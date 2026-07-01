Premium|Monsoon Driving Safety : पहली बारिश मैं और तू...!

अरविंद रेणापूरकर - arvindrenapurkar@gmail.comमॉन्सूनचा पहिला पाऊस आल्हाददायक आणि सुखावह असतो. पावसाचे पाणी अंगावर घेत दुचाकीवरून प्रवास करण्याचा अनुभव आनंददायी असतो, तर चारचाकी वाहनातून डोंगरकपाऱ्यातून वाहणारे धबधबे पाहणे नेत्रसुखद असते. मात्र, काही वेळा या आनंदावर विरजण पडू शकते. पावसामुळे रस्ते निसरडे होऊन अपघात होण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत वाहन चालवताना अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मोटारीची तपासणी केल्यास मॉन्सूनमध्ये तुमची गाडी विनातक्रार प्रवासाचा आनंद देऊ शकते.पावसाळ्यापूवी किंवा सुरुवातीच्या काळात दुचाकी किंवा चारचाकीची सर्व्हिसिंग केल्याaस पुढील चार-सहा महिने गाडीबाबत फारशी अडचण उदभवत नाही. विशेषत: टायर खराब झाले असतील, तर ते पावसाळ्यापूर्वी बदलणे किंवा दहा हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर पूर्ण झाले असेल, तर व्हिल अलायनमेंट आणि बॅलन्सिंग करणे, इंजिन ऑइल, दुचाकी वाहनांची बॅटरी आदी प्राथमिक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अँटी-रस्ट कोटिंग पावसाळ्यात चिखल आणि पाण्याचा सर्वाधिक परिणाम मोटारच्या अंडरबॉडीवर होतो. ओलसर वातावरणामुळे गाडीच्या धातूच्या भागांना गंज चढू शकतो. त्यामुळे वाहनाचा मजबूतपणा कमी होण्याबरोबरच भविष्यात मोठा दुरुस्ती-खर्चही येऊ शकतो. अँटी-रस्ट कोटिंग हे रबरासारखे संरक्षक लेयर असते, जे पाणी आणि धातू यांच्यात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे गंज कमी होतो आणि वाहनाचे आयुष्य वाढते.वायरिंग व इलेक्ट्रिकल सिस्टीमपावसाळ्यात मोटारीच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये बिघाड होण्याची शक्यता असते. अनेकदा उंदरांमुळे वायरिंग कापले जाते किंवा निष्काळजीपणामुळे वायरिंग सैल होते. अशा स्थितीत पाणी गेल्यास शॉर्टसर्किट होऊ शकते. काही वेळा वाहनाला आग लागण्याचाही धोका असतो. त्यामुळे मॉन्सूनपूर्वी अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये कारची वायरिंग, बॅटरी आणि फ्यूज तपासून घेणे गरजेचे आहे. खराब वायरिंग त्वरित दुरुस्त केल्यास मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते..Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.टायरची स्थिती तपासा!पावसाळ्यात वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठी टायरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. पहिल्या पावसात रस्त्यावर तेलकट आणि निसरडा थर तयार होतो. अशावेळी टायरवरील ग्रिप कमी असल्यास वाहन घसरण्याचा धोका वाढतो. टायरमध्ये योग्य हवेचा दाब आहे का, ट्रेड डेप्थ पुरेशी आहे का आणि टायरमध्ये क्रॅक किंवा झीज तर नाही ना, हे तपासणे आवश्यक आहे. गुळगुळीत टायरमुळे ब्रेकिंग अंतर वाढते आणि नियंत्रण सुटू शकते.ब्रेक आणि वायपरची तपासणीपावसात अचानक ब्रेक मारण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे ब्रेक व्यवस्थित कार्यरत असणे गरजेचे आहे. ब्रेक पॅडची झिज झालेली असल्यास वाहन तत्काळ थांबत नाही. त्याचप्रमाणे वायपर खराब असल्यास समोरील दृश्य अस्पष्ट दिसते आणि अपघाताचा धोका वाढतो. वायपर ब्लेड नीट साफ करत आहेत का आणि वॉशर फ्लुइड उपलब्ध आहे का, हेही तपासणे महत्त्वाचे आहे.हेडलाइट आणि इंडिकेटरपावसात वातावरण ढगाळ असल्याने दृश्यमानता कमी होते. अशावेळी दिवसादेखील हेडलाइट किंवा पार्किंग लाईट सुरू ठेवल्यास इतर वाहनांना तुमचे वाहन दूरवरून दिसते. इंडिकेटर आणि ब्रेकलाइट नीट कार्यरत असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे वळण घेताना किंवा लेन बदलताना मागील वाहनचालकांना योग्य सूचना मिळतात आणि अपघात टाळता येतात. धुक्यात वाहन चालवताना फॉग लॅम्प लावणे गरजेचे असते. दुचाकीस्वारांना धुक्यात वाहन चालवणे जोखमीचे ठरू शकते.वेगावर नियंत्रण हवेच!ओल्या रस्त्यांवर वाहनाचा वेग जास्त असल्यास ब्रेक लावल्यानंतर वाहन घसरू शकते. विशेषतः वळण, पूल आणि उतारावर वेग कमी ठेवणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात रस्त्यावर खड्डे किंवा चिखल लपलेला असू शकतो. त्यामुळे संयमित वेगाने वाहन चालवल्यास आणीबाणीची परिस्थिती हाताळणे सोपे जाते आणि वाहनावरील नियंत्रण कायम राहते..इंजिन बंद पडल्यास...पाण्यातून जाताना वाहन बंद पडल्यास वारंवार सेल्फ मारल्याने इंजिनमध्ये पाणी जाऊ शकते. यामुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते, ज्याला ‘हायड्रोलॉक’ म्हणतात. अशावेळी वाहन ढकलून सुरक्षित ठिकाणी न्यावे आणि तज्ज्ञ मेकॅनिकची मदत घ्यावी. इंजिन सुरू करण्याची घाई केल्यास दुरुस्तीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.हेल्मेट आणि योग्य रेनगिअरदुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट हा सर्वांत महत्त्वाचा सुरक्षा उपाय आहे. पावसात रस्ता घसरडा असल्याने अपघाताची शक्यता वाढते. आयएसआय मार्क असलेले हेल्मेट डोक्याचे योग्य रितीने संरक्षण करते; तसेच योग्य दर्जाचा रेनकोट वापरल्यास कपडे ओले होत नाहीत आणि वाहन चालवताना लक्ष विचलित होत नाही. मात्र, रेनकोट चाकात अडकणार नाही याची काळजी घ्यावी.पांढऱ्या पट्ट्यांपासून सावधझेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकरवरील रंगीत पट्टे किंवा लोखंडी झाकण पावसात निसरडे होतात. दुचाकी अशा भागावरून वेगात गेल्यास ती घसरू शकते. विशेषतः वळण घेताना किंवा ब्रेक लावताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी वाहनाचा वेग कमी ठेवणे आणि अचानक दिशा बदलणे टाळणे सुरक्षित ठरते..मॉन्सून सैर...पावसाळ्यात चारचाकी किंवा दुचाकीवरून सैर करण्याची मजा काही औरच असते. पश्चिम घाटासारख्या निसर्गरम्य भागातील प्रवास सुखकर आणि आरामदायी करण्यासाठी चांगली दमदार बाइक किंवा चारचाकी असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच वाहन कंपन्या या काळात मॉन्सून ऑफर देऊन वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहित करत असतात. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच बाजारात आलेली बीएमडब्लूची एफ ४५० जीएस आणि मारुती सुझुकीची व्हिटाराची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ग्राहकांची अपेक्षापूर्ती करणारी मानली जाते.बीएमडब्ल्यू एफ ४५० जीएस ‘बीएमडब्लू’ने भारतीय बाजारात नुकतीच ‘बीएमडब्लू एफ ४५० जीएस’ ही अॅडव्हेंचर टूरिंग मोटारसायकल सादर केली. आकर्षक डिझाइन, दमदार इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमतांमुळे ही बाईक रायडरसाठी खास ठरणार आहे. कंपनीने ही बाइक तीन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे.इंजिन आणि परफॉर्मन्सनव्याने विकसित केलेले टू-सिलेंडर इनलाइन इंजिन४८ हॉर्सपॉवर कमाल शक्ती४३ एनएम टॉर्क१३५ अंश क्रँकशाफ्ट ऑफसेटमुळे कमी व्हायब्रेशनस्मूथ राइड आणि दमदार एक्झॉस्ट साउंडडिझाइन आणि लूकनवी एफ ४५० जीएसमध्ये ‘जीएस’ डिझाइन तत्त्वज्ञान कायम ठेवले आहे.दर्शनी भागात एक्स आकाराची फुल एलईडी हेडलाइट हे प्रमुख आकर्षण.काळ्या रंगातील ‘बीक’ व बॉडी कलर साइड पॅनल्समुळे बाइकला प्रीमियम लूक..Sports News: जून महिन्यात आता विश्वकरंडक स्पर्धांची मेजवानी; फुटबॉल आणि महिला टी-२० वर्ल्डकप.मारुती सुझुकीची ‘ई व्हिटारा’मारुती सुझुकीची ‘ई व्हिटारा’ ही या कंपनीची पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक एसयूव्ही असून, ती भारतात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दाखल करण्यात आली. एप्रिल २०२६ मधील सर्वाधिक विक्री झालेल्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांच्या यादीत ‘ई-व्हिटारा’ने पाचवे स्थान मिळवले. विशेष म्हणजे, या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीने प्रथमच एक हजार युनिट विक्रीचा टप्पाही पार केला.प्रमुख वैशिष्ट्येदोन बॅटरी पर्याय४९ केडब्लूएच६१ केडब्लूएचमोठ्या बॅटरीसह एका चार्जमध्ये सुमारे ५४३ किमीपर्यंत रेंजलेव्हल-२ ॲडास सुरक्षा तंत्रज्ञानसात एअरबॅग३६० डिग्री कॅमेरावार्ता वाहन उद्योगाची... मारुती सुझुकीचे ‘हरित लॉजिस्टिक’नवी दिल्ली : मारुती सुझुकी इंडिया लि.ने हरित लॉजिस्टिककडे वाटचाल करत रेल्वेमार्गे ३० लाख वाहने पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. गेल्या दशकात कंपनीने रेल्वे वाहतुकीचा वापर वाढवला असून, २०१४-१५ आर्थिक वर्षातील पाच टक्के वाटा आता २०२५-२६ मध्ये २६.५ टक्क्यांवर पोचला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, २० लाखांवरून ३० लाख रेल्वे-आधारित वाहन पाठविण्याचा प्रवास केवळ २१ महिन्यांत पूर्ण झाला आहे. कंपनीचे उद्दिष्ट २०३०-३१ पर्यंत रेल्वेमार्गे वाहन डिस्पॅचचा हिस्सा ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आहे.चीनची मोटार निर्यातीत झेपहाँगकाँग : चीनमधून प्रवासी वाहनांच्या निर्यातीमध्ये एप्रिल महिन्यात जवळपास ८५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चायना असोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये सुमारे ७.९६ लाख वाहनांची निर्यात करण्यात आली. यामध्ये इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रीड वाहनांचा मोठा वाटा असून, नवऊर्जा वाहनांच्या निर्यातीमध्ये १२० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. दुसरीकडे, प्रवासी वाहनांची विक्री मात्र २५.५ टक्क्यांनी घटून १३ लाखांवर आली असून, सहाव्या महिन्यात घसरण कायम आहे.(लेखक ‘सकाळ’, पुणे येथे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत. ९९२२९१३६६५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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