Premium|Augmented Reality technology trends : तुम्ही खेळत होता...रोबो शिकत होते!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com२०१६ मध्ये ‘पोकेमॉन गो’ने जगभर अक्षरशः वेड लावले होते. लाखो तरुण-तरुणी तेव्हा मोबाईल घेऊन रस्त्यारस्त्यावर आभासी पिकाचू आणि इतर पोकेमॉन्स शोधत फिरत होते. ते फक्त गेम खेळत नव्हते, तर ते ‘ऑगमेंटेड रिॲलिटी’ नावाच्या एका नव्या जगाचा अनुभव घेत होते. कोणालाही पुसटशी कल्पना नव्हती, की ते खेळत आहेत अन् रोबो शिकत आहेत!मिमित्रहो, तंत्रज्ञानाच्या जगात दररोज नवनवीन प्रयोग होत असतात; पण कधी कधी आपण मनोरंजनासाठी केलेली एखादी गोष्ट भविष्यातील एका मोठ्या क्रांतीचा पाया रचते, हे आपल्याला उमजतही नाही. आज आपण अशाच एका विलक्षण विषयावर चर्चा करणार आहोत; पण त्याआधी हा लेख कोणासाठी आहे हे समजून घेऊ या. हा मजकूर विशेषतः अशा वाचकांसाठी आहे, जे तंत्रज्ञानातील बदलांबद्दल उत्सुक आहेत. मग ते शहरी मध्यमवर्गातील असोत, तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करू पाहणारी तरुण पिढी असो वा ‘डिजिटल इंडिया’चे साक्षीदार असलेले ग्रामीण वाचक असोत. या लेखाचा मुख्य उद्देश केवळ माहिती देणे हा नसून, आपल्या डिजिटल सवयींचा भौतिक जगावर कसा परिणाम होतो, यावर एक नवीन दृष्टिकोन मांडणे हा आहे.आता मूळ विषयाकडे वळू या. तुमच्या मोबाईलमधल्या ‘पोकेमॉन गो’ (Pokémon GO) या गेमने आता रस्त्यावर फिरणाऱ्या रोबोंना रस्ता दाखवण्याचे आणि त्यांना ‘शहाणे’ करण्याचे काम सुरू केले आहे. हे वाचून कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, काहींना हा निव्वळ योगायोग वाटेल; पण ही गोष्ट आजच्या घडीला अगदी खरी आहे..मरीन ड्राइव्हवरचा पिकाचू आणि भविष्याची पायाभरणीजरा आठवून पाहा, २०१६ सालचे ते दिवस जेव्हा ‘पोकेमॉन गो’ खेळाने जगभर अक्षरशः वेड लावले होते. त्या वेळी लाखो तरुण-तरुणी हातात मोबाईल घेऊन रस्त्यारस्त्यावर आभासी पिकाचू आणि इतर पोकेमॉन्स शोधत फिरत होते. मुंबईच्या मरीन ड्राइव्हवर फेरफटका मारताना असो, पुण्यातील गजबजलेल्या कोथरूडमध्ये असो, नाशिकच्या गोदावरी काठी असो किंवा दिल्लीच्या इंडिया गेटजवळ; सगळीकडे केवळ मोबाईल स्क्रीनवर नजर खिळवून चालणारी तरुणाई दिसत होती. त्या वेळी हे तरुण फक्त गेम खेळत नव्हते; तर ते ‘ऑगमेंटेड रिॲलिटी’ (Augmented Reality) नावाच्या एका नव्या जगाचा अनुभव घेत होते. पण कोणालाही याची पुसटशी कल्पना नव्हती, की त्यांचे हे रस्त्यावरून फिरणे, विविध इमारतींचे फोटो काढणे आणि आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणाची माहिती फोनमध्ये नोंदवणे, हे सर्व भविष्यात रोबोंना जगाची ओळख करून देण्यासाठी वापरले जाईल.अमेरिकेतील ‘नायंटिक’ (Niantic) नावाची कंपनी, जिने जगप्रसिद्ध ‘पोकेमॉन गो’ खेळ तयार केला होता. तिने आता एक पाऊल पुढे टाकत ‘नायंटिक स्पेशियल’ (Niantic Spatial) नावाची एक नवीन कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट काय? तर जगभरातील खेळाडूंनी पोकेमॉन पकडताना अपलोड केलेल्या कोट्यवधी फोटोंचा आणि व्हिडिओंचा वापर करून, स्वायत्त रोबोंना (Autonomous Robots) रस्त्यावरून सुरक्षितपणे चालायला शिकवणे..३० अब्ज फोटोंचा महासागर : रोबोंचे नवे डोळेजेव्हा तुम्ही एखाद्या पिकाचूला पकडण्यासाठी कॅमेरा सुरू करून एखाद्या इमारतीचा किंवा स्मारकाचा फोटो काढत होता, तेव्हा तुम्ही नकळतपणे एक प्रचंड मोठा ‘स्पेशियल डेटाबेस’ (अवकाशीय माहितीसाठा) तयार करण्यात मदत करीत होता. आज हा डेटाबेस तब्बल ३० अब्ज फोटोंचा झाला आहे. आता याच माहितीचा उपयोग करून ‘कोको रोबोटिक्स’ (Coco Robotics)सारख्या कंपन्यांचे डिलिव्हरी रोबो लॉस एंजेलिस, शिकागो आणि मियामी यांसारख्या शहरांमध्ये लोकांच्या घरी पिझ्झा आणि जेवण पोहोचवण्याचे काम करीत आहेत. हे रोबो तुम्ही दिलेल्या फोटोंच्या आधारे तयार झालेल्या नकाशांचा वापर करून आपली वाट शोधतात.जीपीएसची मर्यादा आणि व्हीपीएसची भरारीयातील सर्वात गमतीशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे रोबो जीपीएसपेक्षाही अधिक अचूकपणे काम करू शकतात. आपल्याला माहीत आहे, की शहरांमधील उंच इमारतींमुळे जीपीएसचे सिग्नल अनेकदा विस्कळित होतात. दाट लोकवस्तीच्या भागात जीपीएस ५० मीटरपर्यंत चुकीचे स्थान दाखवू शकते, जे एका डिलिव्हरी रोबोसाठी अपघाताचे कारण ठरू शकते. मात्र नायंटिकची ‘व्हिज्युअल पोझिशनिंग सिस्टीम’ (VPS) ही केवळ नकाशांवर अवलंबून नसते, ती आजूबाजूच्या इमारती आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खुणा ओळखून रोबोला अगदी सेंटीमीटरच्या अचूकतेने त्याचे स्थान सांगते. हे सर्व शक्य झाले आहे तुम्ही पोकेमॉन खेळताना घेतलेल्या त्या फोटोंमुळे!नायंटिकचे सीईओ जॉन हँके यांचे एक विधान यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, ‘पिकाचूला प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावत ठेवणे आणि कोकोच्या रोबोला सुरक्षितपणे रस्त्यावरून चालवणे, ही मुळात एकच तांत्रिक समस्या आहे.’ सुरुवातीला हे विधान आपल्याला गोंधळात टाकू शकते; पण खोलवर विचार केला तर त्यातील सत्यता समजते. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये एकाच गोष्टीची गरज असते. ती म्हणजे खोली, अंतर आणि वातावरणाची नेमकी समज..Premium|Artificial Intelligence Technology : एआय आणि एजंट्सच्या हाती विनाशाच्या चाव्या?.‘ओक्ल्यूजन’ तंत्रज्ञान : पडद्यामागचे विज्ञान‘पोकेमॉन गो’मध्ये ‘ओक्ल्यूजन’ (Occlusion) नावाचे एक प्रगत तंत्रज्ञान वापरले जाते. याचा अर्थ असा, की एखादी आभासी वस्तू खऱ्या जगातील वस्तूंच्या मागे लपलेली दाखवणे. उदाहरणार्थ, जर एखादा पिकाचू रस्त्यावरील झाडाच्या मागे गेला; तर तो झाडाच्या मागे लपलेलाच दिसला पाहिजे, झाडाच्या वर तरंगताना नाही. हे साध्य करण्यासाठी फोनच्या कॅमेऱ्याला झाड आणि पिकाचू यांच्यातील अंतराची अचूक माहिती असणे आवश्यक असते. नेमके हेच तंत्रज्ञान आता रोबोंना रस्त्यावरील खड्डे, छोटे अडथळे आणि इतर वाहने ओळखून त्यांना टाळण्यासाठी मदत करीत आहे.खेळ नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेची आधुनिक प्रयोगशाळाआपल्याला वाटू शकते, की खेळ म्हणजे निव्वळ मनोरंजन; पण संशोधकांसाठी ही एक प्रयोगशाळा आहे. जगभरातील तज्ज्ञ पोकेमॉनच्या विविध आवृत्त्यांचा वापर करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक प्रगत करीत आहेत. ‘पोकेमॉन शोडाऊन’ हा ऑनलाइन लढाऊ खेळ आता ‘रिइन्फोर्समेंट लर्निंग’ (Reinforcement Learning) संशोधनाचे एक केंद्र बनला आहे. याचे कारण अगदी साधे आहे - पोकेमॉनच्या जगात ८९८ प्रकारचे विविध प्राणी आहेत, ज्यांची प्रत्येकाची क्षमता, शक्ती आणि कमकुवतपणा वेगळा आहे. प्रत्येक लढाईत खेळाडूला अनेक स्तरांवर निर्णय घ्यावे लागतात. कोणते तंत्र वापरायचे, कधी हल्ला करायचा आणि कधी बचाव करायचा, ही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आपल्या मानवी मेंदूत जशी घडते तशीच प्रक्रिया रोबोमध्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.पीटर विडन या संशोधकाने तर या क्षेत्रात कमाल केली. त्यांनी एका एआय प्रोग्रामला ‘पोकेमॉन रेड’ हा मूळ गेम शिकवण्यासाठी तब्बल पाच वर्षे संगणकीय सिम्युलेशन चालवले. सुरुवातीला तो एआय प्रोग्राम काहीही करू शकत नव्हता. तो फक्त विसंगतपणे बटणे दाबत होता; परंतु हजारो वेळा प्रयत्न केल्यावर त्याने खेळाचे नियम शिकले, स्वतःची रणनीती आखली आणि शेवटी गेममधील ‘जिम लीडर्स’ना हरवून दाखवले. हे पाच वर्षांचे परिश्रम जरी सिम्युलेशनमध्ये असले तरी त्यातून मिळालेले निष्कर्ष खऱ्या जगातील आव्हाने पेलण्यासाठी रोबोंना सक्षम बनवत आहेत..डेटाचा भेदभाव आणि भविष्यातील आव्हानेया तंत्रज्ञानाच्या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. जेव्हा तुम्ही पोकेमॉन पकडताना फोटो काढले तेव्हा तुमचा फोन फक्त प्रतिमा टिपत नव्हता. तो तुमचे भौगोलिक स्थान, तुमची दिशा, तुमचा वेग आणि वेळ अशा सर्व गोष्टींची नोंद करीत होता. ही माहिती रोबोसाठी ‘मी कोठे आहे?’ आणि ‘मी कुठे जायचे आहे?’ हे समजण्यासाठी महत्त्वाची असली तरी त्यात गोपनीयतेचा प्रश्न उभा राहतो. नायंटिकने वापरकर्त्यांची रीतसर परवानगी घेतली असली, तरी आपण एखादे अॅप वापरताना त्याचे भविष्यातील परिणाम काय होतील, याचा विचार करीत नाही.आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘डेटा भेदभाव’ (Data Bias). हे ३० अब्ज फोटो प्रामुख्याने मुंबई, लंडन, न्यूयॉर्कसारख्या श्रीमंत आणि विकसित शहरांमधून आले आहेत. ग्रामीण भागातून किंवा कमी विकसित शहरांमधून अशा प्रकारचा डेटा उपलब्ध नाही. याचा अर्थ असा, की जर एखादा रोबो या डेटावर प्रशिक्षित झाला तर तो लंडनच्या सुबक रस्त्यांवर उत्तम काम करेल; पण त्याला भारतीय खेड्यातील कच्च्या रस्त्यांवर किंवा दाट वस्त्यांमध्ये मार्ग शोधताना मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. स्मार्टफोन वापरणारे आणि गेम्स खेळणारे लोक ज्या भागात राहतात तिथेच हे तंत्रज्ञान प्रगत होईल आणि इतर भाग मागे राहतील, ही भीती नाकारता येत नाही.भारत आणि भविष्यातील संधीभारतासारख्या देशात जिथे तरुणांची संख्या मोठी आहे आणि स्मार्टफोनचा वापर झपाट्याने वाढत आहे, तिथे अशा तंत्रज्ञानाला मोठा वाव आहे. जर आपण योग्य धोरणे आखली आणि आपल्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार डेटा संकलित केला तर भविष्यातील रोबोटिक क्रांतीमध्ये भारत आघाडीवर असू शकतो; परंतु त्यासाठी आपण केवळ वापरकर्ते न राहता या प्रक्रियेतील भागीदार होणे गरजेचे आहे..तुमचा आजचा डिजिटल ठसा आणि उद्याचे जगथोडक्यात सांगायचे तर 'पोकेमॉन गो'च्या खेळापासून सुरू झालेला हा प्रवास एका मोठ्या तंत्रज्ञान क्रांतीकडे वळला आहे. एकेकाळी मनोरंजनासाठी काढलेला फोटो आज एका डिलिव्हरी रोबोचा रस्ता सुकर करीत आहे, हे विज्ञानाचे अजब आश्चर्यच म्हटले पाहिजे. हे सर्व आपल्याला एका गोष्टीची आठवण करून देते - आज आपण डिजिटल जगात जे काही करतो, मग ते सोशल मीडियावरील पोस्ट असो किंवा एखाद्या गेममधील कृती, त्याचे परिणाम उद्याच्या भौतिक जगात नक्कीच दिसणार आहेत. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एखादा अॅप डाऊनलोड कराल किंवा एखादा गेम खेळाल तेव्हा एक क्षण थांबून नक्की विचार करा - तुमच्या या माहितीचा उपयोग जगाला बदलण्यासाठी कसा केला जाऊ शकतो? कारण आजचा खेळ हा उद्याचे तंत्रज्ञान निर्माण करीत आहे, हे आता निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा हा 'पोकेमॉन' आता रोबोच्या रूपात आपल्या दारात उभा आहे. त्याला योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी आपली आहे.मित्रहो, हा लेख वाचून तुम्हाला तुमच्या डिजिटल सवयींबद्दल काय वाटते? भविष्यातील या रोबोटिक क्रांतीसाठी आपण तयार आहोत का? आपल्या प्रतिक्रियेतून नक्की कळवा. 