Premium|Study Room : शासनात नीतिमत्ता आणि नैतिक मूल्ये मजबूत करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

लेखक - अभिजित मोदेशासन व्यवस्थेच्या यशस्वी कार्यपद्धतीसाठी नीतिमत्ता आणि नैतिक मूल्यांची अटळ भूमिका आहे, जी भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शकता आणि जनकल्याणाला गती देते. प्राचीन विचारवंत प्लेटोने 'रिपब्लिक'मध्ये शासकांना फिलॉसॉफर-किंग म्हणून चित्रित केले, ज्यांनी न्याय, शौर्य आणि संयम या गुणांनी शासन चालवावे. महात्मा गांधींच्या तत्त्वांनुसार शासन ही सेवा आहे, स्वार्थ नाही. अहिंसा आणि सत्याग्रहाने नैतिक शासनाची पायाभरणी होते..नैतिक मूल्यांची पार्श्वभूमी व गरजआधुनिक शासन व्यवस्थेत नैतिक मूल्यांचा अभाव असल्यास भ्रष्टाचार, पक्षपात, क्रोनिजम आणि अकार्यक्षमतेचे प्रमाण नित्याने वाढते, ज्यामुळे लोकशाहीची मुळे कमकुवत होऊन जनतेचा विश्वास धोक्यात येतो. नैतिक मूल्ये ही शासनासाठी आधारस्तंभ आहेत, जी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि न्याय्यतेची खात्री देतात. त्यांच्याशिवाय प्रशासकीय यंत्रणा स्वार्थी हितसंबंधांच्या जाळ्यात अडकते. प्राचीन काळापासून नैतिकता ही शासनाचा प्राणवायू मानला जातो. जसे वेदांत दर्शनात 'धर्मो रक्षति रक्षितः' हे सूत्र सांगते की नैतिकता रक्षण केली तर ती समाजाचे रक्षण करते.आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात भ्रष्टाचार हे सर्वात मोठे संकट आहे, ज्यामुळे आर्थिक विकास थांबतो आणि गरीबी वाढते. पक्षपातामुळे सामाजिक न्याय धोक्यात येतो, तर अकार्यक्षमतेमुळे सार्वजनिक सेवा रखडतात, जसे आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रात दिसते. RTI कायद्याने माहितीचा अधिकार दिला आहे. जो पारदर्शकतेचे साधन आहे. तरीही अंमलबजावणीतील कमतरता नैतिक प्रशिक्षणाच्या गरजेचे द्योतक आहे. ई-गव्हर्नन्स आणि नागरिक संहितेद्वारेही ही मूल्ये मजबूत होऊ शकतात. नैतिक मूल्ये मजबूत झाल्यास शासन निष्पक्ष होते. जनतेचा विश्वास वाढतो आणि शाश्वत विकास साध्य होतो. दीर्घकाळात नैतिकता सामाजिक एकता वाढवते आणि भावी पिढ्यांसाठी आदर्श निर्माण करते..Premium|Study Room : वचनबद्धतेच्या जोरावर एक अधिकारी व्यवस्था बदलू शकतो!.विचारवंतांची शाश्वत प्रेरणाकौटिल्याच्या 'अर्थशास्त्रात' शासकाने 'धर्म' (नैतिकता) आणि 'नीती' (रणनीती) यांचा समन्वय साधावा असे सांगितले, ज्यात साम-दाम-दंड-भेद ही नीती नैतिक चौकटीत वापरावी. मॅक्स वेबरने नोकरशाहीला कायदेशीर अधिकार आणि जबाबदारीच्या आधारावर आकार दिला, ज्यामुळे शासन निष्पक्ष आणि कार्यक्षम होते. जॉन स्टुअर्ट मिलने उपयोगितावाद सांगितला, ज्यात सर्वांच्या अधिकतम सुखासाठी नीतिमत्तेचा अवलंब आवश्यक आहे.शासनातील नैतिक संकटे व आव्हानेभ्रष्टाचार, राजकीय हितसंबंध आणि प्रशासकीय उदासीनता ही प्रमुख संकटे आहेत. ज्यामुळे जनतेत शासनाविषयी अविश्वास वाढतो. मैकियावेलीच्या 'द प्रिन्स'मध्ये प्रत्यक्षवादी शासन सांगितले, परंतु ते नैतिकतेशिवाय अस्थिर ठरते; म्हणूनच अरस्तूने मध्यममार्गाचा पुरस्कार केला. रुसोने 'सोशल कॉन्ट्रॅक्ट'मध्ये सामूहिक इच्छेच्या आधारे शासनाची रचना सुचवली, ज्यात प्रत्येक व्यक्ती नैतिक जबाबदारी घेईल..मजबुतीकरणाचे व्यावहारिक उपायई-गव्हर्नन्स, माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या व्यापक वापराद्वारे शासनातील पारदर्शकता नित्याने वाढवावी. ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार पूर्णपणे प्रत्यक्षात येईल आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया खुली होईल. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी विशेष नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवावेत. जसे RTI अकॅडमीतील नियमित कार्यशाळा, प्रशिक्षण सत्रे आणि पंचायतराज प्रतिनिधींसाठी आठवड्यातून एकदा संवाद सत्रांचे आयोजन करावे.नागरिक सहभाग वाढवण्यासाठी 'जनता दरबार', सार्वजनिक सुनावणी आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाची प्रभावी व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्यांत करावी, ज्यामुळे जनतेचा शासनावर विश्वास दृढ होईल आणि जबाबदारी वाढेल..नेतृत्वाची नैतिक जबाबदारीशासकाने उदाहरण घालून नैतिक आचरण दाखवावे, जसे नेल्सन मंडेलाने दक्षिण आफ्रिकेत सलोख्याने शासन चालवले. स्वामी विवेकानंदांनी 'मानवसेवा हीच मदरसेवा' असे प्रतिपादन करून शासनाला आध्यात्मिक आयाम दिला. भविष्यात AI आणि डेटा एनालिटिक्सचा वापर करून नैतिक निर्णयप्रक्रिया मजबूत होईल. परंतु त्याबरोबर अनेक आव्हाने सुध्दा येतील.नैतिक शासन हे केवळ कायद्यांचे पालन नाही, तर सामाजिक न्याय आणि समृद्धीचे साधन आहे. गांधी, प्लेटो आणि कौटिल्य यांच्या तत्त्वांचा अवलंब करून शासनव्यवस्था अधिक समृद्ध होईल. २१ व्या शतकात भारताने 'अमृत काल' साठी नैतिक शासनाला प्राधान्य द्यावे.