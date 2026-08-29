Premium|Mukesh Musical Journey : दर्दभऱ्या सुरांची अजरामर कहाणी!

धनंजय कुलकर्णी - sakal.avtaran@gmail.comप्रसिद्ध गायक मुकेश यांनी इतरांच्या तुलनेत मोजकीच गाणी गायली; परंतु त्यातील अनेक आजही अजरामर आहेत. मुकेश यांच्या स्वरात दर्द, आर्तता आणि एक विलक्षण आपलेपणा होता. तरीही अनेक दिग्गज संगीतकारांनी त्यांचा स्वर मोजकाच वापरला... संख्येच्या स्पर्धेपासून दूर राहूनही रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या मुकेश यांचा २७ ऑगस्ट रोजी ५०वा स्मृतिदिन. त्यानिमित्त त्यांच्या आठवणींना उजाळा...भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळामध्ये, प्रसिद्ध पार्श्वगायक मुकेश यांचे स्थान अत्यंत अनन्यसाधारण, आदराचे आणि अलौकिक असे राहिलेले आहे. आजच्या डिजिटल युगात आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे जेव्हा सर्व गायक, संगीतकार आणि गीतकार यांचे अधिकृत ‘गीतकोश’ आणि सांख्यिकी सहज उपलब्ध झाली आहे, तेव्हा आपल्याला अगदी तंतोतंत समजते, की कोणत्या गायकाने कोणत्या संगीतकाराकडे नेमकी किती गाणी गायली, कुणासोबत किती युगलगीते गायली आणि कुणाच्या कारकिर्दीत कुणाचा सहभाग किती प्रमाणात राहिला. अशा प्रकारच्या सर्व वस्तुनिष्ठ आणि अधिकृत माहितीमुळे आपल्याला कोणत्याही कलावंताच्या सांगीतिक कारकिर्दीचे अत्यंत तटस्थपणे, निष्पक्षपणे आणि सखोल विश्लेषण करणे शक्य झाले आहे. .Premium|Indian Theatre Festival : राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाने दाखवली रंगभूमीची नवी दिशा; मराठी नाटकांसमोर नेमके कोणते प्रश्न उभे?.उपलब्ध असलेल्या अधिकृत ‘मुकेश गीतकोश’ ग्रंथातील नोंदींनुसार मुकेश यांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात गायलेल्या एकूण गाण्यांची संख्या अवघी १,०८१ इतकी आहे. काही वेगवेगळ्या व्यावसायिक संकेतस्थळांवर अथवा अनधिकृत स्रोतांमध्ये ती १,२००च्या आसपास दाखवली जात असली, तरीही एकूणच हे स्पष्ट होते, की ही संख्या १,२००च्या आतच सीमित आहे. सुरुवातीच्या काळात ही आकडेवारी जेव्हा समोर आली, तेव्हा तमाम मुकेशप्रेमींना आणि हिंदी संगीतसृष्टीच्या अभ्यासकांना खूप मोठा धक्का बसला होता, कारण अनेकांना वाटत होते, की इतक्या अथांग आणि अजरामर गाण्यांची निर्मिती करणाऱ्या गायकाने नक्कीच हजारोंपेक्षा अधिक गाणी गायली असतील... त्यामुळे या आकडेवारीत काहीतरी नक्कीच चूक आहे, असा संशय व्यक्त केला गेला; परंतु नंतर सर्व गीतकोशांची आणि ध्वनिमुद्रिकांच्या नोंदींची सत्यता पडताळल्यानंतर मुकेश यांच्या गाण्यांची एकूण संख्या खरोखरच १,२००च्या आत आहे, या वास्तवाचा स्वीकार सर्वांना करावा लागला. अर्थात, केवळ संख्यात्मकदृष्ट्या जरी हा आकडा इतर समकालीन दिग्गज गायकांच्या तुलनेत खूपच कमी असला, तरीसुद्धा मुकेश यांच्या गाण्यांची आंतरिक गुणवत्ता, त्यांची अभूतपूर्व लोकप्रियता, काळाच्या कसोटीवर टिकून राहण्याची ताकद आणि श्रोत्यांच्या मनात निर्माण होणारी स्मरणरंजकता (nostalgia) या बाबतीत ते इतर कोणत्याही गायकापेक्षा तसूभरही कमी नव्हते. उलट अनेक बाबतीत ते खूप पुढे होते, हे निर्विवाद सत्य आहे. तरीदेखील एक अतिशय रास्त आणि महत्त्वाचा प्रश्न नेहमीच निर्माण होतो, की हिंदी सिनेमातील तत्कालीन अग्रगण्य आणि सर्वमान्य संगीतकारांना मुकेश यांचा स्वर अप्रिय होता का? किंवा पन्नास आणि साठच्या दशकात जेव्हा मुकेश लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावर विराजमान होते, तेव्हा शंकर-जयकिशन आणि कल्याणजी-आनंदजी यांचा अपवाद वगळता इतर दिग्गज संगीतकारांना त्यांचा भावुक स्वर आपल्या संगीतात नियमितपणे वापरावा, असे का वाटले नसावे? हा खरोखरच संगीताच्या इतिहासातील एक अभ्यासाचा विषय आहे.आकडेवारीचा शोध घेतला तर असे दिसून येते, की मुकेश यांनी सर्वाधिक १३३ गाणी संगीतकार शंकर-जयकिशन यांच्याकडे गायली आहेत. त्यापाठोपाठ कल्याणजी-आनंदजी यांच्याकडे ९९ गाणी; तर लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांच्याकडे ७२ गाणी गायली आहेत... मात्र या प्रमुख संगीतकार जोड्यांनंतर मुकेश यांनी इतरांकडे गायलेल्या गाण्यांची संख्या ही कमालीची घसरते आणि ती ५० हून खूप खाली येते. आश्चर्य म्हणजे, मुकेश यांनी तब्बल ६१ संगीतकारांकडे आपल्या कारकिर्दीत अवघे एक-एक गाणे गायले आहे; तर जवळपास ७५ संगीतकारांकडे त्यांच्या वाट्याला अवघी दोन ते नऊ अशी मोजकीच गाणी आली आहेत. जरी त्यांनी एकूण १५९ वेगवेगळ्या संगीतकारांकडे गाणी गायली असली तरीही हा असंतुलित वापर चक्रावून टाकणारा आहे..या विश्लेषणात काही अत्यंत दिग्गज संगीतकारांची नावे समोर येतात तेव्हा ते खूपच आश्चर्य वाटते. कारण त्या संगीतकारांच्या विशिष्ट सांगीतिक शैलीमध्ये मुकेश यांच्या स्वरातील दर्द, आर्तता आणि भावुकता खूपच सुंदर पद्धतीने वापरता आली असती. या यादीत पहिले नाव प्रामुख्याने येते ते गझलांचा बादशाह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संगीतकार मदन मोहन यांचे, ज्यांच्याकडे मुकेश यांनी संपूर्ण कारकिर्दीत अवघी नऊ गाणी गायली. विशेष म्हणजे मदन मोहन यांच्या संगीत दिग्दर्शनाखालील ‘आंखें’ (१९५१) या पहिल्याच चित्रपटात मुकेश यांनी गाणे गायले होते; परंतु दुर्दैवाने त्यानंतर त्यांच्या संगीतात लता मंगेशकर आणि तलत महमूद यांच्या स्वरालाच प्राधान्य मिळाले आणि मुकेश यांचा स्वर काहीसा मागे पडत गेला... तरीही ‘हम चल रहे थे वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे’ (दुनिया ना माने), ‘भुली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ’ (संजोग) आणि ‘इक मंझिल राही दो फिर प्यार ना क्यूँ हो’ (संजोग) ही मुकेश यांनी मदन मोहन यांच्याकडे गायलेली गाणी आजही कानसेनांच्या हृदयात घर करून आहेत. मुकेश यांच्या स्वराला काही तांत्रिक अथवा स्वरविस्ताराच्या मर्यादा नक्कीच होत्या; परंतु वेदनेने नटलेली आर्त दर्दभरी गाणी हा त्यांचा सर्वात मोठा ‘यूएसपी’ होता. मदन मोहन यांना त्यांच्या संगीतात हा स्वर अधिक प्रमाणात वापरता आला असता, असे नक्कीच वाटते.दुसरे नाव म्हणजे संगीतातील प्रयोगशील अलौकिक प्रतिभावान संगीतकार सी. रामचंद्र यांचे, ज्यांच्याकडे मुकेश यांनी संपूर्ण आयुष्यात अवघी चार गाणी गायली. यामागील एक कारण हे असू शकते, की स्वतः सी. रामचंद्र हे एक उत्तम गायक होते आणि त्यांनी रफी किंवा तलत महमूद यांचा स्वरही अत्यंत माफक प्रमाणात वापरला होता. तरीही मुकेश यांचे सी. रामचंद्र यांच्याकडील सर्वात गाजलेले गाणे म्हणजे राज कपूर यांच्या ‘शारदा’ चित्रपटातील ‘जप जप जप रे...’ हे होय; पण तेसुद्धा कदाचित राज कपूर यांच्या अत्यंत आग्रही हट्टापायीच सी. रामचंद्र यांनी मुकेश यांच्याकडून गाऊन घेतले असावे, असा अंदाज तत्कालीन जाणकार व्यक्त करतात. संगीतकार ओ. पी. नय्यर यांनी तर मुकेश यांना आपल्या अफाट आणि तालावर आधारित संगीत नियोजनात फक्त अन् फक्त चार गाणी गायला दिली; परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ती सर्व आज पाच-सहा दशकांनंतरही प्रचंड लोकप्रिय आहेत. मग ते ‘संबंध’ चित्रपटातील ‘चल अकेला चल अकेला...’ हे अजरामर गाणे असो किंवा ‘एक बार मुस्कुरा दो’मधील ‘ये दिल लेकर नज़राना आ गया तेरा दीवाना’ आणि याच सिनेमातील अत्यंत हळुवार ‘चेहरे से जरा आंचल...’ हे असो... ही सर्व गाणी मुकेश यांनी अत्यंत ताकदीने गायली होती, तरीही ओ. पी. नय्यर यांनी त्यांच्या स्वराचा पुन्हा वापर केला नाही..Premium|Madhubala Legacy : पुरस्कार हरले, पण इतिहास जिंकला; मुगल-ए-आझमची अविस्मरणीय सिनेकहाणी.ही झाली वानगीदाखल केवळ तीन प्रमुख संगीतकारांची उदाहरणे; पण जेव्हा आपण इतर संगीतकारांच्या गाण्यांचा सखोल लेखाजोखा मांडतो तेव्हा अनेक पैलू समोर येतात. संगीतकार रोशन यांच्या संगीत नियोजनात मुकेश यांनी ३६ गाणी गायली. रोशन हे स्वतः मुकेश यांच्यासारखेच अत्यंत संवेदनशील संगीतकार होते आणि खरोखरच या दोघांच्या सुरेल युतीची आणखी कितीतरी गाणी श्रोत्यांना मिळायला हवी होती, कारण ‘तेरी दुनिया से दिल लगता नहीं’, ‘चुरा ले ना तुमको ये मौसम सुहाना’, ‘बहारों ने मेरा चमन लूट कर’, ‘ओह रे ताल मिले नदी के जल में’ आणि ‘तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना’ ही या युतीची गाणी म्हणजे भारतीय सिनेमाच्या गोल्डन इरामधील माणिक मोती आहेत. संगीतकार नौशाद यांच्याकडे मुकेश यांनी एकूण ३० गाणी गायली; मात्र यात एक अत्यंत रंजक आणि विचित्र गोष्ट अशी की नौशाद यांनी १९४९च्या तुफान गाजलेल्या ‘अंदाज’ चित्रपटानंतर तब्बल २० वर्षांनी म्हणजे १९६८च्या ‘साथी’ चित्रपटात मुकेश यांना पुन्हा गाण्याची संधी दिली. त्यांच्याकडील गाण्यांमध्ये प्रामुख्याने ‘गाये जा गीत मिलन के’, ‘तू कहे अगर जीवन भर’ आणि नंतरच्या काळातील ‘हुस्न-ए-जाना इधर आ’ व ‘मेरा प्यार भी तू है’ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागतो. संगीतकार खय्याम यांच्याकडील २६ गाण्यांत तर काही अतिशय अप्रतिम आणि अवीट गोडीची गैरफिल्मी गाणी आहेत. मुकेश यांनी गायलेली ‘फिर सुबह होगी’ आणि ‘कभी कभी’मधील अजरामर गाणी खय्याम यांच्या लोकप्रियतेत भर घालणारी होती. आर. डी. बर्मन (पंचमदा) यांच्याकडे मुकेश यांनी गायलेल्या १७ गाण्यांत ‘जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा’, ‘कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार’, ‘सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती’ आणि ‘एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल’ यांसारखी एकापेक्षा एक सरस गाणी समाविष्ट आहेत. दुसरीकडे सिनियर बर्मन म्हणजेच सचिन देव बर्मन (एस. डी. बर्मन) यांच्याकडे मुकेश यांनी संपूर्ण कारकिर्दीत फक्त ११ गाणी गायली. ज्यात ‘चल री सजनी अब क्या सोचे’ आणि ‘ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आ’ यांसारखी हृदयाला थेट भिडणारी गाणी होती. तरीही बर्मनदांनी मुकेश यांचा वापर का सीमित ठेवला असेल?.मुकेश हे वैयक्तिक आयुष्यात अत्यंत संवेदनशील, विनयशील, नम्र आणि दुसऱ्यांच्या भावनांचा सदैव जपणूक करणारे गायक होते. तरीही दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते, की तत्कालीन अनेक दिग्गज संगीतकारांकडून त्यांच्या स्वराचा हवा तितका आणि यथायोग्य वापर करून घेतला गेला नाही. मग प्रश्न पडतो, की मुकेश यांच्या गाण्यांची संख्या कमी असण्यामागे त्यांचा मर्यादा असणारा स्वर, त्यांचा विशिष्ट अनुनासिक लहेजा, त्या काळातील चित्रपटसृष्टीतील अंतर्गत व्यावसायिक समीकरणे, गायक-संगीतकार यांच्यातील गटबाजी आणि विशिष्ट गायकांशी असणारे एकाधिकारशाही कंत्राट कारणीभूत होते का? संगीतकार दत्ताराम यांच्याकडे मुकेश यांनी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी अत्यंत कमी गाणी गायली; परंतु ‘परवरीश’ (१९५८) चित्रपटातील यमन रागावर आधारित ‘आंसूं भरी है ये जीवन की राहें’ हे गाणे कदाचित मुकेश यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि वेदनेचा पराकोटीचा आविष्कार असणारे गाणे ठरले. आज हे सर्व महान संगीतकार, गीतकार आणि स्वतः मुकेश आपल्यामध्ये हयात नाहीत; परंतु त्या काळातील उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तऐवज, मुलाखती आणि ध्वनिमुद्रिकांवरून आपण हे नक्कीच स्पष्टपणे सांगू शकतो, की मुकेश संख्यात्मक आकडेवारीच्या स्पर्धेत कधीही नव्हते; पण त्यांनी गुणवत्तेच्या बळावर स्वतःचे एक वेगळे साम्राज्य निर्माण केले. २७ ऑगस्ट १९७६ रोजी वयाच्या त्रेपन्नाव्या वर्षी अमेरिकेतील डेट्रॉईट शहरात एका सांगीतिक कार्यक्रमादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने मुकेश यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाला आता ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. इतर समकालीन गायकांच्या तुलनेत संख्यात्मकदृष्ट्या अत्यंत कमी गाणी गाऊनही, मुकेश यांच्या गाण्यांची अभूतपूर्व लोकप्रियता, त्यांची मोहिनी आणि त्यांची आर्तता आज ५० वर्षांनंतरही तसूभरही कमी झालेली नाही. उलट आजच्या नव्या पिढीतील विविध सांगीतिक कार्यक्रमांतून, रिॲलिटी शोमधून आणि संगीताच्या मंचावरून मुकेश यांची गाणी आजही तितक्याच ताकदीने गायली जात आहेत आणि हेच त्यांच्या स्वराचे सर्वात मोठे चिरंतन यश आहे.गाण्यांची आंतरिक गुणवत्ता, त्यांची अभूतपूर्व लोकप्रियता आणि श्रोत्यांच्या मनात निर्माण होणारी स्मरणरंजकता या बाबतीत मुकेश इतर कोणत्याही गायकापेक्षा तसूभरही कमी नव्हते. तरीही एक प्रश्न निर्माण होतो, की तत्कालीन अग्रगण्य संगीतकारांना त्यांचा स्वर अप्रिय होता का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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