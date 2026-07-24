Premium|Murud Janjira Fort History : जंजिरा किल्ला; रामा कोळी पाटलांच्या शौर्यापासून सिद्दींच्या अत्याचारांपर्यंतचा इतिहास

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comसिंधुसागराच्या अथांग लाटांमध्ये आजही दिमाखाने उभा असलेला जंजिरा किल्ला म्हणजे अभेद्य जलदुर्ग, पराक्रम आणि संघर्षाचा जिवंत इतिहास आहे. शौर्य आणि स्थापत्यकौशल्याचा अनोखा संगम असलेला हा जलदुर्ग आजही इतिहासप्रेमींना आकर्षित करतो.भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर सिंधुसागरात असलेला जंजिरा किल्ला हा भक्कम, बुलंद आणि अभेद्य जलदुर्ग म्हणून ओळखला जातो. मुरूड गावापासून जवळ असल्यामुळे याला मुरूड-जंजिरा असेही म्हटले जाते. हा दुर्ग मराठा, बहमणी, निजाम, आदिलशहा, सिद्दी, इंग्रज आणि पोर्तुगीजांच्या प्रदीर्घ राजकीय संघर्षाचा साक्षीदार आहे. तो सिद्दीने बांधला; सिद्दीचाच आहे, असा एक गैरसमज जनतेमध्ये आहे. आफ्रिकेतील इथिओपियामधील हबश येथून आलेले म्हणून त्यांना ‘हबशी’ म्हटले जाते. ते सय्यदी लोक होते. सय्यदीचा अपभ्रंश ‘सिद्दी’ असा झाला. सिद्दींनी अत्यंत क्रूरपणे कोळ्यांचा जंजिरा बळकावला..लुटारू चाच्यांपासून पश्चिम किनाऱ्याचे रक्षण व्हावे, यासाठी कोळ्यांचा नेता रामा कोळी पाटील यांनी दंडराजापुरीजवळील एका बेटावर एक मेढेकोट बांधला. तोच आजचा जंजिरा दुर्ग होय. जंजिरा म्हणजे पाण्याने वेढलेले बेट. रामा पाटील हे या दुर्गावरून राज्यकारभार पाहत होते. स्थानिक प्रजेचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी या दुर्गाची उभारणी केली. हा दुर्ग जिंकून घेण्यासाठी जुन्नर येथील बहमणी सुभेदार मलिक अहमद याने सुमारे १४८२ मध्ये त्याला वेेढा टाकला; परंतु त्याचा रामा कोळी पाटील यांच्या शौर्यापुढे टिकाव लागला नाही. रामा पाटील दुर्गामध्ये न्यायनिवाडा, प्रजेला संरक्षण, व्यापार इत्यादी कामे चोख करत होते. त्यांनी दुर्गामध्ये शिवमंदिर व राम पंचायतन उभारले. सशस्त्र फौज ठेवून ते आपल्या प्रजेला संरक्षण देत होते. निजामाने जंजिरा बळकावण्याचे अनेक प्रयत्न केले; पण रामा पाटील यांच्या पराक्रमामुळे त्यांचा टिकाव लागला नाही. शेवटी त्याने पीरमखानाला जंजिरा घेण्यासाठी रवाना केले. आपण एक व्यापारी आहोत आणि माझा माल ठेवण्यासाठी मला आश्रय मिळावा, असा बनाव करून त्याने रामा पाटील यांच्याकडे विनवणी केली. रामा पाटील यांनी त्याच्या विनवणीला फसून त्याला आश्रय दिला. त्याची गलबते जंजिऱ्याला लागली. त्याने जंजिऱ्यात प्रवेश केला. त्याने जंजिरा कोटातील कोळ्यांना भरपूर दारू पाजली. सर्व कोळीबांधव दारूच्या नशेत असतानाच त्याने गलबतात लपवून ठेवलेला माल; नव्हे तर सैनिकांना गडात प्रवेश दिला. त्यांनी रामा पाटील यांच्या नशेत धुंद असलेल्या सैनिकांची कत्तल केली. रामा पाटील यांना कैद करून अहिल्यानगरला (अहमदनगर) पाठवले. त्यांचे धर्मांतर करण्यात आले. अशा प्रकारे मैत्रीचे नाटक करून पीरमखानाने रामा पाटील यांच्याकडून दगाबाजीने जंजिरा बळकावला. पीरमखानाच्या मृत्यूनंतर जंजिऱ्यावर बुऱ्हाणखानाची नेमणूक झाली. तेथे त्याने जंजिऱ्याचा जीर्णोद्धार केला. त्यानंतर सुरुलखान, सिद्दी अंबर, युसूफ, फत्तेखान, खैरतखान इत्यादी सिद्दींनी जंजिऱ्यावर निर्दयपणे राज्य केले. सिद्दी अत्यंत क्रूर आणि धर्मांध होते. किनारपट्टीवरील जनतेचा छळ करायचा, स्त्रियांचे अपहरण करायचे, सक्तीने धर्मांतर करायचे, प्रजेची लूट करायची, आपल्या विरोधात असलेल्या लोकांना पकडून पोत्यात बांधायचे व खोल समुद्रात टाकून द्यायचे, असे ते प्रजेशी क्रूरपणे वागत असत. त्यांनी अनेकांना तोफेच्या तोंडी दिले. कोकणातील प्रजा सिद्दीच्या अत्याचारामुळे त्रस्त झाली होती. त्यांनी कोकणात धुमाकूळ घातला होता. त्यांना निजाम, आदिलशहा आणि मोगलांचा वरदहस्त होता. त्यांच्या आरमारी ताकदीचा पश्चिम किनारपट्टीवर धाक होता. त्यामुळे इंग्रज, पोर्तुगीज आणि डचदेखील त्याला घाबरून होते. तो स्वैरपणे अत्याचार करीत होता..Premium|Bhudargad Fort History : भुदरगड ; स्वराज्याच्या इतिहासाचा अभिमान जपणारा दुर्ग.अशा जुलमी सिद्दीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचा संकल्प छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला. शिवाजी महाराजांनी त्याला उंदराची उपमा दिली. सिद्दीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी शिवाजी महाराजांनी किनाऱ्यावर ‘सामराजगड’ बांधला. तसेच जंजिऱ्याजवळील एका बेटावर पद्मदुर्ग बांधला. त्याची चोहोबाजूूंनी नाकाबंदी केली. जो सिद्दी स्वैरपणे आणि अमानुषपणे कोकण किनारपट्टीवर धुमाकूळ घालत होता त्याला शिवाजी महाराजांनी पायबंद घातला. त्याला जंजिरा कोटातच कोंडून ठेवण्यात शिवाजी महाराज यशस्वी झाले. सिद्दीच्या दुष्कृत्याला महाराजांच्या आगमनाने पायबंद बसला. जंजिऱ्याच्या अगदी जवळच्या बेटावर महाराजांनी पद्मदुर्ग बांधला. यावेळेस प्रभावळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक हा दर्यासारंग दौलतखानाच्या मदतीला वेळेवर पोहोचला नाही म्हणून महाराजांनी १८ जानेवारी १६७५ रोजी त्याची कानउघाडणी करणारे पत्र लिहिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत जंजिरा जिंकून सिद्दीची हकालपट्टी करायची हा राजांचा संकल्प होता; परंतु इंग्रज आणि पोर्तुगीजांची सिद्दीला असणारी छुपी आरमारी मदत, मोगल, आदिलशहाची असणारी उघड मदत त्यामुळे सिद्दी निर्ढावला होता. कोकण किनारपट्टीवर थैमान घालणाऱ्या सिद्दीला जंजिरा कोटातच कोंडून ठेवण्यात महाराज यशस्वी झाले. जंजिरा जिंकण्यासाठी मोरोपंतांनी एक योजना आखली. लाय पाटील यांनी जंजिऱ्याला मध्यरात्री दोरांच्या शिड्या लावायच्या व त्यानंतर पद्मदुर्गावरून निवडक सैनिकांनी जाऊन त्या शिड्यांवरून जंजिऱ्यात प्रवेश करायचा व सिद्दीला नेस्तनाबूत करायचे. लाय पाटील यांनी मध्यरात्री पद्मदुर्गावरून होडीने जंजिऱ्याच्या दक्षिणेकडील तटाला दोरांच्या शिड्या लावल्या व सैनिकांची प्रतीक्षा करीत थांबले. पहाटेपर्यंत त्यांनी प्रतीक्षा केली; परंतु सैनिक पोहोचले नाहीत. शेवटी तांबडं फुटण्याच्या वेळेस त्यांनी शिड्या खाली घेतल्या व ते शांतपणे पद्मदुर्गाला पोहोचले. लाय पाटलांच्या या धाडसी योजनेबद्दल शिवाजी महाराजांनी त्यांना मानाची वस्त्रे व पालखी देऊन सन्मान केला. ही घटना १६७५ मध्ये घडली. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर जंजिरा किल्ला जिंकण्यासाठी १६८२ मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांनी एक महत्त्वाकांक्षी व निकराची योजना आखली. दंडराजापुरीचा डोंगर खणून काढायचा व किनाऱ्यापासून जंजिऱ्यापर्यंत दगडांचा सेतू बांधायचा. सुमारे ७०० मीटर लांब आणि सुमारे ८०० मीटर खोल असा दगडांचा भराव टाकायचा, जंजिऱ्यात सैन्य घुसवायचे व सिद्दीचा कायमचा बंदोबस्त करायचा. या कामाची सुरुवात झाली. संभाजीराजे स्वतः या मोहिमेत सहभागी झाले. समुद्रात भराव टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. सिद्दीचे व त्याच्या सैन्याचे धाबे दणाणले. इतक्यात छत्रपती संभाजीराजांना पायबंद घालून हिंदवी स्वराज्य नष्ट करण्यासाठी औरंगजेब सुमारे सात लाखांची फौज आणि मोठा खजिना घेऊन स्वराज्याकडे येत असल्याची बातमी संभाजी महाराजांना मिळाली. मोगली आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी संभाजी महाराजांना जंजिऱ्याची मोहीम अर्धवट सोडावी लागली, अन्यथा त्यांनी जंजिरा जिंकला असता. शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्या मोहिमांमुळेच जंजिऱ्याच्या सिद्दीला वचक बसला व कोकण किनारपट्टीला अभय मिळून ती सुरक्षित राहिली..जंजिरा हा जलदुर्ग राजापूर खाडीपासून जवळच समुद्रातील बेटावर आहे. हा गड जलदुर्ग प्रकारचा आहे. हा रायगड जिल्ह्यातील मुरूडपासून जवळच समुद्रात आहे. मुंबईपासून सुमारे १६० किलोमीटर; तर पुण्यापासून सुमारे १८० किलोमीटर अंतरावर आहे. जंजिरा दुर्गाचे क्षेत्रफळ सुमारे २२ एकर आहे.जंजिरा हा जलदुर्ग असून भक्कम व उंच तटबंदी हे याचे वैशिष्ट्य आहे. याची तटबंदी सुमारे ४० फूट उंच आहे. तटबंदीची जाडी सुमारे २० फूट आहे. या दुर्गाला एकूण १९ बुरूज आहेत. गडाचे बांधकाम भक्कम अशा काळा पाषाणात म्हणजेच बेसाल्ट दगड आणि चुना, गूळ, शिसे, शिंपल्याचे तुकडे, काथ्याची भुकटी यामध्ये झालेले आहे. जंजिरा दुर्गामध्ये सुमारे ५७२ तोफा होत्या. त्यातील कलाल बांगडी, लांडा कासम आणि चावरी या प्रसिद्ध तोफा आहेत; परंतु आता गडावर फक्त ७५ तोफा आहेत. गडाला एक महाद्वार असून ते पूर्वमुखी आहे; परंतु ते दृष्टीस पडत नाही इतके ते संरक्षितपणे बांधलेले आहे. दरवाजाच्या मागे देवड्या आहेत. पश्चिमेला दर्या दरवाजादेखील आहे. भग्नावस्थेतील अनेक इमारती गडावर आहेत. तीन मजली वाड्याचा सांगाडा, एक मशीद आहे. हिंदू मंदिराचे आणि प्रशासकीय इमारतीचे अवशेष मुरूडपासून जवळ राजापूर बंदरावरून होडीने जंजिरा आणि पद्मदुर्गला जाता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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