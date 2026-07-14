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Premium|MPSC Exam Pattern Changes : एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल; ऐच्छिक विषय रद्द, सीबीटी आणि नॉर्मलायझेशनमुळे काय बदलणार?

MPSC Optional Subject Removed : एमपीएससीच्या नव्या परीक्षा पद्धतीत ऐच्छिक विषय रद्द, सीबीटी आणि नॉर्मलायझेशनचा समावेश करून परीक्षा अधिक पारदर्शक, समान आणि आधुनिक करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करण्यात आला आहे.
MPSC Exam Pattern Changes

MPSC Exam Pattern Changes

esakal

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लेखक : महेश शिंदे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अलीकडे जाहीर केलेल्या परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा या राज्याच्या नागरी सेवा परीक्षा व्यवस्थेतील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक आहेत. मुख्य परीक्षेतून ऐच्छिक विषय काढून टाकणे, काही परीक्षांसाठी संगणकाधारित परीक्षा (Computer-Based Test - CBT) सुरू करणे आणि विविध सत्रांतील गुणांचे मूल्यमापन करण्यासाठी नॉर्मलायझेशन पद्धतीचा अवलंब करणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणांमधून परीक्षा प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि बदलत्या प्रशासकीय गरजांशी सुसंगत करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न दिसून येतो.

कोणतीही परीक्षा व्यवस्था काळानुरूप विकसित होत राहणे आवश्यक असते. परीक्षार्थ्यांची संख्या वाढत असताना आणि प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक व्यापक होत असताना, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनीही आपल्या कार्यपद्धतीत सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. मात्र, प्रत्येक सुधारणा नवीन संधींसोबत काही नवीन आव्हानेही घेऊन येते. त्यामुळे या सुधारणांचे यश केवळ त्यांच्या उद्दिष्टांवर अवलंबून नसून त्यांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे केली जाते यावरही अवलंबून असेल.

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