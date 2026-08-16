Premium|Smartphone Addiction : सकाळी उठताच हात मोबाईलकडे का जातो? मेंदूची ही सवय समजून घ्या

डोळे उघडताच अनेक जणांचा हात अलार्म बंद करण्याऐवजी थेट मोबाईलकडेच वळतो. रात्री झोपताना बाजूला ठेवलेला फोन सकाळी उठताच पुन्हा हातात येतो. रात्रीच्या वेळी कोणाचा मेसेज आला का, कोणाचा फोन आला होता का, सोशल मीडियावर काय नवीन घडले, की जगात काही मोठी घटना घडली, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता लोकांना मोबाईलकडे ओढून नेते. आजच्या काळात सकाळी उठताक्षणी मोबाईल बघणे हे कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील अगदी सहज आणि सवयीचा भाग बनून गेले आहे.२०२६ मधील एका अभ्यासातून असे समोर आले आहे की सकाळी उठल्या उठल्या पहिल्या २० मिनिटांत फोन वापरल्यास दिवसभरातील आनंद आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. तरीही जाग येताच आपला हात नकळत फोनकडे का जातो, यामागे मेंदूची नेमकी कोणती प्रक्रिया कार्यरत असते, साधा नोटिफिकेशनचा आवाज ऐकू आला तरी एकाग्रतेवर कसा परिणाम होतो, आणि ही सवय सोडून सकाळचा वेळ अधिक चांगला कसा घालवता येईल, हे सगळं आपण सकाळ+ विशेष लेखाच्या माध्यमातून सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.ही सवय किती मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या संशोधनांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. पुडुचेरी येथे ७७४ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ५५.७ टक्के विद्यार्थ्यांनी सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहतो, असे सांगितले. या संशोधनातून हेही स्पष्ट झाले की, कोणतेही कारण नसताना वारंवार फोन पाहणे आणि उठल्या उठल्या फोन हातात घेण्याची सवय यांचा ‘नोमोफोबिया’शी म्हणजेच फोन जवळ नसल्यास जाणवणार्या अस्वस्थतेशी थेट संबंध आहे. या ७७४ विद्यार्थ्यांपैकी २३.५ टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर प्रकारचा नोमोफोबिया आढळून आला..ही सवय फक्त भारतापुरती मर्यादित नसून जगभरात पसलेली आहे. जगभरातील १०५ देशांमधील १२,२५३ आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे एक मोठे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात ५७.८ टक्के लोकांनी उठल्या उठल्या फोन पाहत असल्याचे मान्य केले. यावरून असे दिसून येते की सकाळी डोळे उघडताच फोन हातात घेण्याची सवय विविध देशांतील आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळते.दुसऱ्या एका संशोधनात ४० जणांवर निरीक्षण करण्यात आले आणि त्यापैकी सुमारे ६० टक्के लोक उठताच आपला मोबाईल पाहत असल्याचे आढळले. काही जण आलेले मेसेज किंवा सोशल मीडिया पाहत होते, काही फक्त वेळ पाहण्यासाठी फोन उघडत होते, तर काही जण बातम्या वाचत होते. म्हणजेच सकाळी उठल्यावर फोन हातात घेण्यामागे फक्त करमणुकीची हौस नसून वेळ समजून घेणे, माहिती मिळवणे आणि जगात काय चाललंय हे जाणून घेण्याची गरजही यामागे असू शकते. त्यामुळे सकाळी उठल्यावर फोन पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मोबाईलचे व्यसन लागले आहे, असा थेट आणि सोपा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.फोनकडे हात का जातो?मानसशास्त्रानुसार सकाळी उठल्या उठल्या फोन पाहण्याच्या या सवयीला ‘चेकिंग हॅबिट’ म्हटले जात. ही सवय कमी वेळेसाठी पण वारंवार फोन पाहण्याच्या रूपात दिसते. माहिती लगेच उपलब्ध होणे हे या सवयीला बळ देणारे मुख्य कारण मानले जाते. ५३२ विद्यार्थ्यांवर पाच दिवस केलेल्या एका अभ्यासात संशोधकांनी स्पष्ट केले की, फोन वापरण्याची सवय असणे आणि फोनचा अति वापर होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. वारंवार फोन तपासण्याच्या सवयीचा काम ढकलण्याच्या वृत्तीशी संबंध दिसून आला; पण मानसिक आरोग्यावर याचे थेट आणि गंभीर परिणाम खूपच कमी आढळले.दुसऱ्या एका संशोधनातही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, फोनचा वारंवार वापर करणे आणि त्याचा समस्यात्मक वापर होणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. फोन प्रत्यक्षात कसा वापरला जातो आणि त्याच्या वापरावर नियंत्रण न राहणे यातील फरक ओळखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सकाळी उठल्यावर लगेच फोन हातात घेतला म्हणजे व्यसनच आहे असा थेट निष्कर्ष काढण्याऐवजी, फोन न वापरता राहणे किती अवघड जाते, वापरावर कितपत नियंत्रण ठेवता येते आणि त्याचा दैनंदिन कामकाजावर काही परिणाम होतो का, याकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.सकाळी उठल्या उठल्या फोनकडे हात जाणे म्हणजे फक्त इच्छाशक्ती कमी असणे किंवा स्वतःवर ताबा नसणे एवढंच नसते. मानसशास्त्रानुसार माणूस नवीन माहिती मिळवण्याची ओढ, अनिश्चितता कमी करण्याची गरज आणि आधीच्या सवयींमुळे फोन पाहतो. आपण झोपलेलो असताना जगात काय घडले किंवा कोणाचा मेसेज आला का, हे आपल्याला माहीत नसते. उठल्यावर फोन पाहिल्याने ही अनिश्चितता लगेच दूर होते. त्यामुळे फोन तपासणे हा माहिती मिळवण्याचा आणि परिस्थिती समजून घेण्याचा एक जलद आणि सोपा मार्ग बनतो..डोपामाइन आणि ‘रिवॉर्ड सिस्टीम’या प्रक्रियेत मेंदूतील ‘डोपामाइन’ या रसायनाचा उल्लेख केला जातो. पण, फोन पाहिला की डोपामाइनचा प्रचंड स्फोट होतो आणि त्यामुळेच माणूस व्यसनी बनतो, असा दावा करणे वैज्ञानिकदृष्ट्या पूर्णपणे बरोबर ठरत नाही. उलट, एखादे बक्षीस किंवा माहिती नेमकी कधी आणि कशी मिळेल हे माहीत नसताना, तिच्या आशेने माणूस तीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करत राहतो. वर्तनशास्त्रात यालाच ‘व्हेरिएबल रिवॉर्ड’ म्हणजेच अनिश्चित स्वरूपाचे बक्षीस म्हटले जाते.आपल्या पूर्वजांच्या काळापासून मानवी मेंदू असा बनला आहे की, तो आजूबाजूचे बदल, नवीन माहितीचे संकेत आणि लोकांच्या संवादाकडे सतत लक्ष देतो. स्मार्टफोनमुळे ही सगळी माहिती आता एका क्लिकवर सहज उपलब्ध झाली आहे. फोन उघडल्यावर कधी एखादा महत्त्वाचा मेसेज दिसतो, कधी आवडीची पोस्ट समोर येते, तर कधी काहीच नवीन नसते. हीच अनिश्चितता माणसाला वारंवार फोन तपासण्यास प्रवृत्त करते.याची तुलना अनेकदा 'स्लॉट मशीन'च्या यंत्रणेशी केली जाते. बी. एफ. स्किनर यांच्या 'ऑपरंट कंडिशनिंग' प्रयोगांतून हे दिसून येते की, जेव्हा बक्षीस मिळण्याची वेळ किंवा प्रमाण ठरलेले नसते, तेव्हा ती सवय माणसाला अधिक काळ टिकून राहते. कबुतरांवर केलेल्या प्रयोगांतही असे आढळले की, ठरलेले बक्षीस देण्यापेक्षा वेगवेगळ्या प्रमाणात बक्षीस दिल्यावर त्यांनी बटण जास्त वेळा दाबले. फोनच्या वापरातही 'कदाचित यावेळी काहीतरी नवीन मिळेल' ही अपेक्षाच ती सवय अधिक घट्ट रुजवते.सवयीचे चक्रसकाळी उठण्याची वेळ हा फोन तपासण्याचा एक ‘क्यू’ म्हणजेच संकेत ठरू शकतो. उठणे (संकेत) > फोन तपासणे (कृती) > नवीन माहिती मिळणे असा क्रम रोज चालू राहिला, तर मेंदूतील ही सवय अधिक पक्की होते. त्यामुळे 'फोन पाहायचा का?'असा विचार करण्याआधीच हात आपोआप फोनकडे जातो. अभ्यासानुसार, दररोज त्याच वेळेला आणि त्याच परिस्थितीत पुन्हा पुन्हा केलेल्या कृतींमुळे सवयी अधिक घट्ट रुजतात..FOMO - फिअर ऑफ मिसिंग आऊटमाणूस मुळातच सामाजिक प्राणी असल्यामुळे समाजापासून किंवा आपल्या माणसांपासून लांब पडण्याची भीती त्याच्या मनात कायम असते. आजच्या काळात यालाच 'फोमो' (FOMO - फिअर ऑफ मिसिंग आऊट) म्हणजेच 'काहीतरी महत्त्वाचे आपल्याकडून सुटून जाईल' अशी भीती म्हटले जाते. २०२५ मध्ये ५,४४३ लोकांवर केलेल्या अभ्यासातून असे समोर आले की, आपल्या जवळच्या लोकांमध्ये नक्की काय चालले आहे हे न कळल्यास ही भीती अधिक वाढते. तसेच पुडुचेरीतील ३८३ मेडिकल विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अभ्यासात ४४.९ टक्के विद्यार्थ्यांना फोन प्रत्यक्षात न वाजताही वाजल्याचा किंवा व्हायब्रेट झाल्याचा भास होतो, म्हणजेच 'फँटम व्हायब्रेशन'चा अनुभव येतो, असे दिसून आले.कधी कधी सकाळी उठल्यानंतर कामाचा ताण, उदास वाटणे किंवा अस्वस्थता टाळण्यासाठी मोबाईल फोन हा एक प्रकारचा डिजिटल मार्ग किंवा सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून वापरला जातो. २०२६ मध्ये केलेल्या १५,१५२ लोकांच्या मेटा-विश्लेषणातून असे समोर आले आहे की, कंटाळा येण्याची प्रवृत्ती आणि डिजिटल साधनांचा अतिवापर यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. मनात येणाऱ्या अस्वस्थ करणाऱ्या विचारांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी लोक अनेकदा फोनचा आधार घेतात..पॅव्हलॉवचे कंडिशनिंगइव्हान पॅव्हलॉव यांच्या 'क्लासिकल कंडिशनिंग' सिद्धांतानुसार, जसा कुत्रा घंटीचा आवाज आणि अन्न यांचा संबंध ओळखायला शिकतो, तसाच आपल्या मेंदूत फोनच्या नोटिफिकेशनचा आवाज आणि नवीन माहिती यांचा संबंध तयार होतो. त्यामुळे नोटिफिकेशनचा आवाज ऐकताच आपले लक्ष आपोआप फोनकडे जाते.विशेष म्हणजे, यासाठी फोन हातात असण्याचीही गरज नसते. २०१५ मध्ये कॅरी स्टोथार्ट, एन्स्ली मिचम आणि कोर्टनी येनर्ट यांनी २१२ विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अभ्यासातून असे समोर आले की, फक्त फोनवर आलेली नोटिफिकेशनसुद्धा माणसाची एकाग्रता कमी करू शकते. या अभ्यासाच्या प्रमुख कॅरी स्टोथार्ट यांच्या मते, “या सूचना कितीही छोट्या असल्या तरी त्या कामाव्यतिरिक्त इतर विचारांना सुरू करू शकतात किंवा मन भरकटवू शकतात.” म्हणजेच, फोन हातात न घेताही त्याची फक्त उपस्थिती आणि येणारे नोटिफिकेशन्स आपले लक्ष विचलित करण्यासाठी पुरेसे ठरतात.ही सवय कमी करण्यासाठी सकाळचा पहिला तास मोबाईलपासून दूर राहणे हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. २०२६ मधील ७८ लोकांवरील अभ्यासात असे दिसून आले की, उठल्यानंतर पहिली २० मिनिटे फोन न वापरणाऱ्या लोकांमध्ये दिवसभरातील आनंदाचे प्रमाण अधिक होते. या अभ्यासानुसार, “सकाळी स्मार्टफोन वापरल्याने आनंदाच्या दोन्ही प्रकारांवर लक्षणीय वाईट परिणाम होतो.” त्यामुळे दिवसाची सुरुवात सोशल मीडिया किंवा मेसेज पाहण्याऐवजी स्वतःच्या कामांनी केल्यास ते मानसिक आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरते.तसेच ६१९ लोकांवर केलेल्या दुसऱ्या अभ्यासात असे समोर आले की, दररोज फोनचा वापर फक्त एक तासाने कमी केल्यास आयुष्यातील समाधानाची पातळी आणि शारीरिक हालचाली दोन्ही वाढतात. थोडक्यात, सकाळी उठल्या उठल्या फोन तपासण्याऐवजी दिवसाची सुरुवात चांगल्या सवयींनी करणे हा एक सोपा आणि अभ्यासाने सिद्ध झालेला उपाय आहे.आणखी एक सोपा उपाय म्हणजे मोबाईलचा स्क्रीन 'ग्रेस्केल' म्हणजेच ब्लॅक अँड व्हाईट मोडवर ठेवणे. स्क्रीनवरील रंग कमी आकर्षक वाटल्यामुळे फोन वापरण्याची ओढही आपोआप कमी होते. २०२४ मध्ये ८४ लोकांवर केलेल्या एका अभ्यासात, फोन दोन आठवडे ग्रेस्केल मोडवर ठेवल्यामुळे लोकांचा रोजचा स्क्रीन टाइम सरासरी २० मिनिटांनी कमी झाल्याचे दिसून आले. तर २०२६ मधील दुसऱ्या एका अभ्यासात हा वेळ सरासरी २८ मिनिटांनी घटल्याचे समोर आले.सकाळी उठल्या उठल्या फोन हातात घेणे म्हणजे तुमची इच्छाशक्ती कमी आहे किंवा तुमच्यात काही दोष आहे असे नाही. तर ही मानवी मेंदूची नवीन माहिती जाणून घेण्याची नैसर्गिक सवय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची विशिष्ट रचना यांचा एकत्रित परिणाम आहे. त्यामुळे स्वतःला दोष न देता ही सवय समजून घेणे आणि हळूहळू योग्य बदल करणे हाच यावरचा सर्वात प्रभावी उपाय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and 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