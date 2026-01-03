Premium|Prahar Sanghatana Social Work : दिवाळीच्या दिवशी जलसमाधी आंदोलन; शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी प्रहारचा लढा

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.comसण सगळ्यांसाठी असतात; पण आनंद मात्र सगळ्यांच्या नशिबी नसतो, हे कटू सत्य आहे. म्हणूनच आम्ही सर्वानुमते ठरवलं, दसरा आणि दिवाळी हे सण उपभोगाचे नव्हे, तर सेवेचे आणि संघर्षाचे बनवायचे. दसऱ्याला शस्त्रपूजेबरोबर सेवेचं शस्त्र उचलायचं आणि दिवाळीला दिव्यांच्या रोषणाईसोबत दिव्यांगांच्या, शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या आयुष्यात आशेचा दिवा पेटवायचा...दसरा आणि दिवाळी हे आपल्या संस्कृतीतले फक्त सण नाहीत, हे विजयाचं, प्रकाशाचं आणि नव्या सुरुवातीचं प्रतीक आहे; पण आम्ही अनेक वर्षं समाजात, शेतात, झोपडीत, रस्त्यावर आणि आंदोलनाच्या रणांगणात उभं राहून एक गोष्ट सातत्यानं पाहत आलो आहोत, या सणांच्या झगमगाटात, रोषणाईत, फटाक्यांच्या आवाजात एक मोठा वर्ग असा आहे, जो हा सगळा आनंद फक्त दुरून पाहत असतो. तो वर्ग म्हणजे, दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर, गरजवंत आणि रोजच्या जगण्याशी झुंज देणारा सामान्य माणूस..सेवेचा दिवस, माणुसकीचा दसरा उत्सवदसऱ्याच्या दिवशी आम्ही एक गोष्ट ठामपणे ठरवली होती, या दिवशी भाषण कमी आणि सेवा जास्त. याच विचारातून कृत्रिम हात-पाय सेवायज्ञ आयोजित करण्यात आला. देशपातळीवर काम करणाऱ्या जयपूर फुटवेअर, नारायण सेवा संस्थान आणि महावीर सेवा समिती यांच्या सहकार्याने हा सेवा उपक्रम उभा राहिला.हा कार्यक्रम अशा दिव्यांग बांधवांसाठी होता, ज्यांच्या आयुष्यात अपघात, आजार किंवा जन्मजात अपंगत्वामुळे ‘आता पुढे काय?’ हा प्रश्न उभा राहिला होता. या सेवायज्ञामध्ये एकूण ३,१४० दिव्यांग बांधवांना कृत्रिम हात-पाय कानाच्या मशीन, कॅलिपर, तीन चाकी सायकल, कुबड्या, व्हीलचेअर विनामूल्य देऊन सेवेचा यज्ञ मांडला. ही केवळ संख्या नव्हती, ती हजारो कुटुंबांमध्ये पुन्हा स्वाभिमानाने जगण्याची आशा निर्माण करणारा दिवस होता. आमच्या वैयक्तिक आयुष्यात हा दसरा विशेष होता. माझे नुकतेच लग्न झाले होते. लग्नानंतरचा पहिलाच दसरा. आम्ही तो सेवायज्ञात घालवला. हा दसरा आमच्यासाठी सोन्याचा नसून, तो खऱ्या अर्थाने माणुसकीचा दसरा होता. या सेवेपाठोपाठ जो संघर्ष उभा राहिला, तो शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट जोडलेला होता आणि तो एका दिवसापुरता नव्हता.ऐन पावसाळ्यात अतिवृष्टी, निसर्गाचं पडलेलं पाणी धो-धो जमिनीवरून वाहून जाणं, त्या काळात ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि काही महिन्यांनी पाण्याची तीव्र टंचाई. हे सगळं एकाच वर्षात शेतकऱ्याच्या नशिबी येत होतं. शेतकरी घामाचं पाणी करून, रक्त आटवून पीक उभं करतो आणि केवळ एका पाण्यामुळे ते पीक डोळ्यादेखत नष्ट होतं. तो हताश होतो. पूर्वी पर्जन्यमान संपूर्ण वर्षभर पसरून पडायचं. आज मात्र २४ तासांतच सगळा पाऊस कोसळतो. चार-सहा इंच सुपीक मातीचा थर डोळ्यादेखत वाहून जातो आणि जमीन बंजरतेकडे झुकते. माती गेली की शेती जाते आणि शेती गेली की पुढच्या पिढीचं भविष्य अंधारात जातं, ही वेदना आम्ही जवळून पाहत होतो.आम्ही शासनाकडे सातत्याने मागणी करत होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे/पिकांचे नियोजन करण्यात यावे, त्यांच्या पिकासाठी संरक्षित ओलिताची सोय करण्यात यावी. पाणलोटाची कामे माथा ते पायथा या तत्त्वावरच व्हावीत. शेततळे, खोदतळी, सलग समतर चर, कंटूर बंडिंग, उताराला आडवी पेरणी- या सगळ्या कामांचे काटेकोर नियोजन झाले तरच निसर्गाचं पाणी अडेल, जमिनीत मुरेल, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढेल आणि शेतकऱ्याचं पीक वाचेल. पण दुर्दैवाने, निवेदने दिली, भेटी घेतल्या, शासन स्तरावर पाठपुरावा केला, तरीही प्रत्यक्षात काहीच घडत नव्हतं..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.जलसमाधी आंदोलनाचा ऐतिहासिक दिवस दसरा-दिवाळी हा सणांचा काळ... पण याच काळात शेतकऱ्यांच्या हातात पीक नव्हतं. मुलं नवीन कपड्यांसाठी हट्ट धरत होती, पण शेतकरी बापाकडे उत्तर नव्हतं. घरात दिवा लावायचा की चूल पेटवायची, हा प्रश्न अनेक घरांमध्ये होता. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत एक वाक्य ठामपणे समोर आलं, ‘‘या वर्षातशेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे.’’ आणि त्याच क्षणी ठरलं, दिवाळीच्या दिवशी जलसमाधी आंदोलन. तारीख होती २५ ऑक्टोबर २००३. वार : शनिवार, स्थळ : गरीब भारती महाराजांचे मंदिर, कुरळ पूर्णा - पूर्णा नदीचे पात्र. दिवाळीच्या मुहूर्तावर, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जलसमाधी आंदोलनाला नियोजनपूर्वक टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या दिवशी मी स्वतः, काही सहकारी मित्र, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, शेतकरी व शेतमजूर बांधवांसह रक्तदान करून आंदोलनाची सुरुवात केली. रात्री नदीपात्रातच मुक्काम ठोकण्यात आला. मागण्या मान्य होईपर्यंत किंवा यावर योग्य तोडगा निघेपर्यंत आपण आंदोलन स्थळ सोडायचं नाही, हे आधीपासूनच नियोजनात होतं. त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी मुक्कामी मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आलं. त्यामध्ये पारंपरिक आणि आधुनिक मशागत, उताराला आडवी पेरणी, पाणलोटाचे सूक्ष्म नियोजन, पीक पद्धतीत बदल, मिश्र पीक पद्धती, सापळा पिके, कमी खर्चातील पाणलोटाचे उपचार कामे, या सर्व विषयांवर शेतीतज्ज्ञांकडून सखोल मार्गदर्शन झाले. दुसऱ्या दिवशी मात्र अधिक आक्रमकतेने शासकीय धोरणांचा निषेध म्हणून मुंडन करून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. हा आमचा केवळ संताप नव्हता, तर हा शेतकऱ्यांच्या वेदनेतून जन्मलेला निर्धार होता. आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या १) शासकीय खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू करावीत : शासकीय सोयाबीन, ज्वारी आणि कापूस खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू करून खरेदी केलेल्या मालाचे चुकारे विनाविलंब इतर कोणतीही कपात न करता नगदी स्वरूपात शेतकऱ्यांना द्यावेत. २) पाणलोट व्यवस्थापन आणि पाण्याचे काटेकोर नियोजन : अतिवृष्टीमुळे पीक खराब होऊ नये आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे हाती आलेले पीक जाऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतीवर काटेकोर पाणलोट व्यवस्थापन राबवावे. ३) घरकुल योजना : इंदिरा आवास योजनेतील भ्रष्टाचार थांबवा. मर्यादित लक्षांक ही खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवणारी पद्धत आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे घरकुल योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत होता. तो थांबवून खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत घरकुल पोहोचवावे आणि संपूर्ण तालुक्याचे लक्षांक वाढवावेत, ही आमची ठाम मागणी होती. .नदीपात्रात दगडी बंधारादुसऱ्या दिवशी सकाळी शासनाचा निषेध म्हणून सर्वांनी मुंडन केले. पूर्णा नदीच्या पात्रामध्ये प्रतीकात्मक दगडी बंधारा उभारण्यात आला. हे केवळ घोषणात्मक आंदोलन नव्हतं; हे श्रमदानातून पाणलोटाचे उपचार काम कसं केलं पाहिजे, याचं प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक होतं. सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि शेतकरी आपापल्या सोयीस्फूर्तीने श्रमदानातून दगड रचत गेले आणि काही वेळातच एक मोठा बंधारा उभा राहिला. त्या बंधाऱ्यामुळे पाणी थांबलेलं दिसू लागलं. हे दृश्य पाहून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, जर अशा प्रकारचे छोटे-मोठे बंधारे नदीपात्रात उभे राहिले, तर भूगर्भातील पाणी नक्कीच वाढू शकतं आणि शेतकऱ्यांना संरक्षित ओलिताच्या माध्यमातून शाश्वत उत्पादन घेता येईल.नदीला अर्पण झालेली अंगठीया दगडी बंधाऱ्याचं काम सुरू असतानाच माझ्या लग्नातील बोटातील सोन्याची अंगठी नदीत हरवली. सगळ्यांनी मिळून बराच वेळ शोध घेतला, पण नदीचं पात्र मोठं होतं, दगड आणि पाणी होतं. अखेर ती अंगठी सापडली नाही. तेव्हा ती अंगठी पूर्णा नदीला अर्पण केली आहे, असं जाहीर केलं. ती अंगठी त्या आंदोलनाची आणि त्या संघर्षाची एक कायमची निशाणी बनली.जलसमाधी आंदोलनाची बातमी दुसऱ्या दिवशी सकाळपासूनच परिसरातील पंचक्रोशीत झपाट्याने पसरली. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनस्थळी येऊ लागले. लोकांची वाढती उपस्थिती पाहता प्रशासनावर नैतिक आणि प्रशासकीय दबाव वाढत गेला. सायंकाळपर्यंत तहसीलदार, उपविभागीय महसूल अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पोलिस प्रशासनाचे प्रतिनिधी आणि शासनाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले. गरीब भारती महाराजांच्या साक्षीने आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लेखी स्वरूपात सकारात्मक विचार करून तत्काळ अंमलबजावणीकरिता संबंधित विभागाला लेखी सूचना काढण्यात आल्या, संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना तिथे बोलून बैठक घेण्यात आली, तर काही मागण्या या शासन स्तरावर असल्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. त्या आश्वासनानंतर आंदोलनाचा उद्देश साध्य झाल्याची भूमिका घेत आम्ही हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केलं..स्त्रीशक्तीचा सहभागजलसमाधी आंदोलन केलं तेव्हा माझ्या लग्नानंतरची ही पहिली दिवाळी होती. या दिवाळीत मी घरात नव्हे, तर पूर्णा नदीच्या पात्रात सपत्नीक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढत होतो. या दिवशी माझी पत्नी नयना कडू स्वतः आंदोलनस्थळी उपस्थित होती आणि तिनेही या जलसमाधी आंदोलनात सहभाग घेतला. नयनाच्या उपस्थितीमुळे परिसरातील महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला. हा लढा केवळ पुरुषांचा नाही, तर संपूर्ण कुटुंबांचा आहे, हा संदेश या आंदोलनातून ठामपणे पुढे आला. शेतकऱ्यांचा स्वयंस्फूर्त सहभाग आणि अन्नदान या आंदोलनाला परिसरातील शेतकऱ्यांनी अतिशय मोठा सहभाग दिला. कुरळ पूर्ण, टोंगलापूर, पिंपळखुटा, हैदतपूर, पिंपरी, थूगाव या गावांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलकांसाठी जेवणाची व्यवस्था स्वयंस्फूर्तीने आणि अत्यंत चोखपणे पार पाडली. खिचडी, भाजी, भाकरी हा फक्त आहार नव्हता, तो शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा प्रसाद होता.या आंदोलनात सेवारूपी सहभाग नोंदविणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा उल्लेख करणे माझं कर्तव्य आहे. त्यात प्रामुख्याने प्रशांत देवताळे, सुनील राऊत, मोहन मोहोड, बंडू मामा बोबडे, राजाभाऊ भिंगारे, विष्णू घोम, शरद भाकरे, फुके, संदीप मोहोड, अभय मोहोड, राजाभाऊ रडके, पंजाबराव पारिसे, नामदेवराव नंदाने यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांची सेवा मनापासून केली. ही नावे केवळ व्यक्तींची नाहीत, ती या लढ्याची ओळख आहेत.आंदोलनानंतरची दिशा, संघर्षातून कामाकडेआंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळी गरीब भारती महाराजांच्या मंदिरासमोर पाणलोट व्यवस्थापन, पीक पद्धतीत बदल, पीक पेरणीतील सुधारणा या विषयांवर व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली होती. त्या व्याख्यानांतील मुद्दे आमच्या मनात ठामपणे कोरले गेले. आंदोलन संपल्यानंतरही आम्ही थांबलो नाही. कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या शेतांवर कार्यशाळा आयोजित केल्या. गावागावांत, ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या ग्रामपंचायती होत्या, तेथे पाणलोट व्यवस्थापनाचे प्रयोग प्रत्यक्ष राबवायला सुरुवात केली. प्रत्येक प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या शाखेमध्ये श्रमदानातून शोषखड्ड्यांची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली, रस्त्याच्या कडेला वाहून जाणारं पाणी थांबवण्यासाठी गणेश तळ्यांची निर्मिती करण्यात आली. उताराला आडवे खोल खड्डे करून पाणी अडवलं, ते पाणी जमिनीत जिरवण्यात आलं. लोकांच्या लक्षात आणून दिलं की, नदी-नाल्यांत वाहून जाणारा गाळ हा कचरा नसून, शेतकऱ्यांच्या शेतीची खरी श्रीमंती आहे. या सगळ्या प्रयत्नांचा फायदा पुढील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. चांदूरबाजार तालुक्यात पाणलोटाबाबत जनजागृती वाढली आणि जलसमाधी आंदोलनामुळे प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष कामालाही वेग आला, हे मात्र निश्चित.दसरा-दिवाळीचा खरा अर्थदसऱ्याला माणसाला उभं करणारी सेवा आणि दिवाळीला शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी पूर्णा नदीच्या पात्रात जलसमाधी आंदोलनाच्या माध्यमातून उभा राहिलेला संघर्ष, हीच आमची दिवाळी व हा आमचा दसरा. झगमगाटासाठी नाही, तर माणसासाठी. हीच 'प्रहार'ची ओळख आहे.. 