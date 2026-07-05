Premium|Aurangzeb Deccan Campaign : औरंगजेबाची दख्खन मोहीम; मिर्झाराजा जयसिंहाचा पुरंदर वेढा

शायिस्ताखान व अन्य मुघली मनसबदारांची शिवाजीराजांविरुद्ध डाळ शिजत नसल्याचे पाहून औरंगजेबाने आपल्या ४८व्या वाढदिवसाच्या मुहूर्तावर म्हणजेच ३० सप्टेंबर १६६४ रोजी ‘मिर्झा राजा’ जयसिंह यास दख्खनकडे प्रस्थान करण्याचे आदेश दिले. ७० हजारांची मुघली सेना पुनश्च दख्खन गिळंकृत करण्यासाठी दौडू लागली.जयसिंहाचा परिचय ः ‘जयसिंह’ हा अकबराच्या दरबारातील प्रसिद्ध उमराव मानसिंहाचा पणतू होता. १७ मे १६११ रोजी जन्मलेल्या जयसिंहास १६१७मध्ये वयाच्या ७ व्या वर्षी जहांगिराने मुघली मनसब बहाल केली होती. पुढे १६२१मध्ये अंबरची (आमेर) जहागिरी व ‘राजा’ हा किताब त्याला मिळाला. शाहजहानने त्याला १६३९मध्ये ‘मिर्झा राजा’ या किताबाने गौरवले. आमेरच्या या कछवाह घराण्याचे मुघलांशी अत्यंत निकटचे नातेसंबंध होते. लष्करी मोहिमांबरोबच कपटी डावपेचांमध्येही जयसिंह हा तितकाच निष्णात होता.जयसिंहाचे पुण्यात आगमन ः औरंगजेबाच्या आदेशावरून ३० सप्टेंबर १६६४ रोजी जयसिंह दिल्लीहून निघाला आणि ९ जानेवारी १६६५ रोजी हंडिया येथे त्याने नर्मदा नदी ओलांडली. पुढे २० जानेवारीला बुर्हाणपूर आणि १० फेब्रुवारीला औरंगाबाद गाठत, त्याने दख्खनच्या चार सुभ्यांचा सुभेदार शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम याची भेट घेतली. (या मोहिमेत यश मिळण्यासाठी जयसिंहाने धार्मिक अनुष्ठाने केल्याचे उल्लेख बखरीत येतात.) १३ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबादहून निघून, ३ मार्च रोजी तो पुण्यात पोहोचला. तिथे महाराजा जसवंतसिंहाने सैन्याची सूत्रे त्याच्या हाती सोपवली आणि ७ मार्च रोजी जसवंतसिंह दिल्लीकडे रवाना झाला.डावपेचांना सुरुवात ः पुण्याकडे येत असतानाच शिवाजीराजांचे दूत जयसिंहाला दोनदा भेटले. मात्र वाटाघाटी यशस्वी न झाल्याने राजांच्या दूताला निराश होऊन परतावे लागले. जयसिंहाने आता विविध राजकीय डावपेच टाकण्यास सुरुवात केली. राजांच्या अनेक शत्रूंना प्रलोभने दाखवून स्वतःकडे ओढण्यास त्याने प्रारंभ केला. आदिलशाह व कुत्बशाह यांनी राजांना गुप्तपणे सहकार्य केले. स्वराज्यातील व आदिलशाहीतील काही सरदार मात्र फुटून जयसिंहाच्या गोटात सामील झाले. .इकडे लष्करी चौक्या स्थापन करण्याच्या उद्देशाने जयसिंह काही दिवस पुण्यात मुक्कामी राहिला. त्याने कुत्बुद्दीनखानाला सात हजार घोडदळासह जुन्नरच्या दिशेला पाठवले. आणि त्याला लोहगड ते नरदुर्ग (सिद्धगड) व लोहगड ते पुणे यांमधील भागात लष्करी चौक्या उभारण्याचे आदेश दिले. तसेच या भागातील गावप्रमुखांना राजांशी कोणत्याही प्रकारचा गुप्त संबंध न ठेवण्याची ताकीद दिली.पुरंदरचे युद्धआदिलशाहीकडून राजांना मदत मिळू नये या उद्देशाने जयसिंहाने आदिलशाही प्रांताजवळचा पुरंदर किल्ला जिंकण्यासाठी १५ मार्च १६६५ रोजी पुण्याहून प्रस्थान केले.जयसिंहाची पुरंदरकडे कूच ः मुघल सैन्य पुरंदरकडे निघताच त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशावर हल्ला करण्यासाठी लोहगडाच्या परिसरात शिवसैन्य दबा धरून बसले होते. याची माहिती मिळताच जयसिंहाने त्वरेने तिकडे सैन्य पाठवले व २४ मार्च रोजी आपला पुढील प्रवास सुरू केला. वाटेत त्याने लोणी (काळभोर) येथील लहान गढीची डागडुजी केली व तिथे ३०० बंदूकधारी सैनिक व ३०० घोडेस्वार तैनात केले. शिरवळला सय्यद अब्दुल अझीझ खान यासोबत तीन हजार घोडेस्वार पाठवून तिथे मुघलांचे ठाणे उभारले. आणि स्वतः पुढे प्रवास करत ३० मार्च रोजी तो सासवडपासून एका मुक्कामाच्या अंतरावर येऊन पोहोचला. त्याने दिलीरखान व इतर सरदारांना पुरंदरकडे पाठवून दिले.शिवसैन्याचा प्रतिकार ः मुघल जवळ येत असल्याचे पाहताच पुरंदरच्या मेटांवर तैनात असलेल्या शिवसैन्याने खाली उतरून त्यांच्यावर बंदुका व बाणांचा अखंड मारा सुरू केला. या तिखट व अनपेक्षित प्रतिकारामुळे दिलीरखानाने बचावासाठी खंदक खणून तटबंदी उभारण्याचे आदेश दिले. जयसिंहानेही स्वतःची तीन हजार घोडेस्वारांची तुकडी, किरतसिंह व इतरांच्या तुकड्या, तोफा आणि वेढा घालण्यासाठी लागणारे साहित्य पुरंदरकडे रवाना केले. हे अतिरिक्त सैन्य येताच दिलीरखानाने पुरंदरभोवती वेढा घालण्यास सुरुवात केली. त्याच्या स्वतःकडील अफगाण सैनिक, हरिभान कुंवर व उदयभान यांच्या तुकड्यांना पुरंदर व रुद्रमाळ (वज्रगड) यांच्यामधील खिंडीत (भैरवखिंड) तैनात केले. इतरांनी किल्याभोवती खंदक खोदण्यास सुरुवात केली. किरतसिंह व इतरांनी पुरंदरच्या माचीच्या उत्तरेकडील दरवाजासमोर दमदमा उभारण्यास प्रारंभ केला. चतुर्भुज चौहान, मित्रसेन, इंद्रमान बुंदेला इत्यादींनी रुद्रमाळला वेढा घातला.नेतोजींचे परांड्याकडे आक्रमण ः मुघली सैन्य स्वराज्यात आक्रमण करीत असतानाच राजांनी मुघलांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी नेतोजी पालकर यांना परांडा व आसपासच्या मुघली प्रदेशात आक्रमणासाठी पाठवले. ही बातमी कळताच जयसिंहाने सय्यिद मुनव्वरखान बरहा, शारझाखान, हसनखान, जौहरखान, जगतसिंह व सुपे येथील मुघली सरदारांना तिकडे रवाना केले. मुघली प्रदेशात सर्वत्र हलकल्लोळ माजवून, मुघली सैन्य यायच्या आत नेतोजींनी तिथून काढता पाय घेतला..Premium|Shivaji Maharaj Konkan campaign : छत्रपती शिवाजी महाराजांची दक्षिण कोकणातील विजयी मोहीम; कुडाळ-विंगुर्ला जिंकून समुद्री साम्राज्याचा पाया.रुद्रमाळ पडला ः पुरंदरभोवती वेढा घातल्याचे कळाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जयसिंहाने (दिवे येथून) आपली छावणी उठवली व पुरंदरपासून सुमारे ६ कि.मी. अलीकडे (कऱ्हा नदीजवळ) आपला तळ ठोकला. सर्व परिसराची पाहणी केल्यानंतर जयसिंहाने सर्वप्रथम रुद्रमाळ जिंकण्याचा निर्णय घेतला. (जयसिंहाचे भौगोलिक निरिक्षण एकदम योग्य होते. कारण रुद्रमाळ जिंकला तर पुरंदरची खालची माची जिंकणे सहज शक्य होईल आणि त्यानंतर मराठ्यांना पुरंदर किल्ला लढवणे किंवा टिकवून ठेवणे अशक्य होईल, हे जयसिंहाने ओळखले. त्याने तसे औरंगजेबाला कळविले देखील की, ‘रुद्रमाळ हीच पुरंदरची किल्ली आहे’).जयसिंहाने रुद्रमाळच्या समोरील एका टेकडीवर (खडकाळा) तोफा चढविण्याचे आदेश दिले. तीन दिवसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर ‘अब्दुल्ला खान’ नावाची तोफ व आणखी साडेतीन दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर ‘फतह लष्कर’ आणि नंतर ‘हवेली’ नावाची तिसरी तोफ माथ्यावर नेण्यात आली. अविरत सुरू असलेल्या तोफांच्या माऱ्यामुळे १२ एप्रिल रोजी रुद्रमाळचा एक बुरूज कोसळला. त्याक्षणी दिलीरखानाने आपल्या सैनिकांना त्या बुरुजाचा ताबा घेण्यास पाठविले. शिवसैन्याच्या तिखट प्रतिकारास तोंड देत अतिशय कष्टाने मुघलांनी बुरूजाच्या ढिगाऱ्यावर त्यांचा ध्वज रोवला. दुसऱ्या दिवशी मुघलांनी पुढे कूच करत किल्याच्या आतील तटबंदीपर्यंत मजल मारली. अखेर १४ एप्रिल रोजी रुद्रमाळवरील शिवसैन्याने शरणागती पत्करली. या मोहिमेत मुघलांचे ८० सैनिक ठार तर १०९ सैनिक जखमी झाले.स्वराज्याची नासधूस ः रुद्रमाळ जिंकल्यानंतर दिलीरखानाने आपले लक्ष पुरंदरकडे वळवले. तर जयसिंहाने स्वराज्याच्या भूप्रदेशाची राखरांगोळी करण्यासाठी आपल्या सैन्यतुकड्या सर्वत्र पाठविल्या. २५ एप्रिल रोजी दाऊदखानाला पुरंदराच्या भोवतीचा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्यासाठी रवाना केले. याच सुमारास कुत्बुद्दीन खानाला जुन्नरजवळच्या परिसरात व लोदीखानाला कोकण प्रांतात घुसून नासधूस करण्याचा आणि शक्य तितक्या लोकांना युद्धकैदी म्हणून पकडण्याचा आदेश दिला.दाऊदखानाच्या तुकडीने २७ एप्रिल रोजी रोहिडा परिसरातील सुमारे ५० गावे जाळून भस्मसात केली आणि ४ समृद्ध कसबे लुटून तो राजगडाच्या दिशेने निघाला. मार्गातील अनेक वस्त्या जाळल्यानंतर ३० एप्रिल रोजी तो राजगडाच्या पायथ्याशी पोहोचला. गडावरील शिवसैन्याने त्यांच्यावर जोराचा मारा केल्यामुळे अखेर दाऊदखान १ मे रोजी शिवापूरकडे व तिथून पुढे सिंहगडाकडे गेला. या प्रवासात मुघलांनी वाटेतील प्रदेशाची प्रचंड नासधूस केली.दुसरीकडे कुत्बुद्दीनखानाने पौड खोऱ्यात सर्वत्र जाळपोळ व कत्तली केल्या. अनेक लोकांना कैद करून मोठ्या संख्येने जनावरे ताब्यात घेतली. ५ मे रोजी दाऊदखान व कुत्बुद्दीनखानाचे सैन्य पुणे येथे एकत्र आले. आणि या संयुक्त फौजेने लोहगडाच्या दिशेने कूच केले. हे सैन्य गडाच्या पायथ्याशी पोहोचले, तेव्हा गडावरील शिवसैन्याने त्यांना पळवून लावले. त्यानंतर मुघलांनी त्या परिसरातील उभी पिके जाळून टाकली, अनेक शेतकऱ्यांना कैद केले, जनावरे ताब्यात घेतली. दुसऱ्या दिवशी तेथून कूच करून मुघलांनी लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोना या गडांच्या आसपासच्या प्रदेशाचीही अशाच प्रकारे नासधूस केली. पुढे कुत्बुद्दीनखान पुण्याला आला व त्याही प्रदेशाची नासधूस करू लागला. तर दाऊदखान १० मे रोजी पुरंदराच्या पायथ्याशी असलेल्या मुघलांच्या मुख्य छावणीत परतला..मुरारबाजींचा पराक्रम ः एकीकडे मुघली सैन्य स्वराज्याची नासधूस करत होते, तर दुसरीकडे दिलीरखान मोठ्या निश्चयाने आणि जोमाने वेढा लढवत होता. गडावरील शिवसैन्यही रात्रीच्या वेळी अचानकपणे मुघलांवर हल्ले करीत होते. ३० मेच्या सुमारास पुरंदरच्या खालच्या माचीवरील सफेद बुरूज व त्याजवळचा दुसरा बुरुज मुघलांनी ताब्यात घेतला. पुढे ५-६ दिवसांत काळा बुरूज व त्याजवळचा दुसरा बुरूजही मुघलांनी तोफांचा अखंड मारा करून उद्ध्वस्त केला. यामुळे पुरंदरची खालची माची मुघलांच्या हाती पडण्याची शक्यता निर्माण झाली. तेवढ्यात पुरंदरचे किल्लेदार मुरारबाजी यांनी ७०० निवडक मावळ्यांना सोबत घेऊन बालेकिल्यातून बाहेर झेप घेतली आणि दिलीरखानावर घणाघाती हल्ला चढवला. त्यानंतर उडालेल्या त्या निकराच्या धुमश्चक्रीत ५०० पठाण ठार झाले; तर मुरारबाजी आपल्या काही जिगरबाज साथीदारांसह थेट दिलीरखानाच्या स्थानापर्यंत धडकले. मुरारबाजींचे बहुतेक सहकारी धारातीर्थी पडले तरीही, किंचितही विचलित न होता, ते थेट खानाच्या दिशेने धावले. त्यांच्या या शौर्याचे कौतुक करून, खानाने त्यांना शरण येण्याचे आवाहन केले आणि त्यांचा यथोचित सन्मान करण्याचे वचन दिले. मुरारबाजींनी ते आवाहन संतापाने धुडकावून लावले आणि पुढे झेप घेऊन ते आपले शस्त्र त्यावर फेकणार, तेवढ्यात खानाने एका बाणाने त्यांना खाली पाडले. खान आश्चर्याने म्हणाला, ‘ईश्वराने काय जबरदस्त योद्धा निर्माण केला आहे!’ या हातघाईच्या लढाईत ३०० मावळे आपल्या त्या शूर किल्लेदारासोबत धारातीर्थी पडले आणि उरलेले सैनिक माघारी किल्यात परतले. आपल्या किल्लेदाराच्या मृत्यूने खचून न जाता, शिवसैन्याने अत्यंत निर्धाराने लढा सुरूच ठेवला आणि ते उद्गारले, ‘एक मुरारबाजी पडला तर काय झाले? आम्ही सर्वजण तितकेच शूर आहोत आणि आम्हीही तितक्याच धैर्याने लढू!’मुघलांचा पोर्तुगीजांशी करार ः यादरम्यान जयसिंहाने राजांविरुद्ध पोर्तुगीजांची देखील मदत मागितली होती. नोव्हेंबर १६६६मध्ये उभयतांमध्ये एक करार झाला आणि पोर्तुगिजांची राजांविरुद्धच्या युद्धात मुघलांना आरमारी मदत देऊ केली. (परंतु मुघल व राजांमध्ये तह झाल्याने पोर्तुगिजांची मदत घेण्याची वेळ आली नाही.)राजांचे शांततेसाठी प्रयत्नपुरंदरवरील आपली पकड जयसिंह सैल करेल, याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नव्हते. गेल्या ५ वर्षांपासून स्वराज्याचा मोठा भाग मुघलांनी जिंकून घेतला होता. उरलेल्या भागांत मुघल मनसोक्त लूट करीत होते. याशिवाय जयसिंह राजांकडील सरदारांना स्वतःकडे ओढण्याचा प्रयत्न करीत होता. यामुळे राजांना मुघलांशी तह करणे भाग पडले. मात्र काहीही झाले तरी बादशाहाची चाकरी (गुलामगिरी) स्वीकारल्याशिवाय तहाची बोलणी होणार नाहीत, असे सांगून जयसिंह राजांची मागणी फेटाळत होता. इकडे राजे देखील आदिलशाहाशी संगनमत करून एकत्रितपणे मुघलांविरुद्ध चालून जाण्याबाबत चर्चा करीत होते. याची खबर जयसिंहाला मिळाल्याने अखेर तो देखील वाटाघाटीस तयार झाला. राजांनी २० मे १६६५च्या सुमारास रघुनाथ पंडित या आपल्या वकिलास जयसिंहाकडे पाठविले. चर्चेच्या प्रदीर्घ फेऱ्या झाल्यानंतर ‘भेटीचा परिणाम काहीही झाला तरीही, आपल्याला मुघली छावणीतून सुखरूप परतण्याची परवानगी दिली जाईल.’ असे जयसिंहांकडून शपथपूर्वक आश्वासन मिळाल्यानंतर रघुनाथ पंडित ९ जून १६६५ रोजी राजांकडे परतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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