प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Smartphone Addiction : सकाळी उठताच हात मोबाईलकडे का जातो? मेंदूची ही सवय समजून घ्या

Morning Phone Use : सकाळी उठताच मोबाईल पाहण्याची सवय अनेकांच्या दिनचर्येचा भाग झाली आहे. संशोधनानुसार या सवयीचा आनंद, मानसिक आरोग्य आणि एकाग्रतेवर परिणाम होऊ शकतो; मेंदूच्या प्रक्रियाही त्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Smartphone Addiction

Smartphone Addiction

esakal

Abhijit Pandgale
Updated on

डोळे उघडताच अनेक जणांचा हात अलार्म बंद करण्याऐवजी थेट मोबाईलकडेच वळतो. रात्री झोपताना बाजूला ठेवलेला फोन सकाळी उठताच पुन्हा हातात येतो. रात्रीच्या वेळी कोणाचा मेसेज आला का, कोणाचा फोन आला होता का, सोशल मीडियावर काय नवीन घडले, की जगात काही मोठी घटना घडली, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता लोकांना मोबाईलकडे ओढून नेते. आजच्या काळात सकाळी उठताक्षणी मोबाईल बघणे हे कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील अगदी सहज आणि सवयीचा भाग बनून गेले आहे.

२०२६ मधील एका अभ्यासातून असे समोर आले आहे की सकाळी उठल्या उठल्या पहिल्या २० मिनिटांत फोन वापरल्यास दिवसभरातील आनंद आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. तरीही जाग येताच आपला हात नकळत फोनकडे का जातो, यामागे मेंदूची नेमकी कोणती प्रक्रिया कार्यरत असते, साधा नोटिफिकेशनचा आवाज ऐकू आला तरी एकाग्रतेवर कसा परिणाम होतो, आणि ही सवय सोडून सकाळचा वेळ अधिक चांगला कसा घालवता येईल, हे सगळं आपण सकाळ+ विशेष लेखाच्या माध्यमातून सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

ही सवय किती मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या संशोधनांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. पुडुचेरी येथे ७७४ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ५५.७ टक्के विद्यार्थ्यांनी सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहतो, असे सांगितले. या संशोधनातून हेही स्पष्ट झाले की, कोणतेही कारण नसताना वारंवार फोन पाहणे आणि उठल्या उठल्या फोन हातात घेण्याची सवय यांचा ‘नोमोफोबिया’शी म्हणजेच फोन जवळ नसल्यास जाणवणार्‍या अस्वस्थतेशी थेट संबंध आहे. या ७७४ विद्यार्थ्यांपैकी २३.५ टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर प्रकारचा नोमोफोबिया आढळून आला.

Loading content, please wait...
student
phone
mental health
Morning walk
Apple iphone
facebook notifications
aired this morning
health
Smartphone Launch
Addiction
Budget smartphones India
Smartphone charging habits
Oppo smartphone launch
Samsung smartphone offers
morning walk safety tips
fake notifications investigation
addiction awareness programs
Marathi News Esakal
www.esakal.com