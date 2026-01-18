Premium|Naseeruddin Shah : आठवणी दिल्लीतल्या सुटकेसमध्येच

नसीरुद्दीन शाह यांच्यासोबत सलग पंधरा दिवस आणि काही रात्री कुठलंही वही-पेन नाही, जणू अभिनय शिक्षणाचा जागरच सुरू झाला. वॉन्ट, इंटेन्शन आणि अर्जन्सी या तीन शब्दांभोवती फिरणारा सगळा वर्ग फिजिकल वॉन्टपासून त्यांनी इमोशनल वॉन्टपर्यंत नेला...हॉस्टेलच्या मेन गेटवर एक पांढऱ्या रंगाची आलिशान गाडी येऊन थांबली. विखुरलेले आम्ही सगळे एका ठिकाणी जमा झालो. त्या गाडीच्या दाराकडे आम्हा सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. दार उघडलं आणि गाडीतून नसीरुद्दीन शाह सर उतरले. नगरसारख्या छोट्या शहरातून दिल्लीला गेलेलो. मी डोळे मोठे करून त्यांची प्रत्येक हालचाल टिपत होतो. आम्ही सगळे स्तब्ध. आमच्यातल्या जवळपास सगळ्यांनी पहिल्यांदाच नसीरुद्दीन शाह यांना पाहिलं होतं..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.आमचं दैवतच जणू आमच्यासमोर उभं होतं. पांढऱ्या रंगाच्या शर्टावर करड्या रंगाच्या उभ्या रेघा, बहुतेक लिनन असावा, असा शर्ट (हाफ). हॉस्टेलच्या हॉलमध्ये आम्ही सगळे त्यांच्या मागे आलो. खूप काही बोलणारी शांतता सगळीकडे पसरली होती. आम्ही सगळे त्यांची प्रत्येक हालचाल डोळ्यात, डोक्यात साठवत होतो. ते एनएसडीमध्ये कधीच वर्गात शिकवत नसत. ते हॉस्टेलला क्लास घेतात, असं आमच्या सीनिअर्सकडून समजलं होतं. हॉस्टेलच्या हॉल (कॉमन रूम)मध्ये ते आले. त्यांनी त्यांचं एक पाकीट टेबलावर ठेवलं. मग डोळ्यात टाकायचा एक ड्रॉप (आयड्रॉपची छोटी बाटली) ठेवली. सगळं जसंच्या तसं अगदी स्पष्ट आठवतं. आणि ते बोलू लागले. एक नसीरुद्दीन शाही आवाज कानावर पडू लागला. त्या आवाजाला दुसरं नाव देता येत नाही. त्या आवाजाला शब्दांत बांधता येत नाही. first of all please forget I am some filmstar from bollywood. To shaer few things which I have gather over the period of time scondaly the studant who are not intrested in these classes they are free to learn..कोण जाईल..?पण कहर झाला. दोन जण निघून गेले आणि वर्गात उरलेल्या लोकांसोबत शाह यांनी वर्ग पुढे नेला. हा वर्ग पुढचे पंधरा दिवस चालला. नसीरुद्दीन शाह यांच्यासोबत सलग पंधरा दिवस आणि काही रात्री कुठलंही वही-पेन नाही, जणू अभिनय शिक्षणाचा जागरच सुरू झाला. वॉन्ट, इंटेन्शन आणि अर्जन्सी या तीन शब्दांभोवती फिरणारा सगळा वर्ग फिजिकल वॉन्टपासून त्यांनी इमोशनल वॉन्टपर्यंत नेला. अगदी साध्या शब्दांत सांगायला गेलं तर काय हवं, काय आहे तुमच्या पात्राला या नाटकात वाव, का केलं आहे लेखकानं आपल्या पात्राचं प्रयोजन या नाटकात, काय साध्य करायचंय, त्या पाठीमागे काय हेतू आहे आणि आताच का, याचवेळी का, उद्या का नाही, पुढच्या महिन्यात का नाही, याआधी का नाही, या सगळ्या गोष्टींवर विचार करायला लावून एक फुलप्रूफ भूमिका कशी करता येईल, याचा परिपाठच जणू. कुणी विचारलं तर असं सांगता येईल की, माझं एनएसडीमधलं सगळं शिक्षण एकीकडे आणि शहा सरांचे क्लासेस (ते सेशन्स म्हणतात) एकीकडे. इतकं त्यांच्याकडून शिकता आलं. संधी मिळाली. आज जे काही थोडं मी काम करायचा प्रयत्न करतो आहे, ते सगळंच्या सगळं शाह सरांची देन आहे मला. दरवेळी नवी भूमिका करताना या तीन शब्दांची कसोटी लावूनच सुरुवात करतो.वॉन्ट, इंटेन्शन आणि अर्जन्सी... ठेवाच माझ्यासाठी. फिक्स डिपॉझिट, चक्रवाढ व्याज देणारं. एकदा एका सेशनमध्ये मी माझ्या बोटातून रक्त काढतो आणि माझ्या मित्राच्या सलाईनमध्ये ते इन्जेक्ट करतो. तो असा प्रसंग होता, की मला एचआयव्ही झाला आहे तर त्यालाही व्हावा... सेशन संपल्यावर सरांनी चर्चा आरंभली. तितक्यात ओम पुरी तिथं आले. (हे दोघे एनएसडीचे, एफटीआयचे वर्गमित्र) नसीरुद्दीन मला म्हणाले, 'दो बुंद से क्या होगा, पुरा सिरिंज भरना चाहिये.' मध्येच ओम पुरी म्हणाले, 'अरे नहीं नहीं इसकी मत सुनो, जो है वो ठीक है.' सर आले पंधरा दिवस. त्यांनी आमच्या मनावर, विचारांवर, दृष्टिकोनावर, ॲप्रोचवर संस्कार केले. ते अजूनही तसेच हिरवे ठेवायचा प्रयत्न करतो आहे. पंकज कपूर यांनीही शिकण्याचा प्रयत्न केला; पण वर्गामध्ये ते फक्त मी मी मी करीत होते. त्यांचं नाव आमच्या वर्गातल्या जे. डी. नामक विद्यार्थ्याने 'मी चॅनेल' ठेवलं होतं. आजवर अनेक शिक्षक भेटले; पण नसीरुद्दीन शाह एकच. शिकवता येतं; पण स्वतःला अभिनय अजिबात करता येत नाही आणि अभिनय खूप चांगला येतो पण तोच शिकवता येत नाही, असे बरेच लोक आहेत..नसीरुद्दीन एकच जे शिकवतातही उत्तम आणि स्वतः अव्वल दर्जाचं कामही करतात. पंकज कपूर उत्तम नट. शिक्षक सरासरी. माझ्यासाठी दोन्हीही शिक्षणच होतं, वेगळ्या अर्थानं नमुन्यासहित.एम. के. रैना यांनी ग्रीक नाटककार सोफोक्लीज यांचं ॲन्टीगनी करायला घेतलं होतं. त्यात मी 'टाय रे सीयस' ही एका अंध भविष्यवेत्त्याची भूमिका करीत होतो. पण वर्गामधल्या दुहीचं सावट त्याही नाटकावर होतं. प्रयोग झाले, पण फक्त झाले. कोरडे, पोखरलेल्या मनांसकट, रिते, थकलेले...शेवटच्या वर्षाला 'मिड समर नाइट ड्रीम' या नाटकाचा अनुवाद 'बगरो बसंत है' या नावाने मोहन महर्षी यांनी आमच्यासोबत प्रयोगात बांधला. प्रयोग झाले. त्यात मी बॉटम ही भूमिका करीत असे. प्रथम वर्षाच्या वर्गामध्ये (असं मला त्या वर्गातल्या मुलींनी सांगितलं.) नाटकावर चर्चा सुरू होती. तशी तिथली पद्धत आहे. आदल्या दिवशी जे पाहाल/वाचाल त्यावर सांगोपांग चर्चा करणं, रसास्वादन करणं, (वेषभूषा) यावर चर्चा करताना राम गोपाल बजाज (तत्कालीन संचालक) म्हणाले, 'सब ठीक हैं लेकिन मिलिंद शिंदे वे अगर निले की जगह पीली कमीज पहनी होती तो क्या अभिनय में कोई अंतर आता क्या? ये कपडा, मेक-अप सब बाद की बातें है.'.मला प्रोत्साहन होतं ते आणि मोठा धडाही.या नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगानंतर त्या नाटकाचे दिग्दर्शक मोहन महर्षी यांनी मारलेली छातीभर मिठी अजूनही मन उबदार करते. अन्नू कपूर यांचे बंधू रणजित कपूर यांनी 'आदर्श हिंदू होटल' हे नाटक आमच्या बॅचसोबत करायला घेतलं. ते स्वतःच तालमीला येत नसत. आधीच वर्गात यादवी माजलेली, त्यात स्वतः दिग्दर्शकच तालमीला येत नसत. सगळंच अधांतरी. तालीम जमली नाही. त्यामुळे प्रयोगही उभा राहिला नाही. साफ पडला.आता दिल्लीमधून निघायचा, कोर्स संपायचा कालावधी जवळ येत होता. पहिल्या वर्षाला डॉर्मेटरी, दुसऱ्या वर्षाला दोघांना एक रूम आणि तिसऱ्या/शेवटच्या वर्षाला एकाला एक रूम अशी रचना. तिसरं वर्ष संपत आलं. एकटेपणा... आणि आता हे सगळं जाणार. हे हक्काचं छप्पर जाणार? काळजीनं ग्रासलेले चेहरे स्वगतं बोलू लागली. आत्मसंवाद वाढला. कोशात जाणं सुरू झालं. एकांत वाढला. विचारात गढलेले पोरकेपण घेरू लागलं. कारण आता थेट मुंबईला जायचं होतं. त्या बाजारात आपलं नाणं वाजवायचं होतं. आपण टिकू का, टिकले जाऊ का, आपला भाव/मोल काय होईल, काय लावला जाईल, या चिंतेनं डोकं, मन ताब्यात घेतलं होतं. त्यात रणजित कपूर यांंचं नाटक तुफान कोसळलं होतं. त्यात तर वर्गातल्या काहींनी काम करायला नकार दिला होता, इतकं अराजक माजलं होतं. दिल्लीला निरोप द्यायची वेळ आली होती. पुढे (?) जायची वेळ आली होती.दिल्ली सोडताना दोन गोष्टी मनात दाटून येत होत्या. हे एवढं मोठं ग्रंथालय..? किती तरी वाचायचं राहून गेलं. खूप वेळ वाया घालवला आपण...? अजूनही मी लायब्ररीकडं वळून बघितलेलं आठवतंय... आणि दुसरं इतक्या नाटकांमधून आपण कामं केली; पण प्रमुख भूमिकेसाठी आपला काहीच का बरं विचार झाला नसेल, याचं उत्तर अमृता सुभाष (जी मला एक वर्ष ज्युनियर होती स्कूलमध्ये) हिनं दिलं, की जी ही भूमिका मिल्या करायचा त्याच्या डबल कास्टिंगला कुणीच यायचं नाही. (डबल कास्टिंग म्हणजे एकच भूमिका दोघांनी करणे) मी जितक्या भूमिका केल्या तिथं दुसरं कुणी आलं नाही..पण दिल्लीनं जे काही माझ्यासारख्या छोट्या माणसाला दिलं ते खूप महत्त्वाचं आहे, माणूसपणाची वाट शोधण्यासाठी, माणूसपणाला हाक मारण्यासाठी. आवडती बॅच म्हणून या बॅचला निरोप द्यायचं की नाही, यावर खूप ऊहापोह चालला होता म्हणे. आमच्यातले काही 'आम्हालाही नकोच' म्हणून वेगळाच झेंडा काढत होते. म्हणजे मिटवायचं नाहीच. वाढवतच जायचं. मध्यम मार्ग काढायचा नाही. शक्य तेवढं चेतवत-पेटवत ठेवायचं. तरीही मनाविरुद्ध कसाबसा आमचा निरोप समारंभ झाला. कोर 