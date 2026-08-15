Premium|Modern Warfare : आधुनिक युगातील युद्धे

अजेय लेले - संरक्षणविषयक तज्ज्ञआधुनिक युद्धाचे स्वरूप पारंपरिक रणांगणापासून तंत्रज्ञानाधारित, बहुआयामी आणि संपर्कविरहित युद्धाकडे वेगाने बदलत आहे. ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अचूक मारा करणारी शस्त्रे, सायबर व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अवकाशाधारित यंत्रणा आणि माहिती युद्ध महत्त्वाची ठरत आहेत. भविष्यात स्वायत्त शस्त्रे, रोबोटिक यंत्रणा आणि अल्गोरिदमिक युद्धपद्धती निर्णायक ठरतील. त्यामुळे लष्करी सामर्थ्यासोबतच तंत्रज्ञान, माहिती आणि निर्णयाचा वेग हेही विजयाचे प्रमुख घटक असतील.युद्ध हे मानवी संस्कृतीइतकेच जुने आहे. विविध देशांच्या आणि संस्कृतींच्या लिखित इतिहासात युद्धाला निश्चितच महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, युद्ध हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय असून, त्याचे स्वरूप पूर्वीच्या तुलनेत आज अधिक वेगाने बदलताना दिसत आहे. लष्करी रणनीतीवरील आपल्या कार्यासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रशियन सेनानी आणि लष्करी विचारवंत कार्ल वॉन क्लाउझविट्झ (१७८०-१८३१) यांनी ‘आपली इच्छा प्रतिस्पर्ध्यावर लादण्यासाठी केलेली हिंसक कृती म्हणजे युद्ध’ अशी युद्धाची व्याख्या केली आहे. युद्धाचे स्वरूप समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्याचे कालखंडानुसार विविध प्रकारांत वर्गीकरण करणे; जसे की प्रागैतिहासिक युद्धे, प्राचीन युद्धे आणि आधुनिक युद्धे. दुसरा मार्ग म्हणजे भूयुद्ध, नौदल युद्ध आणि हवाई युद्ध अशी युद्धांच्या क्षेत्रानुसार, शस्त्रास्त्रांच्या आधारे, आणि सहभागी असलेल्या समाज किंवा लोकसमूहाच्या आधारे त्यांची वर्गवारी केली जाऊ शकते. युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या डावपेचांच्या आधारेही गनिमी कावा, वेढा, अनियमित युद्ध आदी प्रकार सांगता येतात..युद्धपद्धतीमधील बदलयुद्धाची ही विविध रूपे असली तरी, एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात ‘असममित युद्धा’ने (Asymmetric Warfare) युद्धाच्या स्वरूपावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकला आहे. ‘असममितता’ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट गुणवत्तेच्या किंवा कार्यात्मक क्षमतेच्या संदर्भात तुलना करण्यासाठी समान आधाराचा अभाव. एका अर्थाने पाहिले तर प्रत्येक संघर्षामध्ये काही प्रमाणात असममितता असू शकते. मात्र, ११ सप्टेंबर २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या काळात युद्धाचे स्वरूप आणि त्याची संकल्पनाच बदलत असल्याचे दिसून आले. ‘९/११’ नंतर ''राज्य (State) विरुद्ध नॉन-स्टेट ॲक्टर'' यांच्यातील संघर्षाबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. गनिमी काव्याचे युद्ध, दहशतवाद, अनियमित युद्ध किंवा इतर कोणतेही अपारंपरिक मार्ग आणि डावपेच यांचा वापर हा ''नॉन-स्टेट ॲक्टर''च्या युद्धपद्धतीशी अधिकाधिक जोडला जाऊ लागला. गेल्या काही वर्षांत दोन देशांदरम्यान झालेल्या युद्धांमध्येही रणनीतीतील लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसून आले आहे.बहुआयामी युद्धाकडे संक्रमणयुद्धाच्या स्वरूपात मूलभूत परिवर्तन होत आहे. मात्र, आजही युद्धाची मूलभूत उद्दिष्टे फारशी बदललेली नाहीत. प्रतिस्पर्ध्याची लष्करी आणि आर्थिक क्षमता उद्ध्वस्त करणे; तसेच प्रामुख्याने राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणे, हेच युद्धाचे प्रमुख उद्दिष्ट कायम आहे. मात्र, ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची साधने आणि पद्धती वेगाने बदलत आहेत. आर्मेनिया-अझरबैजान, रशिया-युक्रेन तसेच अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धे पारंपरिक ‘प्लॅटफॉर्म-केंद्रित’ युद्धपद्धतीकडून नेटवर्कवर आधारित, बहुआयामी आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित युद्धपद्धतीकडे होत असलेले संक्रमण स्पष्टपणे दाखवून देतात. ड्रोन, अचूक मारा करणारी शस्त्रे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सायबर कारवाया, अवकाशाधारित यंत्रणा आणि माहिती युद्ध यांचा आता एकात्मिक कार्यप्रणालीचा भाग म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापर केला जात आहे.नागोर्नो-काराबाखच्या मुद्द्यावरून २०२० मध्ये आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यात झालेले युद्ध, तुलनेने कमी खर्चिक मानवरहित यंत्रणा युद्धभूमीचे स्वरूप कशा प्रकारे बदलू शकतात, याचे सुरुवातीच्या काळातील महत्त्वाचे उदाहरण ठरले. अझरबैजानने तुर्कस्तानच्या (तुर्कियेच्या) ‘बायराक्तर टीबी२’ (Bayraktar TB2) सशस्त्र ड्रोनचा; तसेच इस्रायली मानवरहित प्राणघातक शस्त्रप्रणालींचा (Loitering Munitions) मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. त्यासोबत तोफखाना, गुप्तवार्ता आणि निगराणी यंत्रणांची सांगड घालण्यात आली. याउलट, आर्मेनियाच्या सैन्याचा मोठा भर जुन्या सोव्हिएतकालीन हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि पारंपरिक चिलखती दलांवर होता. त्यामुळे या नव्या प्रकारच्या शस्त्रप्रणालींचा प्रभावीपणे शोध घेणे आणि त्यांचा प्रतिकार करणे आर्मेनियन सैन्याला मोठ्या प्रमाणावर अवघड गेले..रशिया-युक्रेन युद्धाचा धडारशिया-युक्रेन युद्धाने या घडामोडींना आणखी पुढे नेले आहे. २०२२ पासून दोन्ही बाजूंनी टेहळणी, तोफखान्याचे लक्ष्य निश्चित करणे, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, रसद व्यवस्था आणि अचूक हल्ल्यांसाठी ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. त्याचवेळी रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी ड्रोनविरोधी यंत्रणा आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धक्षमता अधिकाधिक प्रगत करण्यावरही भर दिला आहे. दुसरीकडे, लष्करीदृष्ट्या तुलनेने युक्रेन कमकुवत असून, ‘नाटो’ देशांकडून मिळणाऱ्या लष्करी सामग्रीच्या मदतीवर ते मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, युक्रेन आपल्या युद्धनीतीमध्ये सातत्याने नवे प्रयोग करत असून, परिस्थितीनुसार आपल्या लष्करी डावपेचांमध्ये बदलही करत आहे. बाह्य संस्थांकडून मिळणाऱ्या गुप्तवार्ता आणि माहितीवर त्यांचा मोठा भर आहे. काही प्रसंगी रशियाच्या भूभागात घुसखोरी करण्याचाही युक्रेनने प्रयत्न केला आहे.या युद्धात रशिया ‘संथ विषप्रयोगा’सारखी रणनीती अवलंबत असल्याचे दिसते. रशियाने मोठी निर्णायक लष्करी आक्रमक मोहीम न राबवता सातत्याने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू ठेवले आहेत. त्याचवेळी, रशियन सैन्य हळूहळू पुढे सरकत, टप्प्याटप्प्याने भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. कालांतराने युक्रेनची लष्करी आणि नागरी मनुष्यबळ क्षमता, आर्थिक तग धरण्याची क्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्ती कमकुवत करण्याचा रशियाचा प्रयत्न दिसतो.भूगोलाचा सामरिक वापर२०२६ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायल यांचा इराणविरोधात सुरू झालेला संघर्ष युद्धाच्या या बदलत्या स्वरूपातील आणखी एक टप्पा स्पष्ट करतो. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या या संघर्षात अमेरिकेने अत्याधुनिक आणि विविध प्रकारच्या लष्करी क्षमतांचा व्यापक वापर केला. यामध्ये स्टेल्थ विमाने, बॉम्बर विमाने, क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक युद्धासाठीची विमाने, टेहळणी व गुप्तवार्तेसाठीची यंत्रणा, ड्रोनविरोधी प्रणाली आणि ड्रोन यांचा समावेश होता. ही युद्धे ''तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील वर्चस्व म्हणजे आपोआप युद्धातील विजय'', या गृहितकालाच आव्हान देत आहेत. पारंपरिक लष्करी क्षमतेच्या तुलनेत कमकुवत असूनही इराणने असममित आणि विकेंद्रित युद्धपद्धतीचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले आहे. इराण आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा प्रभावीपणे वापर करताना दिसतो. पर्शियन आखात, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि व्यापक प्रादेशिक नेटवर्कच्या माध्यमातून कारवाया करण्याची क्षमताही इराणला मिळते. इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा प्रभावीपणे दबावाचे साधन म्हणून वापर करत आहे. त्याद्वारे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेवर दबाव निर्माण करण्याची क्षमता इराणकडे आहे. याशिवाय, इराण आपल्या देशाबाहेरील संघर्षात प्रतिस्पर्ध्याला गुंतवून ठेवण्यासाठी हिजबुल्ला आणि हौथींसारख्या नॉन-स्टेट ॲक्टरचा प्रभावीपणे वापर करताना दिसतो..भारताची रणनीती‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताच्या अनुभवातूनही संपर्कविरहित युद्धाचे वाढते महत्त्व स्पष्ट झाले. भारताने लक्ष्यांवर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन, अचूक मारा करणारी शस्त्रे, टेहळणी आणि गुप्तवार्ता यंत्रणा तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्षमतांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी सैन्यांमध्ये प्रत्यक्ष संपर्क कमीत कमी ठेवून लष्करी कारवाया करणे शक्य झाले. या कारवाईने आधुनिक युद्धाचे स्वरूप दूरस्थ मारा करण्याची क्षमता, रिअल-टाइम गुप्तवार्ता आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने साधला जाणारा अचूक मारा यांचे महत्त्व यामुळे अधोरेखित झाले.तंत्रज्ञानाचा प्रभावएकविसाव्या शतकातील विविध संघर्षांनी युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. भविष्यातील युद्धे केवळ पारंपरिक पद्धतीने लढली जाणार नाहीत, हे आता स्पष्ट होत आहे. युद्धभूमीवर रोबोटिक यंत्रणा, ड्रोन आणि दूरस्थ मारा करणाऱ्या शस्त्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, ‘अल्गोरिदमिक युद्धपद्धती’ भविष्यातील युद्धांवर मोठा प्रभाव टाकण्याची अपेक्षा आहे. लष्करी यंत्रणा आणि युद्धतंत्र विकसित करण्यासाठी, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगच्या (ML) माध्यमातून अल्गोरिदमचा वापर करणे, याला अल्गोरिदमिक युद्धपद्धती असे म्हणता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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