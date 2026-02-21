Premium|Stock Market Recommendations : शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी कोणते शेअर निवडावेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांच्या शिफारसी

सिद्धार्थ खेमका- (मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. )जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे जागतिक शेअर बाजारात आणि भारतीय शेअर बाजारातही सतत चढ-उतार होत आहेत. सोने-चांदीच्या भावात चढ-उतार होत आहेत. अशावेळी शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना कोणते शेअर निवडावेत, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडत आहे. त्यासाठी काही निवडक शेअरची शिफारस येथे केली आहे.कमिन्स इंडिया (उद्दिष्ट : रु. ४९५०)उत्पादन, रिअल इस्टेट, हेल्थकेअर, हॉटेल्स आणि डेटा सेंटर या क्षेत्रांतून वाढणाऱ्या मागणीमुळे पॉवरजेन क्षेत्रात सुधारणा होत असून, त्याचा फायदा कमिन्स इंडियाला बाजारातील हिस्सा वाढविण्यासाठी होणार आहे. रेल्वे, खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्रांतील नव्या उत्पादनांमुळे अर्थवर्ष २०२५ ते २०२८ दरम्यान औद्योगिक वाढीचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर (सीएजीआर) सुमारे १८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक मागणीच्या बळावर, विशेषतः डेटा सेंटर आणि कमी अश्वशक्तीच्या (लो-एचपी) विभागात निर्यातीत वाढ सुरू राहील. अर्थवर्ष २०२५ ते २०२८ या काळात महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचे ‘सीएजीआर’ अनुक्रमे १६ टक्के, १६ टक्के आणि १७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे..Latest Marathi News Union Budget 2026: आज देशात विदेशात कुठं काय घडलं?.एचसीएल टेक (उद्दिष्ट : रु. २१५०)मागणीतील अनिश्चिततेच्या कालखंडातही एचसीएल टेक्नॉलॉजीजला तिच्या मजबूत उत्पादन पोर्टफोलिओचा सातत्याने लाभ मिळत आहे. कंपनीने मोठ्या भांडवलावर कार्यरत, झपाट्याने वाढणारी आयटी सेवा कंपनी म्हणून आपले स्थान भक्कम केले आहे. डेटा लाइफ-सायकल मॅनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तयारी आणि पायाभूत सेवा या क्षेत्रांमध्ये ग्राहकांकडून वाढती पसंती मिळत आहे. अर्थवर्ष २०२५ ते २०२८ दरम्यान डॉलरमधील महसूल आणि रुपयांतील निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे ६.७ टक्के आणि ८.९ टक्के राहण्याचा अंदाज असून, कंपनीचे दीर्घकालीन विकासदृष्टिकोन सकारात्मक आहेत.आयसीआयसीआय बँक (उद्दिष्ट : रु. १७००)शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, सुरक्षित कर्ज-अंडररायटिंग आणि विस्तारित कर्जवाटप यांमुळे आयसीआयसीआय बँकेने बदलत्या व्याजदर वातावरणातही मजबूत ताळेबंद लवचिकता आणि स्थिर नफाक्षमता सिद्ध केली आहे. बिझनेस बँकिंग आणि रिटेल बँकिंगवर दिलेला भर, सखोल वितरण जाळे आणि तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यांमुळे कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढली आहे. नियंत्रित खर्च, पारंपरिक ताळेबंद व्यवस्थापन, समूहातील उपकंपन्यांचे मूल्यवर्धन, क्रेडिट कार्ड शुल्करचनेतील सुधारणा आणि वाढता डिजिटल वापर यामुळे बँकेची स्पर्धात्मक क्षमता अधिक बळकट होईल.कॅनरा एचएसबीसी लाइफ (उद्दिष्ट : रु. १८०)कॅनरा बँक आणि एचएसबीसी यांच्याशी असलेल्या सहकार्यामुळे कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इन्शुरन्सने गेल्या दशकात प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा सरस कामगिरी केली आहे. नॉन-पार आणि प्रोटेक्शन योजनांमधील विस्तारामुळे कार्यक्षमता सुधारली असून, मूल्यनिर्मिती मापन प्रणालीचा स्थिर विस्तार होत आहे, ज्यामुळे ही कंपनी रचनात्मक सुधारणारी, भांडवल-कार्यक्षम आयुर्विमा कंपनी बनली असून, ती मध्यम कालावधीत शाश्वत वाढ आणि आकर्षक परताव्याची क्षमता दर्शवते..ग्रो (उद्दिष्ट : रु. १८५)भारतीय रिटेल ब्रोकिंग क्षेत्रात ग्रो कंपनीने अल्पावधीतच लक्षणीय विस्तार साधला आहे. अवघ्या चार वर्षांत ‘एनएसई’वरील सक्रिय ग्राहकांपैकी २६.८ टक्के वाटा आणि अर्थवर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत १.४८ कोटी सक्रिय वापरकर्ते मिळवत कंपनी एक प्रमुख प्लॅटफॉर्म ठरली आहे. शून्य कमिशन म्युच्युअल फंड अॅपमधून परिपूर्ण संपत्ती व्यवस्थापन परिसंस्थेत रूपांतर होत असून, त्यात ब्रोकिंग, कमॉडिटी, मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा, रोखे तारण कर्ज, म्युच्युअल फंड तारण कर्ज आणि फिसडॉम सेवेच्या माध्यमातून संपत्ती व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ अखेर कंपनीचा निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर ३० टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.एनएमडीसी (उद्दिष्ट : रु. ९८)वाढत्या पोलाद उत्पादन आणि लोहखनिज मागणीचा लाभ घेण्यासाठी एनएमडीसी पुढील चार-पाच वर्षांत उत्पादनक्षमता दुप्पट करून वार्षिक १० कोटी टनांपर्यंत नेण्याची योजना आखत आहे. अर्थवर्ष २०२५ ते २०२७ दरम्यान महसुलाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर ११ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. स्लरी पाइपलाइन आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रति टन वाहतूक खर्चात १०० ते ३०० इतकी बचत होईल. व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचा अंदाजे १५ ते २० टक्के विकासदर आणि हातातील ६३०० कोटी रुपये रोकड या जोरावर ही कंपनी कोणतेही कर्ज न घेता भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यासाठी सक्षम आहे आणि व्यवस्थापनाचा भरही विकास व कार्यक्षमतेवर आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.भारती एअरटेल (उद्दिष्ट : रु. २२८५)मुख्य व्यवसायात उत्कृष्ट कार्यान्वयन करत भारती एअरटेलने प्रीमियम मोबिलिटी आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात आपले वर्चस्व अधिक बळकट केले आहे. अर्थवर्ष२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत संचित महसूल पाच टक्क्यांनी वाढून ५२१ अब्ज रुपयांवर, तर व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न सहा टक्क्यांनी वाढून २९६ अब्ज रुपयांवर, तर निव्वळ नफा१४ टक्क्यांनी वाढून ६७.९ अब्ज रुपयांवर पोचला आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ अखेर कंपनीचा संचित महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे१५ टक्के व १८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.टीव्हीएस मोटर (उद्दिष्ट : रु. ४५२३)विशिष्ट उत्पादन धोरण आणि विविधीकरणामुळे टीव्हीएस मोटरचा देशांतर्गत व निर्यात बाजारातील हिस्सा सातत्याने वाढत आहे. तिसऱ्या तिमाहीत १५ लाख वाहनांची सर्वोच्च तिमाही विक्री झाली आहे. ही वाहनउद्योगातील विक्रमी विक्री आहे. कंपनीने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वितरण जाळे ९०० हून अधिक ठिकाणी विस्तारले असून, अर्थवर्ष २६ मध्ये ते १४०० ठिकाणांपर्यंत नेण्याची योजना आहे. बॅटरी लोकलायझेशन, स्वॅपेबल तंत्रज्ञान आणि चार्जिंग सुविधांमध्ये गुंतवणूक सुरू आहे. अर्थवर्ष २५ ते २७ काळात व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचे प्रमाण ०.७ टक्क्यांनी वाढण्याची व प्रतिशेअर उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर १८ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.बीईएल (उद्दिष्ट : रु. ५००)भारतीय लष्कराच्या ३०० अब्ज रुपयांच्या ‘अनंतशस्त्र’ प्रकल्पात बीईएल ही प्रमुख समन्वयक कंपनी आहे. कंपनीकडे सध्या एक लाख कोटींपेक्षा जास्त ऑर्डरबुक आहे. व्यूहात्मक संरक्षण कार्यक्रमात तिची आघाडी आहे. लष्कर, नौदल व हवाईदल यांच्याकडून रडार, इडब्ल्यू सिस्टिम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ड्रोन-डिफेन्स सोल्यूशन अशा उत्पादनांना शाश्वत मागणी असल्याने कंपनीला फायदा होणार आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात विक्री/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १८ टक्के, १७ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..झायडस वेलनेस (उद्दिष्ट : रु. ५७५)झायडस वेलनेस ही ४० अब्ज रुपये महसूल असलेली आरोग्य व पोषण क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे. साखर पर्याय, ग्लुकोज, त्वचा निगा, कार्यात्मक अन्नपदार्थ आणि पोषण पेये या विभागांत तिचे मजबूत स्थान आहे. नॅचरल आणि कम्फर्ट क्लिक या ब्रँडच्या संपादनामुळे उत्पादन पोर्टफोलिओ अधिक सक्षम झाला आहे. कंपनीचा ग्राहकवर्ग वाढता आहे, उत्पादने अभिनव आहेत, १९५० हून अधिक वितरक, २८०० हून अधिक विक्रेते, २५ गोदामे असा विस्तार आहे. अर्थवर्ष २०२५ ते २०२८ दरम्यान व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर नैसर्गिकरित्या १४ टक्के आणि एकत्रित आधारावर ३६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. एफएमसीजी स्पर्धकांच्या तुलनेत हा शेअर ३० ते ३५ टक्के सवलतीत उपलब्ध असल्याने आकर्षक ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 