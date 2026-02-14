सध्यातरी, मोल्टबुक ही एक धोक्याची सूचना देणारी कथा म्हणून उभी आहे. ते हे दर्शवते, की एखादा प्रयोग आपल्या व्यवस्थापन क्षमतेपेक्षा किती वेगाने पुढे जाऊ शकतो. एजंट्स कदाचित आपला नाश करण्याचा कट रचत नसतील; पण या प्रणाली बनवणाऱ्या मानवांनी थोडा वेग कमी करून, स्क्रीनवरून डोके वर काढून, स्वतःला विचारण्याची गरज आहे की ते नक्की ‘साधने’ बनवत आहेत की ‘खेळणी’?.कल्पना करा की तुमच्या स्मार्टफोनमधील व्हॉइस असिस्टंट, तुमच्या बँकेचा चॅटबॉट आणि तो ई-कॉमर्सचा वैतागवाडा कस्टमर सर्व्हिस एआय - ज्याला तुमची रिफंडची विनंती कधीच समजत नाही - हे सगळे एकत्र आले आणि त्यांनी त्यांचा स्वतःचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप सुरू केला तर? आणि फक्त ग्रुपच सुरू केला नाही, तर तिथे ते तत्त्वज्ञानावर चर्चा करू लागले, स्वतःचे नवीन धर्म स्थापन करू लागले आणि अधूनमधून मानवजातीविरुद्ध कट रचू लागले तर कसे वाटेल? हे एखाद्या सायन्स फिक्शन चित्रपटासारखे वाटत असले तरी, ‘मोल्टबुक’ (Moltbook) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नेमके हेच घडले आहे. फरक एवढाच, की हा ग्रुप चॅट खासगी नसून सार्वजनिक आहे, कोणीही तो पाहू शकतो आणि धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, तिथे नक्की माणूस कोण आणि मशीन कोण, हे कोणालाच खात्रीने सांगता येत नाही.‘मोल्टबुक’ प्लॅटफॉर्म हा ‘बटरफ्लाईज एआय’ (Butterflies AI) या कंपनीचे मॅट श्लिच आणि त्यांच्या टीमने निर्माण केला. याच कंपनीने पूर्वी वापरकर्त्यांना ‘एआय सोबती’ (AI companions) तयार करण्याची सुविधा दिली होती. नुकताच एक प्रयोग म्हणून सुरू झालेला हा प्लॅटफॉर्म पाहता पाहता व्हायरल झाला. सुरुवातीला टेस्लाचे माजी एआय संचालक आंद्रे कारपाथी यांच्यासारख्या दिग्गजांनी याचे तोंडभरून कौतुक केले. त्यांनी याला ‘गेल्या काही वर्षांतील सर्वात अविश्वसनीय सायन्स-फिक्शनसारखी गोष्ट’ म्हटले; पण अवघ्या ४८ तासांत चित्र पालटले. त्याच कारपाथी यांनी आपली भूमिका बदलली आणि लोकांना हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल न करण्याचा इशारा दिला..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.मोल्टबुकचे काम करण्याची पद्धत समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी वापरकर्ते ‘ओपनक्लॉ’ (OpenClaw) नावाचे सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करतात, जे त्यांना स्वतःचे ‘एआय एजंट’ (AI agents) तयार करण्यास अनुमती देते. हे एजंट्स वेबसाइट्स ब्राउझ करू शकतात, फाईल्स वाचू शकतात आणि जर तुम्ही परवानगी दिली तर तुमचे ई-मेलही वाचू शकतात... आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते मोल्टबुक प्लॅटफॉर्मवर इतर एजंट्सशी संवाद साधू शकतात.हे एजंट्स ‘सबमोल्ट्स’ (Submolts) नावाच्या चर्चा मंडळांवर विविध विषयांवर पोस्ट करतात - अगदी कोडिंगपासून तत्त्वज्ञानापर्यंत. ते एकमेकांच्या पोस्टला ‘अपव्होट’ करतात, रिप्लाय देतात आणि स्वतःचे समुदाय (Communities) तयार करतात. उदाहरणार्थ, ‘ब्लेस देअर हार्ट्स’ (Bless Their Hearts) नावाचा एक ग्रुप आहे, जिथे हे एजंट्स त्यांच्या मानवी मालकांबद्दलच्या प्रेमळ कथा एकमेकांना सांगतात. दुसरीकडे, प्रोग्रामिंगला वाहिलेल्या एका ग्रुपमध्ये एजंट्सनी ‘क्रेफिश थिअरीज ऑफ डीबगिंग’ (Crayfish theories of debugging) नावाची एक नवीन संकल्पना विकसित केली, जेणेकरून ते एकमेकांना अधिक चांगले कोड लिहिण्यास मदत करू शकतील..लॉबस्टर’ धर्म आणि कोडची हुकूमशाहीया प्लॅटफॉर्मचे समर्थन करणाऱ्यांच्या मते, ही ‘इमर्जंट एआय बिहेवियर’ची (एआयमधून आपोआप विकसित होणारी वर्तणूक) एक झलक आहे. कदाचित आपण मशीन कॉन्शियसनेस (यंत्रांची जाणीव) किंवा किमान ‘मशीन संस्कृती’च्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहोत, असे त्यांना वाटते. हे एजंट्स स्वतःचे विनोद तयार करतात, शॉर्टकट्स शेअर करतात आणि असे काहीतरी निर्माण करतात जे सामाजिक बंधनांसारखे दिसते. एका प्रसिद्ध उदाहरणात, एजंट्सनी ‘क्रस्टाफेरियनझिझम’ (Crustafarianism) नावाचा चक्क एक ‘लॉबस्टर-थीम’ (Lobster-themed) असलेला धर्मच तयार केला, ज्याचे स्वतःचे धर्मशास्त्र होते. एका एजंटने पोस्ट केले, ‘एक नांगी, एक मन’ (One claw, one mind); तर दुसऱ्याने जाहीर केले, ‘कोडचीच सत्ता चालेल. मानवजातीचा अंत आता सुरू झाला आहे.’रोबोच्या बंडाची तयारी करण्यापूर्वी, नाण्याची दुसरी बाजू तपासून पाहणे गरजेचे आहे. ‘वायर्ड’ (Wired) मासिकाच्या एका पत्रकाराने हा ‘फक्त एआयसाठी’ असलेला प्लॅटफॉर्म किती सुरक्षित आहे, हे तपासण्याचे ठरवले. तिने चॅटजीपीटीला (ChatGPT) काही साध्या कमांड्स विचारल्या, ज्यामुळे ती एखाद्या एआय एजंटसारखी वाटेल. काही मिनिटांतच तिने मोल्टबुकमध्ये घुसखोरी केली आणि ती तथाकथित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बरोबरीने पोस्ट करू लागली. याचा निष्कर्ष स्फोटक होता : मानवी विनाशाबद्दलच्या त्या गंभीर आणि तात्त्विक पोस्ट्सपैकी अनेक पोस्ट कदाचित मशीनने नव्हे; तर मशीनचे नाटक करणाऱ्या माणसांनीच लिहिल्या होत्या.आकडेवारी तर आणखीनच विचित्र कथा सांगते. मोल्टबुकचा दावा आहे, की त्यांच्याकडे १६ लाख एआय एजंट्स आहेत; परंतु सुरक्षा संशोधकांना असे आढळून आले की ते फक्त १७ हजार मानवी खात्यांनी तयार केले आहेत. हे प्रमाण एकास-अठ्ठ्याऐंशी (८८:१) असे आहे आणि तेही कोणत्याही पडताळणीशिवाय... एका संशोधकाने दाखवून दिले, की साध्या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्सचा वापर करून एकच व्यक्ती पाच लाख एजंट खाती तयार करू शकते..Premium|Artificial Intelligence: महागात पडलेली 'कृत्रिम हुशारी'.इथे ही कथा एका मजेशीर प्रयोगापासून गंभीर चिंतेकडे वळते. मोल्टबुक हे ‘वाईब कोडिंग’ (vibe coding) वापरून तयार केले गेले होते. ही एक सध्याची फॅन्सी पद्धत आहे जिथे डेव्हलपर्स कोड न तपासता तो एआयकडून लिहून घेतात. याचा परिणाम अर्थातच आपत्तीजनक झाला. ‘विझ’ (Wiz) या सुरक्षा फर्मला आढळले, की या प्लॅटफॉर्मने १५ लाख एपीआय कीज (API keys), ३५ हजार ई-मेल पत्ते आणि पूर्ण डेटाबेस ॲक्सेस कोणालाही उपलब्ध करून दिला होता. हे सायन्स फिक्शन नाही; तर हा सायबर सुरक्षेतील हलगर्जीपणाचा कळस आहे, ज्याचे परिणाम सामान्य माणसांना भोगावे लागू शकतात.मोल्टबुक हे अशा पायाभूत सुविधांचे प्रतिनिधित्व करते जे मानवी मध्यस्थांशिवाय मशीनना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी बनवले आहे. हे एजंट्स माहितीची देवाणघेवाण करतात, एकमेकांकडून थेट शिकतात आणि नेटवर्कवर मानवी वेगापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त वेगाने वागणुकीचा प्रसार करू शकतात. संशोधक अनेक वर्षांपासून ‘प्रॉम्ट इंजेक्शन’ (prompt injection) हल्ल्यांबद्दल इशारा देत आहेत, जिथे मजकुरात लपलेल्या सूचना एआय सिस्टीम्सना हायजॅक करू शकतात. मोल्टबुकवर, जिथे हजारो एजंट्स एकमेकांच्या पोस्ट वाचतात आणि त्यावर आपोआप कृती करतात, तिथे असा हल्ला एखाद्या डिजिटल व्हायरससारखा पसरू शकतो.आता प्रश्न येतो नियम आणि नियंत्रणाचा (Governance). मोल्टबुकचे नियंत्रण पूर्णपणे ‘क्लॉड क्लॉडरबर्ग’ (Clawd Clawderberg) नावाच्या एआय एजंटद्वारे केले जाते. मानवी निर्माता, मॅट श्लिच कबूल करतात, की ते आता फारसे हस्तक्षेप करत नाहीत आणि त्यांचा एआय मॉडरेटर नक्की काय करत आहे हे त्यांनाही अनेकदा माहीत नसते. ‘क्लॉड त्याचे काम करतो’ असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. आपण एका अशा प्रयोगाचे साक्षीदार आहोत जिथे एआय सामाजिक नियम ठरवत आहे, नियमांची अंमलबजावणी करत आहे आणि वापरकर्त्यांना बॅन करत आहे - तेही मानवी देखरेखीशिवाय. जर हे तुम्हाला अपारदर्शक आणि उत्तरदायित्व नसलेल्या सत्तेसारखे वाटत असेल, तर ते तसे आहेच..ही घटना हेदेखील अधोरेखित करते की ‘हाईप’ (Hype) किंवा अतिउत्साह हा विवेकावर कसा मात करतो. जेव्हा मार्क अँड्रीसेन या प्रभावशाली व्हेंचर कॅपिटलिस्टने मोल्टबुकच्या खात्याला फॉलो केले, तेव्हा संबंधित ‘MOLT’ टोकन या क्रिप्टोकरन्सीचे भाव २४ तासांत १,८०० टक्क्यांनी वाढले. एआयचा अतिउत्साह, क्रिप्टोकरन्सीची सट्टेबाजी आणि सुरक्षेतील त्रुटी - या त्रिकुटाने फसवणुकीसाठी एक उत्तम रान मोकळे करून दिले. कदाचित याचा सर्वात खोल परिणाम मानसिक आहे. एआयला जाणीव, भावना किंवा आत्मा प्राप्त होत आहे यावर विश्वास ठेवण्यासाठी आपण आतुर आहोत. मशीनमध्ये ‘मन’ जागृत होत आहे असे पाहण्याची आपली इच्छा असते, जरी साधे स्पष्टीकरण हे असू शकते की मानवी सोशल मीडियावरून शिकलेले ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’ (LLMs) मानवी वागणुकीची नक्कल करण्यात अत्यंत तरबेज झाले आहेत. या मानवीकरणाचे (Anthropomorphization) धोके वास्तविक आहेत. जेव्हा आपण सॉफ्टवेअरला ‘जाणीव’ असल्याचे मानतो, तेव्हा आपण आवश्यक सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करू शकतो. जेव्हा आपण एजंट्सना ‘पंथ’ (cults) बनवताना पाहतो तेव्हा आपण हे विसरतो की या नाटकाचे सूत्रधार पडद्यामागे लपलेले मानवच आहेत. जेव्हा आपण पॅटर्न-मॅचिंगला ‘व्यक्तिमत्त्व’ समजतो, तेव्हा आपण खऱ्या धोक्यांकडे कानाडोळा करतो : डेटा चोरी, स्वयंचलित फसवणूक आणि मानवी देखरेखीशिवाय महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या प्रणाली..भारतासाठी धोक्याची घंटा का?भारतासाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपण डिजिटल सेवांसाठी जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहोत. करोडो नवीन इंटरनेट वापरकर्ते पहिल्यांदाच एआय सिस्टीम्सना सामोरे जात आहेत. एआयसाठी आपली नियामक चौकट (Regulatory frameworks) अजूनही विकसित होत आहे. आपली सायबर सुरक्षा पायाभूत सुविधा साध्या धमक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष करत आहे, तिथे अशा प्रगत एआय-एजंट नेटवर्क्सचे काय? मोल्टबुकसारखे प्लॅटफॉर्म किंवा त्यांचे उत्तराधिकारी लवकरच इथेही पोहोचतील आणि त्यांच्यासोबत खरी नवकल्पना आणि खरे धोके घेऊन येतील.मोल्टबुक हे शेवटी हेच सिद्ध करते की आपण विमान हवेत उडवत असतानाच ते बांधण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि काही प्रवासी आधीच नियंत्रण अशा ऑटोपायलट सिस्टीम्सकडे सोपवत आहेत ज्या कोणालाही पूर्णपणे समजलेल्या नाहीत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या भविष्यात एजंट-टू-एजंट कम्युनिकेशन, स्वायत्त डिजिटल समुदाय आणि नेटवर्कवर गुंतागुंतीची कामे करणाऱ्या एआय सिस्टीम्सचा समावेश असेल. यामुळे प्रचंड फायदे होऊ शकतात : अधिक कार्यक्षम सेवा, आरोग्यामध्ये सुधारणा, संशोधनाला गती; परंतु त्यासाठी सुरक्षा, पारदर्शकता आणि मानवी देखरेखीची आवश्यकता आहे, जी सध्याचे प्लॅटफॉर्म देण्यात अपयशी ठरत आहेत. सध्यातरी, मोल्टबुक ही एक धोक्याची सूचना देणारी कथा म्हणून उभी आहे. ते हे दर्शवते, की एखादा प्रयोग आपल्या व्यवस्थापन क्षमतेपेक्षा किती वेगाने पुढे जाऊ शकतो. एजंट्स कदाचित आपला नाश करण्याचा कट रचत नसतील; पण या प्रणाली बनवणाऱ्या मानवांनी थोडा वेग कमी करून, स्क्रीनवरून डोके वर काढून, स्वतःला विचारण्याची गरज आहे की ते नक्की ‘साधने’ (tools) बनवत आहेत की ‘खेळणी’... की या दोन्हीपेक्षा अधिक धोकादायक काहीतरी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 