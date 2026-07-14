Premium|MPSC Exam Pattern Changes : एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल; ऐच्छिक विषय रद्द, सीबीटी आणि नॉर्मलायझेशनमुळे काय बदलणार?

लेखक : महेश शिंदेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अलीकडे जाहीर केलेल्या परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा या राज्याच्या नागरी सेवा परीक्षा व्यवस्थेतील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक आहेत. मुख्य परीक्षेतून ऐच्छिक विषय काढून टाकणे, काही परीक्षांसाठी संगणकाधारित परीक्षा (Computer-Based Test - CBT) सुरू करणे आणि विविध सत्रांतील गुणांचे मूल्यमापन करण्यासाठी नॉर्मलायझेशन पद्धतीचा अवलंब करणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणांमधून परीक्षा प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि बदलत्या प्रशासकीय गरजांशी सुसंगत करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न दिसून येतो.कोणतीही परीक्षा व्यवस्था काळानुरूप विकसित होत राहणे आवश्यक असते. परीक्षार्थ्यांची संख्या वाढत असताना आणि प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक व्यापक होत असताना, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनीही आपल्या कार्यपद्धतीत सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. मात्र, प्रत्येक सुधारणा नवीन संधींसोबत काही नवीन आव्हानेही घेऊन येते. त्यामुळे या सुधारणांचे यश केवळ त्यांच्या उद्दिष्टांवर अवलंबून नसून त्यांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे केली जाते यावरही अवलंबून असेल..ऐच्छिक विषयांची समाप्ती : समान मूल्यमापनाच्या दिशेने एक पाऊलमुख्य परीक्षेतून ऐच्छिक विषय काढून टाकण्याचा निर्णय हा सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या सुधारणांपैकी एक आहे. पूर्वी उमेदवारांना राज्यशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र किंवा लोकप्रशासन यांसारख्या विषयांपैकी एखादा विषय निवडून त्यामधील सखोल ज्ञान प्रदर्शित करण्याची संधी मिळत असे. अनेक उमेदवार आपल्या शैक्षणिक पार्श्वभूमी किंवा वैयक्तिक आवडीनुसार ऐच्छिक विषयाची निवड करत असत.ऐच्छिक विषय हटवल्यामुळे सर्व उमेदवारांचे मूल्यमापन समान सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्रिकांच्या आधारे होणार आहे. यामुळे विविध ऐच्छिक विषयांच्या अवघडपणातील फरक, मूल्यमापनातील भिन्नता आणि गुणांकनातील असमानता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. समान अभ्यासक्रमामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याबरोबरच सर्व उमेदवारांची तुलना अधिक एकसमान निकषांवर करता येणे शक्य होईल.प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा बदल उमेदवारांना एखाद्या विशिष्ट विषयापुरते मर्यादित न ठेवता शासनव्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान आणि चालू घडामोडी यांसारख्या विविध क्षेत्रांबाबत व्यापक समज विकसित करण्यास प्रोत्साहन देतो. आजच्या काळातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून बहुआयामी ज्ञानाची अपेक्षा केली जाते आणि सामान्य अध्ययनावर आधारित परीक्षा ही त्या अपेक्षेचे प्रतिबिंब मानता येईल.तथापि, या बदलाचे काही महत्त्वपूर्ण परिणामही दिसून येऊ शकतात. अनेक वर्षे एखाद्या ऐच्छिक विषयाचा सखोल अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांना आपली संपूर्ण तयारी नव्याने आखावी लागू शकते. तसेच, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांनाही आपले अभ्यासक्रम, अध्ययन साहित्य आणि अध्यापनाची रचना बदलावी लागेल. पारंपरिकपणे ऐच्छिक विषयांमध्ये प्रावीण्य मिळवून देणाऱ्या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांच्या निवडीवरही या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो.याशिवाय, उमेदवारांना त्यांच्या विशिष्ट शैक्षणिक प्राविण्याचे प्रदर्शन करण्याची संधी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, इतिहास किंवा अर्थशास्त्र यांसारख्या विषयांमध्ये उत्कृष्ट ज्ञान असलेल्या विद्यार्थ्यांना ते कौशल्य स्वतंत्रपणे सिद्ध करण्याची संधी आता कमी मिळेल. त्यामुळे परीक्षेचा भर अधिक व्यापक ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता आणि चालू घडामोडींच्या आकलनावर राहण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी असूनही, हा बदल उमेदवारांना अधिक सर्वसमावेशक तयारी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो आणि दीर्घकालीन दृष्टीने मूल्यमापन अधिक एकसमान व न्याय्य होण्यास मदत करू शकतो..Premium|Future of Jobs and AI Revolution : भाष्य: नवयुगातील नवरोजगार.संगणकाधारित परीक्षा : डिजिटल परीक्षा व्यवस्थेकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊलआणखी एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणजे काही परीक्षांसाठी संगणकाधारित परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय. देशातील अनेक राष्ट्रीय भरती संस्थांनी आधीच संगणकाधारित परीक्षा स्वीकारल्या आहेत. यामुळे परीक्षा जलद गतीने घेता येतात, निकाल लवकर जाहीर करता येतात आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनते.डिजिटल परीक्षांमुळे प्रश्नपत्रिका छपाई, वाहतूक आणि सुरक्षित साठवण यांवरील अवलंबित्व कमी होते. तसेच, मोठ्या संख्येने उमेदवारांच्या परीक्षा विविध केंद्रांवर कमी कालावधीत घेणेही अधिक सुलभ होते.उमेदवारांच्या दृष्टीने पाहता, संगणकाधारित परीक्षांचे अनेक फायदे आहेत. निकाल अधिक जलद प्रक्रियेतून जाहीर होऊ शकतात, उत्तरतालिका लवकर प्रसिद्ध करता येते आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होते. मात्र, संगणकाधारित परीक्षांकडे होणारे संक्रमण काही व्यावहारिक आव्हानेही निर्माण करते.यातील एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे डिजिटल दरी . शहरी भागातील अनेक विद्यार्थी नियमितपणे संगणकाचा वापर करतात; परंतु ग्रामीण किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील अनेक उमेदवारांना संगणकाधारित परीक्षांचा पुरेसा अनुभव नसू शकतो. परीक्षा प्रामुख्याने ज्ञानाची चाचणी घेत असली तरी संगणकाच्या वापराबाबतचा कमी अनुभव परीक्षेदरम्यान मानसिक तणाव निर्माण करू शकतो.तांत्रिक विश्वासार्हताही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अखंडित वीजपुरवठा, आवश्यकतेनुसार स्थिर इंटरनेट सुविधा, योग्य प्रकारे कार्यरत संगणक व्यवस्था आणि त्वरित तांत्रिक सहाय्य या सर्व बाबी परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी आवश्यक असतात. परीक्षेदरम्यान अगदी किरकोळ तांत्रिक अडथळाही उमेदवारांच्या आत्मविश्वासावर आणि कामगिरीवर परिणाम करू शकतो.तसेच, सर्व परीक्षा केंद्रांवर समान दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उमेदवाराने कोणत्याही शहरात किंवा जिल्ह्यात परीक्षा दिली तरी त्याला समान दर्जाचे संगणक, सॉफ्टवेअर आणि परीक्षा वातावरण मिळाले पाहिजे. अशा प्रकारची एकसमानता परीक्षेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यास मदत करते.या संक्रमणाचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी नियमित सराव परीक्षा, संगणकाधारित परीक्षांचे प्रात्यक्षिक, जनजागृती कार्यक्रम आणि आवश्यक तांत्रिक तयारी यांद्वारे उमेदवारांना नव्या पद्धतीशी परिचित करून देणे उपयुक्त ठरू श.Premium|ITEP Course Benefits : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आयटीईपी शिक्षक शिक्षणासाठी कसा ठरणार गेमचेंजर?.नॉर्मलायझेशन : विविध सत्रांमध्ये न्याय्यता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्नपरीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घेतल्या जात असताना सर्व उमेदवारांमध्ये समान न्याय राखणे हे एक मोठे आव्हान असते. वेगवेगळ्या सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांच्या अवघडपणात किंचित फरक असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत अनेक परीक्षा संस्था नॉर्मलायझेशन पद्धतीचा अवलंब करतात.नॉर्मलायझेशन ही अशी सांख्यिकीय प्रक्रिया आहे जी विविध सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांच्या अवघडपणातील संभाव्य फरक लक्षात घेऊन गुणांमध्ये आवश्यक ते समायोजन करण्याचा प्रयत्न करते. उमेदवाराने कोणत्या सत्रात परीक्षा दिली यामुळे त्याला अन्यायकारक फायदा किंवा तोटा होऊ नये, हा या पद्धतीचा मुख्य उद्देश आहे.या पद्धतीचा मूलभूत आधार समान गुण देणे नसून सर्व उमेदवारांमध्ये न्याय्य तुलना करणे हा आहे. योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास, अनेक सत्रांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील परीक्षांमध्ये ही पद्धत न्याय्यता वाढविण्यास मदत करू शकते. तथापि, नॉर्मलायझेशन ही स्पर्धा परीक्षांमधील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या बाबींपैकी एक असते.यातील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे ही सांख्यिकीय प्रक्रिया सर्व उमेदवारांना सहज समजणे कठीण जाते. अनेक उमेदवार केवळ आपल्या मूळ गुणांची तुलना करतात आणि नॉर्मलायझेशननंतर अंतिम गुणांमध्ये झालेला बदल समजून घेणे त्यांच्यासाठी अवघड ठरू शकते. या प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेकदा संभ्रम आणि अनावश्यक चर्चा निर्माण होतात. दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे सार्वजनिक विश्वास. गुणांचे अंतिम समायोजन हे केवळ सरळ गुणांची बेरीज नसून सांख्यिकीय प्रक्रियेवर आधारित असल्याने उमेदवारांना वापरण्यात आलेल्या पद्धतीबाबत पूर्ण पारदर्शकतेची अपेक्षा असते. वापरण्यात आलेल्या तत्त्वांची आणि गणनापद्धतीची स्पष्ट माहिती दिल्यास या प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.नॉर्मलायझेशनचे यश हे विविध सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा शक्य तितका समान राखणे, योग्य सांख्यिकीय विश्लेषण करणे आणि पुरेशा प्रमाणातील माहितीचा वापर करणे यावरही अवलंबून असते. म्हणूनच, सांख्यिकीय पद्धतीइतकीच पारदर्शकता आणि जनजागृतीही या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरते..पुढील दिशाएमपीएससीने अलीकडे केलेल्या सुधारणा या महाराष्ट्रातील सार्वजनिक भरती प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानता येतील. ऐच्छिक विषयांची समाप्ती, संगणकाधारित परीक्षा आणि नॉर्मलायझेशनचा अवलंब या सर्व सुधारणांमधून वाढत्या उमेदवारसंख्येला आणि बदलत्या तांत्रिक गरजांना अनुरूप अशी परीक्षा व्यवस्था उभारण्याचा आयोगाचा प्रयत्न दिसून येतो.कोणतीही मोठी सुधारणा अमलात आल्यानंतर उमेदवार, शैक्षणिक संस्था आणि परीक्षा प्रशासन या सर्वांना नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी काही काळ आवश्यक असतो. उमेदवारांनी आपल्या तयारीच्या पद्धतीत आवश्यक बदल करून संकल्पनात्मक आकलन अधिक मजबूत करणे आणि डिजिटल परीक्षा पद्धतीशी परिचित होणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर सातत्यपूर्ण संवाद, प्रभावी तांत्रिक तयारी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी या माध्यमातून नव्या प्रणालीवरील विश्वास अधिक दृढ करता येईल.अखेरीस, कोणत्याही सार्वजनिक सेवा परीक्षेचे अंतिम उद्दिष्ट समाजासाठी सक्षम, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी निवडणे हेच असते. त्यामुळे या परीक्षा सुधारणा कार्यक्षमता, न्याय्यता आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पाहिल्या पाहिजेत. प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्व संबंधित घटकांकडून मिळणाऱ्या विधायक सूचनांच्या आधारे या सुधारणा भविष्यात एमपीएससीची परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि भविष्याभिमुख बनवू शकतात, तसेच महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचा विश्वास अधिक दृढ करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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