Premium|Mulher Fort : मोगलांनी ७ वर्षे वेढा घातला, पण मुल्हेर झुकला नाही! औरंगजेबालाही धूळ चारणाऱ्या या 'अजिंक्य' किल्ल्याची शौर्यगाथा

डॉ. श्रीमंत कोकाटे- shrimantkokate1@gmail.comज्या गडदुर्गांनी मराठ्यांचा इतिहास घडविला, रक्षिला आणि संवर्धित केला त्यात मुल्हेर गडाचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तथा बागलाण तालुक्यात असलेल्या या गडाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. गिरीदुर्ग प्रकारात असलेला मुल्हेर दुर्ग अजिंक्य आणि अभेद्य आहे.दक्षिण भारताची अस्मिता, स्वाभिमान, स्वातंत्र्य, भाषा, संस्कृती यांच्या रक्षणात गडदुर्गांचा मोठा वाटा आहे. गडदुर्गांच्या मदतीने अनेक शतके दाक्षिणात्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तर निर्जीव गडांना अन्यायाविरुद्ध कसे लढायचे, याचे बाळकडू दिले. ज्या गडदुर्गांनी मराठ्यांचा इतिहास घडविला, रक्षिला आणि संवर्धित केला त्या गडामध्ये आहे कान्हादेशातील (खान्देश) मुल्हेर दुर्ग! कानबाई ही बागलाणच्या प्राचीन स्त्री राज्याची महाराणी होती. तिच्या नावावरून कानदेश हा शब्दप्रयोग रूढ झाला, त्याचा अपभ्रंश पुढे खानदेश झाला. असे अभ्यासकांचे मत आहे. .मुल्हेर ही कानदेशाची राजधानी होती. मुल्हेर हा प्राचीन दुर्ग आहे. या दुर्गाचा उल्लेख प्राचीन संस्कृत वाङ्मयातदे खील मिळतो. मुल्हेरचे प्राचीन नाव आहे रत्नपूर! रत्नपूर ही मयूरध्वज राजाची राजधानी होती. मयूरध्वज नावावरून मयूरपूर, मयूराचल, मयूरगिरी आणि शेवटी मुल्हेर असे नामाभिधान झाले. या गडावर नाईक, भिल्ल, अहिर, अभिर, सातवाहन, कलचुरी यांनी राज्य केले. कलचुरींचा पराभव करून राष्ट्रकूट, राष्ट्रकुटानंतर चालुक्य, चालुक्यानंतर यादव यांनी मुल्हेरवरून राज्य केले. विशेषतः यादवराजा दृढप्रहर राजांची अकराव्या शतकात मुल्हेर ही राजधानी होती. त्यानंतर यादवांचे जावई असणारे बागुलवंशीय यशसवान राठोड हे मुल्हेर गडाचे राज्यकर्ते झाले. यशसवान यांचा नातू नानदेवशहा याने बागुलवंशाची मुल्हेर गडावर राजधानी केली. त्याने मुल्हेर गडाचे उत्तम असे बांधकाम केले. अल्लाउद्दीन खिलजीने देवगिरीचा पाडाव केला. तरीदेखील बागुलवंशीय नानदेवशहाने मुल्हेर गडाचे रक्षण केले. बागुल या नावावरूनच साल्हेर-मुल्हेर परिसराला बागलाण असे नाव पडले. बागलाणच्या या बागुल राजांना ‘बहिर्जी’ ही उपाधी होती. नानदेवशहा हा बागुल राजा अत्यंत कर्तृत्ववान आणि लोककल्याणकारी होता. त्याने प्रजेच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. परचक्रापासून आपल्या राज्याचे रक्षण केले. अनेक तलाव आणि बंधारे बांधून शेतीला पाणीपुरवठा केला. स्वतःची चलनव्यवस्था सुरू केली. सुरत-छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) मार्गावरील मुल्हेर ही महत्त्वाची बाजारपेठ स्थापन केली. येथील मुल्हेर मुठीच्या तलवारी जगप्रसिद्ध आहेत. मराठीची पोटभाषा असणाऱ्या अहिराणी भाषेला राजाश्रय मिळाला. बागुल घराण्याची राजवट नेस्तनाबूत करण्यासाठी फारुखी सुलतानाने मुुल्हेरवर हल्ला केला तेव्हा मानदेव या बागलाण राजाने त्याचा पराभव केला. त्यानंतर गुजरातच्या सुलतानाने मुल्हेरवर आक्रमण केले. त्यालाही बागलाण राजाने प्रतिकार केला. बहामणी आणि त्यानंतर बुऱ्हाण निजामशहाने बागलाणांच्या मुल्हेरवर आक्रमण केले. त्यालाही बागलाण राजांनी पराभूत केले. शेवटी १६व्या शतकाच्या अखेरीस गुजरातचा सुलतान बहादूरशहा, कान्हादेशाचा (खान्देशचा) फारुखी सुलतान आणि इमादशहा यांच्या संयुक्त फौजेने मुल्हेरवर हल्ला केला. बागलाणांनी या संयुक्त फौजेचा पाडाव केला. बागलाणांच्या या यशामध्ये त्यांचे शौर्य, धैर्य याबरोबर मुल्हेर गडाचे अभेद्य आणि अजिंक्य बांधकाम व त्याची दुर्गमता हे महत्त्वाचे घटक आहेत.मोगल सम्राट अकबराने मुल्हेर दुर्गाचा पाडाव करून बागलाणांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी १५९५ मध्ये सैन्य पाठवले. त्यांनी मुल्हेरला वेढा टाकला. तो सात वर्षे होता. तरी मोगलांना मुल्हेर जिंकता आला नाही. मोगल बादशहा जहाँगीर, शहाजहान यांनीदेखील मुल्हेर घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केलेे. १६३२ मध्ये औरंगजेब दक्षिणेचा सुभेदार झाला. १६३८ मध्ये राजा बहिर्जीने मुल्हेर औरंगजेबाच्या ताब्यात दिला. औरंगजेबाने मुल्हेर गडाचे नाव बदलून 'औरंग गड' असे ठेवले. सुमारे ३३० वर्षे बागुल घराण्याने बागलाणवर मुल्हेर गडाच्या मदतीने राज्यकारभार केला. सुलतान, फारुखी, निजाम, मोगल यांना सतत पराभूत करणारा मुल्हेर गड अखेर औरंगजेबाने दगाफटक्याने ताब्यात घेतला व त्याचे नामांतर केले. त्याने महंमद ताहीर याला मुल्हेरचा किल्लेदार केले. मुल्हेरपासून सुमारे दहा किमी अंतरावर त्याने एक गाव वसविले. त्याचे नाव ताहराबाद असे आहे..छत्रपती शिवाजी महाराज दुसऱ्यांदा सुरत जिंकून (१६७०) राजगडाकडे येताना मोगलांच्या ताब्यात असलेल्या मुल्हेरच्या पायथ्याशी असणाऱ्या पेठेवर त्यांनी छापा टाकला. त्यावेळेस मोगलांचा किल्लेदार नेकनामखान मुल्हेर गडात लपून बसला. शिवाजी महाराजांनी मुल्हेरजवळ असणारा साल्हेर किल्ला जिंकला होता. मुल्हेर जिंकून घेण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे प्रयत्न सुरूच होते. त्यामुळे घाबरलेल्या नेकनामखानाने औरंगजेबाकडे मदत मागितली. ती त्याने पोहोच केली. मोगलांनी साल्हेर गडाला वेढा दिला. प्रतापराव गुजर आणि मोरोपंत पिंगळे यांनी हा वेढा यशस्वीपणे मोडून काढला. मराठ्यांनी जानेवारी १६७२ मध्ये मोगलांचा साल्हेरच्या पायथ्याला दारुण पराभव केला. शिवाजी महाराजांनी साल्हेरला आणि त्यानंतर मोगल सुभेदार औरंगजेबाला उसंत न देता फेबुवारी १६७२ मध्ये मुल्हेर गड जिंकून घेतला. त्याची डागडुजी केली आणि त्याचे मुल्हेर गड हे नाव कायम ठेवले. प्राचीन वारसा असणारा मुल्हेर गड शिवाजी महाराजांनी मोठ्या शौर्याने आणि धैर्याने मोगलांकडून जिंकून घेतला. त्यांनी मुल्हेर गडाला भेट देऊन त्याची पाहणी केली व व्यवस्था लावली. स्वराज्याच्या उत्कर्षामध्ये मुल्हेर गडाचे मोठे योगदान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर, १६८१ नंतर मुल्हेर मोगलांनी ताब्यात घेतला. पुढे १७५२ मध्ये मराठ्यांनी मुल्हेर जिंकला. जुलै १८१८ मध्ये त्यावर इंग्रजांनी ताबा मिळविला.मुल्हेर गडाचे भौगोलिक स्थानमुल्हेर गड हा नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तथा बागलाण तालुक्यात आहे. या गडाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ४३०० फूट आहे. हा गिरीदुर्ग प्रकारचा दुर्ग आहे. साल्हेर आणि मुल्हेर या दुर्गांमधील अंतर सुमारे २० किलोमीटर आहे. हा दुर्ग अजिंक्य, अभेद्य आहे. मुल्हेर हा तीन दुर्गांचा समूह आहे. किंबहुना ते एकमेकांशी जोडलेले दुर्ग आहेत. त्यामध्ये मोरादुर्ग, मुल्हेर दुर्ग आणि हरगड यांचा समावेश आहे. हे दुर्गत्रयी आहेत. मुल्हेर गावापासून सुमारे तीन किमी अंतरावर मुल्हेर गड आहे.मुल्हेर गडावरील प्रेक्षणीय स्थळेमुल्हेर गड हा प्राचीन दुर्ग आहे. कलचुरी, राष्ट्रकुट, चालुक्य, यादव, बागुल राजे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मुल्हेर गडावर अनेक वास्तू, तटबंदी, दरवाजे, मंदिर, पाण्याची टाकी इत्यादी बांधकाम केलेले आहे.दरवाजे : तीन दरवाजे पार करून आपण प्रथम मुल्हेर गडाच्या माचीवर पोहोचतो. यातील पहिला आणि तिसरा दरवाजा सुस्थितीत आहे. दुसरा दरवाजा जीर्णावस्थेत आहे. पहिल्या दरवाजाचे प्रवेशद्वार गोमुखी आहे. त्यावर हनुमान आणि गणेशाचे शिल्प आहे. तिसऱ्या दरवाजावर कमळपुष्प आहे, जे भरभराटीचे व लक्ष्मीचे प्रतीक आहे.मुल्हेर माचीवरून मोरागडाकडे जाताना दोन दरवाजे आहेत. त्यातील पहिला दरवाजा भक्कम आणि सुंदर आहे. दरवाजावर गणेशमूर्ती आणि कमलपुष्पे कोरलेली आहेत. त्यावर जाताना कातळात कोरलेल्या सुंदर दगडी पायऱ्या आहेत. मोरागड हा मुल्हेरचा बालेकिल्ला मानला जातो. मोरागडावरून मुल्हेर गडावर जाण्यासाठी गुप्त दरवाजा आहे. त्यातून मुल्हेर गडावर प्रवेश करता येतो. मोरा गडावरून परिसराचे विहंगम दृश्य दिसते. त्यावरून मुल्हेरचे विस्तीर्ण पठार आणि हरगड दिसतो. मुल्हेर गडाच्या पठारावर जीर्णावस्थेतील राजवाड्याचे फक्त सुंदर असे प्रवेशद्वार शिल्लक आहे. मुल्हेरचे तीन महाद्वार भव्य, सुंदर आणि सुरक्षिततेसाठी अतिउत्कृष्ट आहेत. हरगडालादेखील भव्य आणि सुंदर असे प्रवेशद्वार आहे.मंदिर : मुल्हेर आणि हरगडावर सुंदर अन् प्राचीन अशी मंदिरे आहेत. मुल्हेर गडाच्या माचीवर तलावाशेजारी श्री गणेशाचे मंदिर आहे. या मंदिरात शिवलिंगदेखील आहे. मंदिराची इमारत भव्य आणि सुंदर आहे. हे मंदिर बागुलराजांनी बांधलेले आहे..या मंदिरावर, ‘शक १५३४ (१६१२) परीधावी नाम संवत्सरे ते दिवसी हजरत प्रतापशहा राजे साल्हेर मोरेर स्थापित मोरेश्वराची मंडप केले असे. वै. शु. पाच बुधवार’ असा शिलालेख आहे. गणेश मंदिराप्रमाणेच माचीवर जीर्णावस्थेतील रामेश्वराचे मंदिर आहे. मंदिरावर गजांतलक्ष्मीचे शिल्प आहे. सुंदर नक्षीकाम आहे. चौथऱ्यावर महिषासुरमर्दिनीची मूर्ती आहे; तसेच सोमेश्वर मंदिर आहे. मंदिर सुस्थितीत आणि भव्य असे आहे. मुल्हेर गडाच्या पठारावर भडंगनाथाचे मंदिर आहे. हे नाथ संप्रदायाचे महत्त्वाचे पीठ असावे. येथे पादुका, तांब्याचा मुकुट आणि जीर्ण शिलालेख आहे. हरगडावर महादेवाचे मंदिर आहे. अशा प्रकारे मुल्हेर गडावर देवदेवतांची मंदिरे आहेत. त्यावरून तत्कालीन सांस्कृतिक वारसा समजतो.शिल्प : मुल्हेर गडावर कातळात कोरलेली अनेक शिल्पे आहेत. त्यामध्ये मुल्हेर गडाच्या प्रथम प्रवेशद्वारासमोर हनुमान आणि गणेशाचे शिल्प आहे. रामेश्वर मंदिरात गजांतलक्ष्मीचे शिल्प आहे. सोमेश्वर मंदिरावर गणेशाचे शिल्प आहे. मोरागडाच्या प्रवेशद्वारावर गणेशाची मूर्ती कोरलेली आहे. हनुमानाचे शिल्प भडंगनाथाच्या समोर आहे. तीनपैकी एका महाद्वाराजवळ हनुमानाचे भव्य शिल्प कोरलेले आहे. हरगडावर बजरंगबलीचे शिल्प आहे.पाण्याची टाकं : मुल्हेर गडावर अनेक ठिकाणी पाण्याची टाकी, तलाव आणि विहीर आहे. त्यावरून गडावर मोठ्या प्रमाणात शिबंदी होती; तसेच राजपरिवार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वसाहती होत्या, हे स्पष्ट होते. मुल्हेर गडाच्या माचीवर गणेश मंदिराशेजारी पाण्याचा तलाव आहे. त्याशेजारी मजबूत तटबंदी आहे. रामेश्वर मंदिराजवळ पाण्याचे टाकं आहे. सोमेश्वर मंदिराजवळच षटकोनी आकाराची सुंदर विहीर आहे. तिचे बांधकाम अप्रतिम आहे; परंतु ती आता मातीने भरलेली आहे. त्यातील माती काढली तर वास्तुकलेचा एक उत्तम नमुना पाहता येईल आणि त्याचे जतन होईल. सोमेश्वर मंदिराजवळ दगडी पाण्याचे टाकंदेखील आहे. त्याला ‘गुलाब टाकं’ असे म्हणतात. मोरागडाच्या पहिल्या प्रवेशद्वाराजवळ पाण्याचे कोरीव टाकं आहे. मुल्हेर गडाच्या पठारावर कातळात कोरलेले पाण्याचे टाकं आहे. भडंगनाथाच्या मंदिराजवळ पाण्याचा मोठा बांधीव तलाव असून त्याच्या मध्यभागी दगडी स्तंभ आहे. त्यावरून पाण्याची उंची मोजता येते. राजवाड्याच्या प्रवेशद्वारातून आत गेले, की आखीव-रेखीव अशी पाण्याची आठ टाकं आहेत. अशा प्रकारे मुल्हेर गडावर जागोजागी पाण्याची सुविधा करण्यासाठी विहिरी, तलाव आणि टाकं आहेत..तोफा : मुल्हेर गडावर एकूण दोन आणि हरगडावर एक तोफ आहे. मुल्हेर गडावर रामप्रसाद आणि शिवप्रसाद या दोन तोफा असून त्यांचा शोध सह्याद्री प्रतिष्ठानने घेतला व त्या आज सोमेश्वर मंदिरासमोर सुस्थितीत ठेवण्यात आलेल्या आहेत. हरगडावर हजार बागदी नावाची तोफ आहे. गडावर तोफगोळे आहेत.असा अनेक ऐतिहासिक वस्तू, वास्तू, मंदिरे, प्रवेशद्वार, टाक, राजवाड्याचे अवशेष, तटबंदी यांनी सुसज्ज अशा मुल्हेर गडाचे वर्णन कथा कल्पतरूचा रचियेता कवी मधुकर, मोगल पत्रे, इंग्रज प्रवासी फिंच, मराठाकालीन कागदपत्रे इत्यादी ग्रंथांतून मिळते. असा हा ऐतिहासिक, समृद्ध आणि अनेक शत्रूंना नेस्तनाबूत करणारा मुल्हेर दुर्ग आपण पाहिला पाहिजे. 