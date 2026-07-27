Premium|Mukkam Post Bombilwadi National Award : चित्रपट नव्हे; कथा जगण्याचा प्रवास

एखादी कथा मनाला भिडते, तिच्यावर विश्वास बसतो आणि मग ती पडद्यावर आणण्यासाठी सुरू होतो एक दीर्घ प्रवास. त्यात असतात स्वप्नं, जोखीम, संघर्ष आणि असंख्य अनुभव. ‘मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी’ चित्रपटासाठी मिळालेल्या राष्ट्रीय पुरस्काराच्या निमित्ताने अभिनेत्री, लेखिका आणि निर्मात्या मधुगंधा कुलकर्णी यांनी आपल्या सर्जनशील सहप्रवासाचा मागोवा घेतला आहे. चित्रपट निर्मितीची भूमिका, पुरस्कारांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, लेखनाची प्रक्रिया आणि परेश मोकाशी यांच्यासोबतच्या कलात्मक संवादाबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेले मनोगत...आमच्या ‘मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी’ चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद शब्दांत व्यक्त करणं खरंच कठीण आहे. कोणताही पुरस्कार मिळाला, की आनंद होतोच; पण राष्ट्रीय पातळीवरचा गौरव म्हणजे देशाकडून आपल्या कामाची मिळालेली शाबासकी, अशी भावना मनात निर्माण होते. साहजिकच या सन्मानाचा आनंद अधिकच मोठा असतो. हा पुरस्कार आपल्या कामाची दखल घेतली गेल्याची जाणीव करून देतो आणि आपल्या पद्धतीने कथा सांगण्याचा आत्मविश्वास अधिक दृढ करतो..आमच्या प्रत्येक चित्रपटाचा विषय, मांडणी आणि शैली एकमेकांपेक्षा वेगळी आहे. दिग्दर्शक राजेश म्हापूसकर यांनी एकदा मला एक अतिशय सुंदर कॉम्प्लिमेंट दिली होती. ते म्हणाले होते, ‘तुमचे सगळे चित्रपट पाहिल्यावर ते एकाच दिग्दर्शकाने केले आहेत, असं अजिबात वाटत नाही.’ माझ्यासाठी ती मोठी दाद होती. बहुतांश दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांमध्ये त्यांची एक विशिष्ट शैली किंवा छाप दिसून येते. मात्र ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’, ‘एलिझाबेथ एकादशी’, ‘चि. व. चि. सौ. कां.’, ‘वाळवी’ आणि ‘नाच गं घुमा’ हे प्रत्येक चित्रपट आशय, मांडणी आणि शैली या तिन्ही बाबतीत वेगळ्या धाटणीचे आहेत. आम्हाला सतत नवे प्रयोग करायला आवडतात आणि त्यांचं प्रेक्षक व समीक्षकांकडून कौतुक होतं, हीच आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. आम्ही प्रत्येक चित्रपट तितक्याच प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीने बनवतो. पुरस्कार मिळो अथवा न मिळो, प्रत्येक कलाकृतीमागे सर्जनशीलतेबरोबरच आर्थिक जबाबदारीही असते. त्यामुळे प्रत्येक चित्रपटाला पुरस्कार मिळेल, अशी अपेक्षा आम्ही कधीच ठेवत नाही. कारण प्रेक्षकांना काही चित्रपट अधिक आवडतात, काही कमी आवडतात... हे स्वाभाविक आहे.चांगली गोष्ट म्हणजे आमच्या प्रत्येक चित्रपटावर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केलं. आजही त्या चित्रपटांची आठवण काढली जाते, त्यांच्याबद्दल चर्चा होते आणि नवनवीन प्रेक्षक ते शोधून पाहतात. प्रेक्षकांनी वर्षानुवर्षं जपलेलं हे प्रेमच आमच्यासाठी कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठा सन्मान आहे. ‘मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी’ हे नाटक प्रचंड गाजले होते. हे नाटक पुन्हा रंगभूमीवर आणावे, अशी मागणी अनेक कलाकार सातत्याने करत होते. त्याच काळात विवेक फिल्मचे भरत शितोळे यांची भेट झाली आणि या नाटकावर चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला. आता या चित्रपटाला पुरस्कार जाहीर झाल्याने अतिशय आनंद होत आहे. हे यश संपूर्ण टीमच्या सामूहिक मेहनतीचे फलित आहे..व्यवसाय नाही, तर एक ध्यास...आम्ही कधीही पुरस्कार किंवा बॉक्स ऑफिसचा विचार करून चित्रपट बनवले नाहीत. ‘एलिझाबेथ एकादशी’ बनवताना आम्ही आमची संपूर्ण बचत त्या चित्रपटात गुंतवली होती. परेश (मोकाशी)च्या वडिलांनीही आर्थिक मदत केली. चित्रपट चालला तर उत्तम, नाही चालला तरी हरकत नाही, अशा भावनेतून आम्ही काम केलं. ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’च्या वेळीही अनेक निर्मात्यांचे दरवाजे ठोठावले. अखेर तो चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी परेशने स्वतःचा बंगला गहाण ठेवला. आमच्यासाठी चित्रपट हा केवळ व्यवसाय नाही, तर एक ध्यास, एक आवड आणि स्वतःवरच्या विश्वासाचा प्रवास आहे. त्यामुळे हा विषय आपल्याला भावतो का, आपण ही कथा प्रामाणिकपणे सांगू शकतो का, यालाच आम्ही प्राधान्य देतो.दादासाहेब फाळके हे मराठी असल्यामुळे ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ हा चित्रपट मराठीतच व्हावा, याबाबत परेशची सुरुवातीपासूनच ठाम भूमिका होती. एका मोठ्या हिंदी अभिनेत्याने या चित्रपटात काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, परेशने ती नम्रपणे नाकारली. त्याचं स्पष्ट मत होतं की, मराठी मातीत जन्मलेली ही कथा मराठी भाषेतच सर्वाधिक प्रामाणिकपणे मांडता येईल.आजही त्या निर्णयाचा आम्हाला किंचितही पश्चात्ताप नाही. उलट, त्या निर्णयाचं महत्त्व काळानुसार अधिक अधोरेखित झालं. ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ला राष्ट्रीय पुरस्कारांसह अनेक प्रतिष्ठेचे सन्मान मिळाले. त्यानंतर भारतातर्फे ऑस्कर पुरस्कारांसाठी अधिकृत प्रवेशिका म्हणून त्याची निवड झाली आणि व्यावसायिकदृष्ट्याही त्याला उल्लेखनीय यश मिळालं.‘एलिझाबेथ एकादशी’ची बीजं बालपणात‘एलिझाबेथ एकादशी’ची गोष्ट सांगायची झाली, तर तिची बीजं माझ्या बालपणात दडलेली आहेत. मी लहानपणी पंढरपुरात राहत होते. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. बाबा माझ्या लहानपणीच गेले. आईला हातभार लावण्यासाठी मी आणि माझा भाऊ बांगड्या विकायचो. एकदा बांगड्यांचा हिशेब करताना चूक झाल्याने दुकानदाराने रागाने मला विचारलं, ‘एवढ्या लहान वयात चोरी करतेस का?’ तो प्रसंग माझ्या मनावर कायमचा कोरला गेला. हा अनुभव मी परेशला सांगितला. ते ऐकताच तो म्हणाला, ‘यावर एक सुंदर चित्रपट होऊ शकतो.’ त्यानंतर आम्ही पंढरपूरच्या आठवणी, वारीचं वातावरण, बालपणातील अनुभव आणि त्या मातीशी जोडलेल्या असंख्य भावविश्वांवर खूप चर्चा केली. त्याला कल्पनाशक्तीची जोड मिळत गेली आणि त्यातून ‘एलिझाबेथ एकादशी’ची कथा जन्माला आली..Premium|Chh. Shivaji Maharaj Agra Escape Plan : औरंगजेबाच्या कडेकोट पहाऱ्यातही शिवाजी महाराजांनी सुटकेची तयारी कशी केली?.प्रत्येक चित्रपटाची आव्हानं वेगवेगळी होती. मात्र, ‘एलिझाबेथ एकादशी’ हा माझ्यासाठी सर्वाधिक आव्हानात्मक चित्रपट ठरला. कारण तो माझी स्वतंत्र निर्माती म्हणून पहिलाच चित्रपट होता. त्यापूर्वी निर्मितीचा मला कोणताही अनुभव नव्हता. त्यात आम्ही दोघांनी कमावलेले सर्व पैसे या चित्रपटात गुंतवले होते. त्यामुळे आर्थिक जोखीम मोठी होती आणि अनुभव शून्य होता. त्या प्रक्रियेत माझ्याकडून अनेक चुका झाल्या. मात्र, त्यातूनच मी खूप काही शिकले आणि त्याचा पुढील चित्रपटांच्या निर्मितीत मोठा फायदा झाला.‘एलिझाबेथ एकादशी’ ही माझ्या मनाच्या अगदी जवळची कथा आहे. निर्माती म्हणून सर्वांत मोठी कसोटीही याच चित्रपटाच्या वेळी लागली. त्या काळात घडलेला एक प्रसंग मी आजही विसरू शकत नाही. त्या अनुभवाने मला निर्मिती क्षेत्रातील अनेक कठोर वास्तवांचा परिचय करून दिला. चित्रपटाच्या सुरुवातीला काही मंडळी निर्मितीत सहभागी झाली होती. त्यामुळे आर्थिक जबाबदारीचा मोठा भाग ते सांभाळतील, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी युनिटमधील कोणाच्याही मानधनाची जबाबदारीच घेतली नाही. कॅमेरामनबरोबर त्यांचा वाद झाला आणि त्यांनी त्याचे पैसे देण्यास नकार दिला. हे सगळं पाहून मी हादरले. माझ्यासाठी काम करणाऱ्या माणसांचे मानधन वेळेवर मिळणं ही निर्मात्याची नैतिक जबाबदारी आहे, असं मी मानते. आठ-दहा दिवस उलटूनही कोणालाच पैसे मिळाले नव्हते. शूटिंगदरम्यान आणखी एक प्रसंग घडला. पंढरपुरात वारी सुरू असल्यामुळे स्वच्छतेच्या दृष्टीने परिस्थिती आव्हानात्मक होती. कलाकार आणि तंत्रज्ञ आजारी पडू नयेत म्हणून मुलांसाठी आणि युनिटसाठी बिसलेरीचं पाणी मागवलं. त्यावर त्यांनी उलट प्रश्न केला, ‘घरी तुम्ही बिसलेरीचं पाणी पिता का?’ त्या क्षणी मला जाणवलं, की कामाकडे पाहण्याचा आमचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. आमच्यात कोणताही लिखित करार झाला नव्हता. उलट अनेक खर्च आम्हीच करत होतो. त्यामुळे शेवटी मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं, ‘या पद्धतीने काम करणं शक्य नाही. तुम्ही या प्रकल्पातून बाहेर पडा.’ काही वेळाने ते दहा-बारा जण हॉटेलमध्ये आले आणि त्यांनी मला बोलावून घेतलं. परेश त्या वेळी शूटिंग करीत होता. त्या खोलीत दहा-बारा पुरुष मंडळी बसली होती. त्यांनी अतिशय आक्रमक स्वरात मला सांगितलं, ‘हे शूटिंग आत्ताच्या आत्ता बंद करावं लागेल.’ अशा परिस्थितीत कसं वागायचं किवा काय बोलायचं याचा मला अनुभव नव्हता. साहजिकच मी घाबरले; पण धीर एकवटून मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं, ‘शूटिंग बंद होणार नाही.’ त्यावर त्यांनी कोर्टात खेचण्याच्या, शूटिंग बंद पाडण्याच्या आणि इतर अनेक धमक्या दिल्या. तेव्हा मी त्यांना एकच उत्तर दिलं, ‘मी या गावची मुलगी आहे. एका फोनवर शंभर माणसं इथे येऊ शकतात. तुम्ही शूटिंग बंद पाडू शकणार नाही.’ त्यानंतर ते युनिटमधील लाईटमन ज्या ठिकाणी राहत होता, तिथे गेले. त्याचेही पैसे त्यांनी दिले नव्हते. चित्रपटाचं फुटेज देण्यासाठी त्याच्यावर दबाव टाकला आणि थकीत धनादेश देण्याचं आश्वासन दिलं. त्याने नकार दिल्यावर त्याच्यावर हात उचलण्यात आला. या घटनेनंतर त्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मग पोलिस ठाण्यातून मलाही बोलावण्यात आलं. मी तिथे गेल्यावर माझ्याशीही शिवीगाळ झाल्याचं मी सांगितलं. पोलिसांनी माझीही तक्रार नोंदवून घेतली. त्यानंतर पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे ते तेथून निघून गेले. काही वेळाने त्यांचा मला फोन आला. त्यांनी सांगितलं, की आमचे सात लाख रुपये खर्च झाले असून ती रक्कम आम्हाला द्यावी. मला अशा वादांचा अनुभव नव्हता. वाद अधिक वाढवण्यापेक्षा तो संपवणं मला योग्य वाटलं. त्यामुळे मी त्यांना सात लाख रुपये दिले. मात्र, त्यावेळी माझ्याकडून आणखी एक मोठी चूक झाली होती. त्यांनी ‘एलिझाबेथ एकादशी’ शीर्षक त्यांच्या नावावर नोंदणी करून ठेवलं होतं. सात लाख रुपये दिल्यानंतरही मी ते आम्हाला द्या, असे मी सांगितले नव्हते. त्याबाबत मी त्यांना विचारलं, तेव्हा त्यांनी सरळ नकार दिला. ते म्हणाले, की ते आता आमच्या कंपनीच्या नावावर आहे. आम्ही देऊ शकत नाही... मी परेशला म्हणाले, ‘आपण चित्रपटाचं नाव बदलूया का? ‘ज्ञानेश्वराची एलिझाबेथ’ असं काही ठेवूया?’ पण परेश त्या मूळ नावावर ठाम होता. त्यानंतर सुमारे महिनाभरानंतर त्यांचाच मला फोन आला. त्यांनी सांगितलं, ‘तुम्ही पोलिसांत दिलेली तक्रार मागे घ्या. आम्ही टायटल तुम्हाला देतो.’ मी तक्रार मागे घेतली आणि अशा पद्धतीने आम्हाला ते टायटल मिळालं. त्या अनुभवातून मला एक महत्त्वाचा धडा मिळाला. आमच्या त्या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये ‘सुवर्णकमळ’ मिळालं.‘वाळवी’ आम्ही झी स्टुडिओजसोबत केला. ‘आत्मपॅम्प्लेट’ही झी स्टुडिओज आणि आनंद एल. राय यांच्यासोबत केला. अशा व्यावसायिक संस्थांसोबत काम करताना मला कधीही अशा प्रकारचे अनुभव आले नाहीत. चित्रपट व्यवसायाची त्यांना सखोल जाण असते आणि प्रत्येक गोष्ट अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने हाताळली जाते. ‘एलिझाबेथ एकादशी’च्या वेळी आलेल्या अनुभवाने मला एक महत्त्वाचा धडा दिला - चित्रपट निर्मितीत योग्य भागीदार निवडणं तितकंच महत्त्वाचं असतं.व्यावसायिक यश आणि आशयघन चित्रपट यांचा समतोल साधणं हे निश्चितच आव्हानात्मक आहे; पण ते अशक्य नाही. कारण अजूनही अशी एक धारणा आहे, की आशयघन चित्रपट हे फक्त बुद्धिजीवी प्रेक्षकांसाठी असतात आणि व्यावसायिक चित्रपट हे सर्वसामान्य प्रेक्षकांसाठी असतात.माझ्या मते, ‘आत्मपॅम्प्लेट’च्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं. त्या चित्रपटाचं प्रमोशन योग्य प्रकारे झालं नाही. सुरुवातीपासूनच हा चित्रपट मर्यादित प्रेक्षकांसाठी आहे, अशी प्रतिमा तयार झाली. प्रत्यक्षात ‘आत्मपॅम्प्लेट’ हा सर्वसामान्य प्रेक्षकांनाही आवडू शकणारा चित्रपट आहे. नंतर अनेक प्रेक्षकांनी मला सांगितलं, की हा त्यांचा अत्यंत आवडता चित्रपट आहे. त्यामुळे माझ्या मते चित्रपटापेक्षा त्याच्या प्रमोशनची दिशा चुकीची ठरली. आजही मला वाटतं, की चित्रपट निर्मात्यांनी ‘मास’ आणि ‘क्लास’ या दोन्ही प्रेक्षकांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जे चित्रपट सामान्य प्रेक्षकांना मनोरंजक वाटतील आणि त्याच वेळी समीक्षक व जाणकार प्रेक्षकांकडूनही त्यांचं कौतुक होईल, असा समतोल साधणं महत्त्वाचं आहे..आमचे चित्रपट सहज-सोपेमाझ्या चित्रपटांना मी ‘समांतर’ म्हणण्यापेक्षा ‘सेन्सिबल कमर्शियल’ म्हणणं पसंत करेन. ‘सेन्सिबल’ आणि ‘कमर्शियल’ हे माझे दोन आवडते शब्द आहेत. चित्रपट आशयघन असावा, विचार करायला लावणारा असावा; पण तो जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायलाही हवा. माझ्यासाठी ‘कमर्शियल’ म्हणजे केवळ आर्थिक यश नसून चित्रपट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणं हा त्यामागचा उद्देश आहे. आमचे चित्रपट कधीही दुर्बोध नसतात. ते सर्वसामान्य प्रेक्षकांनाही समजतात, त्यांना भावतात आणि त्यांचं कौतुकही होतं. म्हणूनच आम्हाला अशा प्रकारचे सेन्सिबल कमर्शियल चित्रपट बनवण्यात रस आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीची खरी ओळख ही आशयघन कथांमुळे आहे, असं मला वाटतं. आपल्या मातीतल्या कथा, त्यामागची संवेदनशीलता आणि त्या सांगणारे सक्षम लेखक-दिग्दर्शक ही मराठी चित्रपटसृष्टीची मोठी ताकद आहे. आज मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळत आहेत. बॉक्स ऑफिसवरही यश मिळत आहे. त्यामुळे नव्या पिढीतील चित्रपट निर्मात्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे. चांगल्या चित्रपटांना मिळणारं यश हे इतर निर्मात्यांनाही नवे प्रयोग करण्यासाठी प्रेरणा देतं. मला हा संपूर्ण प्रवास अतिशय सकारात्मक आणि आशादायी वाटतो..‘वाळवी’ हा आम्ही बनवलेल्या चित्रपटांपैकी माझा सर्वाधिक आवडता... त्याची सुरुवात एका कथेतून नाही तर एका दृश्यातून झाली. माझ्या डोळ्यांसमोर सतत एक दृश्य यायचं - एक नवरा आणि बायको दोघेही डोक्याला बंदूक लावून उभे आहेत. ते ‘एक दोन तीन...’ म्हणतात; पण नवरा ट्रिगर दाबत नाही आणि बायको गोळी झाडून मरते. हे दृश्य अनेक दिवस माझ्या मनात रेंगाळत होतं. एक दिवस मला वाटलं, या दृश्यावर एक चित्रपट होऊ शकतो. पण त्यावेळी माझ्याकडे फक्त ते एकच दृश्य होतं. त्यामागची कथा, पात्रं किंवा पुढे काय घडणार, याचा काहीच विचार झालेला नव्हता. यानंतर मी आणि परेश दोघांनी मिळून त्या दृश्यामागची कथा शोधायला सुरुवात केली. तो असं का करेल? त्याच्या आयुष्यात दुसरी स्त्री असेल का? त्याला पत्नी का नकोशी झाली असेल? ती नैराश्यात असेल का? अशा अनेक प्रश्नांमधून कथा आकार घेत गेली. त्या चित्रपटाचं पहिलं दृश्य माझं होतं; पण चित्रपटाचा सर्वात महत्त्वाचा इंटरव्हल पॉइंट ‘बायको गायब होते’ ही परेशची कल्पना होती. तोच चित्रपटाचा मोठा हुक पॉइंट ठरला. असं आमच्याकडे अनेकदा होतं. एखादी कल्पना माझी असते, त्यावर परेश काही महत्त्वाचा ट्विस्ट सुचवतो आणि मग ती कथा आणखी समृद्ध होत जाते. खरं तर आमच्याकडे कथा अशाच जन्माला येतात. एखादं दृश्य, एखादा प्रसंग, एखादा संवाद किंवा आयुष्यात घडलेला एखादा छोटासा अनुभव मनात घर करून राहतो. त्यावर आम्ही दोघं खूप चर्चा करतो. त्या चर्चेतून पात्रं तयार होतात, त्यांचे संघर्ष तयार होतात आणि हळूहळू त्याचं रूपांतर एका संपूर्ण चित्रपटात होतं. लेखनाच्या प्रक्रियेत आमच्यात अनेकदा मतभेदही होतात; पण त्यातूनच कथा अधिक सक्षम बनते. एकमेकांच्या कल्पनांना आव्हान देत, प्रश्न विचारत आणि त्यावर चर्चा करत आम्ही पटकथा विकसित करतो. शेवटी पडद्यावर जे दिसतं, ते केवळ एका व्यक्तीचं लेखन नसतं; ते आमच्या दोघांच्या विचारांचं, अनुभवांचं आणि संवेदनशीलतेचं एकत्रित प्रतिबिंब असतं. चित्रपट असो किंवा मालिका, आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट एकच आहे - कथा प्रामाणिकपणे सांगणं आणि ती प्रेक्षकांच्या मनापर्यंत पोहोचवणं. आमच्या चित्रपटांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर आम्ही कधीही त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळावेत, असा हेतू ठेवला नाही. आमचा एकमेव उद्देश असतो, चांगला चित्रपट बनवणं आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणं... त्यातून जे यश मिळालं, ते मिळत गेलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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