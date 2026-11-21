डॉ. नचिकेत वाचासुंदर - finopiaservices@gmail.comपैसा कमावणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच तो योग्य पद्धतीने वापरणे, जपणे, वाढवणे आणि पुढच्या पिढीकडे योग्य प्रकारे हस्तांतरित करणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र, आर्थिक नियोजन हा विषय आजही अनेकांना गुंतागुंतीचा वाटतो. ही गुंतागुंत सोपी करून आर्थिक निर्णयांकडे अधिक जाणीवपूर्वक पाहण्याची दृष्टी देणारे पुस्तक म्हणजे ‘पैशाचे शहाणपण.’.Premium|China Global Rise : चीनचा वाढता आत्मविश्वास की असुरक्षितता? शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक सत्तासंतुलनाला आव्हान.सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर अर्थात सीएफपी म्हणून कार्यरत असलेल्या योगेश कदम यांच्या अनुभवातून साकारलेल्या या पुस्तकाची सुरुवात आर्थिक साक्षरतेपासून होते. मानसिक आणि आर्थिक आरोग्य, वैयक्तिक अर्थनियोजन, आर्थिक आरोग्य तपासणी, आपत्कालीन निधी, विमा आणि कर्ज यांसारख्या मूलभूत विषयांचा यात वेध घेतला आहे. त्यानंतर बचतीतून गुंतवणुकीकडे जाण्याचा प्रवास, थेट शेअर आणि म्युच्युअल फंडातील फरक, जीवनाच्या विविध टप्प्यांनुसार आर्थिक नियोजन आणि महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य यांचा विचार केला आहे. पुस्तकाचा आवाका पुढे मुलांचे आर्थिक शिक्षण, निवृत्ती नियोजन, वारसा नियोजन, इच्छापत्र, आर्थिक फसवणूक आणि पॉन्झी योजनांपासून सावध राहण्यापर्यंत विस्तारतो. आर्थिक सल्लागाराची गरज आणि व्यावसायिक मार्गदर्शनाचे महत्त्वही अखेरीस मांडले आहे..या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आर्थिक नियोजनाकडे केवळ गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक आयुष्याचे नियोजन म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन. पैसा, कुटुंब, जबाबदाऱ्या, जोखीम, भविष्यातील उद्दिष्टे आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यांना एकत्र जोडणारा हा विचार प्रत्येक कुटुंबासाठी उपयुक्त ठरतो. आज आर्थिक पर्यायांची संख्या वाढत असताना योग्य निर्णय घेण्याची गरजही तितकीच वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘पैशाचे शहाणपण’ हे केवळ आर्थिक माहिती देणारे पुस्तक न राहता, दैनंदिन आर्थिक निर्णय अधिक समजूतदारपणे घेण्यासाठी दिशा देणारे व्यवहार्य मार्गदर्शक ठरते.(लेखक कराडस्थित एमडी आयुर्वेद डॉक्टर आहेत.९७३९३७९६९६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.