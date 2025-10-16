Premium| MPSC Group B and C Combined Exam: MPSC गट ब, गट क परीक्षेची तयारी कशी करावी?

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची तयारी कशी करावी हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडत असणार. MPSC देणं म्हणजे सुरुवातीपासूनच तयारी तगडी असायला हवी. या परीक्षेचं स्वरूप काय असतं आणि या परीक्षांमधली विविध पदं कोणती आहेत, याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन एका वेबिनारच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. याबद्दल ज्ञानदीप अकॅडमीचे नवनाथ वाघ सरांनी 'सकाळ प्लस' स्टडीरूमच्या वेबिनारमध्ये सविस्तर मार्गदर्शन केलं आहे. .MPSC मार्फत होणारी भरती आणि पदांची माहितीMPSC संयुक्त परीक्षा गट ब आणि गट क मधील विविध पदांसाठी घेतली जाते. ही भरती प्रक्रिया साधारणपणे तीन ते चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते. विशेषतः पोलीस उपनिरीक्षक PSI पदासाठी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखत असे चार टप्पे असतात, तर इतर गट ब आणि गट क पदांसाठी पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा हे दोन टप्पे महत्त्वाचे असतात. .जाहिरात आणि माहिती कुठे पाहावी?विद्यार्थ्यांना जाहिरात आणि परीक्षेचे अपडेट्स MPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर मिळू शकतात. mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर 'Notification' आणि 'Important Notices' या विभागात तसंच 'Candidate Information' मधल्या 'Advertisement' मध्ये सर्व चालू जाहिरातींची माहिती उपलब्ध असते. .गट ब मधील पदे (एकूण ४ पदे):सहाय्य्क कक्षा अधिकारी (ASO - Assistant Section Officer): काम करण्याचे ठिकाण- मंत्रालयात.राज्य कर निरीक्षक (STI - State Tax Inspector): राज्य वस्तू व सेवा कर नियमन आणि निरीक्षणाचे काम.पोलीस उपनिरीक्षक (PSI - Police Sub Inspector): कायदा व सुव्यवस्था राखणे, बहुतांश विद्यार्थ्यांची 'ड्रीम पोस्ट'.दुय्यम निबंधक/मुद्रांक निरीक्षक (Sub-Registrar/Sub-Registrar Grade-1): जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी ठेवण्याचे काम (महसूल विभाग). .गट क मधील पदे (एकूण ६ पदे):उद्योग निरीक्षक (Industrial Inspector): MIDC मध्ये उद्योगांचे निरीक्षण.दुय्यम निरीक्षक (Excise Sub Inspector): दारू/मद्य संबंधित दुकाने व कारखान्यांचे निरीक्षण (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग).तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant): वित्त विभागांतर्गत काम.कर सहायक (Tax Assistant): एसटीआयला मदत करणे.लिपिक-टंकलेखक (Clerk-Typist): विविध शासकीय विभागांमध्ये लिपिकाचे काम.सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (AMVI - Assistant Motor Vehicle Inspector): RTO संबंधित काम (उदा. वाहन परवाना देणे, वाहन पासिंग करणे). .परीक्षेची पात्रता आणि वयोमर्यादाशैक्षणिक पात्रता:मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणं अनिवार्य. (अंतिम वर्षातील विद्यार्थीही फॉर्म भरू शकतात, परंतु मुख्य परीक्षेचा निकाल येण्यापूर्वी पदवी पूर्ण असावी.)मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान असणं बंधनकारक (लिहिता, बोलता आणि वाचता येणे आवश्यक).वयोमर्यादा:किमान वय: साधारणत: १८ ते १९ वर्षे (पदांनुसार बदलते). .PSI:खुला प्रवर्ग: ३१ वर्षे.मागास प्रवर्ग: ३४ वर्षे.इतर सर्व गट ब आणि गट क पदे:खुला प्रवर्ग: ३८ वर्षे.मागास प्रवर्ग: ४३ वर्षे.अटेम्प्सची कोणतीही मर्यादा नाही, जोपर्यंत वयोमर्यादा पूर्ण होत नाही. .शारीरिक पात्रता- (फक्त PSI आणि Excise Sub Inspector साठी):पुरुषांसाठी: उंचीकिमान १६५ सेंमी (अनवाणी).महिलांसाठी: उंची किमान १५७ सेंमी (अनवाणी). .परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रमMPSC गट ब आणि गट क चा अभ्यासक्रम १००% समान आहे, जो विद्यार्थ्यांना एकाच अभ्यासातून ११ पदांची संधी उपलब्ध करून देतो.पूर्व परीक्षा:स्वरूप: १०० प्रश्न, १०० गुण, १ तास (६० मिनिटे).प्रश्नांचा दर्जा: पदवी पातळीचा.माध्यम: मराठी आणि इंग्रजी.उद्देश: मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होणे, गुण अंतिम निकालात धरले जात नाहीत.कटऑफ: साधारणत: ५० ते ६० गुणांच्या दरम्यान (जागा आणि वर्गवारीनुसार बदलतो).खाली विषय आणि त्या विषयाची प्रश्नसंख्या दिलेली आहे.इतिहास-१०भूगोल-१०अर्थशास्त्र-१५चालू घडामोडी-१५राज्यशास्त्र-१५सामान्य विज्ञान-१५अंकगणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणी-२०एकूण-१०० .मुख्य परीक्षा:स्वरूप: Objective Typeगुण: एकूण ४०० गुण.PSI साठी अंतिम निवड ४४० गुणांपैकी मधून होते (४०० मुख्य परीक्षा + ४० मुलाखत).इतर पदांसाठी अंतिम निवड ४०० गुणांपैकी लागते.पेपर १-विषय: मराठी/ इंग्रजीप्रश्नांची संख्या: ५०गुण: १००कालावधी: १ तासपेपर २-विषय: सामान्य क्षमता चाचणीप्रश्नांची संख्या: १००गुण: २००कालावधी: १ तासएकूण-प्रश्न: २००गूण: ४०० .अभ्यासाला सुरुवात कुठून करावी?सगळ्यात सोपा आणि मूलभूत टप्पा म्हणजे 'स्टेट बोर्ड' पुस्तकं.इतिहास: ११ वी चे जुने महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे पुस्तक, तसेच ८ वी चे पुस्तक.भूगोल: ६ वी ते १० वी ची पुस्तके.अर्थशास्त्र: ११ वी आणि १२ वी ची नवीन अभ्यासक्रमाची पुस्तके.विज्ञान: ५ वी ते १० वी ची पुस्तके.राज्यशास्त्र आणि पर्यावरण: यासाठी विशिष्ट स्टेट बोर्ड पुस्तकांची आवश्यकता नाही, थेट संदर्भ पुस्तकातून सुरुवात करू शकता. .विषयनिहाय अचूक संदर्भ पुस्तकांची यादीखाली विषय आणि त्या संबंधित संदर्भ पुस्तकांची यादी दिलेली आहे:इतिहास- ज्ञानदीपची इतिहासाची क्लास नोट्स (महाराष्ट्र आणि भारत), रिव्हिजनसाठी समाधान महाजन (आधुनिक महाराष्ट्र) किंवा विपुल थोरमोडे (समाज सुधारक) वापरू शकता.भूगोल- ११ वी NCERT (प्राकृतिक भूगोल मराठीत), ज्ञानदीपची महाराष्ट्र आणि भारताच्या भूगोलाची क्लास नोट्स.राज्यशास्त्र- महेश शिंदे यांचे इंडियन पॉलिटीचे पुस्तक, लक्ष्मीकांत न वाचता महेश शिंदे पुरेसे आहे, पंचायतराज भागही समाविष्ट.अर्थशास्त्र- अर्थशास्त्राची क्लास नोट्स (स्वतंत्र नोट्स), कोळंबे/देसले यांचे ८०० पानी पुस्तक वाचण्याऐवजी एक्झाम ओरिएंटेड नोट्स पुरेशा.विज्ञान- स्टेट बोर्ड + पीवायक्यू, व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी नखाते सरांच्या नोट्स किंवा भसके सरांचे पुस्तक.चालू घडामोडी- ज्ञानदीपची चालू घडामोडी क्लास नोट्स/बॅच, सकाळ-ज्ञानदीपची ‘स्टडीरूम’ साप्ताहिक डायरी .अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी- ज्ञानदीप प्रकाशनचे अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी पुस्तक.पर्यावरण- वैभव गुपसे सरांची क्लास नोट्स / बॅच. (यात GIS, GPS, Remote Sensing सारखे तांत्रिक विषयही समाविष्ट).मागील वर्षाचे प्रश्नसंच- ज्ञानदीपचा मागील वर्षाच्या प्रश्नसंच (पूर्व + मुख्य), यासोबतच पीवायक्यू चा सराव अत्यावश्यक. .Premium|Study Room : ढगफुटी आणि परिणाम.अभ्यास करताना काय टाळाल?सोशल मीडियाचा अतिवापर: मोबाईलचा वापर नियंत्रित ठेवा. बाहेरील 'Motivation' हे 'आळवावरचं पाणी' असतं, स्वयं-प्रेरित राहणे महत्त्वाचे.गोंधळून, घाबरून नवीन पुस्तकं वाचणं: परीक्षा जवळ अली असेल तर नवीन संदर्भ पुस्तकं वाचणं टाळा. जे आधी वाचलंय, त्यावर विश्वास ठेवा. .Premium|Study Room: एमपीएससीच्या मुलाखतीत काय विचारतात?.वेळेचं नियोजन: ६० मिनिटांत १०० प्रश्न सोडवण्यासाठी सरावाची आवश्यकता आहे. एका प्रश्नाला केवळ ३६ सेकंद मिळतात हे लक्षात ठेवा.शेवटचा सल्ला: विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करा, मूलभूत पुस्तकं पक्की करावीत आणि आत्मविश्वास बाळगावा. योग्य रणनीती आणि अचूक संदर्भ साहित्याच्या मदतीने MPSC संयुक्त परीक्षेत यश मिळवणं निश्चितच शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.