artificial intelligence: मोल्टबुक सोशल मीडिया आणि एआयच्या संगमातून निर्माण झालेला धोक्याचा आणि प्रयोगात्मक भविष्याचा कथाकेंद्र. एआय एजंट्सची स्वतःची संस्कृती, धर्म आणि नेटवर्किंग क्षमता मानवी नियंत्रणाच्या पलीकडे जात आहे.
ब्रिजेश सिंह
सध्यातरी, मोल्टबुक ही एक धोक्याची सूचना देणारी कथा म्हणून उभी आहे. ते हे दर्शवते, की एखादा प्रयोग आपल्या व्यवस्थापन क्षमतेपेक्षा किती वेगाने पुढे जाऊ शकतो. एजंट्स कदाचित आपला नाश करण्याचा कट रचत नसतील; पण या प्रणाली बनवणाऱ्या मानवांनी थोडा वेग कमी करून, स्क्रीनवरून डोके वर काढून, स्वतःला विचारण्याची गरज आहे की ते नक्की ‘साधने’ बनवत आहेत की ‘खेळणी’?

