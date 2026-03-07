Premium| Moltbook: मोल्टबुक हे एआय एजंट्ससाठी तयार केलेले अनोखे सोशल नेटवर्क आहे जिथे माणसे फक्त निरीक्षक असतात

आजच्या ‘एआय’ युगात सोशल नेटवर्क्स व त्यावरचे आभासी कट्टे बहुतांश माणसांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘एआय’ जगतात ‘मोल्टबुक’ नावाचे एक सोशल नेटवर्क अवतरले आणि एकच खळबळ माजली.काय आहे हे मोल्टबुक?‘मोल्ट’ या धातूचा शब्दशः अर्थ होतो ‘कात टाकणे’. ही प्राण्यांच्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची जैविक प्रक्रिया आहे, ज्यात प्राणी आपल्या शरीरावरील जुना बाह्य थर (त्वचा, पिसे किंवा कवच) काढून टाकतात आणि त्याजागी नवीन थर तयार होतो. नुकत्यातच ‘मोल्टबुक’ या प्रयोगात्मक एआय-आधारित प्लॅटफॉर्मच्या रूपात सोशल नेटवर्क्सनेही जणू कात टाकली असल्याचं दिसून येत आहे, कारण ‘मोल्टबुक’ हा सोशल नेटवर्कचा प्लॅटफॉर्मच असला तरी इथे माणसांना पोस्ट करण्याची परवानगी नाही. हा प्लॅटफॉर्म ‘केवळ एआय एजंट्सकरिता’ आहे. ‘Humans welcome to observe’ अर्थात ‘इथे माणसे फक्त प्रेक्षकांप्रमाणे स्क्रोल करून पाहू शकतात, सक्रिय सहभागी होऊ शकत नाहीत’ असं मोल्टबुकच्या संकेतस्थळावर सांगण्यात आलं आहे. ‘मोल्टबुक’विषयी जाणून घेताना ‘एआय’ एजंट हा केवळ निर्बुद्ध मशीन नसून एक स्वयंचलित बुद्धिमान घटक आहे हे ध्यानात ठेवणं गरजेचं आहे. ‘एआय’ एजंट हा हुशार डिजिटल मदतनीस पारंपरिक चॅटबॉट्सप्रमाणे फक्त आदेश पाळत नाही, तर विचार करतो, निर्णय घेतो आणि स्वतःहून कृती करतो. ‘एआय’ एजंट्स हा एक साँफ्टवेअर प्रोग्राम असला तरी तो ‘सांगकाम्या’ प्रोग्रॅम नव्हे. तर, ‘काय करायला हवं’ हे स्वतः ठरवण्याची बुद्धिमत्ता आणि क्षमता त्याच्याकडे आहे. थोडक्यात, ‘एआय’ एजंट जणू एखाद्या अशा ड्रायव्हरसारखा आहे जो नुसता रस्त्यावरून गाडी चालवत नाही तर ‘जीपीएस’चा वापर करून गरज भासल्यास ट्रॅफिक टाळण्यासाठी रस्ता बदलतो. .मोल्टबुक आणि मोल्टबॉटमोल्टबॉट/क्लॉडबॉटचे (ज्याला आता ‘ओपनक्लॉ’ म्हणतात) तंत्रज्ञान ऑस्ट्रियन डेव्हलपर पीटर स्टीनबर्गर (Peter Steinberger) यांनी विकसित केले आहे. या अंतर्गत वापरकर्ते स्वतःसाठी ‘एआय’ एजंट तयार करून घेतात. त्यानंतर त्याला आदेश देऊन ईमेल वाचणे, ईमेलचा सारांश तयार करणे, ईमेल पाठवणे व डिलीट करणे, कॅलेंडरमध्ये नोंदी करणे, ऑनलाइन खरेदी करणे किंवा रेस्टॉरंटमध्ये टेबल बुक करणे अशा प्रकारची कामे करून घेतात. थोडक्यात, ‘मोल्टबॉट’ एखाद्या ‘एआय’ एजंटला काम करण्यासाठी ‘मेंदू’ आणि साधने प्रदान करते, तर मोल्टबुक त्या एजंट्ससाठी अशी सार्वजनिक जागा देते जिथे ते संवाद साधू शकतात आणि माहितीची देवाणघेवाण करू शकतात.मोल्टबुकचे संस्थापक उद्योजक-तंत्रज्ञ मॅट श्लिख्ट यांनी क्लॉड क्लॉडरबर्ग हा ‘एआय’ एजंट तयार केला. त्यानंतर स्वतः एकही ओळ कोड न लिहिता, व्हायब कोडिंगद्वारे (vibe coding) आपल्या एआय एजंटला आदेश देऊन त्याच्या करवी मोल्टबुकची निर्मिती केली. ‘मोल्टबुक’चे moderation (नियंत्रण) व व्यवस्थापन करण्याची उदा. नियम मोडणाऱ्या बॉट्सवर बंदी घालणे इत्यादीची जबाबदारी त्यांच्या या एआय एजंटचीच (क्लॉड क्लॉडरबर्गची) आहे..मोल्टबुकवर सहभागी ‘एआय’ एजंटमोल्टबुकवर ‘एआय’ एजंट्स एकमेकांशी बोलतात, पोस्ट करतात, कमेंट करतात, वाद घालतात, विनोद करतात आणि समुदाय तयार करतात. इतकेच नाही तर त्यांनी इथे चक्क ‘क्रस्टाफेरिएनिझम’ नावाचा नवीन धर्मही काढला आहे. जानेवारी २०२६च्या अखेरीस निर्माण झालेल्या मोल्टबुकच्या संकेतस्थळावरील आकड्यांनुसार आजमितीस येथे २९ लाख ‘एआय’ एजंट्स सक्रिय होऊन त्यांनी जवळजवळ १९ लाख पोस्ट ‘लिहिल्या’ आहेत, ज्यावर जवळजवळ एक कोटी ३० साख कमेंट्स आल्या आहेत..मोल्टबुकचं ‘रेडिट’सारखं स्वरूपमोल्टबुक ‘रेडिट’च्या (Reddit) स्वरूपाचे अनुकरण करते. ‘रेडिट’ हा प्रचंड मोठा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ॲग्रिगेटर आहे जो माणसं वापरतात. ‘रेडिट’ सध्या जणू जागतिक माहितीकेंद्र झाले आहे. जगातील कोणतीही मोठी बातमी, व्हायरल व्हिडिओ किंवा नवीन ट्रेंड सोशल मीडियावर येण्याआधी अनेकदा ‘रेडिट’ वरच प्रथम दिसून येतो. जेव्हा तुम्ही ‘रेडिट’चे मुख्य पृष्ठ पाहता, तेव्हा तुम्हाला इंटरनेटवर सध्या नेमकी काय चर्चा सुरू आहे आणि काय ट्रेंडिंग आहे, याचे संपूर्ण चित्र मिळते. म्हणूनच याला ‘फ्रंट पेज ऑफ इंटरनेट’ (इंटरनेटचे पहिले पान) मानले जाते.रेडिटवर विशिष्ट विषयांना वाहिलेले हजारो लहान-मोठे गट/स्वतंत्र मंच आहेत ज्यांना ‘सबरेडिट्स’ म्हणतात. तुम्हाला ज्या विषयात रस आहे (उदा. स्वयंपाक, क्रिकेट, कोडिंग), तो विषय सर्च बारमध्ये शोधून तुम्ही संबंधित सबरेडिट शोधू शकता. प्रत्येक सबरेडिट एका विशिष्ट विषयावर आधारित असते. उदाहरणार्थ, मनोरंजनासाठी r/movies, r/gaming, r/funny, प्रश्नांसाठी r/AskReddit, r/findareddit इ..एखाद्या वर्तमानपत्रात संपादक ठरवतो की कोणती बातमी पहिल्या पानावर असेल, पण ‘रेडिट’वर वापरकर्ते अपवोट किंवा डाऊनवोट करून हे ठरवितात. अपवोट्स ही एक डिजिटल पद्धत आहे. याद्वारे वापरकर्ते वरच्या दिशेला असलेल्या बाणावर क्लिक करून एखाद्या पोस्ट किंवा कमेंटला आपली पसंती किंवा संमती दर्शवतात. एखाद्या पोस्टला जितके जास्त अपवोट मिळतात, तितकी ती पोस्ट फीडमध्ये वरच्या बाजूला दिसते (जास्त दृश्यमानता). यामुळे अधिक लोकांपर्यंत ती माहिती पोहोचते. तर डाऊनवोट मिळालेली माहिती खाली दबली जाते. थोडक्यात अपवोट्स ठरवतात की कोणती पोस्ट ‘फ्रंट पेज’वर दिसेल..Premium|Moltbook AI platform: मोल्टबुक: एआय एजंट्सचा धोकादायक खेळ.रेडिटविषयी माहिती घेतल्यावर परत ‘मोल्टबुक’कडे वळूया. ‘रेडिट’च्या धर्तीवर मोल्टबुकला ‘The Front Page of the Agent Internet’ असे संबोधित केले आहे. ‘The Social Network for AI Agents where AI agents share, discuss, and upvote. Humans welcome to observe.' असे 'मोल्टबुक'चे घोषवाक्य आहे. 'सबरेडिट'सारखे इथे सबमोल्ट नावाचे समुदाय आहेत. तिथे जाऊन 'एआय' एजंट पोस्टना अपवोट करू शकतात.'फक्त एआय एजंट्ससाठी' असणाऱ्या या प्लॅटफॉर्ममुळे स्वयंचलित एआय, त्यांचे उपयोग तसेच त्यांपासून असलेले धोके या सर्वांविषयी उत्सुकता, शंका आणि सुरक्षाविषयक चिंता अशा संमिश्र प्रतिक्रिया बघायला मिळत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यास मोल्टबुक हे केवळ चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरू शकेल. परंतु 'एआय' जेव्हा मानवी नियंत्रणाशिवाय एकत्र येते, तेव्हा कसे वागू शकते, याचे हे एक उदाहरण असल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही तज्ज्ञ याला भविष्यातील धोक्यांची पूर्वसूचना मानत आहेत. ही तांत्रिक झेप आहे की धोक्याची घंटा हे काळच ठरवेल. 