Premium|Marathi Film Production Journey : निर्मितीपेक्षा सेन्सॉरची लढाई भारी...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com सेन्सॉरच्या सदस्यांपैकी काहींना आवडला... काहींना नाही. थोडी थोडी माहिती बाहेर येत होती... नंतर कळलेला वृत्तान्त असा, की वाद झाल्यावर त्यांच्यात बहुमत घ्यायचं ठरलं... मतदान झालं... निर्णय कळवायला आम्हाला आत बोलावलं... सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर ताण दिसत होता.. तो ताण आम्हाला आणखीन घाबरवून टाकत होता. अखेर त्यांनी निर्णय सांगितला. हा सिनेमाच नव्हे... हा सिनेमा आम्ही नाकारतो आहोत.‘हा सिनेमा थोडा रिस्की आहे,’ - मी‘नाही पण आपण हाच करू...’ - निर्मातेमाटुंगा जिमखान्यामध्ये संजय खामकर यांना मी दोन सिनेमांच्या गोष्टी ऐकवल्या. त्यातली एक सरळ सरळ फिल्म होती. एकीचा विषय थोडा गंभीर होता. कोणती करू या कथा? कशावर करायचा चित्रपट, ते एकदा म्हणाले.‘नाच तुझंच लगीन हाय’ करू या. त्यावरचा आमचा हा उपरोक्त संवाद.राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ‘एनएसडी’ला जायच्या आधी मी या कथेवर याच नावाचं नाटक लिहिलं. काही तालमी झाल्या. पण नाटक पूर्णत्वास गेलं नाही. स्टेजवर सादर झालं नाही. आता त्याच कथेवर सिनेमा करायचा होता. तयारी सुरू झाली. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते माझे समकालीन प्रताप नायर (डीओपी ) निलांजन दत्ता (संकलक) कामोद खराडे (ध्वनी) आणि मंगेश धाकडे (संगीत) अशी तांत्रिक विभागाची हेड असलेली नावं ठरली... या सगळ्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांच्या क्षेत्रातल्या नैपुण्याबद्दल राष्ट्रपतींकडून या सगळ्यांचा सन्मान झालेला आहे. आता कलावंत निवडायचे होते. याकामी तेव्हा माझे सहायक दिग्दर्शक असलेले सतीश नाईक, कविता दातीर, अमित सोनावणे यांची मोलाची मदत झाली. त्यांनी अगदी योग्य माणसं पुढ्यात आणून उभी केली. त्यातलीच छाया कदम ही अभिनेत्री. तिचा पहिला-दुसरा सिनेमा असेल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे निर्माता हे छाया कदम यांचे मित्र होते. तिच्या संपर्कातूनच ही बोलणी झाली होती. तंत्रज्ञ ठरले, कलाकारही बऱ्यापैकी ठरले. मी आणि कॅमेरामन प्रताप बरंच फिरलो. त्याच्या मनासारखं म्हणजे सूर्यप्रकाश, सावल्या, टॉप लाइट या सगळ्या त्याच्या निकषावर लोकेशन उतरत नव्हते आणि चित्रीकरण स्थळंही खूप होती. दर दोन दिवसांनी युनिट हलवणं (शिफ्टिंग) सगळ्याचं अंगांनी जिकिरीचं होतं... मानसिंग पवार (पूर्वी टी.व्ही. वर गप्पागोष्टी, आमची माती आमची माणसं करणारे) यांच्यासोबत मी आणि आदिती सारंगधर यांनी आकांत (जो आता यू ट्युबवर आहे) नावाचा सिनेमा केला होता. त्याचं बरंचसं शूटिंग दादा कोंडके स्टुडिओमध्ये पार पडलं होतं. ती जागा आठवली. प्रताप नायरला आम्ही तिकडे घेऊन गेले. त्यानं तो सगळा परिसर आपल्या लेन्समधून पाहिला. उन्हामुळे डोळे मिचकावत हसला... .‘यही है यहां करेंगे... ये अच्छा लोकेशन है. ’प्रतापनं होकार दिल्यावर बाकी सगळ्या बाबींची तयारी सुरू केली. हॉटेल, केटरिंग, लॉजिस्टिक (कलावंत, साहित्याची ने-आण, वाहतूक) या कामी अतिशय चतुर असा राहुल सुतार आणि कल्याणकर हे त्याचे सहायक कामी आले. प्रत्यक्ष चित्रीकरणाला जायच्या आदी किमान दोन तरी गाणी तयार हवी होती... मंगेशच्या कार्यबाहुल्यामुळे ते लांबणीवर पडत होते. शेवटी तिथं माझं बाबू बँड बाजा (राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता) चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू होतं. तिथच जमायचं ठरले. मंगेश त्याचं साहित्य घेऊन आला. जोडीला कामोद होताच पुन्हा...दिवसभर ‘बाबू बँड बाजा’ (राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता) चित्रपटाचं चित्रीकरण चाले. तोवर दिवसभर मंगेश कंपोज करत असे. संध्याकाळी त्यावर निर्णय होत असे. दोन गाणी तयार झाली. मंगेश धाकडेने गीतांना अत्यंत समर्पक चाली लावल्या होत्या. शब्द अर्थात मी लिहिण्याचा प्रयत्न केला. त्या शब्दांची अतिशय सुरेल, अर्थपूर्ण गाणी मंगेशनं बांधली. आणखी बारीक सारीक गोष्टींची खरेदी झाली. पात्रयोजना त्यांच्या तारखा, निवास सगळं ठरलं. परवा निघायचं निश्चित झालं. निर्माते म्हणाले, ‘या वर्षी नको पुढच्या वर्षी बघू.’ सगळ्यांच्या पोटात खड्डा पडला.आता...? ते पुढच्या वर्षी करू म्हणाले असते तर एक वेळ थोडा दिलासा मिळाला असता. पण ते पुढच्या वर्षी बघू म्हणाल्यामुळं सगळंच आता अधांतरी होते. त्यांचं जेन्युइन कारण त्यांनी नंतर सांगितलं. ते खरंच होतं. त्यामुळं सगळंच आता पुढच्या वर्षीवर गेलं होतं. एकमेकांना रोज सुरू असणारे अनेक फोन थंडावले. सगळं ठप्प झालं. आता पुढचे २० दिवस काय करायचं. कसं सगळं रिशेड्युल्ड करायचं अनेक प्रश्न उभे होते. काळानं उत्तर दिलं आणि पुढच्या वर्षीचा तो कालखंड (सिझन) पुन्हा समोर येऊन उभा राहिला. या वर्षी तरी घडणार आहे की नाही...निर्मात्यांनी होकारार्थी मान हलवली. पुन्हा सगळं जोमानं कामाला लागले. दादा कोंडके स्टुडिओला तंत्रज्ञ आणि सावली रिसॉर्टला कलावंतांचा डेरा पडला. दोन दिवस आधीपासूनच तालमी सुरू होत्या. एक नाटकातले अतिशय ज्येष्ठ कलाकार. अहमदनगरच्या रंगभूमीवरचे महत्त्वाचे नाव. त्यांना या सिनेमात माझ्या वडिलांच्या भूमिकेसाठी चित्रित केलं होतं. अनेक वर्षांचा अनुभव पाठीशी होता. पण माध्यमांतर त्यांना जरा अवघड जात होतं. खूप वर्ष स्वतःची नाटकं स्वतःच दिग्दर्शित आणि अभिनीत केल्यामुळे त्यांची स्वतःची एक शैली होऊन बसली होती. या सिनेमातलं पात्र ते त्यांच्या जुन्याच पद्धतीनं करत होते. जे या सिनेमाला अनावश्यक होतं. खूप वर्ष स्वतःच स्वतःकडून अभिनय करून घेतल्यानं योग्य-अयोग्य याचं अवलोकन करणार कुणी नसल्यानं किंवा कुणाचं ऐकून न घेतल्यामुळं त्यांची शैली निबर (stubborn) होऊन बसली होती. त्यामुळे त्यांची लवचीकता हरवून गेली होती. ते नटासाठी घातक नव्हे काय? अभिनेत्यासाठी लवचीक (elastic) असणं ही त्याची पहिली उपलब्धी. ही तर रबर स्टॅम्प ॲक्शन झाली. दोनतीन दिवसांच्या प्रयत्नानंतर त्यांचं प्रकृतिस्वास्थ्य बिघडलं... त्यानं त्यांचं मनस्वास्थ्य बिघडवलं. त्यांनी नम्रपणे मला हे जमणार नाही. मी जातो सांगितलं. त्याआधी सकृतदर्शनी अंदाज आल्यानं दिग्दर्शन सहायकानं तत्काळ काही पर्यायी नावाचा शोध घेतला. संपर्क केला. काही येऊन गेली. मनाजोगतं कुणी करत नव्हतं. ती नावं मागे पडली. मोठा प्रश्न उभा राहिला. सिनेमातली इतकी मोठी भूमिका करायला आता माणूस नाही. सगळी इंडस्ट्री खंगाळून काढली. कुणीच सापडेना... सिनेमा पुन्हा एकदा थांबतो की काय अशी नामुष्कीची वेळ आली. उद्या चित्रीकरण आहे त्या पात्राचं... तोच निघून गेलेला... पुढे जायचं कसं? अजून फार फार तर एखादा दिवस पुढे ढकलू शकतो... त्याहून जास्त नाही...काय करावं...? माझ्यासोबत चित्रीकरणाला पूर्वी डॉ. सुरेश शिंदे नावाचे गृहस्थ कायम असत.. याही वेळेस होते. आम्ही सगळ्यांनी एकदा त्यांच्याकडे पाहिलं. या सिनेमात अगदी एका छोट्याशा भूमिकेसाठी माझ्या सोबत आले होते. सगळ्यांनी एकदम त्यांच्याकडे पाहिल्यानं ते चपापले. त्यांना स्वतःचा आवाका माहीत असल्यानं त्यांनी नकार दिला. आम्ही त्यांना भरीस घालू लागलो. ‘इतका मोठा रोल नाही जमणार हो...’ ते म्हणाले. मी म्हणालो, ‘डॉ. मी आहे ना... आपण काहीतरी मार्ग काढू... पण आता वेळ अशी आहे की... वाट काढावीच लागणार...’.‘नाही जमलं तर चिडायचं नाही माझ्यावर...’ त्यांची प्रतिक्रिया.मला काही उपाय नव्हता. मी नाही चिडणार म्हणालो. तरी पण त्यांचे आढेवेढे सुरू होते. त्यांनी अगदी जुजबी काम केल्यानं ते धजत नव्हते.‘करा हो...’ मी जरा ओरडलो... ‘हे बघा तुम्ही सुरुवात केली...’ मी नरमलो... मग म्हणाले,‘मी चष्मा घरी विसरलो... मला काही दिसत नाही.’ ‘नंबर सांगा, चष्मा बनवून घेऊ रात्रीतून...’ मी‘नाही मला तोच चष्मा पाहिजे... ‘ठीक आहे. तुमच्या घरी कुणाला तरी पाठवतो. आता एक करा किती मोठा फॉन्ट केला. म्हणजे तुम्हाला वाचता येईल ? ’ सतीश नाईकनं मोठमोठी अक्षर वापरून डायलॉग्ज त्यांना दिले.अजून मोठा पाहिजे... किती...? काय चंद्र पाहायचा का...?शेवटी तुम्ही आमच्या मागे दोन ओळी म्हणा, या गोष्टीवर तोडगा निघाला. ताण निवळला. पण एक अतिशय अनुभवी नट स्वतःला नाटकातून सिनेमात विरघळवत नाही किती ताठर आहात नट म्हणून? काय अढी आहे की भीती आहे...? सिनेमात कामही करायचं आहे आणि स्वतःला झोकूनही द्यायचं नाही... याला काय समजावे? असे अनेक प्रश्न त्या वेळी मनातच घोळत होते. या सगळ्या अडचणीतून सिनेमा तयार होत होता. शूटिंग पश्चातचे काम सुरू झाले होते. सिनेमा सेन्सॉर सर्टिफिकेशनसाठी तयार झाला होता. आम्ही प्रिंट (रिळं) घेऊन संबंधित स्टुडिओ थिएटरला पोहोचलो. तोवर डिजिटल नावाचा सोयीचा आणि बेशिस्त राक्षस यायचा होता. सोयीचा यासाठी या डिजिटल युगानं बरीचशी सोय झाली. कामं सोपी झाली. बेशिस्त यासाठी की रिळांसोबत खूप शिस्तीनं काम व्हायचं... स्टॉक वाया जाणे म्हणजे अपराध मानला जाई. आता डिजिटल चीपमुळे ये भी लेके रखते है... वो भी लेके रखते है... स्टॉकचा काही विषयच नाही... मुबलक सगळं. त्यामुळं समूह शिस्त आणि स्वयंशिस्त कमी होत गेली.आणि ‘नाच तुझंच लगीन हाय’ हा सिनेमा सेन्सॉरसाठी रेडी झाला... अंधेरीमध्ये याचा शो झाला... आणि वातावरणात तणाव वाढू लागला. सिनेमा संपला तरी सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य काही बाहेर येईनात... बाहेर मी आणि निर्माता काळजीत होतो. आतमध्ये बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये वाद उफाळून आला होता.काहींना आवडला... काहींना नाही. थोडी थोडी माहिती बाहेर येत होती... नंतर कळलेला वृत्तान्त असा की वाद झाल्यावर त्यांच्यात बहुमत घ्यायचं ठरलं... मतदान झालं... निर्णय कळवायला आम्हाला आता बोलावलं... सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर ताण स्पष्ट दिसत होता.. तो ताण आम्हाला आणखीन घाबरून टाकत होता. अखेर त्यांनी निर्णय सांगितला. हा सिनेमाच नव्हे... हा सिनेमा आम्ही नाकारतो आहोत.ही गोष्ट २०११-२०१२ ची..आपला सिनेमा नाकारला गेला, हा सिनेमाच नव्हे... आम्ही दोघे चक्रावून गेलो. बराच वेळ एका कॉफी हाउसमध्ये एकमेकांशी एकही शब्द न बोलता आम्ही बसून होतो. काहीच सुचत नव्हतं. डोळ्यापुढे अंधार वाढत होता... निर्मात्यांना अचानक काय सुचले कुणास ठाऊक ? ते म्हणाले, मी जरा जाऊन आलो... आपण उद्या भेटू. नंतर समजलं तिथून ते थेट सेन्सॉर बोर्डाच्या त्यांच्या परिचित असलेल्या एका सदस्यांकडे गेले. त्यांना सिनेमा वारंवार पटवून सांगितला... सदस्य सारखं बहुमताकडे बोट दाखवत होते... निर्माते पुन्हा पुन्हा पटवून सांगत होते... हे सगळं त्या सदस्यांची सायकॉलॉजीचा अभ्यास करणारी मुलगी ऐकत होती. तिनं त्या सदस्यांना सांगितलं, की हे बरोबर बोलतायत. तुम्ही पुन्हा एकदा सिनेमाचा रिव्ह्यू घ्या...त्या मुलीच्या सांगण्यामुळे त्या सदस्यांना जरा दया आली असावी...रिव्ह्यू झाला. सिनेमाला ए प्रमाणपत्र मिळालं... ए प्रमाणपत्र म्हणजे पुन्हा प्रॉब्लेम.ए मुळे सॅटेलाइट राइटस विकले जात नाहीत... (म्हणजे टीव्हीवर दाखवणे) पुन्हा रिव्ह्यू साठी पैसे भरून अर्ज केला... त्यांनी ---- कायम ठेवलं.दिल्लीला ट्रीब्युनलमध्ये अर्ज केला... चर्चेसाठी आम्हाला बोलावलं...आम्ही त्यांना पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. एका मानसिक रुग्णाची ही कथा आहे. त्याचा आजार वाढतोय.... --- प्रेमात पडलाय.... त्याच्या जीवाला काही थारा नाही. त्यामुळे त्याच्याकडून काही चुका घडतायत... त्याची ही कथा आहे. त्यांनी काही ऐकलं नाही. पुन्हा काही कट्स दिले. जे कट्स स्वीकारले की सिनेमात काही प्राणच राहत नाही. ते जोडून प्राण आणायचा प्रयत्न करतोय... निर्मात्यांचे एक वाक्य या प्रवासादरम्यान कायम लक्षात राहिलं... ‘जसा मला सांगितला होता तंतोतंत तसाच सिनेमा मिलिंद शिंदे यांनी माझ्यासमोर ठेवला.’ओटीटीनं प्राण येईल का पाहतो...?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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