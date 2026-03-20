Premium|Medical Representative Labor Law : एमआर कामगारांसाठी विशेष कायदा मंजूर: औषध कंपन्यांच्या शोषणाला आळा

नरसय्या आडमऔषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी अर्थात मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह यांच्या समस्या माझ्यासमोर आल्या. या प्रतिनिधींनी संघटना तयार करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कंपन्यांकडून त्यांची पिळवणूक करण्यात येत होती. या प्रश्नावर मी सरकारकडे पाठपुरावा करत विधिमंडळात खासगी विधेयक मांडले आणि ते मंजूर होऊन राज्यात विशेष कायदा मंजूर झाला. वैद्यकीय प्रतिनिधी अर्थात मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह (एमआर) हा एक कर्मचारी वर्ग मध्यंतरीच्या काळात औषधी कंपन्यांकडून उदयास आला. या कर्मचाऱ्यांचे औषधी कंपन्यांकडून होणारे शोषण हा अत्यंत गंभीर प्रश्न होता. एका प्रसंगामुळे मी त्यांच्या प्रश्नांकडे वळलो. एक दिवस पक्षाच्या कार्यालयामध्ये एक 'एमआर' ३०-४० तरुण मुलांसोबत येऊन हजर झाला. तो म्हणाला 'मास्तर, आम्ही सगळे एमआर आहोत. वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन डॉक्टरांना कंपनीचे औषध गोळ्यांची माहिती देतो. जिल्ह्यातील एमआर संघटनेचा मी नेता आहे.' मी म्हणालो, 'तुम्ही कामगार नेतेच आहात की.' तेव्हा तो म्हणाला, 'हो, पण नावापुरता, कारण कंपनीने आम्हाला कामगार म्हणून अधिकृत दर्जा दिला नाही. तेवढ्यासाठी तुमच्याकडे आलो आहोत.आम्ही एमआर लोकांनी जिल्हा राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर संघटना बांधली आहे. पगार, पीएफ व ग्रॅच्युटीचे प्रश्न सोडवता यावेत, यासाठी आम्ही संघटना बांधली. तसे कंपन्यांनी आमच्यावर कारवाया सुरू केल्या आहेत. या कंपन्यांनी आम्ही त्यांचे कामगार नाहीत, असे म्हणत संघटना बांधून दबाव आणू शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. संघटनेत काम करणाऱ्या सर्वांच्या त्यांनी बदल्या केल्या आहेत.' मी म्हटले, 'बदली हा तुमच्या नोकरीचा एक भाग असेल ना.' तर ते म्हणाले, 'हो आहे, पण सोलापूरच्या माणसाला चेन्नईला टाकलं, मला कन्याकुमारीला टाकलंय. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकारात राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची एकजूट आहे. ते ठरवून सर्व करत आहेत. आम्हाला पगार धड नाही, आठवड्याच्या सुट्ट्या नाहीत, ग्रॅच्युइटी नाही, पीएफ नाही अन वेठबिगारासारखे काम करावे लागते. रात्री अकरा वाजेपर्यंत आमचे कॉल चालतात. मात्र कंपनीच्या लेखी आम्ही काहीही नाहीत. आम्ही कोर्टामध्ये दाद मागितली, तेव्हा त्या कंपन्यांनी एमआर हे कारखान्याच्या छताखाली काम करत नसल्यामुळे ते कामगार व्याख्येत बसत नाहीत, असे सांगितले.' कोर्टाने आमची याचिका फेटाळल्यामुळे आपण विधानसभेमध्ये दाद मागावी, अशी विनंती त्यांनी केली.मी विधानसभेत प्रश्न मांडण्याचे ठरवले. त्यावेळी कामगार मंत्री साबीर शेख हे होते. मी त्यांना 'एमआर'चा प्रश्न सांगितला. ते लगेच मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे गेले आणि प्रश्न मांडला. साबीरभाई यांनी सांगितले, की 'हे कामगार कंपनीच्या छताखाली काम करत नाहीत, म्हणून त्यांना कामगार म्हणता येत नसेल, तर आपल्याला त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवावा लागेल.' मी लगेच उत्तर दिले, 'राज्य सरकार सकारात्मक असेल तर आम्ही त्यांची आम्ही कायद्याची संहिता तयार करून देतो.' त्यानुसार मी विधानसभेच्या लायब्ररीत गेलो व तिथे विधानसभेची एक लीगल शाखा आहे. या शाखेतील लोकांना बोलून 'एमआर' लोकांसाठी कंपनी कामगार विधेयक बनवण्याची सूचना केली. तसे ते त्यांनी मला बनवून दिले. मी हे सर्व 'एमआर' प्रतिनिधींना दाखवले आणि पुढच्या अधिवेशनात खासगी विधेयक म्हणून मांडले.विधानसभेत मी अर्धा तास या संदर्भात भाषण केले. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ते मन लावून ऐकले. आठच दिवसांनी माझे खासगी बिल सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले व ते मंजूर झाले. या एका निर्णयामुळे सर्व 'एमआर' कामगार शब्दाच्या व्याख्येत समाविष्ट झाले. राज्यातील 'एमआर' लोकांनी माझ्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. मी कामगारमंत्री साबीर शेख यांना म्हणालो, 'साबीरभाई एवढा महत्त्वाचा कायदा तुम्ही केला. सगळ्या एमआर लोकांची दुवा तुम्हाला लागली. त्यांच्यासाठी कायदा करणारा आपलं पहिलं राज्य ठरले. तुम्ही हा प्रस्ताव केंद्रात पाठवा. तुमच्यामुळे देशभरातील 'एमआर' लोकांचा फायदा होईल.' साबीर भाईनी तेही मनावर घेतलं आणि आठ दिवसांत तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. त्यावेळी केंद्रात एच. डी. देवेगौडा यांचा आघाडी सरकार होते. आमच्या 'एमआर' मंडळींनी देशातल्या 'एमआर' संघटनांना त्यांचे निवेदन केंद्रात द्यायला लावले. तेवढ्यात देवेगौडा पायउतार झाले आणि इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. गुजराल सरकारने तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली आणि महाराष्ट्राने लागू केलेला 'एमआर' कायदा देशासाठी लागू केला.अशाप्रकारे सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय प्रतिनिधींना आवश्यक ते कामगार संरक्षण मिळाले. पुढील काळात 'एमआर'कडे पाहण्याचा कंपन्यांच्या दृष्टिकोन बदलला. त्यांच्यासाठी पगार, पीएफ व इतर लाभांची चौकट निश्चित झाली. त्यामुळे एक असंघटित वर्ग कायद्याच्या छताखाली येऊन त्यांना लाभ मिळू लागला. 'एमआर' हा खूप मोठ्या संख्येने असलेला घटक अर्थातच त्यांच्या नोकरीच्या दृष्टीने सुरक्षित जीवन जगणारा घटक बनला. हे सर्व करत असताना मला कुठेही पक्षाची आडकाठी आली नाही किंवा सत्तेचाही लाभ घेण्याची वेळ आली नाही. लोकांचे प्रश्न योग्य पद्धतीने मांडल्यावर ते कोणत्याही सरकारमध्ये सोडवले जाऊ शकतात हा अनुभव मोलाचा ठरतो. एखादा प्रश्न विधानसभेच्या माध्यमातून पुढे देशपातळीवर पोहोचवता आला, याचे समाधान वाटते. 