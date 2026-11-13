Premium|Money and Financial Freedom : पैसा कमावण्यासोबत बचत आणि योग्य खर्चाचे नियोजनही महत्त्वाचे

पैसा हे आर्थिक स्वातंत्र्याचे साधनअभिरुची तळतकर, बीएस्सी, इकॉनॉमिक्स पैसा हा सर्वांच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पैसा हा फक्त गरजा पूर्ण करण्याचा साधन नव्हे, तर ते स्वातंत्र्य, इच्छा व आवडी आणि जीवन सुरक्षित ठेवण्याचे साधन आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य असणे खूप गरजेचे आहे, खासकरून महिलांसाठी स्वतःच्या पायावर उभं राहणं आणि कोणावर अवलंबून नसणं हे महत्त्वाचे. पैसा आपल्याला बाकी सर्व आवडी पूर्ण करून देऊ शकतो; पण जर आपल्याला आनंद मिळत नसेल तर तो व्यर्थ आहे. वर्षाची जेवढी कमाई आहे तेवढीच पैशाची बचत होणे ही गरजेचे आहे. स्वतःसाठी, आई वडिलांसाठी घर, गाडी, विविध वस्तू घेणे आणि आपली स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी कष्टाची तयारी असणे गरजेचे आहे, असे मला वाटते. ऑनलाइन पेमेंटमुळे पैसे कसे खर्च होतात, कळत नाही. त्यामुळे त्याचा वापर व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे. पैशानं कितीही श्रीमंत झालं, तरी आपले पाय कायम जमिनीवर टिकवून ठेवले पाहिजेत, अशी माझ्या आई-वडिलांची शिकवण आहे. कितीही पैसा आला, तरी माणसाची किंमत त्याचा स्वभावावरून, कामावरून आणि विचारावरून समजून येते. कितीही पैसा कमावला, तरी तो कुठे खर्च करावा, कुठे बचत करावी आणि त्याचा वापर कसा असावा, हे सर्वांनी समजणं गरजेचे आहे. आपल्या कष्टाचं फळ आज नाही, तर उद्या मिळणारच आहे म्हणून आनंदी राहणं आणि योग्य ते कष्ट करून आयुष्य जगणं, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे.वेळ आणि निर्णयस्वातंत्र्य यासाठी पैसा हवा!आत्मज पासलकर, बीएस्सी इकॉनॉमिक्समाझ्यासाठी पैसा म्हणजे आधी स्वातंत्र्य. एखाद्या गोष्टीला नाही म्हणता येणं आणि हवं तेव्हा ‘चल, करूया’ म्हणता येणं. आणि दुसरं म्हणजे अनुभव. एखादी ट्रिप, काहीतरी नवं शिकणं, आपल्या माणसांसोबत घालवलेला वेळ, हे सगळं कपाटात ठेवता येत नाही; पण कायम आठवणीत राहतं. म्हणून वस्तू घेण्यापेक्षा अनुभवांवर खर्च करायला मला जास्त आवडतं. माझ्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे माझे खर्च मी स्वतः भागवू शकणं आणि आवडीचं काम निवडताना ‘पगार कमी मिळाला तर?’ याचं टेन्शन कमी असणं. माझा वेळ आणि माझे निर्णय माझ्या हातात असणं, हीच खरी श्रीमंती वाटते मला. पैशाबद्दलचं माझं मत आयुष्याच्या टप्प्यानुसार बदलत जातं. कमाईइतकंच नव्या गोष्टी शिकणं आणि अनुभव घेणं मला महत्त्वाचं वाटतं. पुढे जबाबदाऱ्या वाढल्या, की कदाचित प्राधान्यक्रम बदलेलही. आधी बचत, मग जे उरेल त्यात खर्च, असं मी ठरवलंय. ‘एसआयपी’ मला याच कारणामुळे आवडते, कारण त्यात पैसे आपोआप जातात, वेगळा विचार करावा लागत नाही. गुंतवणूक म्हणजे झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग नाही, तर भविष्यासाठी पैसे हळूहळू वाढवत नेणं, असं मी मानतो. माझ्या आई-बाबांनी आर्थिक सुरक्षिततेसाठी बचत केली, मी स्वातंत्र्यासाठी करतो. कारणं वेगळी असली, तरी पैशाची किंमत ओळखणं हे दोघांतही सारखंच आहे. पुढच्या दहा वर्षांत मला असं आयुष्य हवंय, जिथे मी आवडीचं काम निवडू शकेन आणि हवं तेव्हा मनसोक्त फिरू शकेन. त्यासाठी आजपासूनच शिस्तीत बचत करायला आणि विचार करून खर्च करायला मी तयार आहे..पैसा : शेवट नाही, निवडीचं स्वातंत्र्य!स्वरदा देसाई, बीएस्सी, इकॉनॉमिक्समाझ्यासाठी पैसा म्हणजे फक्त गरजा भागवण्याचं साधन नाही; तो स्वातंत्र्य आणि संधी आहे. पैसा असेल, तर आपल्याला आपल्या वेळेबद्दल, कामाबद्दल आणि आयुष्याबद्दल स्वतःचे निर्णय घेता येतात. पैशाकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन घडवण्यात ‘रिच डॅड, पुअर डॅड’सारख्या पुस्तकांचाही मोठा वाटा आहे. पैशासाठी सतत काम करण्यापेक्षा, भविष्यात पैसा आपल्यासाठी काम करेल अशी परिस्थिती निर्माण करणं महत्त्वाचं आहे. पैशाकडे फक्त कमाई आणि खर्च यापलीकडे पाहण्याची दृष्टी त्यातून मला मिळाली. आर्थिक स्वातंत्र्याची माझी कल्पना थोडी साधी; पण महत्त्वाकांक्षी आहे. मला भविष्यात काय काम करायचं आणि केव्हा करायचं, याची निवड करता यावी. एखादी गोष्ट घ्यायची असेल तर सतत किंमत पाहून स्वतःला थांबवावं लागू नये; पण त्याचबरोबर माझ्याकडे इतकं असावं की स्वतःवर खर्च केल्यानंतरही इतरांसाठी काही करता यावं. माझ्यासाठी खरी आर्थिक सुरक्षितता म्हणजे पैसा असूनही त्याचा गुलाम न होणं. मला भरपूर पैसा आणि भरपूर मोकळा वेळ दोन्ही हवं आहे. म्हणूनच जास्त पगारासाठी माझं संपूर्ण आयुष्य कामात घालवण्याची माझी तयारी नाही. मी आधीच आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असेन, तर कमी पगाराचं पण मला आनंद देणारं काम निवडेन. आर्थिक अडचण असेल तर जास्त पगाराचं काम काही काळ करायला मला हरकत नाही, जोपर्यंत मला आवडणारं काम शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या मी स्वतः कमवत नसल्यामुळे खर्च करताना मला पैशांचं भान अधिक असतं. शेवटी तो माझ्या पालकांच्या कष्टाचा पैसा आहे. त्यामुळे अनेकदा आजच्या इच्छेपेक्षा भविष्यातील गरजेला प्राधान्य देते. मात्र, यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटमुळे खर्चाची जाणीव कमी झाली आहे, हे नक्की. गुंतवणुकीकडे मात्र, मी गांभीर्याने पाहते. म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ हा त्याचा एक भाग आहे.माझ्या आईने मला गुंतवणुकीची सवय लावली; तिच्यासाठी शिकणं आणि अनुभवांवर खर्च करणंही महत्त्वाचं आहे. सोशल मीडियामुळे इतरांचं आयुष्य पाहून आपल्यालाही तसं जगावंसं वाटतं, पण ते किती खरं आहे याची जाणीव ठेवणंही तितकंच गरजेचं वाटतं. मला पैसा हवा आहे, खूप हवा आहे; पण त्या पैशाच्या बदल्यात माझं संपूर्ण आयुष्य द्यायचं नाही. मला असा पैसा हवा आहे, जो मला चांगली झोप, निवडीचं स्वातंत्र्य आणि इतरांसाठी काही करण्याचीही क्षमता देईल.पैसा हे हवं तसं जगण्याचं साधनपार्थ अतिग्रे, बीएस्सी, इकॉनॉमिक्समी एकोणीस वर्षांचा आहे. आतापर्यंत मी स्वतः कमवलेले पैसे म्हणजे फक्त दोन हजार रुपये. गेल्या वर्षी मित्राच्या कॉलेज फेस्टसाठी पोस्टर बनवलं होतं, त्याचे पैसे मिळाले. त्यातून मी चहा आणि वडापाव घेतला आणि खरं सांगायचं तर तो आतापर्यंतचा सगळ्यात भारी वडापाव होता. तेव्हा मला कळलं, की माझ्यासाठी पैसा म्हणजे मुख्यतः स्वातंत्र्य आहे म्हणजे कोणाला काही न विचारता आपल्या मनासारखं काही करता येणं.माझ्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे माझे खर्च मीच भागवणं आणि मग पुढे मला आवडेल ते काम निवडता येणं. मला भरपूर पैसे कमवायचे आहेत; पण त्यासाठी सगळं आयुष्य द्यायचं नाही आहे. रविवारीसुद्धा बॉसचे मेसेज येतात अशी नोकरी, पगार कितीही मोठा असला तरी, मला नको. थोडं कमी मिळालं तरी चालेल; पण माझा वेळ माझ्याकडे हवा. माझ्या मते श्रीमंत तोच, ज्याचा वेळ त्याच्या स्वतःच्या हातात आहे. अर्थात, सध्या ऑनलाइन खर्चामुळे बेधडक खर्च केला जातो आणि नंतर किती पैसे गेले हे पाहिलं, की धक्काच बसतो. त्यामुळे आता मी पॉकेटमनी आला, की आधी थोडे पैसे बाजूला काढतो आणि मग बाकीचे खर्च करतो. सोशल मीडियामुळे डोक्यात थोडा गोंधळ होतोच. कोणी गोव्यात, कोणी युरोपात आणि मी हॉस्टेलच्या खोलीत, तेव्हा आपण थोडे मागे पडलोय असं वाटतं; पण तो फक्त हायलाइट्सचा भाग असतो, हे मलाही माहिती आहे.तरीही मला वस्तूंपेक्षा अनुभवांवर खर्च करणं जास्त पटतं. महागड्या शूजपेक्षा मित्रांसोबतची एखादी ट्रिप जास्त काळ लक्षात राहील. गुंतवणुकीची सवय लागावी या हेतूने मी सहा महिन्यांपूर्वी पाचशे रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू केली आहे. काही मित्र शेअर बाजारातील ‘टिप’ देत असतात. एका बाजूला मोह होतो; पण मीसंयमावर जास्त विश्वास ठेवतो. ‘ईएमआय’बद्दलही मी सावध आहे. उद्याच्या पगारावर आजचा फोन घेणं मला पटत नाही. पुढच्या दहा वर्षांत मला मोठं घर किंवा महागडी गाडी यापेक्षा सुरक्षितता हवी आहे. इमर्जन्सी फंड, थोडी गुंतवणूक, आणि गरज पडली, तर आईवडिलांना मदत करता येईल इतके पैसे. त्यासाठी आजपासूनच दर महिन्याला थोडं बाजूला ठेवायला आणि नवे स्किल्स शिकायला मी तयार आहे. माझ्यासाठी पैसा हे ध्येय नाही. मला हवं तसं जगता यावं, यासाठीचं साधन आहे..योग्य गुंतवणूक केल्यास आर्थिक स्वातंत्र्य- अर्णव जोशी, बीएस्सी इकॉनॉमिक्सपैसा हा आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक आहे. पैसे कमावण्यासाठी आपण २५ हून अधिक वर्षे शिकतो आणि काम करतो. त्यामुळे पैशाचा खरा उद्देश समजून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येकासाठी पैशाचा अर्थ वेगळा असतो. काहींना पैसा रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी हवा असतो, तर काही जण ऐषोरामासाठी पैसे कमावतात. सुखवस्तू कुटुंबात वाढल्यामुळे माझ्यासाठी पैशाचा अर्थ केवळ रोजचा खर्च भागवणे इतकाच नाही. माझ्यासाठी पैसा म्हणजे स्वातंत्र्य. मला हवे ते, हवे तसे आणि हवे तेव्हा करण्याचे, कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय आनंदाच्या मागे जाण्याचे स्वातंत्र्य. म्हणजेच, माझे भविष्य माझ्या हातात असणे, दुसऱ्या कोणावरही अवलंबून नसणे, हेच माझ्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य आहे. पैसा हा आयुष्यात सर्वस्व नसला, तरी त्याचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन केल्यास आयुष्य अधिक सुखकर होऊ शकते. माझ्यासाठी खऱ्या श्रीमंतीचा अर्थ हाच आहे. भविष्यात नेमके किती पैसे कमवायचे, हे मी अजून ठरवलेले नाही; पण घर, गाडी, लग्न, मुलांचे शिक्षण, प्रवास आणि निवृत्ती यांसारखी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करायची आहे. मला फायनान्स क्षेत्रात काम करायचे आहे; मात्र बेकायदेशीर मार्गाने पैसे कमावण्यापेक्षा गरीब राहणे मी पसंत करेन, हे मी स्वतःला स्पष्टपणे सांगितले आहे. केवळ पैसे वाचवून बँकेत ठेवणे पुरेसे नाही. बचतीची योग्य प्रकारे गुंतवणूक करणेही महत्त्वाचे आहे. माझ्या आई-वडिलांकडून मी पैशाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन शिकलो. मी कमवायला लागल्यावरही पैसे योग्य प्रकारे सांभाळता यावेत, याची त्यांनी काळजी घेतली आहे. शेअर बाजारातून दीर्घकाळात संपत्ती निर्माण करण्यासाठी संयम आणि शिस्त आवश्यक असते, हे वॉरन बफेट यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी सांगितले आहे. थोडी बचत असली, तरी तिची योग्य गुंतवणूक केल्यास निवृत्तीच्या वेळी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे शक्य आहे, असा माझा विश्वास आहे.आर्थिक सुरक्षितता आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा!- वेदांत देशमुख, बीएस्सी, इकॉनॉमिक्समाझ्यासाठी पैसे म्हणजे सर्वप्रथम गरजा पूर्ण करणे आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळवणे हे आहे आणि त्यानंतर जीवनातील बाकी लक्झरी मिळवणे हे आहे. पैशांकडे मी या दोन टप्प्यांमध्ये बघतो. एक युवा म्हणून आर्थिक सुरक्षितता आणि गरजा भागवणे याला माझे प्राधान्य आहे आणि भविष्यात घर, गाडी, बंगला व इतर सगळं प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. खरी श्रीमंती ही आर्थिक स्थिरता, उत्तम आरोग्य, परिवाराला वेळ देता येणे आणि कोणतेही मोठे कर्ज नसणे यात आहे.‘पुरेसे पैसे’ अशी कोणतीही माझ्या आयुष्यात संकल्पना नाही. एकदा बेसिक गरजा पूर्ण झाल्यानंतर अजून कसे पुढे जाता येईल, अधिक चांगले जीवन कसे जगता येईल आणि अधिक आर्थिक स्थिरता कशी निर्माण करता येईल, हा माझा विचार आहे. पुढील दहा वर्षांत मी एक चांगले उत्पन्न मिळवू शकेन, एका चांगल्या ठिकाणी चांगले घर घेऊ शकेन आणि एक व्यवसायसुद्धा सुरू केलेला असेल, असं मी बघतो. आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे माझा खर्च मी भागवू शकतो, माझे आर्थिक निर्णय मी स्वतः घेऊ शकतो आणि मला माझ्या गरजांसाठी आणि छोट्या-मोठ्या खर्चासाठी कोणावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.प्राथमिक टप्प्यात आणि वयाच्या २५ व्या वर्षापर्यंत मी घर आणि गाडी घ्यायचा प्रयत्न करणार आहे. यासोबतच आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे मी माझे आवडते काम निवडू शकतो आणि आवडती नोकरी करू शकतो. आजकालचे युवा ‘लिपस्टिक इफेक्ट’मध्ये फसलेले आहेत. ते मोठ्या गोष्टी विकत घेऊ शकत नाहीत म्हणून छोट्या गोष्टींमध्येच पैसे उडवून टाकतात, जसं की कॅफेमध्ये आणि रोज-रोज रेस्टॉरंटमध्ये जाणं. त्यापेक्षा तिथे पैसे कमी खर्च करून ती बचत केली पाहिजे. मला म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार आणि विविध ठिकाणी गुंतवणूक करायला आवडते. मात्र, मागच्या दोन-तीन वर्षांतील आर्थिक अस्थिरतेमुळे मी फक्तगुंतवणूक करत नाही, तर विचारपूर्वक गुंतवणूक करण्यावर माझा भर आहे. गुंतवणुकीकडे मी आर्थिक स्थिरतेचे एक साधन म्हणून बघतो. मी सोशल मीडियावर बघून खर्च करण्यासाठी प्रभावित होत नाही. मी दुसऱ्यांचं पाहून कधी खर्च करत नाही. कर्ज हे घर, गाडी किंवा बिझनेससाठी चांगले आहे; मात्र मोबाईल, फर्निचर आणि घरातल्या वस्तू घेण्यासाठी कर्ज घेणं चांगलं नाही. कारण या छोट्या वस्तूसुद्धा कॅशमध्ये घ्यायला परवडू शकत नसेल, तर आपण खरंच त्या वस्तू घेऊ शकतो का, हा विचार करण्याचा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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