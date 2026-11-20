सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comआपण घेत असलेला श्वास शुद्ध हवेचा मिळावा, यासाठीही भविष्यात पैसे मोजावे लागले तर आश्चर्य वाटायला नको किंवा मग असलेल्या अशुद्ध हवेचा श्वास घेऊन पुढे भविष्यात आरोग्यावर होणाऱ्या उपचारांसाठीचा खर्च तरी किमान खिशाला परवडेल, अशी तजवीज करून ठेवलेली बरी! नाही का?कोणत्याही शहरात राहत असताना आपण तिथे फक्त पैसा कमवत नाही. पैशांसोबत आपण तिथे वेळ आणि कष्टही खर्च करत असतो. अशा वेळी आपल्या जगण्याची गुणवत्ता किती आहे, त्या गुणवत्तेचा आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम काय आणि त्या परिणामांची काय किंमत आपण मोजतो आहोत, याचा थोडा विचार आपण करणार आहोत की नाही..?दिवाळीनिमित्त फटाके फुटले. नंतर शहरातील प्रदूषण किती वाढलं होतं, यावर असंख्य पोस्ट सोशल मीडियावर दिसल्या. एका दिवसाचं प्रदूषण किती सिगारेट्सच्या बरोबरीचं होतं, याचीही माहिती अनेक जण सांगू लागले. फटाके फोडल्यानंतर एका रात्रीत एक्यूआय वाढला म्हणून त्या प्रदूषणामुळे भयंकर जीवघेणे आजार तत्काळ होतात, असा निष्कर्ष निघत नाही. पण, ही एक प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. हळहळू वाळवी वाढते आणि नंतर किती मोठा घात करते, हे उदाहरण तर आपल्याला माहीत आहेच!.लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाक्यांनी मुंबईच्या हवेची किती वाट लावली होती, याची रीतसर आकडेवारी सांगता येऊ शकेल. फटाक्यांच्या अतिवापरामुळे मुंबईचा एक्यूआय १३२ वरून दुसऱ्या दिवशी थेट १७१ वर पोहोचला. रात्रीच्या वेळी काही भागातली हवा अत्यंत खराब ते गंभीर स्वरूपाची नोंदवली गेली. गोवंडीच्या शिवाजी नगरला रात्री ११ वाजता एक्यूआय होता, ४४४ होता. कुलाब्याच्या नेव्ही नगरचा एक्यूआय ४९७ पर्यंत पोहोचलेला. शिवडीत मध्यरात्री ४५२ एक्यूआय नोंदवला गेला होता. घाटकोपर आणि चेंबूरमध्येही ४०० पेक्षा जास्त एक्यूआय होता. अर्थात हा सरासरी एक्यूआय नसला तरी एका विशिष्ट वेळी नोंदवली गेलेली ही आकडेवारी काळजी वाढवणारी नक्कीच आहे.भारताला फटाके फोडण्याचा इतिहास मुळात काय, हे नीलेश बने या मित्राने एका फेसबुक पोस्टमधून समजावून सांगितलंय. इतिहासकार पी. के. गोडे यांनी १९५३ मध्ये ‘The History of Fireworks in India Between A.D. 1400 and 1900’ संशोधनपर ग्रंथ प्रकाशित केला. त्यात चीनमधील फटाके बनवण्याच्या तंत्रज्ञानाचा भारतातील प्रसार आणि स्थानिक पातळीवर झालेल्या बदलांचा अभ्यास केला आहे, असंही नीलेशने नमूद केलंय.भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा फटाका उत्पादक देश असल्याचं सांगितलं जातं. फटाक्यांच्या एकूण वार्षिक विक्रीपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच जवळपास चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय फक्त दिवाळीत होतो. फटाक्यांमुळे वायुप्रदूषण होतं, हे वेगळं सांगायला नको. असं असूनही फटाक्यांना आपण फारच हलक्यात घेतलेलं आहे! वायुप्रदूषणामुळे कोणते आजार होण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते, हे जून २०२४ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेलं आहे. त्यात हार्टॲटॅक आणि ब्रेन स्ट्रोक याच्यासोबतच गर्भपात, डिमेन्शियाशी संबंधित आजार, अस्थमा, फुप्फुसांचा कर्करोग होऊ शकतो.गावाकडे आजही अनेक घरांमध्ये चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. त्यातून निर्माण होणाऱ्या धुराचा महिलांच्या आरोग्यावर होणारा परिणामही विविध संशोधनांमधून अभ्यासला गेला आहे. लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्या आणि अन्य जैविक इंधनांचा वापर करणाऱ्या महिलांमध्ये श्वसनविषयक त्रास अधिक आढळला होता..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.थोडक्यात, शहरातील प्रदूषणापासून दूर जाण्यासाठी गावात आलेला माणूस गावातील घरातच धुराच्या संपर्कात राहत असेल, तर त्याच्या स्थलांतराचा आरोग्याच्या दृष्टीने नेमका फायदा काय? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विशेष म्हणजे गावाकडे परतण्याचा निर्णय हा फक्त भौगोलिक नसून जीवनशैलीतल्या बदलाचाही आहे.एकीकडे वायुप्रदूषणामुळे शुद्ध हवेचा गंभीर प्रश्न शहरातल्या जगण्यात उद्भवलेला आहेच; पण शहरात त्याच्या जोडीलाच ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. अर्थात शाळेत असताना ध्वनिप्रदूषणावर निबंध लिहून आपण मार्क मिळवून मोकळे झालो; पण या विषयाकडे आपण आता अधिक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. कारण प्रत्यक्ष जगण्यात ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम आपण अजूनही गांभीर्याने घेतलेले नाहीत.ध्वनिप्रदूषणाचा परिणाम केवळ कानांपुरता मर्यादित नसतो. सततच्या मोठ्या आवाजाचा परिणाम माणसाच्या झोपेवर, एकाग्रतेवर आणि मानसिक आरोग्यावरही होतो. विशेषतः लहान मुलांच्या बाबतीत तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असू शकतात.जर्मनीतील म्युनिक विमानतळाच्या परिसरात झालेल्या एका अभ्यासात विमानांच्या आवाजाच्या संपर्कात असलेल्या मुलांच्या वाचनक्षमतेवर आणि दीर्घकालीन स्मरणशक्तीवर परिणाम झाल्याचं आढळलं होतं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूएचओ) च्या २०११ मधील अहवालानुसार, पश्चिम युरोपमध्ये वाहतुकीच्या आवाजामुळे दरवर्षी किमान दहा लाख निरोगी आयुष्याची वर्षं (Healthy Life Years) गमावली जात होती. म्हणजेच ध्वनिप्रदूषण हा केवळ कानांना त्रास देणारा आवाज नसून, माणसाच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारा गंभीर प्रश्न आहे.सकाळपासून रात्रीपर्यंत वाहनांचे हॉर्न, रस्त्यांवरील गोंगाट, बांधकामांचे आवाज, लाऊडस्पीकर आणि सतत सुरू असलेली वर्दळ आपल्या जगण्याचा भाग बनली आहे. एखाद्या आवाजाची सवय झाली म्हणून त्याचा शरीरावर होणारा परिणाम थांबतो, असं नाही. सततचा आवाज झोपेच्या चक्रात अडथळा आणतो. शरीरातील ताणाची प्रतिक्रिया सक्रिय करतो आणि दीर्घकाळात रक्तदाब, हृदयविकार अन् मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढवू शकतो.शहरातील प्रदूषणाचा प्रश्न हा आ पण किती स्वच्छ हवा श्वासातून घेतो एवढाच नाही; तर दिवसभर आपल्या कानांवर किती आवाज आदळत राहतो, हाही आहे. विशेष म्हणजे तो आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे. प्रवासात जिथे रील्स पाहताना प्रवासी सर्रास मोबाईलचा आवाज मोठा ठेवतात, सहप्रवाशांना नकळतपणे त्रास दिला जातो, यावरून भारतीयांचा सीविक सेन्स अर्थात सामाजिक शिस्तीची जाणीव किती भारी आहे, हे वेगळं सांगायला नको. पुण्यात विद्यानंद बापटांनी केलेल्या ध्वनिप्रदूषणाबद्दलची तर्कशुद्ध मांडणी आपण ऐकलेली आहेच; पण ती समजून घेऊन आचरणात आणलेली नाही, हेही लक्षात घ्यावं लागेल.आता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न हा फक्त ट्रॅफिक, गोंगाट याच्यापुरता मर्यादित नाही; तर आता बांधकामांमुळे होणाऱ्या आवाजाचीही यात मोठी भर पडलेली आहे.कोजागिरी झाल्यानंतरच्या शनिवार-रविवारी मी रत्नागिरीतल्या नरबे या गावी कॅम्पिंगसाठी गेलो होतो. तिथे असलेल्या एका छोट्या नदीशेजारी आम्ही टेंट लावले आणि रात्री गप्पा झाल्यावर तिथेच झोपलो. सकाळी आम्हाला अचानक एक वेगळ्याच प्रकारची सुरेल शिटी ऐकू आली. ती शिटी एखाद्या गाण्यासारखी आणि स्पष्ट ऐकू येत होती. सोबत असलेल्या मित्राने सांगितलं की, बहुधा ही शिटी ‘मलबार व्हिसलिंग थ्रश’ या पक्षाची असणार.मी टेंटमध्ये आडवा होऊनच त्या पक्षाने घातलेली ती शीळ ऐकत होतो. किमान तीन ते चार मिनिटं तरी पक्ष्याचं ते गाणं सुरू होतं. मला ही खूप गंमत वाटली. रातकिड्यांनी आळवलेला रात्रीचा सूर ते पहाटे पक्ष्यांच्या गाण्याने सुरू झालेली सकाळ हे सुख अनुभवल्यानंतर मला खूप काहीतरी मिळवल्याचा आनंद झाला होता..मुंबईत असताना सकाळी किती उशिरा उठलो, तरी झोप अपूर्ण झाल्याची भावना असायची. गावी आल्यापासून आपसूकच सकाळी जाग येते. रात्री झोपही वेळेत लागते. भूकही वेळच्या वेळी लागते. नाश्ता, जेवणं वेळच्या वेळी होतं. हे सगळे बदल फक्त प्रदूषणमुक्त वातावरणामुळे झाले, असं नाही. शहरात असताना असलेला मानसिक ताण कमी झाल्याचा, दैनंदिन धावपळ कमी झाल्याचा आणि आहाराच्या वेळा सुधारल्याचाही त्यात वाटा असू शकतो. म्हणजेच आरोग्य सुधारण्यामागे परिसर बदलणं नाही; तर बदललेली जीवनशैलीही कारणीभूत असते.गावी मुलांनी फटाके फोडले नाहीत, असं नाही. फोडलेच! ते प्रमाणही हळूहळू आता वाढण्याच्या शक्यतेत आहे. पण अजून शहराइतकं ते बिलकूलच नाही, हे मात्र खरं. दिवाळीनिमित्त प्रत्येक जण आपआपल्या गावी जाण्यासाठी, मूळ घरी परतण्यासाठी निघालेला. पण त्याचा परिणाम आपण रस्त्यावर वाढलेल्या ट्रॅफिकमध्ये पाहिलेला आहे. वाहतुकीची कोंडी, ट्रेन आणि बसमध्ये गर्दी, विमानांच्या तिकिटांचे वाढलेले दर, या सगळ्यानं काय दिसतं?सण साजरे करायला लोकं मुळांकडे परततात. मुळांपासून लांब आलेले असे किती जण विखुरलेले आहेत, हे या ट्रॅफिकच्या निमित्ताने दिसत राहतं. त्यात वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण या व्यवस्थेचा इतका बरबटलेला भाग होऊन गेलेला आहे की ते नाईलाजाने स्वीकारण्याशिवाय कोणता पर्याय सामान्यांच्या हातात उरला आहे का?आपण घेत असलेला श्वास शुद्ध हवेचा मिळावा, यासाठीही भविष्यात पैसे मोजावे लागले, तर आश्चर्य वाटायला नको किंवा मग असलेल्या अशुद्ध हवेचा श्वास घेऊन पुढे भविष्यात आरोग्यावर होणाऱ्या उपचारांसाठीचा खर्च तरी किमान खिशाला परवडेल, अशी तजवीज करून ठेवलेली बरी! नाही का?पण स्वच्छ हवा आणि शांतता या विकत घेण्याच्या गोष्टी कधी झाल्या? त्या तर माणसाच्या जगण्याच्या मूलभूत गरजा आहेत. श्रीमंत माणूस एअर प्युरिफायर विकत घेईल, साउंडप्रूफ घर घेईल, शहराबाहेर फार्महाउस घेईल; पण सामान्य माणूस काय करणार?(क्रमशः) - siddheshsawant50@gmail.comटीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडीओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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