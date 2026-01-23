Premium| Caffeine side effects: चहा कॉफीचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो? कॅफिनसेवनाबाबत तज्ज्ञ सांगतात की...

तुम्ही जर अतिप्रमाणात चहा कॉफी पित असाल तर तुम्हाला झोपेचे विकार, पचनसंस्थेचे विकार आणि रॅबडोमायोलिसिस सारखे भयंकर आजार होऊ शकतात. या आजारामध्ये किडनीफेल होण्याची शक्यता असते. काही लोकांना असं वाटतं की कॅफीनमुळे भूक लागत नाही म्हणजे चहा-कॉफीने वजन कमी करता येईल. पण आहारतज्ज्ञ पियूष यादव सांगतात की, जेव्हा कॅफीन, साखर आणि दूध एकत्र घेतलं जातं तेव्हा वजन कमी होण्यऐवजी वजन वाढतं. चहा-कॉफीचे जसे तोटे आहेत तसे काही फायदे सुध्दा आहेत. अमेरिकन एम.डी डॉ. स्टीफन डिव्ह्रिस सांगतात की, चहा कॉफीतील पॉलीफेनॉल या अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीइन्फ्लेमेटरी पदार्थामुळे हृदयविकार आणि टाइप-२ डायबेटिसचा धोका कमी होतो. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे न्यूरोलॉजिस्ट शॅनन किलगोर सांगतात की, कॉफी जर प्रमाणात आणि ठराविक वेळेच्या अंतराने घेतली तर कॉफी तुमच्या शरीरासाठी एखाद्या चांगल्या औषधाप्रमाणे उपयुक्त ठरू शकते. अमेरिकन फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशननुसार सामान्यत: दररोज ४०० मिलीग्रॅमपर्यंत कॅफीन प्रौढांसाठी सुरक्षित मानले जाते. या विषयासंबंधी आम्ही डॉ. सौरव मांगडे यांच्याशी बोललो असता ते म्हणाले की, काही औषधे चहा कॉफीबरोबर घेतल्याचा त्याचा उलट परिणाम होऊ शकतो. ही औषधे नेमकी कोणती? शिवाय आहारतज्ञ पियूष यादव यांच्यामते महिलांच्या आरोग्यावर चहा-कॉफीचा काय परिणाम होतो? हे जाणून घ्या सकाळ+च्या या लेखातून..कॅफिन म्हणजे काय?कॅफीन हे एक रासायनिक उत्तेजक आहे. ते थेट आपल्या मेंदू आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम करते. कॅफिनमुळे मेंदू अधिक सक्रिय होतो आणि शरीराला जागरूकतेची जाणीव होते. म्हणूनच कॅफिनला सेंट्रल नर्व्हस सिस्टीम स्टिम्युलंट असे म्हटले जाते.कॅफिन नैसर्गिकरित्या अनेक वनस्पतींमध्ये आढळते. कॉफीच्या बिया, चहाची पाने, कोकोच्या बिया यांमध्येही कॅफिन नैसर्गिक स्वरूपात असते. त्यामुळे चहा, कॉफी, चॉकलेट आणि काही पारंपरिक पेयांमधून कॅफिन शरीरात जाते..चहा कॉफी काही प्रमाणात तुमच्या शरीरासाठी फायदेशीर आहे. चहा, कॉफीमध्ये पॉलीफेनॉल हा पदार्थ असतो. हा पदार्थ अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीइन्फ्लेमेटरी पदार्थ म्हणून काम करतो. त्यामुळे कमी प्रमाणात चहा पिणाऱ्या व्याक्तींमध्ये हृदयविकार आणि टाइप-२ मधुमेहाचा धोका कमी असतो.अमेरिकन एम.डी डॉ. स्टीफन डिव्ह्रिस .कॅफिनचा शरीरावर काय परिणाम होतो?कॅफिन शरीरात गेल्यावर ते खूप वेगाने पचनसंस्थेतून शोषले जाते. काही मिनिटांतच ते रक्तप्रवाहात मिसळते आणि संपूर्ण शरीरात पोहोचते. त्यानंतर कॅफिन थेट मेंदूपर्यंत पोहोचते. मेंदूमध्ये कॅफिन अडेनोसिन नावाच्या रसायनाचे रिसेप्टर बंद करते. अडेनोसिन हे रसायन शरीराला थकवा जाणवण्याचा संकेत देते. कॅफिन हे संकेत थांबवते. त्यामुळे थकवा कमी झाल्यासारखा वाटतो आणि व्यक्ती अधिक जागरूक राहते.कॅफिनमुळे मेंदूत सतर्कता वाढते, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते आणि थकवा कमी होतो. अनेक संशोधनांनुसार कमी प्रमाणात घेतलेले कॅफिन स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि मानसिक कार्यक्षमता सुधारू शकते. हे परिणाम प्रामुख्याने डोपामिन आणि अॅड्रेनालिन या मेंदूतील रसायनांच्या पातळीमुळे होतात.आधुनिक जीवनशैली, वाढता कामाचा ताण, सततची धावपळ आणि झोपेचा अभाव यामुळे लोक कॅफिनवर अधिक अवलंबून झाले आहेत. सकाळी जाग येण्यासाठी किंवा दुपारच्या थकव्यावर मात करण्यासाठी कॉफी, चहा किंवा एनर्जी ड्रिंकचा आधार घेतला जातो.हळूहळू कॅफिन ही गरज न राहता सवय बनते. शरीर कॅफिनला सरावते. त्यामुळे आधी जितका परिणाम होत होता, तितका परिणाम जाणवण्यासाठी अधिक कॅफिन घ्यावे लागते. यालाच टॉलरन्स आणि डिपेन्डन्सी म्हणतात. अनेकांना कॅफिन न घेतल्यास डोकेदुखी किंवा अशक्तपणा जाणवतो..चहा, कॉफी पिण्याचे योग्य प्रमाण किती?व्यक्ती दररोज किती प्रमाणावर कॅफिन घेवू शकतो, तर दररोज ४०० मिलीग्रॅमपर्यंत कॅफिन प्रौढांसाठी सुरक्षित मानले जाते. एक कप हॉटकॉफीमध्ये साधारणपणे ४०-५० मिलीग्रॅमपर्यंत कॅफिन असते. म्हणजेच दिवसाला अगदी ८ कप कॉफी पिली तरी ती सुरक्षित आहे. चहाच्या कपात सुध्दा एवढेच किंवा काही वेळा थोडे कमी कॅफिन असते. मात्र ही मर्यादा प्रत्येक व्यक्तीसाठी सारखी नसते. काही लोक कॅफिनला अधिक संवेदनशील असतात. तसेच विशिष्ट आजार असलेल्या व्यक्तींना कमी प्रमाणातच कॅफिन घ्यावे लागते.एनर्जी ड्रिंक्स आणि एनर्जी शॉट्समध्ये मात्र कॅफिनचे प्रमाण फार जास्त शकते. काही एनर्जी शॉट्समध्ये २०० मिलीग्रॅमपर्यंत कॅफिन असते. कॉफी बनवण्याच्या पद्धतीनुसारही कॅफिनचे प्रमाण बदलते. जास्त वेळ ब्रू केलेली कॉफी, जास्त दळलेली कॉफी किंवा जाड बिया वापरलेली कॉफी यामध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते..कॉफी जर प्रमाणात आणि ठराविक वेळेच्या अंतराने घेतली तर कॉफी शरीरासाठी औषधाप्रमाणे उपयुक्त ठरू शकते.न्यूरोलॉजिस्ट शॅनन किलगोर (अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी).वयानुसार चहा कॉफीचे प्रमाण बदलावे का?एकादमात जास्त कॉफी पिण्यापेक्षा थोडी थोडी करून अनेक दमात कॉफी पिली तर वैद्यकीय दृष्टिकोनातून अधिक सुरक्षित मानले जाते. म्हणजे एकावेळी जास्त कॅफिन घेण्यापेक्षा कमी प्रमाणात आणि अंतर ठेवून कॅफिन घेतल्यास शरीरावरचा ताण कमी राहतो. कॅफिनला औषधासारखे पाहण्याचा हा दृष्टिकोन अनेक न्यूरोलॉजी तज्ज्ञ आणि वैद्यकीय संघटनांनी मान्य केला आहे.कॅफिन घेताना वेळेचे महत्त्व खूप मोठे असते. संशोधनानुसार झोपेच्या वेळेच्या ६ ते ८ तास आधी कॅफिन घेणे टाळावे. लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी कॅफिन अधिक धोकादायक ठरू शकते. अमेरिकन पेडियाट्रिक अकादमीनुसार एनर्जी ड्रिंक्स मुलांना देऊ नयेत. किशोरवयीन मुलांनी दररोज १०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफिन घेऊ नये. लहान मुलांसाठी सुरक्षित कॅफिन मर्यादा ठरलेली नाही, त्यामुळे त्यांना कॅफिन शक्यतो टाळायला सांगितले जाते..चहा, कॉफीमुळे हार्मोन्सवर काय परिणाम होतो?कॅफिन शरीरात गेल्यावर एड्रेनालाईनसारखे हार्मोन्स अधिक प्रमाणात स्रवतात. त्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढू शकतात. हृदय अधिक जोरात आणि वेगाने काम करू लागते. काही व्यक्तींना कॅफिन घेतल्यानंतर हृदय धडधडणे किंवा उडी घेतल्यासारखे वाटणे असा अनुभव येतो. यालाच पॅलपिटेशन असे म्हटले जाते. अनेक वेळा हा अनुभव पीव्हीसी म्हणजेच प्रीमेच्युअर व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन्समुळे येतो. यात हृदयाचा ठोका नेहमीच्या ठोक्यांपेक्षा थोडा आधी पडतो आणि त्यामुळे ठोके अनियमित वाटू शकतात..चहा कॉफीतील कॅफीनमुळे काही वेळेस औषधांचा परिणाम कमी होतो, तर काही वेळेस अपेक्षेच्या पूर्ण विरूद्ध परिणाम होतो. त्यामुळे डॉक्टरांकडे गेल्यावर प्रत्येकाने चहा-कॉफीच्या सवयींविषयी डॉक्टरांना सांगायला हवे.डॉ. सौरव मांगडे (MBBS).नैराश्याचा आणि कॅफिनचा काय संबंध आहे?कॅफिनमुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये ताण येतो. त्यामुळे रक्तदाब थोड्या काळासाठी वाढू शकतो. संशोधनांनुसार कॅफिन घेतल्यानंतर सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक रक्तदाब दोन्ही वाढल्याचे दिसून आले आहे. काही अभ्यासांमध्ये असेही आढळले आहे की कॅफिनचे सेवन केल्यानंतर मानसिक ताण वाढतो.उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांमध्ये कॅफिन घेतल्यावर रक्तदाब नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता वाढते. अनेक संशोधनांमध्ये असे आढळले आहे की कॅफिन घेतल्यानंतर काही लोकांमध्ये चिंता म्हणजेच अँक्सायटी वाढते. ४०० मिलीग्रॅम किंवा त्याहून अधिक कॅफिन घेतल्यास हा धोका अधिक असतो.कॅफिनमुळे चिडचिड आणि अस्वस्थता वाढते, यामागे हार्मोन्सची भूमिका असते. कॅफिनमुळे एड्रेनालाईन आणि नॉरअॅड्रेनालाईन ही हार्मोन्स वाढतात. ही हार्मोन्स शरीरात उच्च जागृकता म्हणजेच लढा किंवा पळा अशी प्रतिक्रिया सक्रिय करतात. त्यामुळे व्यक्तीला चिडचिड, बेचैनी किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. ज्यांना आधीच चिंता, नैराश्य किंवा पॅनिक डिसॉर्डर आहेत, त्यांच्यात कॅफिनमुळे ही लक्षणे तीव्र होऊ शकतात. पण कमी प्रमाणात घेतलेले कॅफिन तात्पुरते मूड सुधारतो. याचे कारण म्हणजे कॅफिन मेंदूमधील डोपामिन या आनंद आणि प्रेरणेशी संबंधित रसायनावर परिणाम करते. मात्र हा परिणाम अल्पकालीन असतो..कॅफिनचा झोपेवर काय परिणाम होतो?कॅफिन मेंदूमधील अडेनोसिन नावाच्या रसायनाचा प्रभाव कमी करते. अडेनोसिनमुळे शरीराला थकवा जाणवतो. कॅफिन हा प्रभाव थांबवते. त्यामुळे थकवा कमी वाटतो. मात्र याच कारणामुळे रात्रीची नैसर्गिक झोप बिघडू शकते. झोपेच्या वेळेच्या जवळ कॅफिन घेतल्यास झोपेची गुणवत्ता कमी होते. कॅफिन घेतल्यानंतर त्याचा परिणाम साधारण ४ ते ५ तासांचा असतो. काही लोकांमध्ये हा कालावधी ९ तासांपर्यंतही वाढू शकतो. म्हणजे कॅफिनचा प्रभाव शरीरात बराच काळ टिकतो. जो व्यक्ती नियमितपणे कॅफिन घेतो, त्याच्या शरीराला कॅफिनची सवय लागते. त्यामुळे कॅफिन घेतल्यानंतर परिणाम कमी जाणवतो. मात्र जे लोक अनियमितपणे कॅफिन घेतात, त्यांना थोड्याशा कॅफिनमुळेही जास्त त्रास होऊ शकतो. अशा लोकांमध्ये जागरण, चिडचिड, हृदयाचे ठोके वाढणे आणि झोपेत अडथळे अधिक प्रमाणात जाणवतात.वारंवार झोप अपूर्ण राहिल्यास शरीरावर दीर्घकालीन परिणाम होतात. मेंदूचे पुनरुत्पादन कमी होते. शरीरातील न्यूरोकेमिकल्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे आळस, मानसिक तणाव, स्मरणशक्ती कमी होणे आणि प्रतिकारशक्ती कमी होणे अशा समस्या वाढू शकतात..चहा आणि कॉफी यामध्ये प्रामुख्याने कॅफिन आणि पॉलीफेनॉल हे घटक असतात. हे घटक महिलांच्या शरीरातील हार्मोन्सच्या पातळीत बदल घडवू शकतात. विशेष करून इस्ट्रोजेन या हार्मोनवर त्याचा प्रभाव पडतो.आहारतज्ज्ञ पियूष यादव.व्यायाम करणारे लोक कॅफिन का घेतात?कॅफिनचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे व्यायाम करताना सहनशक्ती वाढणे. कॅफिन घेतल्यावर शरीर ऊर्जा अधिक प्रमाणात वापरू शकते. त्यामुळे व्यायाम करताना थकवा कमी जाणवतो. याच कारणामुळे अनेक खेळाडू कॅफिनचा वापर करतात. आजकाल बाजारात प्री-वर्कआउट ड्रिंक्स मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. या पेयांमध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते. हे पेय शरीराला तात्पुरती ऊर्जा देतात. मात्र जर हे पेय संध्याकाळी किंवा झोपेच्या अगदी आधी घेतले, तर झोपेवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे कॅफिन घेताना योग्य वेळ निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..कॅफिनने वजन कमी करता येते का?कॅफिनमुळे काही लोकांमध्ये भूक कमी जाणवते. त्यामुळे काहीजण वजन कमी करण्यासाठी कॅफिनचा वापर करतात. कॅफिन भूक थोड्या प्रमाणात नियंत्रित करते. मात्र हा परिणाम तात्पुरता असतो. हळूहळू शरीर त्याला सरावते. त्यामुळे फक्त कॅफिनच्या जोरावर वजन कमी होईल, असा विचार चुकीचा आहे. कॅफिनमुळे मेटाबॉलिझम, म्हणजे शरीरातील ऊर्जा वापरण्याची गती, वाढते. शरीर उर्जा जलद वापरते. योग्य व्यायाम आणि संतुलित आहारासोबत हा परिणाम वजन नियंत्रणासाठी उपयोगी ठरू शकतो. परंतु फार मोठ्या प्रमाणात कॅफिन घेऊन वजन कमी करणे हे शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य मानले जात नाही.अनेक लोक कॉफीमध्ये साखर आणि क्रीम भरपूर घालतात. त्यामुळे कॅफिनसोबत कॅलरी आणि चरबीचे प्रमाणही वाढते. ही अतिरिक्त ऊर्जा शरीरात साठते आणि वजन वाढू शकते. म्हणून वजन नियंत्रणासाठी ब्लॅक कॉफी, म्हणजे कमी साखर आणि कमी क्रीम असलेली कॉफी, अधिक फायदेशीर ठरते..चहा कॉफी घेणे अचानक बंद केल्यास काय होईल?कॅफिनचे सेवन सुरुवातीला शरीराला ताजेतवाने वाटण्यासाठी केले जाते. मात्र कॅफिन नियमित आणि जास्त प्रमाणात घेतल्यास हळूहळू कॅफिनचे व्यसन लागते? कॅफिन अचानक बंद केल्यावर जी लक्षणे दिसतात, त्याला विथड्रॉवल असे म्हटले जाते. कॅफिन नियमित घेणाऱ्या व्यक्तीने ते अचानक थांबवल्यास १२ ते २४ तासांत विथड्रॉवलची लक्षणे दिसू शकतात.विथड्रॉवलमधील सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे डोकेदुखी. याशिवाय थकवा, चिडचिड, एकाग्रता न होणे आणि सुस्ती जाणवू शकते. ही लक्षणे साधारण १ ते २ दिवस टिकतात. काही वेळा ही लक्षणे ९ ते १० दिवसांपर्यंतही राहू शकतात. कॅफिन अचानक बंद केल्यास शरीराला धक्का बसतो. त्यामुळे कामात लक्ष लागत नाही, मूड बिघडतो आणि दैनंदिन कामगिरीवर परिणाम होतो. म्हणून कॅफिन हळूहळू कमी करणे ही योग्य आणि सुरक्षित पद्धत मानली जाते..ब्लॅक टी आणि ब्लॅक कॉफी कोणासाठी कोणते पेय योग्य?ब्लॅक टी आणि ब्लॅक कॉफी दोन्ही आरोग्यदायी असले तरी व्यक्तीच्या गरजेनुसार त्यांची निवड करणे योग्य ठरते. सकाळी व्यायाम करणारे, वजन नियंत्रणात ठेवू इच्छिणारे आणि जास्त ऊर्जा हवी असणाऱ्यांसाठी ब्लॅक कॉफी उपयुक्त ठरते, कारण ब्लॅक कॉफीमध्ये विविध अँटीऑक्सिडंट्स, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असतात. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ब्लॅक कॉफी पिणाऱ्या लोकांमध्ये लठ्ठपणा आणि टाइप-२ मधुमेहाचा धोका कमी आढळतो. मात्र ज्यांना जास्त कॅफिन चालत नाही, चिंता किंवा उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे, अशा लोकांसाठी ब्लॅक टी अधिक योग्य ठरतो, कारण युरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, नियमित ब्लॅक टी पिणाऱ्या लोकांचे अतिरिक्त वजन कमी होते..अतिप्रमाणात कॅफिनचे काय दुष्परिणाम होतात?अतिप्रमाणात कॅफिन घेतल्यास शरीरावर अनेक नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यामध्ये चिंता आणि अस्वस्थता वाढणे, झोप न लागणे (अनिद्रा), पचनसंस्थेचे विकार व जुलाब, स्नायूंचे नुकसान (रॅबडोमायोलिसिस), मानसिक व शारीरिक अवलंबित्व निर्माण होणे, काही काळ उच्च रक्तदाब, हृदयाचे ठोके जलद व अनियमित होणे, कॅफिनचा परिणाम उतरल्यावर तीव्र थकवा जाणवणे आणि वारंवार लघवी लागणे हे नऊ प्रमुख दुष्परिणाम आहेत. हे दुष्परिणाम दैनंदिन जीवनावर परिणाम करू शकतात, म्हणून कॅफिनचे सेवन मर्यादित व संतुलित असणे अत्यंत आवश्यक आहे..Migraine in Women: 'या' कारणांमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना होतो मायग्रेनचा जास्त त्रास! जाणून घ्या कंट्रोल करण्याचे ७ सोपे मार्ग .तज्ज्ञांना या विषयी काय वाटते?अ) अमेरिकन डॉक्टर डिव्ह्रिस आणि किलगोरअमेरिकन एम.डी डॉ. स्टीफन डिव्ह्रिस सांगतात की, चहा कॉफी काही प्रमाणात तुमच्या शरीरासाठी फायदेशीर आहे. चहा, कॉफीमध्ये पॉलीफेनॉल हा पदार्थ असतो. हा पदार्थ अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीइन्फ्लेमेटरी पदार्थ म्हणून काम करतो. त्यामुळे कमी प्रमाणात चहा पिणाऱ्या व्याक्तींमध्ये हृदयविकार आणि टाइप-२ मधुमेहाचा धोका कमी असतो. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी असणारे न्यूरोलॉजिस्ट शॅनन किलगोर सांगतात की, कॉफी जर प्रमाणात आणि ठराविक वेळेच्या अंतराने घेतली तर कॉफी शरीरासाठी औषधाप्रमाणे उपयुक्त ठरू शकते..ब) अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनॅकॉलॉजीकॅफिनचा औषधांवरही परिणाम होऊ शकतो. कॅफिनमुळे आयर्न सप्लिमेंट्स, थायरॉईडची औषधे आणि काही अँटीडिप्रेसंट्स यांचे शोषण कमी होऊ शकते. तर पॅरासिटामॉल, ॲस्पिरिन अशा काही औषधांचे कॅफिनमुळे शोषण मोठ्या प्रमाणावर होते, त्यामुळे ही औषधे अधिक तीव्र होतात. गर्भावस्थेत कॅफिन घेतल्यास ते थेट बाळापर्यंत पोहोचते. यामुळे बाळाच्या हृदयाचे ठोके वाढू शकतात. म्हणून अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनॅकॉलॉजीनुसार गर्भवती महिलांनी दररोज २०० मिलीग्रॅमपेक्षा अधिक कॅफिन घेवू नये..क) डॉ. सौरव मांगडेआमच्याशी बोलताना डॉ. सौरव मांगडे म्हणाले की, चहा कॉफीतील कॅफीनमुळे काही वेळेस औषधांचा परिणाम कमी होतो, तर काही वेळेस अपेक्षेच्या पूर्ण विरूद्ध परिणाम होतो. त्यामुळे डॉक्टरांकडे गेल्यावर प्रत्येकाने चहा-कॉफीच्या सवयींविषयी डॉक्टरांना सांगायला हवे. जर तुम्हाला थायरॉईडची औषधे चालू असतील तर औषधे घेतल्यावर ३० मिनिटांपर्यंत चहा-कॉफी घेऊ नका. एखाद्याला मानसिक आजारांची औषधे चालू असतील तर त्याने चहा-कॉफीचे जास्त प्रमाणात सेवन करू नये नाहीतर नैराश्य, अस्वस्थता आणि निद्रानाश यामध्ये वाढ होवू शकते. तर हृदय आणि रक्तदाबाची औषधे ज्या लोकांना चालू आहे, त्यांनी चहा कॉफीचे प्रमाण करावे अन्यथा हृदयाचे ठोके वाढण्याची शक्यता निर्माण होते..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.ड) आहारतज्ज्ञ पियूष यादवचहा आणि कॉफी यामध्ये प्रामुख्याने कॅफिन आणि पॉलीफेनॉल हे घटक असतात. हे घटक महिलांच्या शरीरातील हार्मोन्सच्या पातळीत बदल घडवू शकतात. विशेष करून इस्ट्रोजेन या हार्मोनवर त्याचा प्रभाव पडतो. याशिवाय कॅफिनमुळे हृदय आणि रक्तवाहिन्यांच्या कार्यावरही परिणाम होतो. कॅफीन महिलांची गर्भधारणा क्षमता, गर्भाशयाचे आरोग्य आणि मासिक पाळी यावर देखील परिणाम करते. संशोधनानुसार, जर चहा किंवा कॉफीमधून दररोज २०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफिन घेतले, तर महिलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. प्रीमेनोपॉझल महिलांमध्ये कॅफिनमुळे एस्ट्रॅडिओल म्हणजेच इस्ट्रोजेनची पातळी कमी होऊ शकते. कारण कॅफिन शरीरातील अॅरोमाटेस नावाच्या एन्झाइमला कमी करते, ज्यामुळे पुरुष हार्मोनपासून तयार होणारे इस्ट्रोजेन कमी प्रमाणात बनते.मात्र आशियाई महिलांमध्ये याउलट परिणाम दिसतो. त्यांच्यामध्ये कॅफिन घेतल्यावर एस्ट्रॅडिओल वाढू शकते आणि शरीरात इस्ट्रोजेनचे काही वेगळे प्रकार (मेटाबोलाइट्स) अधिक प्रमाणात तयार होतात. चहामधील कॅटेचिन आणि कॅफिन हे घटक प्रोजेस्टेरॉन किंवा एफएसएच (FSH) सारख्या मुख्य प्रजनन हार्मोन्सवर थेट परिणाम करत नाहीत. पण ते शरीराची ऊर्जा खर्च करण्याची क्षमता वाढवतात, म्हणजे मेटाबॉलिझम थोडे वेगवान होते.कॅफिन शरीरात गेल्यावर अॅडेनोसिन रिसेप्टर्सवर काम करते आणि एएमपी नावाचे रसायन वाढवते. त्यामुळे शरीरात चालण्याची क्रिया, चरबी जळणे (लिपोलिसिस), हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाढतो. ज्या महिलांमध्ये आधीच इस्ट्रोजेन जास्त आहे, त्यांच्यामध्ये हे परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतात. कॉफीमुळे शरीरात इस्ट्रोजेनचे चयापचय (ब्रेकडाउन आणि वापर) वाढतो, तर चहा घेतल्याने १७-एपिस्ट्रिओल नावाचा इस्ट्रोजेनचा प्रकार वाढतो. हे सगळे घटक एकत्रितपणे महिलांच्या प्रजननक्षमतेवर मोठा परिणाम करू शकतात. याशिवाय जर चहा किंवा कॉफीमध्ये साखर घातली असेल, तर साखरेमुळे वजन वाढणे, इन्सुलिनमध्ये बिघाड निर्माण होणे, हार्मोन्सचे संतुलन बिघडणे असे 