प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Augmented Reality technology trends : तुम्ही खेळत होता...रोबो शिकत होते!

Artificial Intelligence and Robotics : २०१६ मधील 'पोकेमॉन गो' या गेममधील ३० अब्ज फोटोंचा वापर करून आता नायंटिक कंपनी स्वायत्त रोबोंना रस्ता शोधण्याचे प्रशिक्षण देत असून, मनोरंजनातून निर्माण झालेला हा विदा (Data) भविष्यातील रोबोटिक क्रांतीचा मुख्य आधार ठरत आहे.
Augmented Reality technology trends

Augmented Reality technology trends

esakal

अवतरण टीम
Updated on

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com

२०१६ मध्ये ‘पोकेमॉन गो’ने जगभर अक्षरशः वेड लावले होते. लाखो तरुण-तरुणी तेव्हा मोबाईल घेऊन रस्त्यारस्त्यावर आभासी पिकाचू आणि इतर पोकेमॉन्स शोधत फिरत होते. ते फक्त गेम खेळत नव्हते, तर ते ‘ऑगमेंटेड रिॲलिटी’ नावाच्या एका नव्या जगाचा अनुभव घेत होते. कोणालाही पुसटशी कल्पना नव्हती, की ते खेळत आहेत अन् रोबो शिकत आहेत!मि

मित्रहो, तंत्रज्ञानाच्या जगात दररोज नवनवीन प्रयोग होत असतात; पण कधी कधी आपण मनोरंजनासाठी केलेली एखादी गोष्ट भविष्यातील एका मोठ्या क्रांतीचा पाया रचते, हे आपल्याला उमजतही नाही. आज आपण अशाच एका विलक्षण विषयावर चर्चा करणार आहोत; पण त्याआधी हा लेख कोणासाठी आहे हे समजून घेऊ या. हा मजकूर विशेषतः अशा वाचकांसाठी आहे, जे तंत्रज्ञानातील बदलांबद्दल उत्सुक आहेत. मग ते शहरी मध्यमवर्गातील असोत, तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करू पाहणारी तरुण पिढी असो वा ‘डिजिटल इंडिया’चे साक्षीदार असलेले ग्रामीण वाचक असोत. या लेखाचा मुख्य उद्देश केवळ माहिती देणे हा नसून, आपल्या डिजिटल सवयींचा भौतिक जगावर कसा परिणाम होतो, यावर एक नवीन दृष्टिकोन मांडणे हा आहे.

आता मूळ विषयाकडे वळू या. तुमच्या मोबाईलमधल्या ‘पोकेमॉन गो’ (Pokémon GO) या गेमने आता रस्त्यावर फिरणाऱ्या रोबोंना रस्ता दाखवण्याचे आणि त्यांना ‘शहाणे’ करण्याचे काम सुरू केले आहे. हे वाचून कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, काहींना हा निव्वळ योगायोग वाटेल; पण ही गोष्ट आजच्या घडीला अगदी खरी आहे.

Loading content, please wait...
Technology
sports
robot
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.