुभाषकडून त्यांचा नंबर घेतला. स्वतःला ‘हम्म’ म्हणालो. नंबर फिरवला. मनात आलं.आपल्याकडे विजय तेंडुलकरांचा खासगी नंबर आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी नाटक- सिनेमातले महत्त्वाचे लेखक विजय तेंडुलकरांना आपण फोन करतोय!त्यांनी आपल्याला फोन करायला सांगितलाय.घरी या म्हणाले आहेत.रिंग जात होती.पलीकडून फोन उचलल्याबरोबर मी घाईत म्हणालो,‘‘सर मी...’’‘‘थांबा, त्यांना देतो...’’तेंडुलकरांनी फोन घेतला.‘‘सर, मी मिलिंद शिंदे. त्या दिवशी...’’‘‘हो... हो... आलात का मुंबईला?’’‘‘हो सर.’’‘‘या मग...’ तेंडुलकर.‘‘सर, उद्या येऊ?’’‘‘हो... अगदी.’’ तेंडुलकर.‘‘किती वाजता? म्हणजे तुमची आरामाची वेळ.’’‘‘तुम्ही या. कधीही या. बारा ते चार कधीही या...’’‘‘जी सर.’’.त्यांनी पत्ता सांगितला. मी लिहून घेतला. कधी होतेय सकाळ? रात्रीला प्रश्न विचारत झोपायचा प्रयत्न करू लागलो. कधी होतेय सकाळ? रात्रभर मनामध्ये, डोक्यामध्ये सगळीकडे तेंडुलकर वावरत होते. ग्रँट रोड स्टेशनपासून घाशीराम, सखाराम, नाना फडणवीस, कमला, मित्रा, बेणारेबाई या सगळ्यांना सोबत घेऊन पार्ल्याला पोहोचलो. पार्ल्याला उतरल्यावर स्टेशनच्या बाहेर पोलिसांची गर्दी होती. तपासणी सुरू होती. गर्दीतून समजलं मुंबईत कुठेतरी बाॅम्बस्फोट झाले आहेत म्हणून...मी पुन्हा तेंडुलकरांना फोन केला येतोय म्हणून...बद्रीधाम...इमारतीखाली पोहोचलो.घरातल्या कुणीतरी दार उघडलं.मला आत जायला सांगितलं. मी तेंडुलकरांच्या बेडरूमच्या दाराशी जाऊन थांबलो.‘‘जा जा. आत जा...’’मनात आलं विजय तेंडुलकरांची खासगी खोली. बेडरूम? आपण?धाडसानं दार ढकललं.निळसर लुंगी आणि पांढऱ्या बंडीवर तेंडुलकर उभे होते.‘‘बसा.’’कानात दट्ट्या बसल्यावर जसं ऐकू येतं तसं ऐकू येत होतं. पुसटसं ‘हॅलो... ओपीयेटेड...मी एक छोटासा कलाकार ‘द विजय तेंडुलकरांसमोर’ बसलो होतो.टीव्ही चालू होता. नुकत्याच घडलेल्या बॉम्बस्फोटाच्या बातम्या टीव्हीवर सुरू होत्या. तेंडुलकरांनी रिमोटनं आवाज कमी केला.‘‘हं... सिनेमा पाहिला. फार चांगलं काम केलंत. सिनेमाही चांगला आहे. असं पटत... म्हणजे पडद्यातून बाहेर येऊन बोलता असं वाटतं.’’मी विरघळून जाईन, उरेन की नाही या भीतीनं विरघळायच्या आधीच म्हणालो,‘‘सर, तुमची नाटकं-सिनेमे पाहून शिकण्याचा प्रयत्न...’’‘‘ते झालं आमचं.’’मग आई-वडिलांची, नगरची चौकशी केली. श्रीधर अंभोरेंची आठवण निघाली.आस्थेनं बोलले अंभोरेंविषयी.मी त्यांना डोळ्यात साठवायचा प्रयत्न करत होतो. कितीतरी वेळ ते बोलत होते. बराच वेळ. मी ऐकत होतो. टीव्हीवर काय दिसलं कुणास ठाऊक त्यांनी रिमोटनं आवाज वाढवला. बॉम्बस्फोटाच्या बातम्या सुरू होत्या...‘‘हे सध्या जे सुरू आहे त्यावर एक नाटक लिहायचंय...’’ हे तेंडुलकर बोलल्याचं मला लख्खं आठवतंय. ते आणखी काहीतरी बोलतील म्हणून त्यांच्याकडे पाहत राहिलो; पण ते विचारात गढून गेले होते. असे शांत बसलेले तेंडुलकर, विचारात गढून गेलेले तेंडुलकर पाहणं शब्दांत बांधता येत नाही. दोन-अडीच तासांत मी निरोप घेऊन निघालो. धुंदीत... श्रीमंत होऊन... आता या माणसाशी आपली परत भेट कधी होईल? होईल की नाही? फार नाही, काही महिन्यातच एक फोन आला..''सखाराम करतोय...''संदेश कुलकर्णीचा फोन होता.''मिल्या, सखाराम करतोय. तुला फौजदार शिंदे करायचाय. मला वाटतंय तेंडुलकरांनाही वाटतंय तू करावास...''पुन्हा तेंडुलकर.कोण नाही म्हणेल!व्हिडिओ सीडीसाठी संदेशनं सखाराम केलं. त्याच्या रिलीजच्या दिवशी विजय तेंडुलकर आले. मला पाहिलं. म्हणाले,''छान जमून आलंय काम. गुड.''काय पाहिजे सांगा मुंबईत कलाकार व्हायला आलेल्या फाटक्या माणसाला? एका वाक्यात सुबत्ता बहाल करतात. माझ्या वडिलांना या क्षेत्राचा प्रचंड तिटकारा; पण विजय तेंडुलकरांबाबत ते म्हणत,''माझ्या पोराला स्वतःहून फोन करून घरी बोलावणारा माणूस, नाही तर आमचे मुंबईतले...''तेंडुलकरांनी... अनेकांना मायेचे हात दिले... मीही एक त्यातलाच उपकृत... लाभार्थी.... 