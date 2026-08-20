Premium|TB in Youth :टीबीचा हल्ला Gen Alpha आणि Gen Z वर? मुंबईतल्या टीबी रुग्णांचं वास्तव!

Mumbai TB Cases Rising in Young People: Doctors Share Warningशैलजा तिवलेमुंबईतील लोकसंख्येचा महापूर, दाटीवाटीने राहणारी जनता यामुळे मुंबईतला टीबीचा मुक्काम काही हलत नाही. गेली अनेक वर्ष हा आजार मुंबईला पोखरत आहे. मागील काही दशकांमध्ये तर औषधालाही न जुमानणारे टीबीचे एमडीआर, एक्सडीआर असे गंभीर प्रकार फोफाट्याने पसरले. भयंकर म्हणजे आता हे आजार तरुणाईवर हल्ला करतायत. ही धोक्याची घंटा न ऐकणं सगळ्यांनाच प्रचंड जड जाणार आहे. जेन झी, जेन अल्फा या वयोगटांत टीबीचे रुग्ण वाढत आहेत. पौगंडावस्थेतील मुली मोठ्या प्रमाणात टीबीची शिकार होताना दिसतायत. हे सगळं का घडतंय, डॉक्टर्स काय म्हणतात, सविस्तर जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात. .औषधांना दाद देणाऱ्या म्हणजेच ड्रग सेन्सेटिव्ह (डीएस) टीबीचे स्वरुप मागील दोन वर्षापासून मुंबईमध्ये चिंताजनकरित्या बदलत आहे. आत्तापर्यत सर्वसाधारणपणे डीएस टीबी एकतर फुप्फुस किंवा फुप्फुसाव्यतिरिक्त अन्य एका अवयवाला बाधित करतो, असे दिसत होते पण गेल्या काही वर्षात फुप्फुसापासून टीबीचे सूक्ष्मजंतू रक्तप्रवाहाद्वारे किंवा लसिका संस्थेच्या (लिम्फ सिस्टम) माध्यमातून शरीराच्या अन्य भागामध्ये जसे की मज्जासंस्था, पोट, बोन मॅरो, लिम्फ अशा इतर अवयवांमध्ये झपाट्याने पसरत असल्याचे डॉक्टरांनी नोंदविले आहे. अशा या शरीराच्या विविध अवयवांमध्ये पसरलेल्या (डेसिमिनिटेड) टीबीचे प्रमाण मुंबईतील जेन-झी आणि जेन-अल्फांमध्ये सर्वाधिक आढळत असून हे अत्यंत घातक आहे..फुप्फुसाला बाधित करणाऱ्या टीबीला पल्मनरी तर फुप्फुसाव्यतिरिक्त शरीराच्या अन्य अवयवांमध्ये दिसून येणाऱ्या टीबीली एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी असे म्हणतात. .डीएस टीबीचे रुपडं बदलत असून आता रुग्णामध्ये पल्मनरी टीबीचा संसर्ग शरीराच्या अन्य अवयवांमध्येही झपाट्याने पसरत असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेच्या बीएमसीच्या चेंबूर येथील शताब्दी रुग्णालयातील फुफ्फुसविकार तज्ज्ञ आणि टीबीविषयक राष्ट्रीय तांत्रिक तज्ज्ञ समितीचे सदस्य. डॉ. विकास ओसवाल यांनी नोंदविले आहे. .Premium|TB treatment : खासगी आरोग्य सेवेतील टीबीचे रुग्ण वाऱ्यावर?.डीएस टीबीमध्ये साधारणपणे ७० टक्के पल्मनरी, तर ३० टक्के एक्स्ट्रा पल्मनरीचे प्रमाण होते. परंतु आता हे प्रमाण जवळपास समान म्हणजे ५० टक्क्यांवर आले आहे. डीएस टीबी सहा महिन्यांपर्यत औषधे घेतल्यानंतर पूर्णपणे बरा होतो. परंतु आता इतर अवयवांमध्येही हा टीबी पसरत असल्याने सहा महिन्यांची औषधे पुरेशी ठरत नाही. एक वर्ष किंवा काही रुग्णांमध्ये त्याहून अधिक काळही औषधे घ्यावी लागत असल्याचे डॉक्टर मांडतात..संशोधनात्मक अभ्यासानुसार, डेसिमिनेटेड टीबी हा प्रामुख्याने एचआयव्ही, लहान बालके, वयोवृद्ध किंवा रोगप्रतिकारशक्ती अतिशय क्षीण असलेल्या व्यक्तींमध्ये आढळतो.परंतु आता या टीबीचे प्रमाण पौगंडाअवस्थेतील बालकांपासून ते अगदी ३० वर्षांपर्यतच्या तरुणांमध्ये लक्षणीयरित्या आढळत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. कोणत्याही आजाराची पार्श्वभूमी या बालकांमध्ये दिसून येत नाही. तसेच या बालकांना किंवा तरुणांना पहिल्यांदाच टीबीची लागण झाल्याचेही आढळून येत आहे. डीएस टीबीचे स्वरुप गंभीररित्या बदलत असून थेट डेसिमिनेटेड टीबीची लागण का होत असावी, यावर सध्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये चर्चा सुरू आहे..Premium|TB Diagnosis by Drone : तेलंगणातील ड्रोन प्रयोगाने दाखवला दुर्गम भारताच्या आरोग्यसेवेचा नवा मार्ग.डेसिमिनेटेड टीबीचे वाढते प्रमाण पौगंडावस्थेतील मुलींमध्ये सर्वाधिकसाधारण नऊ ते १५ वयोगटातील मुलींमध्ये मिलरी टीबीचे प्रमाण चिंताजनकरित्या वाढल्याचे या वर्षापासून दिसून येते असे मुंबईतील बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन रुग्णालयाच्या संसर्गजन्य आजार विभागाच्या प्रमुख डॉ. इरा शाह यांनी सांगितले. .पौगंडावस्थेतील मुलींमध्ये मिलरी टीबीचे प्रमाण का वाढले आहे, याचा शोध घेणं गरजेचं आहे.डॉ इरा शहा,बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन रुग्णालयाच्या संसर्गजन्य आजार विभागाच्या प्रमुख .मिलरी टीबी हा डेसिमिनेटेड टीबीचा दुर्मिळ प्रकार असून सर्वसाधारणपणे यामध्ये बाजरीच्या आकाराच्या अनेक गाठी दिसून येतात. डॉ. शाह सांगतात, हा टीबी आत्तापर्यत आम्हाला एक वर्षाहून कमी वयाच्या बालकांमध्ये आढळला आहे..Premium|Vitamin D3 and K2 : व्हिटॅमिन डी-३ सोबत के-२ का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कॅल्शियमचे शास्त्र.परंतु मागील सहा महिन्यात पौगंडावस्थेतील मुलींमध्ये याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या दिसून येत आहे. वाडियामध्ये मार्च २०२६ मध्ये चार मुलींमध्ये फुप्फुसासह केंद्रीय मज्जासंस्थेमध्ये देखील हा टीबी पसरल्याचे आढळले. पाचव्या मुलीमध्ये तर मेंदूशी संबंधित कोणतीही लक्षणे नव्हती. तरी आधीच्या रुग्णाच्या पॅटर्नवरून आलेल्या शंकेवरून डॉक्टरांनी तपासणी केली केंद्रीय मज्जासंस्थेमध्ये टीबीची बाधा झाल्याचे आढळले. त्यानंतर असे अनेक रुग्ण वरचेवर दिसून येत असून हे डीएस टीबीचे वेगळे आणि बदलते स्वरुप असल्याचे डॉ. शाह यांनी नोंदविले आहे.मुलींमध्येच हे प्रमाण जास्त का दिसून येत आहे, याचा पुढे अभ्यास होणे गरजेचे असून या सर्व मुली कुपोषित असल्याचे डॉ. शाह सांगतात..Premium| Child Health: बालकांच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी आवश्यक काळजी....हुक्का (वेपिंगचे) वाढते प्रमाण घातकडॉ. ओसवाल सांगतात, १२ ते ३० वयोगटातील तरुणांमध्ये याचे प्रमाण जास्त आढळत असून याचे प्रमुख कारण वेपिंग आणि दारुचे सेवन प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे. विविध फ्लेवरचे वेपिंग शाळा-महाविद्यालयाच्या मित्रांसोबत घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. एखाद्याला टीबी असल्यास हुक्क्यामुळे त्याचा प्रसार अन्य जणांमध्ये झपाट्याने होतो. हुक्क्यामुळे किंवा सिगारेटमुळे खोकला येतो अशा समजुतीने ही मुले अनेक दिवस डॉक्टरांचा सल्ला घेत नाहीत. तब्बेत अधिक खालवल्यावर डॉक्टरांकडे आल्यानंतर एक्सरे सह अन्य चाचण्या केल्यावर फुप्फुसापासून टीबीचे जंतू शरीराच्या अन्य भागात पसरल्याचे दिसून येते, असे डॉ. ओसवाल म्हणाले. तरुणांमध्ये अतिप्रमाणात खोकला, ताप यासह डोकेदुखी, पोटदुखी अशी लक्षणे प्रामुख्याने दिसून येतात. .मुंबईतील टीबी तज्ज्ञांनुसार, डीएस टीबीच्या या बदलत्या स्वरुपाबाबत अद्याप काही संशोधनात्मक प्रसिद्ध झालेले नाही. रुग्णालयांमध्ये आढळलेल्या रुग्णांची माहिती संकलित करून संशोधन प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही डॉक्टरांनी सांगितले. .जन्मल्यानंतर दिली जाणारी बीसीजी लस साधारण १५ वर्षापर्यत डेसीमिनेटेड टीबी होण्यापासून संरक्षण देते. परंतु अशारितीने डेसिमिनेटेड टीबीचे प्रमाण वाढत असेल तर याबाबत अधिक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. टीबीच्या रुग्णांची सीबीनॅट चाचणी करून बहुतांशपणे रिफॅम्पिन या औषधाला दाद देणारा टीबी आहे का हे तपासले जाते..Premium|Uric Acid Explained : युरिक ॲसिड वाढल्यावर सांधेदुखी का वाढते? जाणून घ्या कारणे.यावरून डीएस की डीआर यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. परंतु रुग्णांमध्ये या व्यतिरिक्त इतर औषधांमध्येही डीआर असण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळे या डेसिमिनेटेड टीबीमध्येही इतर औषधांबाबत प्रतिरोध नाही ना हे देखील तपासणे गरजेचे असल्याचे टीबी संशोधक आणि डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील फाऊंडेशन वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. स्वाती कृष्णा यांनी अधोरेखित केले. डेसिमिनेटेड टीबीच्या रुग्णांबाबत ठोस आकडेवारी भारतामध्ये उपलब्ध नाही..डेसिमिनेटेड टीबी का घातक?डीएस टीबी मध्ये जर पल्मनरी टीबी असेल तर सहा महिन्यापर्यतची औषधे घ्यावी लागतात आणि एक्स्ट्रा पल्मनरी असेल तर आजारानुसार एक वर्षापर्यत औषधे दिली जातात. परंतु आता डेसिमिनेटेड टीबीमध्ये पल्मनरी आणि एक्स्ट्रा पल्मनरी दोन्ही प्रकार असल्याने उपचारांमध्ये विशेष काळजी घ्यावी लागते. रुग्णांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा अशक्तपणा असून आहारावर विशेष लक्ष न दिल्यास आजाराची तीव्रता वाढण्याची शक्यता अधिक असते. .डॉ. शाह सांगतात, महत्त्वाचे म्हणजे या मुलींमध्ये टीबीची लागण पहिल्यांदाच झाली असूनही इतक्या झपाट्याने फुप्फुसांमधून टीबी केंद्रीय मज्जासंस्थेपर्यत पसरत आहे. औषधांचा प्रभावीपणा, दुष्परिणाम यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे झाले आहे. .Premium|New TB vaccines in India : क्षयरोगावरील ‘खरीखुरी लस’ .संशोधनात्मक अभ्यासानुसार, या आजाराचे निदान करणे सर्वसाधारणपणे कठीण असते आणि ५० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण वैद्यकीय मदत घेण्यास एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ विलंब करतात. बालकांमध्ये निदान करणे अधिक कठीण असते, कारण त्यांच्यातील आजाराची लक्षणे अस्पष्ट असतात. टीबीच्या निदानासाठीच्या चाचण्या खर्चिक असल्याने या आजाराच्या उपचारासोबतच रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक भारही वाढतो..डीएस टीबीला साधा टाबी समजून दुर्लक्ष करणे योग्य राहणार नाही. डीएस टीबीमध्ये आता अधिक जागरुकपणे तपासणी आणि उपचारांमध्ये दक्षता घेणे अधिक गरजेचे आहे. जेन-झी किंवा झेन-अल्फा आपल्या देशाच्या भविष्यासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहेत याची प्रचिती सर्वांना आलेलीच आहे. या पिढीचे आरोग्यच सध्या धोक्यात असून वाढणारा त्यांच्याभोवतीचा टीबीचा विळखा दूर करणे टीबी निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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