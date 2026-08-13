Premium|Study Room : एमपीएससीत राज्यात १४वा; संघर्षातून सहायक कक्ष अधिकारी होण्याचा प्रवास

लेखक : हर्षवर्धन शशिकांत माने आपण अनेकदा वेगवेगळ्या पुस्तकांत वाचतो, ज्येष्ठांकडून ऐकतो आणि संभाषणांमध्ये सहज बोलून जातो की, ‘जेव्हा तुमची ध्येये, तुमच्या आकांक्षा आणि तुमची स्वप्ने ही या अथांग निसर्गाशी सुसंगत होतात, तेव्हा तुम्हाला यश मिळविण्यापासून जगातली कोणतीही ताकद रोखू शकत नाही.’ हे वाक्य वाचायला किंवा ऐकायला जितके सुंदर वाटते, तितकाच त्याचा प्रत्यक्ष आयुष्यात अनुभव घेणे हा एक अत्यंत विलक्षण अनुभव असतो. जेव्हा या प्रवासात अनेक आव्हाने पार करून आपण त्या ध्येयापर्यंत पोहोचतो आणि या वाक्याची वास्तवात प्रचिती येते, त्यावेळी मनाला जो साक्षात्कार होतो, तो शब्दात मांडणे खरोखरच कठीण असते.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित करण्यात आलेल्या 'संयुक्त मुख्य परीक्षा - २०२४' चा निकाल जेव्हा जाहीर झाला, तेव्हा राज्यात १४ व्या क्रमांकाने 'सहायक कक्ष अधिकारी (ASO - गट-ब, मंत्रालय)' या पदी माझी निवड झाली होती. तो क्षण माझ्यासाठी केवळ एका परीक्षेचा निकाल नव्हता, तर अनेक वर्षांच्या संघर्षाची, त्यागाची आणि संयमाची मिळालेली एक गोड पावती होती. निकाल पाहिल्यावर माझ्या डोळ्यांसमोरून माझ्या या संपूर्ण प्रवासात मला साथ दिलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा चेहरा एखाद्या चित्रपटासारखा सरकत होता. माझे आई-वडील, माझे आजोबा, मला घडवणारे शिक्षक आणि संकटाच्या काळात पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले माझे मित्र-मैत्रिणी या सर्वांच्या माझ्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षांवर खरे उतरल्यानंतर मिळणारा तो निखळ आनंद, त्या एका क्षणात सामावला होता..बालपण आणि संस्कारांची जडणघडणमाझे मूळ गाव कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील ‘भादोले' हे गाव आहे. माझे बालपण गावातील ‘राम कृष्ण मिशन मठाच्या' अत्यंत पवित्र आणि अनुशासित वातावरणात, संस्कार वर्गांतून घडले. तिथूनच माझ्यावर नैतिक मूल्यांची आणि चांगल्या सवयींची पायाभरणी झाली. त्यानंतर माझे प्राथमिक शिक्षण पेठ-वडगाव येथील बळवंतराव यादव मराठी शाखा येथे पूर्ण झाले.शालेय वयातच स्पर्धा परीक्षांची पहिली ओळख मला झाली. इयत्ता चौथीमध्ये असताना 'स्कॉलरशिप' (शिष्यवृत्ती) परीक्षेची तयारी करताना अभ्यासाची एक वेगळी आवड निर्माण झाली. परीक्षेतील गुणांपेक्षाही 'स्पर्धा' म्हणजे काय आणि त्यासाठी कशी तयारी करावी लागते, याचे पहिले धडे मला याच काळात मिळाले.त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक अतिशय महत्त्वाचे वळण मिळाले. इयत्ता सातवीमध्ये असताना माझे ॲडमिशन तासगाव (जि. सांगली) येथील प्रसिद्ध 'गुरुवर्य दादोजी कोंडदेव सैनिकी शाळेत' झाले. सैनिकी शाळेतील ते दिवस माझ्या आयुष्यातील खरा 'टर्निंग पॉईंट' ठरले. तोपर्यंत माझ्या आयुष्यात ज्या काही उणिवा होत्या जसे की कडक शिस्त, रोजचा नियमित व्यायाम, अभ्यासातील चिकाटी आणि मानसिक कणखरपणा या सर्व गोष्टींची सवय मला सैनिकी शाळेने लावली. मैदानावर घाम गाळण्यापासून ते अभ्यासाच्या टेबलावर तासनतास बसण्यापर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीने माझ्या मनात एक अभेद्य आत्मविश्वास निर्माण केला. 'शेवटच्या श्वासापर्यंत लढायचे' हा सैनिकी बाणा मला याच संस्थेतून मिळाला..Premium| Delhi Student Protest: जीवन संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत विद्यार्थी का पोहोचतायेत? यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?.अभियांत्रिकीचे शिक्षण आणि निर्णयसैनिकी शाळेतील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी उच्च शिक्षणासाठी प्रतिष्ठित 'RIT इस्लामपूर (जि. सांगली)' येथून मी 'मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग' या विषयात B.Tech ची पदवी संपादन केली. अभियांत्रिकीच्या शेवटच्या वर्षात असताना अनेक कंपन्या कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी आल्या होत्या आणि माझे एका चांगल्या कंपनीत सिलेक्शन देखील झाले होते.हातात नोकरीची ऑफर असताना ती स्वीकारून सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा सोपा मार्ग माझ्यासमोर उपलब्ध होता. परंतु, मनाच्या कोपऱ्यात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत जाऊन समाजासाठी काहीतरी ठोस करण्याची तीव्र इच्छा होती. त्यामुळे अत्यंत धाडसाने मी नोकरीत न जाता, पूर्णवेळ स्पर्धा परीक्षेच्या आव्हानात्मक आणि अनिश्चिततेने भरलेल्या क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला.संघर्षाचा काळ आणि अभ्यासातील 'सिंक' (Sync)पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अभ्यासाची तयारी करण्यासाठी मी लगेचच पुण्याला शिफ्ट झालो. पुण्यात आल्यावर पुन्हा एकदा सैनिकी शाळेत निर्माण झालेली घट्ट नातीच माझ्या मदतीला धावून आली. सैनिकी शाळेतील माझे अनेक वर्गमित्र आणि सीनियर मित्र MPSC च्या विविध परीक्षांची तयारी करत होते, तर काहीजण आधीच अधिकारी म्हणून यशस्वी झाले होते.माझ्या पहिल्याच प्रयत्नात, या मित्रांच्या अत्यंत अचूक आणि नेमक्या मार्गदर्शनामुळे मी अवघ्या दोन महिन्यांच्या अभ्यासावर पूर्व परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण झालो. पहिल्याच प्रयत्नात पूर्व परीक्षा निघाल्यामुळे माझा आत्मविश्वास खूप वाढला, पण खरी अडचण पुढे होती. मुख्य परीक्षेसाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला होता. तसेच, माझ्या स्वभावातील 'काम पुढे ढकलण्याची' (Procrastination) जुनी सवय हळूहळू उफाळून वर येऊ लागली.निकाल अपेक्षेप्रमाणेच आला, मी मुख्य परीक्षेत अपयशी ठरलो. अशा वेळी माझ्या मार्गदर्शकांनी आणि मित्रांनी माझी गय न करता, वेळोवेळी माझे कान पिळून मला पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्याचे काम केले. मात्र, तरीही हा संघर्षाचा काळ सहजासहजी संपणारा नव्हता. पुढच्या काही प्रयत्नांमध्ये मी पूर्व परीक्षा सहज पास व्हायचो, पण मुख्य परीक्षेची भिंत मला ओलांडता येत नव्हती.एका टप्प्यावर तर मी थेट राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतच नापास झालो. हा माझ्यासाठी एक मोठा धक्का होता. पण त्या अपयशाने मला खचवून टाकण्याऐवजी अधिक ध्येयधुरंधर बनवले. मी निराश न होता अभ्यासाचा ध्यास कायम ठेवला. या सर्व प्रवासातून एक खूप मोठी गोष्ट घडली मी परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत पूर्णपणे 'Sync' झालो!अभ्यासाचा जो ताण पूर्वी जाणवायचा, तो आता पूर्णपणे निघून गेला होता. अभ्यास करणे ही एक सहज प्रक्रिया झाली. नक्की काय वाचायचे, काय सोडायचे, आयोगाची काय गरज आहे, हे मला स्पष्ट समजायला लागले. आणि जेव्हा तुम्ही प्रक्रियेवर मनापासून विश्वास ठेवता, तेव्हा यश आपसूकच तुमच्या जवळ येते, हे मला समजले..आई-वडिलांचे योगदान आणि कृतज्ञतामाझ्या या संपूर्ण संघर्षाच्या आणि यशाच्या प्रवासात माझे आई-वडील हेच माझे सर्वात मोठे शक्तीस्थान आणि आधारस्तंभ राहिले.माझे वडील, जे एका खाजगी कंपनीत General Manager म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांनी आयुष्यभर कामाप्रती असणारी निष्ठा, शिस्त आणि कठोर परिश्रमांचे महत्त्व मला प्रत्यक्ष कृतीतून शिकवले. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव आणि त्यांनी दाखवलेला संयम मला कठीण प्रसंगात मार्गदर्शन करत राहिला.दुसरीकडे, माझी आई, जी एक समर्पित गृहहिणी आहे, तिने पूर्ण घर खंबीरपणे सांभाळत मला प्रत्येक वळणावर प्रेमाचा आणि धैर्याचा अमूल्य आधार दिला. केवळ भावनिक आधारच नाही, तर शालेय वयातच तिने माझ्या अभ्यासाचा पाया इतका भक्कम करून घेतला होता की, पुढील शिक्षणात मला संकल्पना समजून घेणे सोपे गेले. आज मी जो काही आहे, तो तिच्या या पायाभरणीमुळेच आहे.अनेक लोक मला म्हणतात की, ‘तू तुझ्या आई-वडिलांच्या स्वप्नांचे चीज केलेस आणि त्यांचे नाव उज्ज्वल केलेस.’ परंतु मला वैयक्तिकरीत्या असे वाटते की, मी खूप नशीबवान आहे, कारण माझ्या भविष्यासाठी लागणारे सर्व कष्ट, त्याग आणि चिंता माझ्या आई-वडिलांनी आनंदाने सहन केल्या. माझ्या अभ्यासाच्या काळात किंवा अपयशाच्या टप्प्यावर त्यांनी मला कोणत्याही संकटाची किंवा आर्थिक ताणांची झळ कधीच लागू दिली नाही. त्यामुळे आज मला मिळालेले हे यश आणि हे पद पूर्णतः मी माझ्या आई-वडिलांना समर्पित करतो. त्यांच्या विश्वासाला मी पात्र ठरलो, हाच माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद आहे.स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी यशाचा मूलमंत्रआज या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर, MPSC किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या माझ्या सर्व मित्र-मैत्रिणींना मला काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी सांगावयाच्या आहेत:अपयश हा पूर्णविराम नाही : स्पर्धा परीक्षेत मिळणारे अपयश म्हणजे तुमच्या प्रवासाचा शेवट नव्हे. उलट, अपयश ही तुमच्या धैर्याची, संयमाची आणि तुमच्या पालकांनी तुमच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाची खरी परीक्षा असते. अपयशाने खचून न जाता, आपली चूक कुठे झाली याचे प्रांजळ विश्लेषण करा.प्रक्रियेवर विश्वास ठेवा : परिणामांचा अतिविचार करण्यापेक्षा अभ्यासाच्या प्रक्रियेवर भर द्या. रोजचे टार्गेट्स ठरवा, अभ्यासाचे तास (Effective Hours) मोजा आणि स्वतःशीच स्पर्धा करा.परीक्षेची गरज समजा : केवळ तासनतास पुस्तके उघडून बसणे म्हणजे अभ्यास नव्हे. आयोगाचे जुने प्रश्न (PYQs), परीक्षेचा बदलणारा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम नीट समजून घेऊन 'स्मार्ट वर्क' करा.सकारात्मकता आणि मित्रपरिवार : तुमच्या आजूबाजूला नेहमी सकारात्मक विचार असणारे लोक ठेवा. कठीण काळात पाठीशी उभे राहणारे जिवाभावाचे मित्र ही तुमची मोठी संपत्ती असते.Plan-B चा विचार : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना स्वतःचे वय, शिक्षण आणि कौटुंबिक परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ विचार करून नेहमी एक सुरक्षित मार्ग (Plan-B) तयार ठेवणे अत्यंत गरजेचे आणि सुजाणपणाचे लक्षण आहे..नवीन प्रवासाची सुरुवातASO पदी झालेली ही निवड म्हणजे माझ्या संघर्षाचा शेवट नसून, प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून समाजसेवेची मिळालेली एक नवी संधी आहे. ग्रामीण भागातील घटकांना, सर्वसामान्यांना प्रशासकीय प्रक्रियेचा लाभ मिळवून देणे आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणे हेच माझे पुढील ध्येय असेल.माझ्या या प्रवासात ज्यांनी ज्यांनी मला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत केली, त्या सर्वांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. आणि स्पर्धा परीक्षेच्या या खडतर वाटेवर चालणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो!‘जिद्द सोडू नका, योग्य प्रयत्नांना यशाची फळे नक्कीच येतात!’लेखक : हर्षवर्धन शशिकांत माने - (सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), गट-ब | MPSC संयुक्त परीक्षा-२०२४ मध्ये राज्यात १४ वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on 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