Premium|Cyber Fraud : सिम-स्वॅपिंगमधून खाते रिकामे झाल्यास बँकेची जबाबदारी किती; जाणून घ्या ग्राहकांचे हक्क

अशोक जोशी - ashokjoshi९@yahoo.comडिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या युगात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. सिम-स्वॅपिंग, फिशिंग, बनावट लिंक, ओटीपी फसवणूक अशा विविध माध्यमांतून ग्राहकांच्या बँक खात्यांवर डल्ला मारला जात आहे. अशा परिस्थितीत सायबर फसवणुकीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ग्राहकांचे शून्य व मर्यादित दायित्व’ या संकल्पनेला नव्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात (रिट पिटिशन क्र. ११९९०/२०२३, सुबोध कोरडे वि. भारत सरकार व इतर) एचडीएफसी बँकेला पुण्यातील व्यावसायिक सुबोध कोरडे यांना सिम-स्वॅपिंगद्वारे झालेल्या आर्थिक फसवणुकीबद्दल ३८ लाख रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताना न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेने ६ जुलै २०१७ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०१७-१८/१५ DBR.No. Leg. BC. ७८/०९.०७.००५/२०१७-१८ चा आधार घेतला. त्यामुळे सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांत रिझर्व्ह बँकेने दिलेले ग्राहकांच्या शून्य किंवा मर्यादित दायित्वासंबंधीचे आदेश पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. .Premium|RBI Credit Card Guidelines : आरबीआयचे नवे नियम; क्रेडिट कार्डधारकांना कोणते हक्क मिळणार?.इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार ढोबळमानाने इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार दोन प्रकारांत विभागले जातात :१) रिमोट/ऑनलाइन पेमेंट व्यवहार : या व्यवहारांसाठी व्यवहाराच्या वेळी चेक, एटीएम कार्ड आदी भौतिक साधनांची आवश्यकता नसते. उदा. इंटरनेट बँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंगद्वारे केले जाणारे व्यवहार.२) फेस-टू-फेस/प्रॉक्सिमिटी पेमेंट व्यवहार : यामध्ये व्यवहार करताना कार्ड किंवा मोबाइल फोन यांसारख्या भौतिक पेमेंट साधनांची आवश्यकता असते. उदा. एटीएम किंवा पीओएस मशीनद्वारे केले जाणारे व्यवहार. इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगमुळे आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती वाढली आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत व्यवहारांबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या खात्यातील अनधिकृत व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचे दायित्व निश्चित करणारे सुधारित दिशानिर्देश जारी केले आहेत.अ) बँकांकडून इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग प्रणाली आणि कार्यपद्धती बळकट करणे : इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांबाबत ग्राहकांना सुरक्षिततेची खात्री वाटणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांनी पुढील उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे-ग्राहकांच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी योग्य प्रणाली आणि कार्यपद्धती विकसित करणे.फसवणूक शोध आणि प्रतिबंध यंत्रणा सक्षम व गतिमान करणे.अनधिकृत व्यवहारांमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रभावी प्रणाली निर्माण करणे.जोखीम कमी करण्यासाठी आणि संभाव्य दायित्वांपासून संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे.ग्राहकांना सायबर फसवणुकीपासून संरक्षण कसे करावे याबाबत सातत्याने मार्गदर्शन करणे.ग्राहकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी सुविधाअनधिकृत व्यवहारांची माहिती ग्राहकांना त्वरित देता यावी यासाठी बँकांनी पुढील सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे-सर्व व्यवहारांसाठी एसएमएस आणि ई-मेल अलर्ट अनिवार्यपणे पाठविणे.अनधिकृत व्यवहार झाल्यास ग्राहकांनी त्वरित बँकेला माहिती द्यावी, याबाबत स्पष्ट सूचना देणे.वेबसाइट, फोन बँकिंग, एसएमएस, ई-मेल, आयव्हीआर, टोल-फ्री हेल्पलाइन, शाखा आदी माध्यमांतून कोणत्याही वेळी तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे.बँकेच्या संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर अनधिकृत व्यवहार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करून देणे.तक्रार नोंदवल्यानंतर ग्राहकाला तत्काळ तक्रार क्रमांकासह पोचपावती देणे.संदेश पाठविण्याची व प्राप्त होण्याची वेळ व तारीख यांची नोंद ठेवणे.ज्या ग्राहकांनी मोबाइल क्रमांक नोंदवलेला नाही, त्यांना एटीएमद्वारे रोख रक्कम काढण्याव्यतिरिक्त इतर इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची सुविधा न देणे..Premium|RBI Credit Card Guidelines : आरबीआयचे नवे नियम; क्रेडिट कार्डधारकांना कोणते हक्क मिळणार?.ग्राहकांकडून तक्रार प्राप्त होताच पुढील अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी तात्काळ कारवाई करणे.ब) अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचे दायित्व : रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांचे दायित्व १) ग्राहकाचे शून्य दायित्व आणि २) ग्राहकाचे मर्यादित दायित्व अशा दोन प्रकारांत विभागले आहे.(१) ग्राहकाचे शून्य दायित्व : पुढील परिस्थितींमध्ये ग्राहकावर कोणतेही दायित्व राहणार नाही-अ) बँकेची चूक, निष्काळजीपणा किंवा त्रुटी : बँकेच्या वतीने फसवणूक, निष्काळजीपणा किंवा सेवेत त्रुटी असल्यास ग्राहकाने तक्रार केली किंवा नाही, तरीही ग्राहकाचे दायित्व शून्य राहील.आ) तृतीय पक्षाकडून नियमभंग : बँक किंवा ग्राहक यांच्याशिवाय इतर कोणत्यातरी स्तरावर त्रुटी झाली असेल आणि ग्राहकाने अनधिकृत व्यवहाराची माहिती बँकेकडून संदेश प्राप्त झाल्यानंतर तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत दिली असेल, तर ग्राहकाचे दायित्व शून्य राहील.(२) ग्राहकाचे मर्यादित दायित्वअ) ग्राहकाची निष्काळजीपणा : ग्राहकाने आपली गोपनीय माहिती (उदा. पासवर्ड, ओटीपी) इतरांशी शेअर केली असेल, तर बँकेला माहिती देईपर्यंत झालेल्या नुकसानास ग्राहक स्वतः जबाबदार राहील. मात्र, तक्रार नोंदविल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानीसाठी बँक जबाबदार राहील.आ) प्रणालीतील इतर त्रुटी : चूक ना बँकेची असेल ना ग्राहकाची, तर पुढीलप्रमाणे ग्राहकाचे मर्यादित दायित्व राहील-तक्रार करण्यास उशीर केल्यास : ग्राहकाचे दायित्व हे व्यवहाराची रक्कम किंवा पुढील मर्यादा, यांपैकी जे कमी असेल तेवढे राहील.ग्राहकाने सात कामकाजाच्या दिवसांनंतर तक्रार केल्यासः ग्राहकाचे दायित्व संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार निश्चित केले जाईल. बँकांनी खाते उघडताना ग्राहकांना या धोरणाची माहिती देणे बंधनकारक आहे. हे धोरण सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.ग्राहकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची कालमर्यादा : ग्राहकाने तक्रार केल्यानंतर, बँकेने अनधिकृत व्यवहारातील रक्कम १० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत ग्राहकाच्या खात्यात तात्पुरती जमा (Shadow Reversal) करणे आवश्यक आहे. यासाठी विमा दाव्याच्या निकालाची वाट पाहण्याची गरज नाही. तक्रारीचे अंतिम निराकरण आणि ग्राहकाचे दायित्व ९० दिवसांच्या आत निश्चित करणे आवश्यक आहे. या ९० दिवसांत निर्णय न झाल्यास ग्राहकाला नियमानुसार भरपाई द्यावी लागेल. डेबिट कार्ड/बँक खात्याच्या बाबतीत ग्राहकाला व्याजाचे नुकसान होऊ नये आणि क्रेडिट कार्डाच्या बाबतीत अतिरिक्त व्याजाचा भार पडू नये, याची काळजी बँकेने घ्यावी.पुराव्याचे ओझे : अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमध्ये ग्राहक जबाबदार आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर राहील.मर्यादित दायित्व प्रकरणांचे व्यवस्थापन : ग्राहक दायित्वाच्या प्रकरणांबाबत बँकांनी योग्य अहवाल व नियंत्रण प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. या अहवालामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असावा-प्रकरणांची संख्या व एकूण रक्कमकार्ड व्यवहार, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, एटीएम व्यवहार आदी प्रकारांतील वर्गीकरणतक्रार निवारणाची कार्यक्षमताबँकेतील ग्राहक सेवा स्थायी समितीने अशा प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करणे अपेक्षित आहे; तसेच सर्व व्यवहारांचे अंतर्गत लेखापरीक्षणही केले जाईल..निष्कर्षरिझर्व्ह बँकेचे हे परिपत्रक ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि व्यापक स्वरूपाचे आहे. मात्र, केवळ नियम अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही; ग्राहकांनीही सावध राहणे, ॲलर्ट तपासणे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसताच तत्काळ बँकेला कळवणे तितकेच आवश्यक आहे.खात्याचा प्रकार कमाल दायित्व (रु.)बचत खाते (बीएसबीडी)(उदा. झीरो बॅलन्स खाते) ५,०००इतर बचत खाती, प्री-पेड पेमेंट साधने, गिफ्ट कार्ड, एमएसएमई चालू खाती आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा असलेली क्रेडिट कार्डे १०,०००इतर चालू खाती व पाच लाख रुपयांपेक्षाजास्त मर्यादेची क्रेडिट कार्ड २५,०००(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९४०३४१६२३२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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