Premium|Online trolling crisis : ‘नॉर्मल’ युझर ते निर्दयी ट्रोल; सोशल मीडियातील झुंडशाही, मानसिक छळ आणि तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा वेध

स्कँडेनेव्हियन लोककथांनुसार पुलाखाली लपून प्रवाशांना त्रास देणाऱ्या कुरूप आणि राक्षसी प्राण्यासाठी वापरली जाणारी संज्ञा म्हणून ‘ट्रोल’ या शब्दाचा विचार होतो. मात्र आता विश्वव्यापी संवादाचे पूल म्हणून डिजिटल आणि सोशल मीडियाचा विचार केला जात असेल, तर हे ऑनलाइन ट्रोलिंग करणारे लोक त्या संवादाच्या पुलाखालून निघून तुमच्या-आमच्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीन्सवर कधी येऊन पोहोचले आहेत, ते तुम्हा-आम्हाला समजलेही नाही. सध्याचे ऑनलाइन ट्रोल्स कोणाचेही चारित्र्यहनन करण्यासाठी, प्रक्षोभक विधाने करण्यासाठी आणि ऑनलाइन समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी टपून बसलेले दिसतात.डिजिटल माध्यमांची उपलब्धता वाढू लागल्यानंतर आणि विशेषतः ज्यांना ‘सोशल’ म्हटले जाते; पण सध्या त्यांच्या दुष्परिणामांमुळे आणि गैरवापरामुळे त्यांचे ‘सोशल’ हे ‘स्टेटस’ सातत्याने वादग्रस्त ठरते, अशा समाज माध्यमांची उपलब्धता वाढू लागल्यानंतरचा काळ हा आपल्याकडे ‘डिजिटल क्रांती’ वगैरेचा काळ मानला जातो. समाजामध्ये झालेले सर्व प्रकारचे बदल कुठे ना कुठे अशा क्रांतीशी जोडण्याची एक स्पर्धा आपण अजाणतेपणीच करू लागतो. अशा स्पर्धेत एखाद्याचे एखादे मत पटले नाही, तर ते एरवी आपण सोडून दिले असते. मात्र, समाज माध्यमांनी जाणीव करून दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अवकाशामध्ये आपण ते तसे सोडून देऊ, अशी शक्यताच आता धूसर झाली आहे. त्यामुळे मतमतांतरांचे वास्तवातील अवकाश डिजिटल अवकाशात कधी बदलते, ते आपल्या लक्षातही येत नाही. दरम्यान, वास्तवात मत व्यक्त करण्याची आपली पद्धत डिजिटल अवकाशातही तशीच राहिली, तर संभाव्य अडचणी कदाचित कमी होतात. मात्र, अवकाश बदलण्याच्या घाईत आपली मत व्यक्त करण्याची रीतच बदलून गेली तर...? मत व्यक्त करण्याची आपली मूळ मानसिकता निव्वळ कृत्रिम, धंदेवाईक आणि खोटेपणानी भारलेली झाली तर...? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली एखाद्याचा मानसिक छळ करेपर्यंत किंवा एखाद्याला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करून टाकण्याच्या आदिम प्रवृत्तीच्या जवळ जाऊ लागली तर...? .Premium|Grok AI: एआयचा अंधार, ग्रोक प्रकरणानं उघडली गोपनीयतेची भयावह बाजू.कोणे एकेकाळी अशा प्रश्नांमुळे सुजाण नागरिक अस्वस्थ होत होते म्हणे. अलीकडे तसे फारसे होतानाही दिसत नाही. ते का होत नाही याचा विचार केला, तर आपण पुन्हा त्या डिजिटल क्रांतीमुळे समाजात घडून गेलेल्या बदलांकडेच जातो. सध्याच्या काळात आपल्या आजूबाजूची डिजिटल व्यवस्था, नागरिकांनी विचारीपणाने अस्वस्थ होण्याइतका वेळ त्यांच्याकडे शिल्लकच ठेवत नाही. त्यामुळेच, डिजिटल आणि सोशल व्यवस्थेद्वारे आपण अगदीच ‘नॉर्मल’ होऊन बसलेल्या कृती आणि धारणांकडे कधी जाऊन पोहोचतो, याचे भानही आपल्याला वास्तव जगात जाणवत नाही. अशा कृती आणि धारणांमध्ये जाणवत राहणारी सुजाणता ही इंटरनेटच्या वा सोशल मीडियाच्या निव्वळ ‘युझर’पुरती म्हणून उरेल, ‘सुजाण नागरिक’ म्हणून नव्हे, अशी ही सध्याची व्यवस्था! आणि त्यामुळेच की काय, अशा युझर्सच्या गटांमध्ये रुजलेली एक कृती म्हणून आपल्याकडे आता ‘ट्रोलिंग’चा आणि त्याविषयीच्या तशाच युझर्सच्या धारणांचा विचार केला जात आहे. राजकीय आणि व्यावसायिक पातळीवरून ट्रोलिंगला मिळणारे खतपाणी अशा समाजविघातक कृतीची व्याप्ती एकीकडे अनावश्यक पद्धतीने वाढवते. तर दुसरीकडे सामाजिक व मानसिक पातळीवर दिसणारे त्याचे दुष्परिणाम ‘ट्रोलिंग ही एक घातक समस्या आहे’ याची जाणीव आपल्याला पदोपदी करून देत आहे. सोशल मीडियामुळे, ज्याला आता खरेतर ‘पब्लिक मीडिया’च म्हणायला हवे, माहिती प्रसारणाचा वाढलेला वेग एकीकडे दिसतो; तर दुसरीकडे अशा युझर्सचे नागरिकीकरण करण्यावर, त्यांची अशा क्रियाकलापांविषयीची समज वाढविण्यावर व त्यांना अधिक सुजाणतेने डिजिटल वा सोशल माध्यमांच्या वापराकडे नेण्यावर सातत्याने मर्यादा येत आहेत. त्यामुळेच अशा विरोधाभासांनी भरलेल्या काळामध्ये ट्रोलिंगसारख्या बाबींचा विचार अगदीच वरवर करणे, ही एक गंभीर चूक ठरू शकते.ऑनलाइन समुदायामध्ये जाणीवपूर्वक वाद, तेढ निर्माण होईल अशा पद्धतीने आशय निर्माण करणे, तसे प्रक्षोभक संदेश सर्वत्र प्रसारित करणे आणि त्याआधारे विखारी आनंद मिळविण्याची कृती करणे ही प्रक्रिया ‘ट्रोलिंग’ म्हणून विचारात घेतली जाते. सोशल आणि डिजिटल मीडियावर वैयक्तिक खरी ओळख लपविण्याची आणि भलत्याच नावाने वा पूर्णपणे बनावट अकाउंटच्या मदतीने असा विखारी आनंद मिळविण्याची तशी एक वेगळीच सूट युझर्सना मिळालेली आहे. त्याआधारे आपल्याला न आवडलेल्या कृती, विचार वा व्यक्तींच्या वर्तनावर थेट टीका-टिप्पणी-उपहास वा बदनामीकारक आशय वापरत ट्रोलिंग करण्यावर भर देणाऱ्या ऑनलाइन झुंडी आपल्याकडे आहेत. स्थळ-काळाचे बदललेले भान आणि हाती असलेल्या स्मार्टफोनमुळे सहज शक्य झालेली आशयनिर्मिती यामुळे वास्तवात एरवी अगदीच किरकोळ वाटणारी व्यक्तीदेखील सध्या अशा झुंडींचा भाग होऊन जाते. एरवी वास्तवात समोरासमोर एखाद्याशी बोलताना वाटणारी भीती ऑनलाइन व्यासपीठांवरून बोलताना पूर्णपणे नाहीशी होऊन जाते. त्यामुळे अशा झुंडींचा भाग होऊन, इतरांसारखेच काहीतरी करण्याची वृत्ती मग अशा व्यक्तींना ट्रोलिंगचा भाग बनवते. अशी व्यक्ती त्या झुंडींच्या हिंसक वर्तनाचे अनुकरण कधी करू लागते, हे मग त्या व्यक्तीलाही समजेनासे होते. दरम्यानच्याच काळात अशाच व्यक्तींच्या आधारे तयार झालेल्या ऑनलाइन झुंडी कधी दीपिका पादुकोण किंवा जेमिमा रॉड्रिग्जसारख्या सेलिब्रिटींच्या वैयक्तिक आयुष्यापर्यंत जाऊन पोहोचतात. तर कधी पत्रकार किंवा एरवी कोणी ज्यांच्यापर्यंत पोहोचूही शकणार नाही, अशा परराष्ट्र सचिवांसारख्या वरिष्ठ पातळीवरील सनदी अधिकाऱ्यांचे वास्तवातील आयुष्य संपवून टाकू पाहतात. ट्रोल करणाऱ्यांचे तात्कालीक आनंदाचे ते क्षण ट्रोल होणाऱ्यांचे वास्तवातील आयुष्य विस्कळीत करून टाकतात. गमतीगमतीत सुरू झालेली एखादी कृती वास्तवात झळ देऊन जाते, ती अशी.स्कँडेनेव्हियन लोककथांनुसार पुलाखाली लपून प्रवाशांना त्रास देणाऱ्या कुरूप आणि राक्षसी प्राण्यासाठी वापरली जाणारी संज्ञा म्हणून ‘ट्रोल’ या शब्दाचा विचार होतो. मात्र आता विश्वव्यापी संवादाचे पूल म्हणून डिजिटल आणि सोशल मीडियाचा विचार केला जात असेल, तर हे ऑनलाइन ट्रोलिंग करणारे लोक त्या संवादाच्या पुलाखालून निघून तुमच्या-आमच्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीन्सवर कधी येऊन पोहोचले आहेत, ते तुम्हा-आम्हाला समजलेही नाही. पूर्वी ट्रोल्स प्रवाशांना फक्त घाबरवत असे मानले जात असे. मात्र सध्याचे ऑनलाइन ट्रोल्स कोणाचेही चारित्र्यहनन करण्यासाठी, प्रक्षोभक विधाने करण्यासाठी आणि ऑनलाइन समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी टपून बसलेले दिसतात. एरवी आपण ज्यांच्यासाठी कदाचित ‘अरे, हा इथं तर बराच शांत असतो की,’ अशी वाक्ये वापरत असू, तीच व्यक्ती पुढच्या काही क्षणांमध्ये त्याच्या बदललेल्या आवेशात एखाद्याविषयी काय बोलून वा बरळून गेलेली असेल, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. तुमच्या-आमच्यासारखीच सामान्य माणसे काही क्षणांत ट्रोल्स कशी काय होऊ शकतात याचा विचार केला, की मग आपण आपल्या समाजाच्या ढासळत चाललेल्या सामाजिक संवादाच्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचतो. आणि त्याच अनुषंगाने तंत्रज्ञान हे मानवी सक्षमीकरणाचे साधन न राहता, मानसिक स्वास्थ्य हिरावून घेणारे वा पदोपदी अपमानाची जाणीव करून देणारे शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ लागले आहे, याची आपल्याला जाणीव होते, ती याचवेळी..Premium|Raja Shivaji film trolling debate : 'राजा शिवाजी' सिनेमा आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलधाड; भीती, पीआर आणि कलाविष्काराचा संकोच.भारतीय संदर्भातून विचार करताना ट्रोल म्हणून बहुतांश वेळा पुरुष युझर्स समोर येतात. राजकीय पक्षांमार्फत चालविले जाणारे ट्रोल फार्म्स आणि त्याआधारे केले जाणारे संघटित हल्ले ट्रोलिंगच्या आपल्याकडील समस्येची व्याप्ती वाढवतात. विशिष्ट जाती-जमाती वा धार्मिक ओळख असणाऱ्यांना लक्ष्य करत सामाजिक सलोख्याचे वातावरण बिघडविण्याचे काम ट्रोल्सच्या मदतीने राजरोजपणे सुरू असते. ऑनलाइन समुदायांमधील सुसंवाद कमी होऊ लागल्याने, नकारात्मक वा हिंसात्मक आशयाचे ऑनलाइन प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढल्याचे अनेकांच्या निदर्शनास येऊ लागले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थात एआयचा वापर करून महिलांचे आक्षेपार्ह फोटो वा व्हिडिओ प्रसारित करण्याच्या धमक्या देणे, बनावट अकाउंट्सद्वारे द्वेष प्रसारित होत राहील अशा पद्धतीने स्वयंचलित प्रणालींचा वापर करणे, अशा नानाविध पद्धतींनी आपल्याकडे ट्रोलिंगचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवरची बदनामीकारक व अपमानास्पद टीका-टिप्पणी ही तितकीच गंभीर बाब असली, तरी ‘हे आता नेहमीचेच झाले आहे’ अशा पद्धतीने लोक त्याचा विचार करू लागले आहेत. ट्रोलिंगमुळे नैराश्य, चिंता आणि आत्महत्येचे विचार येण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. मुख्य प्रवाहापेक्षा विरोधी सोडाच, पण थोडा वेगळा विचार जरी मांडायचा म्हटले, तरी लोक आपली मते तुलनेने मुक्त मानल्या जाणाऱ्या सोशल मीडियावर मांडण्याविषयीही साशंक होऊ लागले आहेत. अशा बाबी रोखण्यासाठी म्हणून सरकारी पातळीवरून कायदेशीर बदलांचा विचार केला गेला. मात्र अशा तक्रारींची संख्या, ते समोर येण्याचे प्रमाण आणि प्रत्यक्षात ते रोखण्यासाठीची खरी गरज यांमधील तफावत विचारात घेतली, तर अशा तरतुदींचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा या पुढील काळात अधिक खोलीने विचार करावा लागणार आहे, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.मुळात या सर्व प्रकाराच्या केंद्रस्थानी असणारे माध्यम तंत्रज्ञान, त्याचे फायदे-तोटे, त्याचा वापर करण्याची प्रत्यक्ष पद्धत, तसा वापर करण्याच्या मूळ प्रेरणा आणि त्याआधारे अपेक्षित असणारे सामाजिक हित आदी मुद्द्यांची कोणतीही जाणीव नसताना आपल्याकडे त्याचा थेट वापर सुरू होतो, हे आपण सर्वप्रथम समजून घ्यायला हवे. हे तंत्रज्ञान केवळ आणि केवळ संवादाच्याच हेतूने वापरले जात आहे, असे नाही. त्याआधारे तुमच्या-आमच्याविषयीच्या मूलभूत धारणा बदलून टाकण्याची, तुमची-आमची नवी सामाजिक ओळख निर्माण करण्याची, त्या अर्थाने एका व्यापक अशा डिजिटल समाजाचे प्रतिनिधी तयार करण्याची सर्वव्यापी प्रक्रिया जगभरात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुरू आहे. अशा तंत्रज्ञानाच्या आधारे झालेली आशयनिर्मिती व त्याच्या वितरणाची व्यवस्था ही मानवी समुदायाची संवादाची भूक तर भागवते आहेच, मात्र त्याजोडीनेच अशा व्यवस्थेच्या मदतीने निखळ मनोरंजनापासून सुरू होणारी सामाजिक प्रक्रिया सांस्कृतिक आदान-प्रदान आणि बहुसांस्कृतिक वातावरणामध्ये विशिष्ट संस्कृतीच्या पुरस्कारापर्यंत आणि त्याआधारे चालणाऱ्या व्यापक सांस्कृतिक राजकारणापर्यंतही येऊन पोहोचते आहे. पर्यायाने ट्रोलिंगसारख्या समस्येचा विचार करताना ती बाब केवळ सेलिब्रिटींच्या पातळीवरील मानसिक धक्क्यांपर्यंत वा एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीला मिळणाऱ्या धमक्यांपुरतीच मर्यादित ठेवून चालत नाही. कारण त्यापाठीमागे असणारे असे तंत्रज्ञानाधारित सांस्कृतिक संदर्भ ती समस्या व्यापक अशा गंभीर आणि विकृत सामाजिक मानसिकतेशी जोडली गेल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देतात..आपल्याकडे ट्रोलिंगशी जोडली गेलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्याला मिळणारे आर्थिक पाठबळ. राजकीय हेतूने प्रेरित असलेले ट्रोलिंग केवळ ऑनलाइन हस्तक्षेपांपुरतेच मर्यादित नसते. ट्रोलिंग करण्यासाठी मिळणारी रसद, त्यामुळे त्याला मिळत असलेले व्यावसायिक स्वरूप आणि त्याआधारे चालणारे अर्थकारण हे ट्रोलिंगला वास्तव जगातही एक वेगळे स्थान मिळवून देते. त्यामुळे ट्रोलिंगच्या दुष्परिणामांविषयी गांभीर्याने चर्चा होण्याऐवजी, त्याआधारे एखाद्याचे अर्थकारण कसे सुधारले आणि त्यामुळे आपणही त्याचा विचार केल्यास आपला काय फायदा होऊ शकतो, अशा भलत्याच पद्धतीने ट्रोलिंगचा विचार केला जातो. त्यासाठी तुमची वास्तवातील ओळख गरजेची नाही, तुम्हाला हवे ते आणि हव्या त्या पद्धतीने पोस्ट-कॉमेंट्स करता येतील, अशी सहजता मिळवून देणारी यंत्रणा त्यामुळेच सर्वदूर फोफावताना दिसते. अशा खोटेपणाचा आधार घेत सोशल मीडियावर स्वतःची अनेक अकाउंट्स काढून ट्रोलिंग कॅम्पेन्स करणाऱ्या मंडळींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते तरी कसे, असा गंभीर प्रश्न त्यामुळेच आपल्याकडे आता विचारला जातो. मात्र कोणा बड्या व्यक्तीला ट्रोलिंगमुळे भेडसावलेले प्रसंग वा त्यामुळे एखाद्याला आलेले डिप्रेशन समजल्यावर तेवढ्यापुरत्या होणाऱ्या चर्चा सोडल्या, तर हे सगळेच ट्रोलिंगवरील गंभीर वा थेट उपायांविनाच बंद होते, हेही आपल्याकडचे याविषयीचे एक वेगळे वास्तव आहे.अलीकडच्या काळात डिजिटल आणि सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अनिर्बंध व्यवहारांवर मर्यादा आणण्यासाठी जगभरात नव्या कायद्यांची निर्मितीप्रक्रिया जोर धरू लागली आहे. आपल्याकडेही त्या अनुषंगाने नव्या कायद्यांच्या निर्मितीद्वारे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया पार पाडली गेली आहे. त्यासाठी पुन्हा नवतंत्रज्ञानाच्या आणि एआयच्या मदतीने गरजेनुसार शोध घेण्याचा विचार मांडला गेला आहे. मात्र, सोशल मीडियावर एखाद्या संसर्गासारख्या पद्धतीने पसरणाऱ्या ट्रोलिंगच्या समस्येवर केवळ कायदेशीर तरतुदी करून भागणार नाही. अशा तरतुदींची प्रभावी, कठोर आणि निःपक्षपातीपणे अंमलबजावणी करणे, हीदेखील यापुढील काळात डिजिटल अवकाशाच्या संदर्भातून एक महत्त्वाची सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक क्रिया ठरणार आहे. अन्यथा ‘प्रवाहाच्या विरोधात पोहणारे नव्या जगातील सुजाण नागरिक’ ही भविष्यासाठीची एक काल्पनिक कथाच होऊन राहील. कारण असे प्रवाहच अस्तित्वात येऊ न देण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या ट्रोलधाडी या तुमच्या-आमच्या मानगुटीवर बसून केवळ हवे तेच प्रवाह वाहते ठेवतील. सायबर बुलिइंगला बळी पडणारी मुले घरोघरी सापडतील आणि ट्रोलिंग ही समस्या केवळ काही मोजक्या सेलिब्रिटींपुरती मर्यादित न राहता, ती घराघरातील एक रोजची समस्या ठरेल..ट्रोलिंगमुळे येणारे नैराश्य वैयक्तिक पातळीवर थेट आघात करणारे ठरते. त्यामुळे कमी होणारी लोकप्रियता थेट व्यावसायिक गणितेही बिघडवताना दिसते. अनेकांसाठी ट्रोलिंग ही तात्पुरते फायदे वा विकृत आनंद मिळवण्यासाठी, ट्रेंडिंग टॉपिकमध्ये आपली पोळी भाजून घेण्यासाठीची कृती ठरते. मात्र हा आनंद किंवा ही ताकद म्हणजेच आपले सामाजिक वा राजकीय सक्षमीकरण होय, असे मानून घेणे म्हणजे आपण स्वतःच स्वतःचीच केलेली शुद्ध फसवणूक, हे डिजिटल युझर्सच्या लक्षात येणे ही सध्या काळाची गरज ठरते आहे. ट्रोलिंगला लावलेला हातभार ही एखाद्या सामाजिक चळवळीत सहभागासारखी मिरवण्याची बाब नसून, ती एक विकृती आहे. ही बाब ट्रोलिंग करणाऱ्यांनी वेळीच समजून घेणे गरजेचे आहे. तसेच ट्रोलिंग होत असेल, तर ट्रोल्सला उत्तरे न देणे, त्या अर्थाने 'डोण्ट फीड द ट्रोल्स' या तत्त्वाचा वापर करणे हे सर्वसामान्य सोशल मीडिया युझर्सनीही शिकून घेणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी अशा वेगवान आणि पूर्णपणे आभासी अवकाशात तितक्याच सहजतेने आपले अस्तित्त्व मांडणाऱ्या सुसंस्कृत डिजिटल समाजाची निर्मिती आणि त्यासाठी सुजाण इंटरनेट वापरकर्त्यांची जडणघडण ही केवळ भारतीयांसाठीच नाही, तर एकुणात इंटरनेट विश्वासाठीची सध्याची महत्त्वाची गरज झाली आहे. त्याच आधारे डिजिटल अवकाशामध्ये यापुढील काळात कोणत्याही विद्वेषाच्या प्रसाराविना नव्या डिजिटल समाजासाठी गरजेच्या ठरणाऱ्या व्यापक डिजिटल सोशल मूव्हमेंट्स उभ्या राहू शकतील. अन्यथा अशा क्रियांच्या डिजिटल फुटप्रिंट्स या डिजिटल अवकाशातील झुंडशाहीच बनून उरतील.योगेश बोराटे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये साहाय्यक प्राध्यापक आहेत. 